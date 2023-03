Börsenbericht vom 17. März 2023 – Schweizer Börse setzt Erholung fort Am Schweizer Aktienmarkt gibt es nach Handelsstart zunächst steigende Kurse. Im Fokus stehen weiterhin die Aktien von Credit Suisse.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Erholungstrend an der Schweizer Aktienbörse hält zum Wochenschluss an. Die steigende Hoffnung auf eine weniger rigide Geldpolitik und positive Nachrichten aus dem Bankensektor, dies- wie jenseits des Atlantiks, lassen die Anleger laut Händlern nach Aktien greifen. Damit steuert der SMI auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Im Laufe der Börsenwoche hatten der Kollaps mehrerer US-Banken und die Probleme der Credit Suisse zeitweise zu starken Kursabschlägen geführt. Für Ausschläge und erhöhte Volumina dürfte ausserdem der Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex sorgen, wo heute wieder einmal der Hexensabbat zelebriert wird.

Am Vortag hatte die EZB trotz der jüngsten Ereignisse aus in der Bankenwelt den Leitzins um weitere 50 Basispunkte erhöht, sich dann aber nicht zu weiteren Schritten in den kommenden Monaten geäussert. Dies könne als Kompromiss zwischen Falken und Tauben im Rat gesehen werden, kommentierte der Vermögensverwalter Bantleon. Das kam an den Aktienmärkten gut an, die trotz der kräftigen Zinsanhebung deutlich ins Plus gingen, wie Händler sagten.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.15 Uhr um 0,72% auf 2157,71 Punkte. Der SMI gewinnt 0,52% auf 10'774,93 Punkte. Der SLI legt 0,75% zu auf 1707,85 und der SPI 0,52% auf 14'096,42 Zähler. Im SLI legen 26 Titel zu und vier geben nach.

Im Fokus stehen weiterhin die Aktien der Credit Suisse (-0,5% auf 2,011 Fr.). Sie sind nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone gerutscht und zeitweise auch auch unter die psychologisch wichtige Schwelle von 2 Fr. gefallen. Die Aktien hatten am Vortag um 19,2% zugelegt und bei 2.0222 Fr. geschlossen. Damit konnten sie eine Teil der jüngsten Verluste wieder wettmachen. Grund dafür war die Erleichterung der Anleger auf die Unterstützung der Bank durch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Ob die angeschlagene Grossbank damit das Vertrauen von Kunden und Anlegern wieder zurückgewinnen kann, bleibt allerdings noch offen. Dies dürfte nun die Hauptaufgabe der Bank sein, heisst es am Markt.

Die Aktien anderer Finanzwerte wie der UBS (+2,1%), von Partners Group (+1,2%) sowie Julius Bär (+0,9%) legen dagegen deutlich zu.

Die höchsten Gewinne gibt es aber bei den Technologiewerten AMS Osram (+2,3%) und Temenos (+2,4%), die den Vorgaben der US-Börse Nasdaq folgen. Kühne + Nagel (+1,5%) gewinnen im Sog der stark gestiegenen Aktien des US-Mitbewerbers FedEx kräftig an Wert.

Schwächere Kurse gibt es dagegen bei Swatch (-0,6%) und den als defensiv geltenden Alcon (-0,7%) und und Novartis (-0,1%). Nestlé (+0,02%) sind nahezu unverändert.

Interroll gewinnen nach Jahreszahlen 2,8%. Dagegen fallen Medartis 2,6%. Das Medizintechnikunternehmen hat eine Kapitalerhöhung abgeschlossen.

Dollar gibt zu Euro und Franken leicht nach

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel zum Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0648 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.



Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Dollar nachgegeben auf 0.9262 Fr. Am Vorabend kostete der Greenback noch 0.9291 Fr. Derweil hat sich der Wert des Euro nur geringfügig verändert. Mit 0.9862 Fr. wird die Gemeinschaftswährung zum Franken praktisch zum gleichen Preis gehandelt wie schon am Donnerstagabend (0.9865).



Zum Ausklang einer sehr turbulenten Handelswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden Inflationsdaten erwartet, in den USA werden Produktionsdaten aus der Industrie und eine Umfrage zur Verbraucherstimmung veröffentlicht.



Der Euro hat eine wilde Woche hinter sich. Für hektisches Auf und Ab sorgten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa. Stark belastet wurde die Gemeinschaftswährung zur Wochenmitte, als neue Probleme der Schweizer Grossbank Credit Suisse bekannt wurden und Sorgen um die europäischen Geldhäuser aufkamen. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt und der Euro von seinem Einbruch moderat erholt.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Ende einer turbulenten Woche leicht gestiegen. Am Freitagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74.98 $. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 26 Cent auf 68.61 $.



