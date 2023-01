Börsenbericht vom 4. Januar 2023 – Schweizer Börse setzt Höhenflug fort Beflügelt von der Hoffnung auf eine nachlassende Teuerung und damit moderatere Gangart wichtiger Notenbanken bei der Inflationsbekämpfung griffen die Anleger zu.

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit viel Schwung ins Börsenjahr 2023 gestartet. Am Mittwoch knüpfte der Leitindex SMI an den guten Start vom Dienstag an und legte um anderthalb Prozent zu. In den ersten beiden Sitzungen des neuen Jahres kletterte der Index somit um beinahe 400 Punkte in die Höhe. Die Hoffnung auf ein Nachlassen der Inflation treibt die Aktienmärkte rund um den Globus an. Davon profitierten allen voran konjunktursensitive Papiere und auch einige Finanzpapiere stark.

Rückenwind erhielten die Börsen wiederum von sinkenden Marktzinsen. In Deutschland und in Frankreich, aber auch in der Schweiz, liess derweil der Inflationsdruck leicht nach, was Zinshoffnungen weckte. Zudem wird die laschere Haltung in China im Kampf gegen die Corona-Pandemie am Markt weiterhin gut aufgenommen. Die chinesische Regierung werde trotz Warnungen vor Infektionswellen das Wirtschaftswachstum verstärkt in den Fokus stellen, sagte ein Händler. Es gibt aber auch vorsichtige Stimmen aus Banken, die im ersten Halbjahr vor Rücksetzern am Aktienmarkt warnen.

Am Mittwoch rückte der SMI bis Handelsende um 1,47% auf 11'140,27 Punkte vor und verteidigte damit das Niveau von 11'100 Stellen bis zum Schluss problemlos. Der FuW Swiss 50 Index schliesst 1,78% im Plus auf 2122,23 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann sogar 1,70% auf 1709,73 Punkte und der breite SPI 1,37% auf 14'237,01 Zähler. Im SLI schlossen bis auf drei Titel allesamt im Plus.

Ein Kurssprung gelang bei den Blue Chips den Aktien des Sensorenherstellers AMS-Osram (+6,8%). Die im vergangenen Jahr arg gebeutelten Titel wurden am Berichtstag auch von Leerverkäufern getätigten Deckungskäufen in die Höhe getrieben, wie Händler berichteten. Aber auch andere Techtitel wie Temenos (+4,0%) oder Logitech (+1,7%) legten kräftig zu.

Grössere Gewinne verbuchten zudem mehrere Industriepapiere: So rückten die Partizipationsscheine des Lift- und Rolltreppenkonzerns Schindler um 3,7%, jene des Sanitärkonzerns Geberit um 3,7% und von ABB um 3,4% auf 29.71 Fr. vor. ABB nähert sich somit weiter der 30-Franken-Marke an, wo die Aktie zuletzt im April des vergangenen Jahres gestanden hatte.

Die Titel des Rückversicherers Swiss Re kletterten um kräftige 4,6% in die Höhe und waren zweitgrösste Gewinner im SLI. Mehrere Analysten hatten über gute Preistrends in der aktuell laufenden Vertragserneuerungsrunde berichtet. Im Januar erneuern Rückversicherer einen Grossteil ihrer Verträge mit Erstversicherungen.

Im Finanzsektor standen Julius Bär (+2,4%) oder UBS (+2,3%) weit vorne. Die angeschlagene Credit Suisse (Kurs: +2,1%) lag nur leicht dahinter, während der Versicherer Zurich (-0,1%) den Handel im Minus abschloss. Die CS steht vor grossen Herausforderungen: Nach einem von Skandalen und Verlusten geprägten Jahr 2022 muss der zweitgrössten Schweizer Bank nun der Umbau gelingen.

Klare Zugewinne verbuchten bei den Blue Chips auch Adecco (+4,0%) oder Sika (+3,3%). Bei den defensiven Schwergewichten fielen Novartis (-0,1%) leicht zurück, während Roche (GS: +1,4%) und Nestlé (+1,7%) deutlich zulegten. Beim Nahrungsmittelkonzern sahen Händler nach den Abgaben im Dezember Einstiegschancen.

