Börsenbericht vom 29. November 2022 – Schweizer Börse setzt Verschnaufpause fort Die Stimmung an den Märkten bleibt angespannt. In diesem Umfeld gibt der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag auch etwas nach.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Mit dem Ende der Berichtssaison rücken Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Fokus der Investoren. So wächst etwa die Schweizer Wirtschaft nur noch langsam. Zwar wird noch immer viel konsumiert, doch die Entwicklung auf dem Bau und in der Industrie dämpft. Im weiteren Verlauf dann stehen Inflationsdaten aus Deutschland als erste Vorboten für die am morgigen Mittwoch anstehenden Preisdaten aus der Eurozone an. Von ihnen erhoffen sich Anleger Aufschluss über die weitere Zinspolitik der EZB.

Auch die US-Notenbank Fed steht mit einer für den morgigen Mittwoch erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Zentrum. Er könnte darin die Erwartungen über eine entspanntere Geldpolitik nicht in dem Masse erfüllen, wie es die optimistischsten Erwartungen aktuell suggerieren. Darüber hinaus sorgt die Corona-Lage in China weiterhin für Gesprächsstoff. So wurde zuletzt bekannt, dass die Impfkampagne für ältere Menschen vorangetrieben werden soll. Eine Abkehr von den strikten Massnahmen gegen Covid stellte die Gesundheitskommission derweil nicht in Aussicht. Sie forderte lediglich dazu auf, bereits zuvor angekündigte Anpassungen «schnell und gründlich» umzusetzen. Allerdings soll auf «die falsche Praxis zusätzlicher Massnahmen» verzichtet werden, hiess es. In den letzten Tagen hatten die Proteste gegen die strikte Corona-Politik Unruhe in die Märkte gebracht.

Der neue FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 10.55 Uhr um 0,49 % auf 2088,53 Punkte. Der SMI gibt gegen 10.55 Uhr um 0,28% nach auf 11'131,16 Punkte nach. Aktuell beträgt die Handelsspanne gerade einmal knapp 50 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,36% tiefer auf 1699,79 Zähler und der breite SPI verliert um 0,37% auf 14'208,32 Zähler. Im SLI stehen 23 Verlierern sieben Gewinner gegenüber.

Erneut tragen die Aktien der Credit Suisse mit -3,8% auf 2.897 Fr. die rote Laterne. Sie bewegen sich damit erneut auf Rekordtief. Am gestrigen Montag waren die Papiere erstmals in ihrer Geschichte unter die 3-Franken-Marke gefallen. Seit dem gestrigen Wochenauftakt werden die Titel ohne Bezugsrechte für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung gehandelt. Die separat an der SIX kotierten Bezugsrechte, die zum Kauf der neuen Aktien berechtigen, kosten aktuell nur noch 0.107 Fr., was einem Rückgang von 26% entspricht.

Offenbar wollen zahlreiche Anleger bei der Kapitalerhöhung nicht mehr mitmachen und verkaufen ihre Bezugsrechte. Laut Beobachtern setzt die Verkaufswelle bei den Bezugsrechten ihrerseits nun auch den Kurs der Credit Suisse-Aktien selbst unter Druck. Zudem ziehen auch die Preise für die Kreditausfallversicherungen für CS-Papiere wieder an. Diese sogenannten Credit Default Swaps (CDS) gelten als Fiebermesser der Finanzmärkte.

Weit oben auf den Verkaufslisten sind zudem die Aktien von Givaudan, Kühne+Nagel, Temenos und Straumann zu finden, die sich allesamt um 1,7% verbilligen. Alle vier hatten in den letzten Tagen etwas zulegen können, so dass sie tendenziell zu Gewinnmitnahmen verleiten könnten.

Mit einem Minus von 0,6% sind auch Nestlé-Aktien auf der Verliererliste. Dabei hat der Nahrungsmittelkonzern am Morgen ein Geschäftsupdate gegeben. Er strebt demnach in den kommenden Jahren weiteres Wachstum an und hat sich dazu neue Ziele gesetzt. Dabei soll auch die operative Marge auf hohem Niveau gehalten werden. Kritisch wird dagegen die Nachricht gewertet, dass das 2020 übernommene Erdnussallergiemittel Palforzia überprüft werde.

Die anderen beiden Schwergewichte Roche (-0,5%) und Novartis (+0,2%) entwickeln sich uneinheitlich. Roche hatte am Morgen mitgeteilt, seine Krebstherapie Tecentriq in der Indikation Blasenkrebs freiwillig vom US-Markt zurückzuziehen.

Neben Novartis gewinnen noch die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont mit Aufschlägen von jeweils mehr als 1% klar hinzu. Sie knüpfen damit an die freundliche Vortagestendenz an. Jegliche Aussicht auf eine weniger strikte Corona-Politik Chinas stütze, heisst es im Handel.

In den hinteren Reihen gewinnen Feintool (+2,4%) hinzu, nachdem der Metallverarbeiter einen neuen Grosskunden gewonnen hat.

