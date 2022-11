Börsenbericht vom 24. November 2022 – Schweizer Börse setzt moderate Aufwärtsbewegung fort Rückenwind erhält der Schweizer Markt vor allem von Zyklikern und Finanztiteln. Nur wenige Bluechips geben nach.

Der Aufwärtstrend an der Schweizer Börse hält am Donnerstagnachmittag weiter an. Der Leitindex SMI ist kurz nach Handelsbeginn über die Schwelle von 11'100 Punkte geklettert und hat sich in der Folge über diesem Niveau gut etabliert. Rückenwind erhält der Schweizer Markt vor allem von Zyklikern und Finanztiteln, während nur wenige Bluechips nachgeben. Positiv wirken Hinweise der US-Notenbank auf ein möglicherweise langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen.



Insgesamt halten sich die Aktivitäten an den europäischen Börsenplätzen aber in Grenzen, denn es fehlen Impulse aus den USA. Dort wird «Thanksgiving» gefeiert und die Börsen bleiben geschlossen. Wenig Einfluss hatte am Nachmittag die Publikation des Protokolls zur jüngsten EZB-Zinssitzung. Das Papier deute auf keinen baldigen Kurswechsel hin, heisst es in einem Händlerkommentar. Immerhin seien Rezessionssorgen ein Thema, was auf Pausen im Straffungszyklus der EZB hoffen lasse.



Gegen 14.45 Uhr rückt der neue FuW Swiss 50 um 0,78% auf 2122,81 Punkte vor. Der SMI gewinnt 0,47% auf 11'146,73 Punkte. Gestartet war er noch mit leichten Abgaben. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte stärker gekappt ist, gewinnt 0,68% auf 1714,07 Punkte und der breite SPI 0,48% auf 14'268,03 Zähler. Bis auf drei Titel stehen alle SLI-Werte im Plus.



Unter den grössten SLI-Gewinnern sind mit AMS Osram (+2,1%), Temenos (+2,5%) oder Logitech (+2,2%) nach wie vor Wachstumswerte aus dem Techsektor zu finden. Zudem klettern auch Schindler (PS: +2,1%), Sonova (+1,9%) oder Straumann (+2,4%) in die Höhe. Letztere werden von Kaufempfehlungen aus den Häusern Jefferies und Stifel angetrieben.



Gefragt sind zudem Finanzwerte wie Partners Group (+1,6%), Julius Bär (+1,2%) oder Swiss Life (+1,0%). Aber auch UBS (+0,9%) gewinnen gut dazu, während Credit Suisse (-0,1%) nach gutem Beginn nachgeben. Somit können sich die CS-Papiere nicht von den deutlichen Kursverlusten des Vortages erholen. Gestern hat die angeschlagene Grossbank fürs Schlussquartal erneut ein Milliardenverlust in Aussicht gestellt.



Dass der SMI nicht noch deutlicher steigt, ist vor allem den drei Schwergewichten geschuldet. Über weite Strecken haben vor allem die Novartis-Papiere (-0,2%) im Minus notiert, wogegen Nestlé (+0,4%) und Roche (+0,2%) nun leicht zulegen. Das Novartis-Papier blickt aber auf eine zuletzt insgesamt gute Kursentwicklung zurück.



Im breiten Markt werden die Aktien des Elektrotechnikunternehmens Carlo Gavazzi (+4,3%) gekauft. Die Halbjahreszahlen seien stark, heisst es im Handel. Kurzzeitig notierte die Aktie gar prozentual zweistellig im Plus. Bei Immobilienwerten wie PSP (+2,1%) stützen Branchenstudien. U-Blox (+2,0%) verhilft derweil eine Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux zum guten Plus.

Bonds Schweiz: Kurse ziehen bei fallenden Renditen deutlich an

Der Schweizer Bondmarkt verzeichnet am Donnerstag steigende Kurse bei gleichzeitig sinkenden Renditen. Laut Marktteilnehmern sorgt vor allem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Vorabend für einen gewissen Zinsdruck.



Das Protokoll deute darauf hin, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit verringertem Tempo fortsetzen. Die Aussicht auf weniger starke Zinserhöhungen drückt am Kapitalmarkt die Renditen und lässt die Wertpapierkurse steigen.



Hierzulande verläuft das Geschäft speziell am Primärmarkt derweil etwas ruhiger als an den vorangegangenen Tagen. So hat sich die Rhätische Bahn 100 Mio. Fr. für 16 Jahre beschafft. Der Solarstromspezialist Edisun Power hat sich mit einer Obligationenanleihe 35 Mio. Fr. beschafft. Seit Wochenbeginn liegt das Emissionsvolumen damit bei klar mehr als 2 Mrd. Fr.



So langsam dürfte sich am Bondmarkt in den kommenden Tagen dann aber das Geschäft beruhigen. Spätestens ab Dezember finden in der Regel keine Transaktionen mehr statt.



Dennoch falle die Bilanz insgesamt gut aus für 2022, kommentiert ein Händler. Auffallend sei, dass 2022 aber deutlich volatiler gewesen sei als noch 2021. Ein Blick auf die letzten Wochen mache das deutlich. «Während wir zuletzt fast jeden Tag Transaktionen im Primärmarkt gesehen haben, gab es Phasen im Oktober, da herrschte für zwei Wochen absoluter Stillstand.»