Im breiten Markt ging es mit BKW nach einer positiven Gewinnwarnung um 3,8% nach oben. Der Berner Energiekonzern stellte für 2022 ein klar höheres Betriebsergebnis als bisher in Aussicht. Dabei profitierte das Unternehmen von stark gestiegenen Strompreisen.

Die Aktien der Jungfraubahnen (+2,5%) gewannen dank einer guten Entwicklung bei den Gästezahlen ebenfalls an Wert. Das Bahn- und Touristikunternehmen erholte sich weiter vom Corona-Rücksetzer und wartet nun auf die Rückkehr chinesischer Gäste.

Gar um knapp 80% kletterten die Titel von Kinarus Therapeutics dank guter Studiendaten in die Höhe. Demgegenüber verbuchten im Pharmasektor Santhera (-7,1%) oder Igea (-11%) grosse Verluste. Bei Santhera hätten die Investoren weiter Luft aus der «Spekulationsblase» abgelassen, meinten Händler.

US-Börsen mit Anstiegsversuch

Nach dem tristen Start ins neue Börsenjahr 2023 sieht es am US-Aktienmarkt am zweiten Handelstag des Jahres phasenweise etwas besser aus. Nach Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten gaben die Indizes am Mittwoch ihre Auftaktgewinne zunächst ab, berappelten sich anschliessend aber wieder.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt mit plus 0,16% auf 33’190,43 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stand 0,45% höher auf 3’841,20 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,13% auf 10’876,51 Punkte nach oben.

Der Einkaufsmanagerindex der US-Industrie für Dezember fiel etwas schwächer als von Volkswirten erwartet aus und liegt unterhalb der Expansionsschwelle. «Dies macht angesichts steigender Zinsen, Löhne und Preise auf die schwierige Situation des Sektors aufmerksam», schrieben die Ökonomen der Helaba in einer Einschätzung dazu. «Von einem für die Gesamtwirtschaft rezessiven Level ist der Index aber noch ein gutes Stück entfernt und so wird die Fed wohl zunächst an dem Plan festhalten, die Zinsen weiter zu erhöhen», hiess es weiter. Im Tagesverlauf steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs geben könnte, an.

Während in Europa der EuroStoxx 50 aktuell an seinem dritten Handelstag des neuen Jahres schon wieder kräftig zulegt, fällt dem Dow hingegen ein Anstieg schwer. «Auch im neuen Jahr setzt sich ein Trend fort, der bereits seit einigen Monaten zu beobachten ist: Europas Aktienmärkte zeigen Stärke, während die US-Indizes unter schwachen Tech-Werten leiden», schrieben die Experten von Index-Radar.

Der jüngste Kursrutsch bei Tesla gilt als Sinnbild für die weiter angespannte Verfassung des US-Technologie-Sektors. Die Aktien des Elektroautobauers waren am Vortag nahe 100 $ auf den niedrigsten Stand seit August 2020 eingebrochen. Zur Wochenmitte stabilisierten sie sich bislang mit plus 3,9%.

Microsoft dagegen kamen mit einem Minus von fast fünf Prozent unter die Räder, nachdem die schweizerische Grossbank UBS für die Titel des Software-Riesen die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Analyst Karl Keirstead begründete dies mit Risiken bezüglich der Cloud-Plattform Azure und der Office-Software.

Lagen Microsoft im Dow auf dem letzten Platz, landeten Salesforce mit plus drei Prozent auf dem ersten, womit Anleger auf die Sparpläne des Cloudsoftware-Spezialisten im schwierigeren Geschäftsumfeld reagierten. Rund jede zehnte Stelle soll gestrichen werden.