Euro legt zum US-Dollar zu

Der Euro hat am Dienstag von einem etwas ruhigeren Umfeld an den Finanzmärkten profitiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1.0375 $ und damit knapp einen halben Cent mehr als in der Nacht zuvor.

Auch zum Schweizer Franken legte der Euro etwas zu und notiert aktuell bei 0.9852 Fr. nach 0.9828 am Morgen. Der Dollar notiert derweil fester bei 0.9493 Fr.

Der Euro profitierte von der Schwäche des US-Dollar. Am Markt wurde auf die etwas ruhigere Lage in China verwiesen, die den Dollar als sicheren Hafen weniger lukrativ erschienen liess. In den vergangenen Tagen war es in der Volksrepublik zu öffentlichen Protesten gegen den strikten Corona-Kurs der politischen Führung gekommen. Dies hatte an den Märkten die Frage aufgeworfen, wie die kommunistische Partei reagiert und was das für die Wirtschaft bedeute. Am Dienstag ging diese Unsicherheit etwas zurück.

Rückenwind erhält der Euro auch von Äusserungen aus den Reihen der EZB. Zuletzt hatten sich vermehrt Notenbanker in Richtung weiterer Leitzinsanhebungen geäussert. Neue Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien deuten zwar auf einen nachlassenden Preisauftrieb hin, allerdings auf hohem Niveau. Für Entwarnung scheint es ohnehin zu früh zu sein: In Spanien stieg die Kerninflation, also ohne schwankungsanfällige Komponenten, entgegen der allgemeinen Teuerung weiter an.

Ölpreise erholen sich deutlich

Die Ölpreise sind am Dienstag kräftig gestiegen. Sie haben damit die Kurserholung fortgesetzt, die am Montagnachmittag eingesetzt hatte. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85.45 $. Das waren 2.26 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.84 $ auf 79.08 $.

Die Kursgewinne aus dem frühen Handel wurden weiter ausgebaut. Damit ist die jüngste Talfahrt der Ölpreise vorerst gestoppt. Zum Wochenauftakt waren die Ölpreise wegen der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung in China nach Protesten der Bevölkerung gegen die harten Corona-Massnahmen stark gefallen.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Meldungen aus China, die auf eine Änderung der bisherigen Corona-Politik hindeuten. Nach den Massenprotesten hatte China erneut angekündigt, die Impfkampagne für ältere Menschen vorantreiben zu wollen. Doch auch am Dienstag gab es keine Angaben dazu, wie konkret Fortschritte erzielt werden sollen.

Seit Montagnachmittag verleihen zudem Spekulationen über die weitere Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ den Ölpreisen Auftrieb. Analysten gehen davon aus, dass die in der Opec+ organisierten Ölstaaten wegen des jüngsten Preisrückgangs ernsthaft über eine Kürzung der Fördermenge nachdenken könnten.

Lage in China drückt Stimmung an Wallstreet

Ängste vor einer weiteren Verschärfung der chinesischen Covid-Beschränkungen haben den Anlegern an den US-Aktienmärkten zum Wochenstart die Stimmung vermiest. Die drohenden Massnahmen Pekings gegen die Coronapandemie haben die grösste Protestwelle im Land seit Jahrzehnten ausgelöst und dürften die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum weiter trüben. Der Dow Jones Industrial büsste 1,2% auf 33’946 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 1,3% auf 3976 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,1% auf 11’630 Zähler.

Die Aktien von iPhone-Hersteller Apple rutschten um 2,5% ab. Laut einem Insider dürften in diesem Jahr Produktionsausfälle beim Lieferanten Foxconn in der chinesischen Metropole Zhengzhou die iPhone-Produktion im Vergleich zum Plan um fast 6 Mio. Geräte drücken. Wegen der strikten Pandemiemassnahmen Chinas war es in den vergangenen Wochen rund um das grösste iPhone-Werk der Welt zu Protesten und Ausschreitungen gekommen.

Ein Bericht über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Antikörper Lecanemab zur Behandlung von Alzheimer belastete die Papiere von Biogen, die um 3,5% abrutschten.

Die an der Nasdaq notierten Papiere der grössten chinesischen Agrar-Onlineplattform Pinduoduo schnellten mehr als 13% nach oben. Das Unternehmen wies für das dritte Quartal einen Umsatz von knapp 5 Mrd. $ aus, der die durchschnittliche Analystenerwartung deutlich übertraf. Das vom deutschen Chemikalienhändler Brenntag bestätigte Interesse am US-Rivalen Univar Solutions trieb dessen Aktien um 4,6% in die Höhe. Ob es zu einer Transaktion kommt, ist noch offen. Abstufungen von Analysten der britischen Bank Barclays für die Aktien der US-Nahrungsmittelhersteller Beyond Meat und Tyson Foods sorgten für Kursverluste von jeweils rund 3,5%.

Asiatische Börsen fester

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher freundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,5%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,7% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 dagegen 2,8%, und der Shanghai Composite legt 2,1% zu. Der Hang Seng steigt 4,2%, der koreanische Kospi tendiert 1% fester.

AWP/REUTERS

