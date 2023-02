Börsenbericht vom 13. Februar 2023 – Schweizer Börse segelt zu Wochenbeginn im Aufwind Die Schweizer Börse hat die Schwächephase zum Ende der Vorwoche beendet und zugelegt.

Die Schweizer Aktienbörse hat den ersten Handelstag der Woche im Plus abgeschlossen. Nach einem sehr verhaltenen Start ging es zum Handelsschluss doch noch etwas nach oben. Dabei hoben vor allem die Index-Schwergewichte Nestlé und Novartis den SMI an. Händler berichteten von einem sehr ruhigen Handelstag mit auch nur tiefen Volumen. Als Hauptgrund für die Zurückhaltung der Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks wurden die für den morgigen Dienstag angekündigten US-Inflationsdaten und die Erzeugerpreisen am Donnerstag angeführt. Von diesen erhoffen sich Marktteilnehmer nähere Aufschlüsse über die künftigen Leitzinsschritte der US-Notenbank Fed.



Jedoch sei die Prognoseunsicherheit aufgrund des neu zusammengesetzten Warenkorbs diesmal grösser als sonst, sagte ein Analyst. Zuletzt hatten zudem die guten Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten, wie auch die gestiegenen Ölpreise, die Hoffnungen auf bald wieder sinkende Zinsen etwas eingetrübt. Die am Morgen des Handelstags publizierten Schweizer Inflationsdaten für den Januar kamen hingegen am oberen Ende der Erwartungen zu liegen. Der Anstieg der Jahresteuerung ging vor allem auf gestiegene Preise für Strom zurück, die zum Jahresanfang angepasst wurden.



Der FuW Swiss 50 Index schloss 0,65% höher auf 2’217,33 Punkte. Der SMI schloss 0,71% höher bei 11'209,34 Zählern und damit nur fünf Punkte unter Tageshoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg ebenfalls um 71% auf 1767,20 und der breite SPI um 0,74% auf 14'443,81 Punkte. Von den 30 Titeln im SLI rückten 24 vor und sechs gaben nach.



Die Index-Schwergewichte Nestlé (+1,4%) und Novartis (+0,8%) trugen massgeblich zum Tagesplus bei. Gemeinsam hoben sie den SMI um mehr als 50 Punkte nach oben. Nestlé waren dabei vor den am Donnerstag erwarteten Jahreszahlen gesucht. Laut einem Händler gibt es noch erhebliches Potential in der Aktie. Seine Einschätzung führte er darauf zurück, dass viele Analysten die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns als einen der Top-Werte für das Jahr benannt hatten.



Novartis profitierten laut Marktteilnehmern von Umschichtungen aus den Roche-Valoren, die ihrerseits 0,3% nachgaben. Dazu beigetragen haben könnte eine Kurzielerhöhung von Goldman Sachs für Novartis bei einer gleichzeitigen Kurszielsenkung für Roche. Ferner sei das Momentum aktuell eher bei Novartis zu sehen, ordnete ein Händler weiter ein.



Gefragt waren zudem Zykliker und Technologiewerte. VAT und Schindler standen mit Zugewinnen von 2,7 bzw. 2,5% an der Spitze von SLI. Sika legten 1,5 Prozent zu. Auch der Uhren- und Luxushersteller Richemont (+1,6%) schloss klar höher, ebenso wie Swatch (+1,5%).



Hingegen waren Credit Suisse mit Abgaben von 4,8% klar die schwächsten SLI-Titel. Die Papiere der Grossbank wurden durch zahlreiche Kurszielsenkungen von Analysten belastet. Kepler Cheuvreux senkte etwa die Empfehlung auf «Reduce» von «Hold». Eine klare Gegenbewegung sei bei den Aktien noch nicht zu erkennen, war im Handel zu hören.



Die anderen Finanztitel im SLI verzeichneten hingegen Zugewinne. Am stärksten legten Partners Group (+1,8%) zu. Bei den Versicherungswerten schlugen Zugewinne zwischen 0,6 bis 1,1% zu Buche. Ebenso schlossen die Bankentitel Julius Bär (+0,4%) und UBS (+0,3%) etwas höher.



Auf dem Verkaufszettel standen ferner Wachstumswerte wie Sonova (-1,4%), AMS Osram (-1,1%) und Temenos (-1,1%). Die Aussichten auf weiter steigende Zinsen hätten sich negativ auf die Bewertung der kapitalintensiven Firmen ausgewirkt.