Im Fokus steht am Mittwoch zudem die separate Börsennotiz von GE Healthcare . Bereinigt um die Abspaltung wurden die Titel des bisherigen Mutterkonzerns General Electric (GE) zuletzt um gut drei Prozent fester gehandelt. Für jeweils drei GE-Aktien bekamen die Aktionäre eine neue Healthcare-Aktie in ihr Depot gebucht. Der DZ-Bank-Experte Robert Czerwensky wertet die Massnahme positiv, könne sie doch stille Reserven offenlegen und den Konglomeratsabschlag senken. Anleger warten nun auf den ersten Kurs der neuen Papiere.

Für die Aktien von Pfizer ging es nach einem von der Bank of America kassierten Kaufvotum um 2,4% nach unten. Das neue Anlagevotum «Neutral» wurde unter anderem mit der Unsicherheit über das Ausmass des Umsatzrückgangs des Impfstoffs Comirnaty sowie des Covid-19-Medikaments Paxlovid im Jahr 2023 begründet.

Euro legt zum Dollar zu – Franken fester

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch einen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wettgemacht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1.0600 $ gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch rund einen halben Cent weniger gekostet.

Zum Franken konnte der Euro derweil nicht zulegen. Er kostet aktuell 0.9854 nach Kursen um die 0.9875 Fr. im frühen Geschäft. Tags zuvor hatte der Euro sogar die Marke von 99 Rappen erreicht. Der Dollar geht aktuell zu 0.9297 Fr. um nach Kursen von weit über 0.93 Fr. am Mittwochmorgen.

Für Auftrieb sorgten im Euro gegenüber dem Dollar besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der Eurozone. Ende des vergangenen Jahres hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager im Währungsraum weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 49,3 Zähler, wie die Marktforscher nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Eine erste Erhebung wurde für Analysten überraschend nach oben revidiert.

Die am Nachmittag veröffentlichten, eher schwach ausgefallenen US-Konjunkturdaten belasteten den Dollar aber nicht weiter. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Dezember erneut und signalisiert weiterhin eine Schrumpfung der Industrie. Dies mache angesichts steigender Zinsen, Löhne und Preise auf die schwierige Situation des Sektors aufmerksam, schreibt Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Angesichts des robusten Arbeitsmarktes dürfte die US-Notenbank jedoch an dem Plan festhalten, die Zinsen weiter zu erhöhen.

Am Vortag war der Eurokurs noch um mehr als einen Cent gefallen, nachdem bekannt geworden war, dass sich die Inflation in Deutschland stärker als erwartet abgeschwächt hat. Dies mindert den Druck auf die EZB, mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die starke Teuerung anzukämpfen. Die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen in den kommenden Monaten hatte den Euro belastet. Ein überraschender Rückgang der Inflation in Frankreich dämpfte die Entwicklung des Eurokurses am Mittwochmorgen nicht weiter.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88076 (0.88048) britische Pfund und 138.74 (137.93) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1855 $ gehandelt. Das waren etwa 15 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise weiten Verluste aus – China-Sorgen belasten

Die Ölpreise haben am Mittwoch anfängliche Verluste im Tagesverlauf merklich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 78.34 $. Das waren 3.77 $ weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 3.57 $ auf 73.37 $.

Seit dem Jahresbeginn haben Nachfragesorgen die Ölpreise kräftig unter Druck gesetzt. So ist der Preis für Brent-Öl um etwa acht Dollar je Barrel eingebrochen.

Zuletzt hatten unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China belastet. Am Ölmarkt wird sorgenvoll die massive Corona-Infektionswelle in der Volksrepublik verfolgt. Weiter steigende Infektionen könnten kurzfristig die Nachfrage belasten, sagte Rohstoffexperte Warren Patterson von der ING Bank.

Marktbeobachter verwiesen zudem auf die Gefahr einer Verschärfung der Lage in China. Mit der bevorstehenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest Ende Januar wird sich das Coronavirus voraussichtlich noch stärker ausbreiten, was die zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt weiter belasten dürfte.

Hinzu kommt die Aussicht auf eine schwache konjunkturelle Entwicklung in den USA. So hat ist dort der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie den vierten Monat in Folge gesunken. Der Indikator signalisiert weiterhin eine Schrumpfung des Sektors. Zudem wird am Markt auf die ungewöhnlich milden Wintertemperaturen in Europa verwiesen, die für eine geringere Nachfrage nach Rohöl sorgten.