Aber nicht nur bei den Aktivitäten sticht 2022 mit einer erhöhten Volatilität hervor. Auch was die Rendite-Schwankungen betreffe, habe 2022 neue Massstäbe gesetzt, so der Händler weiter. «Intraday-Schwankungen zwischen 10 und 15 Basispunkten gehören mittlerweile zur Tagesordnung – vor 5 Jahren hätte man noch von einem Crash geredet.» Besonders belastend sei dabei, dass es oft ohne erkennbaren Grund zu diesen Schwankungen gekommen sei.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future zieht gegen 13.00 Uhr um 116 Basispunkte (BP) an auf 147,38%. Der Umsatz beträgt 27 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 58 BP gestiegen. Der richtungsweisende Swiss Bond Index gewinnt 60 BP auf 126,74%.



Die bislang gehandelten Eidgenossen weisen ebenfalls allesamt Kursgewinne auf. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) gewinnt 5 BP hinzu auf 100,85% und weist eine Rendite von 0,72% auf. Der zehnjährige (0,5/2032) noch ungehandelte Benchmarkbond rentiert mit 0,93%.



Der Kassazinssatz sinkt auf 0,940 von 1,007% am Vortag.

Euro gibt anfängliche Gewinne zum US-Dollar wieder ab

Der Euro hat am Donnerstag seine anfänglichen Kursgewinne zum US-Dollar wieder abgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0410 $. Am Morgen war der Euro noch zeitweise bis auf 1,0448 $ gestiegen. Seine deutlichen Gewinne vom Vortag verteidigte der Euro jedoch.



Zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro derweil wenig bewegt. Derzeit wird er zu 0,9811 Fr. umgesetzt nach 0,9810 Fr. am früheren Donnerstagmorgen. Der Dollar zog zum Franken im Handelsverlauf ebenfalls etwas an auf derzeit 0,9422 (0,9403) Fr.



Ausschlaggebend für die jüngste Dollar-Schwäche waren zuletzt schwache amerikanische Konjunkturdaten und Äusserungen aus der US-Notenbank Fed. Beides deutet darauf hin, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit verringertem Tempo fortsetzen. Die Aussicht auf weniger starke Zinserhöhungen belastet den Dollar und beflügelt im Gegenzug andere Währungen wie den Euro.



Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland stützten den Euro am Vormittag derweil nicht. Das Ifo-Geschäftsklima war im November stärker als erwartet gestiegen. «Die Rezession verliert ihren Schrecken», kommentierte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank die Umfrageergebnisse. Die Unsicherheit über die Energieversorgung und damit die Sorgen um die Produktionsbedingungen in den kommenden Monaten nehme ab. «Die Rezession mag mild bleiben, die langfristigen Herausforderungen für die deutschen Unternehmen sind es nicht», sagte Kater.

Ölpreise geben weiter nach

Die angespannte Corona-Lage in China hat die Ölpreise am Donnerstag weiter belastet. Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Notierungen aber nur leicht nach unten. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,63 $. Das waren 78 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 48 Cent 77,46 $.



Steigende Infektionszahlen und neue Todesfälle führten in China zu scharfen Gegenmassnahmen der politischen Führung, die die Wirtschaft und die Energienachfrage belasten. Zudem hatten zuletzt schwächere Konjunkturdaten aus den USA auf die Ölpreise gedrückt. Die Vereinigten Staaten sind zusammen mit China die grössten Ölverbraucher weltweit.



Am Ölmarkt gerät indes der von der Europäischen Union (EU) geplante Preisdeckel für russisches Erdöl immer stärker in den Fokus. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnte die Preisgrenze deutlich höher festgelegt werden als bisher erwartet. Dies würde die Folgen für den Handel mit Rohöl verringern und das Risiko von Gegenmassnahmen seitens Russlands ein Stück weit senken, wie Analysten der US-Bank Goldman Sachs erklärten.

Gute Laune an US-Börsen

Am Mittwoch wurde das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Dass sich die Mehrheit der Mitglieder für künftig behutsamere Zinsschritte aussprach, sorgte für gute Laune an den Börsen. Am Donnerstag bleibt die Börse dank Thanksgiving-Feiertag geschlossen, am Freitag steht ein verkürzter Handelstag an.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,28% höher bei 34’194 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,59% und kletterte auf 4027 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,97% auf 11’839 Punkte vor.

Gewinner des Tages waren erneut die Aktien des englischen Fussballclubs Manchester United mit einem Kurssprung um 25,8%. Innerhalb zweier Tage haben sie um 44% zugelegt. Die Eigentümerfamilie denke über einen Verkauf des Clubs nach, hiess es.

Die Kaufhauskette Nordstrom senkte ihre Gewinnprognose, worauf die Papiere um 4,2% einbrachen. Der Traktorenhersteller Deere überzeugte mit seinem Quartalsgewinn, was zu einem Kursplus von 5% führte. Die Valoren des Computer- und Druckerherstellers HP legten um 1,8% zu. In den kommenden drei Jahren sollen 4000 bis 6000 Jobs abgebaut werden.

Uneinheitliche Börsen in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 1% zu, der breiter gefasste Topix klettert 1,2% nach oben. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 um 0,4% nach, der Shanghai Composite handelt 0,2% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 0,6%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,9% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,1% höher ab.