Die Ölpreise haben eine Woche mit herben Verlusten hinter sich. Im Tief fielen die Preise auf ihren niedrigsten Stand seit Ende 2021. Zur Belastung wurden Sorgen um den Bankensektor - zunächst in den USA, später in Europa. Ausschlaggebend waren Probleme einzelner Banken, die jedoch auf die gesamte Branche ausstrahlten.



Die Rohölpreise werden in unruhigen Marktphasen häufig in Mitleidenschaft gezogen, da Erdöl als riskante Anlageklasse gilt. Besonders deutlich sind die Rückschläge, wenn Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auf die Erdölnachfrage möglich erscheinen. Ängste vor einer Bankenkrise gehören in diese Kategorie.

Bitcoin kratzt an Neunmonatshoch

Der Kryptomarkt hat am Freitag weiter zugelegt. Der Bitcoin als nach Marktwert grösste Digitalwährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 26'270 $. Das ist nur geringfügig weniger als der in dieser Woche markierte Höchststand seit Juni 2022. Auch andere Kryptowerte wie Ether legten am Ende einer turbulenten Woche zu. Der Marktwert aller knapp 23'000 Cyberwährungen betrug etwa 1,12 Bio. $.



Auch der Kryptomarkt ist in dieser Woche von den Bankenturbulenzen in den USA und Europa belastet worden. Allerdings fielen die Rückschläge wesentlich moderater aus als etwa an den Aktienmärkten oder für einige klassische Währungen. Das ist ungewöhnlich, zählen Digitalanlagen doch zu den besonders schwankungsanfälligen Finanzwerten. Deutlich belastet wurden Kryptowährungen dagegen durch die Probleme der Kryptobank Silvergate Anfang März.



Unterstützung erhielten Bitcoin und Co zuletzt von den deutlich gesunkenen Kapitalmarktzinsen. Aufgrund der Probleme im Bankensektor sind die Zinserwartungen an grosse Zentralbanken deutlich gesunken, was die Marktzinsen gedrückt hat. In den USA sind sogar wieder Spekulationen aufgekommen, die amerikanische Notenbank Fed könnte im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen beginnen. Auch das hat zum allgemeinen Renditerückgang beigetragen.



Niedrigere Zinsen kommen riskanten Anlageklasse wie Digitalwährungen in der Regel zugute, weil sichere Anlagen wie Staatsanleihen dann weniger Zinsen abwerfen.

Wallstreet erholt

Die US-Aktienmärkte waren am Donnerstag auf Erholungskurs. Grund ist die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen pausieren wird. Die Unsicherheit um die Banken nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank könnte das Fed von einem weiteren Zinsschritt nächste Woche abhalten.

Für Zutrauen sorgen auch die Meldungen, dass die Schweizerische Nationalbank Credit Suisse unter die Arme greift und US-Grossbanken die amerikanische Regionalbank First Republic stützen.

Der US-Leitindex S&P 500 kletterte 1,8%. Der Dow Jones gewann 1,2%. Der Tech-Index Nasdaq 100 reagierte mit einem Plus von 2,7% besonders erfreut auf die tieferen Zinserwartungen.

Die Kurse von First Republic (+10%) und Alliance Bancorp (+14,1%) sprangen nach oben. Für First Republic verbleibt im Jahresvergleich jedoch noch ein Minus von 71,8%. Auch die Aktien der Grossbanken wie JPMorgan (+1,9%) und Morgan Stanley (+1,9%) profitierten.

Der Messengerdienst Snap (+7,3%) und die Facebook-Holding Meta (+3,6%) waren gefragt. Die US-Regierung will durchsetzen, dass die chinesischen Eigentümer der Kurzvideo-App TikTok ihre Anteile abstossen.

Der Softwareanbieter Adobe (+5,9%) hat die Anleger mit guten Jahreszahlen und einem positiven Ausblick erfreut.

Asien/Pazifik: Robuster Wochenabschluss

Nach einer turbulenten Woche im Zuge der Krise der US-Regionalbanken zeichnet sich an den asiatischen Börsen ein versöhnlicher Wochenabschluss ab.



Der japanische Nikkei 225 hat ihn mit einer Erholung um 1,2% auf 27’333 Punkte bereits in trockene Tücher gebracht. Tags zuvor war er mit 26’632 Punkten zeitweise noch auf das tiefste Niveau seit rund fast Monaten abgesackt. Die Anleger schlossen sich der Sichtweise der Wallstreet an, wo auf eine Zinspause der Notenbanken gehofft wird, auch wenn die Europäische Zentralbank tags zuvor noch einmal kräftig an der Schraube drehte.



Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte zuletzt um 1,5% auf 19’500 Punkte. Er war im Wochenverlauf noch auf das Niveau von Ende Dezember zurückgefallen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann ein halbes Prozent auf 3958 Punkte.



Am australischen Aktienmarkt stieg der S&P ASX 200 um 0,4% auf 6994 Punkte.

AWP/REUTERS