Im breiten Markt stachen Kudelski mit Gewinnen von 4,8% hervor. Im Markt war von Deckungskäufen seitens Leerverkäufer zu hören, welche die Papiere trieben. Zuletzt waren die Valoren nach einer Gewinnwarnung eingebrochen.

New York: Gewinne am Tag vor US-Inflationsdaten

Die US-Börsen sind am Montag im frühen Handel freundlich in die neue Woche gestartet. Wie es hiess, positionierten sich Anleger in Massen etwas mutiger für die Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag erwartet werden. Diese gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche – und als massgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank.

Anders als am uneinheitlichen Freitag gab es nun Gewinne in der Breite, die binnen einer Handelsstunde sogar etwas anwuchsen: Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,72% auf 34 114,31 Punkte zu. Der breite gefasste S&P 500 gewann 0,68% auf 4118,29 Zähler. Der Nasdaq 100 kletterte um 0,93% auf 12 419,93 Zähler.

Am Dienstag dürfte sich die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, dass eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. «Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas grösser als sonst», warnte Commerzbank -Analyst Christoph Balz vor möglichen Überraschungen. Er verwies dabei auf den neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

Unter den Einzelwerten gehörten die Aktien von Citigroup mit 1,4% zu den überdurchschnittlich hohen Gewinnern im Finanzsektor. Laut der «Financial Times» könnte womöglich bald der Verkauf der mexikanischen Tochter Banamex anstehen. Die Grossbank führe exklusive Verhandlungen mit dem Milliardär und Eigentümer von Mexikos grösstem Bergbaukonzern Grupo Mexico, hiess es unter Berufung auf Kreise.

Bei Manchester United erhärten sich derweil die Spekulationen über eine Offerte aus Qatar. Investoren aus dem Emirat stünden kurz davor, ein Gebot für den britischen Fussballclub abzugeben, heisst es Kreisen zufolge. Die Papiere profitieren schon länger von solchen Gerüchten, nachdem im November bekannt geworden war, dass die Eigentümer-Familie Glazer über einen Verkauf nachdenkt. Am Montag reichte es nur noch für einen eher verhaltenen Anstieg um 1,5%.

Einen Kurssprung erlebte dagegen die Aktie des Cloud-Unternehmens Fastly . Hier sorgte eine Kehrwende in der Einschätzung von Bank of America für grosse Aufmerksamkeit, wie ein Kurssprung um 22% zeigt. Fastly verfüge über ein starkes Geschäftsfundament, von dem das neue Management-Team mittelfristig profitieren könne, schrieb Analyst Tal Liani. Er rechnet 2024 damit, dass das Unternehmen profitabel wird. Anleger könnten nun in eine Aktie einsteigen, deren Kurs am Boden liege.

Längerfristiger Optimismus, der von einem Analysten gestreut wird, galt auch als Treiber des 3,4-prozentigen Kursanstiegs von Microsoft . Keith Weiss von Morgan Stanley sieht einen zyklischen Einstiegszeitpunkt für eine Aktie, die eine der besten Wachstumsgeschichten im Tech-Sektor repräsentiere. Er sieht eine Vielzahl von Aspekten, die für beschleunigtes Gewinnwachstum sprechen. Mit «Overweight» ist der Experte schon lange positiv gestimmt für die Papiere.

Nicht hilfreich war dagegen eine positive Ersteinschätzung von JPMorgan für Walt Disney . Die Bank nahm die Aktie des Medienkonzerns mit «Overweight» wieder in die Bewertung auf. Analyst Philip Cusick bezeichnete das Unternehmen als bevorzugten Wert in der Branche. Auch wenn das Kursziel von 135 $ noch mehr als ein Viertel an Potenzial verspricht, wurden Anleger am Montag davon nicht gelockt, wie ein Kursabschlag von fast 1% zeigt.

Die sinkenden Ölpreise sorgten für Kursverluste von bis zu 2% bei Chevron , ConocoPhillips und ExxonMobil . Marktbeobachter sprachen bei den Ölpreisen von einer Gegenbewegung, nachdem diese in der vergangenen Woche noch deutlich gestiegen waren.

Bonds Schweiz: Wenig verändert

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Montag mehr oder weniger seitwärts. Dabei hätten die Swapsätze im Sog der gestiegenen Schweizer Inflationszahlen zunächst zugelegt, sich dann aber rasch wieder entspannt, sagte ein Händler. «Unter dem Strich haben wir uns damit in etwa seitwärts bewegt.»