Bonds Schweiz: Kurse steigen bei geringem Handelsvolumen weiter

An der Schweizer Obligationenbörse ziehen die Kurse gemessen am Conf Future am zweiten Handelstag des Jahres weiter an. Der Abwärtstrend vom Dezember scheint damit zumindest vorerst gebrochen.



Die Entspannungszeichen von der Inflationsfront sowohl in Europa als auch in der Schweiz verhelfen nicht nur den Aktien zu einem fulminanten Start ins Börsenjahr sondern auch den Bond-Kursen, was die Renditen weiter unter Druck setzt. Der Rückgang der Inflationsraten in den beiden grössten Volkswirtschaften der Eurozone - nebst Deutschland am Vortag hatte am Morgen auch Frankreich eine rückläufige Inflation gemeldet - könnte den Druck auf die EZB mindern, mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die starke Teuerung vorzugehen, so die Hoffnung verschiedener Marktteilnehmer.



Die ZKB sieht indes auf kurze Sicht eine Seitwärtstendenz bei den Renditen von zehnjährigen Staatsanleihen, zumindest in den meisten Ländern und Regionen. Erst das von der Bank im kommenden Frühling erwartete Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken und die sichtbar tieferen Inflationsraten im Laufe des Jahres dürften die Renditen in der Folge wieder sinken lassen. Insgesamt sieht die Bank bei den Obligation in diesem Jahr ein gutes Risiko-Ertrags-Profil.



Amundi Global Investment meint mit Blick auf die Staatsanleihen, dass sich der Märkte derzeit weiterhin auf die Inflation und die Reaktion des Fed achteten. Die Aufmerksamkeit dürfte sich gemäss dem Vermögensverwalter aber bald auf das Wachstum und die Rezessionsängste richten. So gewinne die Frage, wie lange die US-Notenbank die Zinsen noch restriktiv halten werde, an Bedeutung.



Die Blicke der Investoren richten sich nun auf das Protokoll der letzten Sitzung des FOMC der US-Notenbank, welches nach Börsenschluss in Europa publiziert wird.



Am Primärmarkt werden wie bereits am Vortag Aktivitäten verzeichnet. So hat die Hypo Vorarlberg Bank 125 Mio. Fr. bis 2026 aufgenommen, dies zu einem Zinssatz von 2,375%.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.30 Uhr um 29 Basispunkte (BP) höher bei 140,20%. Gehandelt sind bis anhin fünf Kontrakte. Am Dienstag, dem ersten Handelstag 2023, hatte der Conf bereits 118 BP zugelegt.



Alle bislang gehandelten Eidgenossen verzeichnen Kursgewinne. Dabei geht es vor allem für Anleihen am längeren Ende aufwärts - etwa beim 0,5%/45. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) zieht um 11 BP auf 100,20% an und rentiert zu +1,18%. Die Zehnjährige (0,5%/2032) steigt um 83 BP auf 92,83%, bei einer Rendite von +1,41%.



Der Kassazinssatz fällt auf 1,373 von 1,461% am Vortag. Vor einer Woche wiederum hatte der Kassazinssatz erstmals seit Juli 2011 wieder die Marke von 1,5% überstiegen.

Bitcoin legt zum Jahresauftakt etwas zu

Der Kurs des Bitcoin hat sich zu Beginn des neuen Jahres leicht erholen können. Es gebe momentan aber kaum Indikatoren für einen nachhaltigen Kursanstieg, meinen Marktbeobachter.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin rund 1,2% über dem Wert der Vorwoche bei 16'860 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 5 Mrd. auf rund 325 Mrd. $ gestiegen.

Die zweitgrösste Blockchain-Devise Ether kann im Wochenverlauf etwas stärker zulegen als der Gesamtmarkt und notiert aktuell bei 1250 $ und damit 3,2% über dem Wert der Vorwoche.

