Börsenbericht vom 12. Dezember 2022 – Schweizer Börse schliesst zum Auftakt der Notenbankwoche schwächer Vor den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank gehen die Anleger in Deckung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mehrheitlich nachgegeben. Dabei konnte der Leitindex SMI im Sog anziehender Kurse an der Wall Street aber einen Teil der Verluste noch aufholen und sich klar über der Marke von 11'000 Punkten halten. Laut ZKB schwankt die aktuelle Stimmungslage der Anleger zwischen Zinshoffnungen und Rezessionsangst. Daher wollten sich die Marktteilnehmer vor den US-Inflationszahlen am Dienstag und dem Zentralbankreigen ab Mittwoch nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Der Handel sei entsprechend ruhig und eher lustlos verlaufen, hiess es Marktkreisen.



In den kommenden Tagen werden neben der US-Notenbank auch die Schweizerische Nationalbank, die Europäische Zentralbank, die Bank of England und weitere Zentralbanken ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen. Vom Fed und von der SNB erwartet die Mehrheit der Beobachter einen kleineren Zinsschritt als zuletzt. Die Fachleute tippen meist auf +0,50 Prozentpunkte.



Der FuW Swiss 50 Index sinkte um 0,19% auf 2084,99 Punkten. Der SMI schloss nach einem Tagestief auf 10'990 Punkten noch um 0,31% tiefer bei 11'033,64 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigte sich um 0,34% auf 1687,50 und der breite SPI um 0,28% auf 14'073,60 Zähler. 24 Verlierern standen im SLI sechs Gewinner gegenüber.



Klar höher schlossen Alcon (+1,7%). Die Aktien des Augenheilmittelkonzerns dürften dabei von einer Aufstufung durch eine nicht genannte grössere ausländische Bank gestützt worden sein, hiess es in Börsenkreisen.



Ebenfalls fester notierten Lonza (+1,3%) und VAT (+0,9%). Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für die Ratings der VAT Gruppe auf «positiv» von zuvor «stabil» erhöht.



An der Spitze der Verlierer waren CS (-1,7%) zu finden. Nach der Erholung nach dem Ende der Kapitalerhöhung in der Vorwoche seien nun bereits wieder kurzfristig erzielte Gewinne eingestrichen worden, hiess es am Markt. In einem Bericht der «FT» hiess es zudem, dass die Bank dem inzwischen insolventen Finanzdienstleister Greensill einen Notkredit mit «fragwürdigen Sicherheiten» gewährt habe, was ein neues Licht auf das Risikomanagement werfe.



Tief im Minus schloss zudem der Technologietitel AMS Osram (-1,2%). Händler verwiesen auf einen kritischen Kommentar der ZKB. Demnach dürfte der Sensorenhersteller möglicherweise noch bis zum ersten Halbjahr 2024 mit einer gedämpften Nachfrage in den zyklischen Endmärkten zu kämpfen haben. Zunehmen dürfte auch der Gegenwind von der Währungsseite und dies bei einem hohen Investitionsbedarf sowie einer hohen Verschuldung.



Abgaben gab es zudem bei zyklischen Titel wie SGS (-1,3%), Adecco (-1,2%) und Kühne+Nagel (-0,8%). Aber auch um die Finanzwerte Julius Bär (-1,2%) und UBS (-1,0%) sowie Swiss Re (-1,1%) und Swiss Life (-1,1%) machten die Anleger einen Bogen.



Bei den Schwergewichten waren Novartis (-0,6%) und Roche (-0,5%) schwächer. Dabei fand die Nomination von Nestlé-Chef Mark Schneider und Yale-Professorin Akiko Iwasaki zur Wahl in den Roche-Verwaltungsrat kaum Beachtung. Nestlé (+0,2%) waren dagegen gut gehalten.



Im breiten Markt gehörten Bystronic (-8,2%) zu den schwächsten Aktien, nachdem die ZKB das Rating auf «Marktgewichten» von «Übergewichten» zurückgenommen hatte.



Clariant (-1,7%) büssten ebenfalls an Wert ein. Mit einem nicht-liquiditätswirksamen Impairment von 225 Mio. Fr. auf einer Bioethanol-Anlage in Rumänien schreibt der Chemiekonzern einen grossen Teil der Gesamtinvestition in Höhe von rund 240 Mio. ab. Dies kam am Markt schlecht an.



Burckhardt Compression (-2,9%) legten nach dem starken Lauf seit Ende September eine Verschnaufpause ein. Der Titel hatte seit dem Jahrestief bei 355 Fr. bis zum Jahreshoch von 558 Fr. am vergangenen Freitag weit über 50% zugelegt. Damit zählen die Aktien im Jahresrennen mit einem Kursgewinn von über einem Viertel zu den stärksten hierzulande.