Die Aktivitäten am Sekundärmarkt hielten sich derweil in Grenzen, heisst es. Dagegen sei die Anleihe der Swisscom über 150 Mio. Fr. für 7,5 Jahre im Nu platziert gewesen, sagte ein Händler, es habe sogar Kürzungen gegeben. Der Swisscom-Bond sei ähnlich gut gelaufen wie die Anleihe von Lonza in der vergangenen Woche, wobei der Emissionsbetrag allerdings nur halb so gross war. «Der Swisscom-Bond ist halt eine der raren Unternehmensanleihen», so der Händler Dies habe sich auch darin gezeigt, dass der Spread, den Swisscom bezahle, geringer sei als derjenige, den andere Schuldner mit einer noch besseren Bonität bieten müssten.

Auch dürften weitere Bonds kommen in nächster Zeit. So erwäge die Credit Suisse im Laufe der Woche für sich selbst die Emission eines Covered Bond, also einer mit Hypotheken besicherte Anleihe, sagte der Händler.

Der März-Conf-Future notiert um 13.15 Uhr um 20 Basispunkte (BP) höher auf 141,20%. Der Umsatz beträgt vier Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 10 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index ermässigt sich um 7 BP auf 124,53% nach -57 BP am Freitag.

Bei den Eidgenossen werden vier Bonds zu tieferen und drei zu höheren Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,090 und die der zehnjährigen mit 1,416% angegeben.

Devisen: Euro steigt wieder über 1,07 $

Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen Ende letzter Woche erlittenen Verlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung kletterte am Nachmittag über 1.07 $ und notierte zuletzt bei 1.0715 $, nachdem sie im frühen Handel noch auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen war.



Gegenüber dem Franken notiert der Euro kaum verändert. Nach 0.9875 Fr. am Morgen geht er am Nachmittag zu 0.9871 Fr. um. Der Dollar büsst zum Franken hingegen etwas am Wert ein, nachdem er am Vormittag noch leicht höher gehandelt wurde. Am Nachmittag notiert das Dollar-Franken-Paar bei 0.9212 nach 0.9253 im frühen Handel.



Entscheidende Konjunkturdaten wurden zu Wochenbeginn nicht veröffentlicht, sodass sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf Aussagen hochrangiger Notenbankvertreter richtete. Nach Einschätzung von Portugals Notenbankchef Mario Centeno etwa wird das Tempo künftiger Zinsanhebungen vom mittelfristigen Preisausblick abhängen. Wenn sich abzeichne, dass die Inflationsrate in Richtung 2% falle, werde das Straffungstempo verringert, sagte Centeno dem Fernsehsender Bloomberg TV.



Die EU-Kommission bewertet indes die Inflationsaussichten etwas günstiger als bislang. So werde die Gesamtinflation in der Eurozone voraussichtlich von 8,4% im Jahr 2022 auf 5,6% in diesem Jahr sinken. Für 2024 werden 2,5% erwartet.



In den USA hat die Phase sinkender Inflationsraten nach Einschätzung der US-Notenbank bereits begonnen. Anleger warten deshalb bereits mit Spannung auf die Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Januar, die am Dienstag veröffentlicht werden. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist. Dies würde auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation hindeuten, sodass der Dollar gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen nachgab. Stark steigende Zinsen stützen tendenziell eine Währung.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88281 (0.88348) britische Pfund, 141.65 (139,88) japanische Yen und 0.9849 (0.9872) Schweizer Franken fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1857 Dollar gehandelt. Das waren etwa 8$ weniger als am Freitag.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Verlusten in die Handelswoche gestartet. Am Nachmittag (MEZ) kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 86.03 $. Das waren 36 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 31 Cent auf 79.41 $.



Im Handelsverlauf grenzten die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel ein Stück weit ein. Die zum Teil deutlichen Kursgewinne der vergangenen Woche konnten vorerst nicht fortgesetzt werden. Ein Grund für den Anstieg der Ölpreise in der vergangenen Woche war die Ankündigung Russlands, ab März 500 000 Barrel oder rund 5% weniger Rohöl je Tag zu fördern.



Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee in der Handelsspanne zwischen 80 und 90 $ je Barrel gehalten. Dabei hatte die Aussicht auf weiter steigende Zinsen und eine schwächere konjunkturelle Entwicklung in führenden Industriestaaten die Ölpreise belastet. Auf der anderen Seite stützte die Hoffnung auf eine stärkere Nachfrage in China nach dem Ende der strikten Corona-Massnahmen die Ölpreise.