New York: Leichte Gewinne im Dow Jones

Nach der letztlich schwachen Vorwoche hat der Dow Jones Industrial am Montag etwas zugelegt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch wagen sich die Anleger allerdings nicht allzu weit vor. Dies machte sich vor allem in Technologiewerten bemerkbar.



Der Dow lag nach der ersten Handelsstunde mit 0,6% im Plus bei 33 670 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um ein Viertelprozent auf 3944 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 büsste derweil nach zwischenzeitlichen Gewinnen wieder 0,1% ein auf 11 552 Punkte.

Bonds: Wenig bewegt

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Montag wenig bewegt. Vor den in den kommenden Tagen anstehenden «Grossereignissen» wie der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen und der Zinsentscheidungen mehrerer Zentralbanken hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Das Geschäft verlaufe entsprechend ruhig.

Am Sekundär- und auch am Primärmarkt sei das Geschäft recht ruhig, sagt ein Händler. Die Swapsätze seien vor allem am kurzen Ende leicht höher. Dies führe zu gewissen Kursanpassungen.

Das Emissionsjahr sei bis auf die Tenderauktion der Eidgenossenschaft am Mittwoch gelaufen, heisst es weiter. Möglicherweise stocke die Eidgenossenschaft bei der letzten Auktion 2022 den erstmals im Oktober emittierten Greenbond 1,5%/2038 auf. Der Emissionsbetrag sei mit 766 Mio. Fr. bisher noch nicht sehr gross, meint ein Händler. Die Tresorerie wird am morgigen Dienstag bekanntgeben, welche Anleihe sie aufstocken will.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future fällt gegen 13.40 Uhr um 39 BP auf 142,40%. Der Umsatz beträgt 32 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 117 BP eingebrochen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index steht unverändert bei 126,81%.

Bei den Eidgenossen sind fünf Anleihen zu einem höheren und fünf zu einem tieferen Kurs rapportiert. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ist nicht darunter. Die Rendite wird mit +0,89% angegeben. Die Zehnjährige (0,5%/2032) steigt um 1 BP und wirft damit +1,13% ab.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,130 von 1,044% am Freitag. Das ist der höchste Stand in den vergangenen vier Wochen.

Euro legt zum US-Dollar etwas zu

Der Euro hat am Montag in einem ruhigen Handel etwas zugelegt. Im Verlauf schmolz ein Teil der Gewinne aber wieder ab. Am späteren Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1.0551 $. Dies ist noch immer etwas mehr als am Morgen (1.0515).



Ähnlich ist die Entwicklung beim Währungspaar USD/CHF. So wird der Dollar derzeit bei 0.9347 Fr. gehandelt. Das ist weniger als noch am Morgen (0.9367), aber mehr als heute Mittag. Derweil hat der Euro zum Franken auf 0.9860 von 0.9848 am Morgen etwas angezogen.



Zum Wochenstart wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Wachstumszahlen aus Grossbritannien vom Morgen zeigten am Devisenmarkt keine entscheidenden Auswirkungen. Die britische Wirtschaft ist im Oktober nach einem schwachen September wieder gewachsen. Dazu trug vor allem der Dienstleistungssektor bei, während die Industrie stagnierte.



Die Finanzmärkte warten auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater anheben als zuletzt. «Dass die Leitzinsen weiter steigen, ist gesetzt», schreiben die Ökonomen der Dekabank. «Für die Finanzmärkte ist aber ganz entscheidend, wie die Notenbanker die ersten Signale rückläufiger Inflationsraten bewerten.»



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86006 (0.85950) britische Pfund und 144.86 (143.30) japanische Yen fest.

Ölpreise legen nach jüngster Talfahrt zu

Die Ölpreise haben am Montag zugelegt. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78.42 $. Das waren 2.23 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2.86 $ auf 73.81 $.



Am Rohölmarkt scheint nach den deutlichen Preisabschlägen der vergangenen Wochen eine leichte Gegenbewegung eingesetzt zu haben. Hintergrund für die jüngste Talfahrt waren vor allem die trüben Aussichten für die globale Konjunktur, was vorrangig an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs liegt.



Für etwas Optimismus hat zuletzt zwar China gesorgt, indem die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik abweicht. Allerdings baut sich dort bereits eine starke Infektionswelle auf, die laut chinesischen Presseberichten zu überfüllten Krankenhäusern führt.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.