Börsenbericht vom 27. Dezember 2022 – Schweizer Börse setzt zum Schlussspurt an Die Schweizer Börse hat die letzte Handelswoche des Jahres mit Kursgewinnen begonnen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizermarkt hat zum Auftakt der Altjahreswoche freundlich tendiert, wenngleich er im Tagesverlauf von seinen höchsten Notierungen zurückgekommen ist. Denn die US-Börsen sind nach dem langen Weihnachtswochenende zurückhaltend in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Die Nachrichtenlage blieb auch am Dienstag dünn. Und da die Börse in London auf Grund eines Feiertages geschlossen blieb, fehlen von dort die Umsätze wie auch Impulse.



Allgemein wird auch in den nächsten Tagen mit einem +impulsarmen Handel zwischen den Jahren gerechnet. Tagesthema am Berichtstag waren die weiter voranschreitenden Corona-Lockerungen in China. So hebt das Land ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Besonders positiv reagierte darauf der Sektor der Luxusgüterhersteller-Hersteller in Europa.



Der FuW Swiss 50 Index notierte bei Börsenschluss um 0,35% höher auf 2046,73 Punkte. Der Swiss Market Index gewann bis zum Schlussgong 0,32% auf 10'839,22 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte um 0,39% auf 1654,03 und der breite SPI um 0,30% auf 13'995,10 Zähler zu. Bei den SLI-Werten standen 25 Gewinner fünf Verlierern gegenüber.



Die anstehenden Lockerungen der Corona-Massnahmen in China schoben vor allem die beiden Uhrenherstellerwerte Richemont (+3,3%) und Swatch (+2,7%) an. Das Reich der Mitte gehört zu den wichtigsten Märkten im Geschäft mit Cartier, Omega und Co. In China soll nun die Hotel-Quarantäne für einreisende Personen ab Januar wegfallen.



Experten gehen davon aus, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in den meisten Grossstädten Chinas nun sehr schnell wieder normalisieren wird. Als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt hätte eine solche Erholung weitreichendere positive Impulse für die Weltwirtschaft.



In der Folge standen auch verschiedene zyklische Aktien auf den Einkaufszetteln der Anleger. Zugegriffen wurde bei Papieren wie ABB (+1,2%), Kühne+Nagel (+1,0%), Holcim (+0,7%) oder Sika (+0,5%).



Im Technologiesektor zogen Temenos um 0,6% und VAT um 0,2% an. Sie setzen damit die Kurserholung der vergangenen Woche fort. Am anderen Ende standen hingegen AMS Osram mit einem Kursverlust von 1,6%. In den Aktien des Sensorherstellers summieren sich seit Jahresbeginn Verluste von rund 60% - kurz vor dem Jahresultimo wolle keiner die Papiere mehr ins Depot nehmen, sagten Beobachter.



Ein ähnlicher Mechanismus zeigte sich bei weiteren grossen Verlierern des Jahres Jahr 2022. Aus den Depots geworfen wurden am Dienstag auch die Aktien von Sonova (-0,4%) und Lonza (-0,3%).



Der Finanzsektor bewegte sich in etwa mit dem Gesamtmarkt. Bei der Banken gewannen Julius Bär 0,7 und UBS 0,5%. Credit Suisse (+0,1%) hinkten einmal mehr hinterher. Bei Letzterer summieren sich seit Jahresbeginn Abgaben von 66%.



Ausgebremst wurde der Schweizer Leitindex von seinen drei defensiven Schwergewichten Novartis (+0,1%), Roche (-0,4%) und Nestlé (+0,3%), die nicht ganz Schritt halten konnten.



Zu grösseren Kursschwankungen kam es in den hinteren Reihen: Dort sackten die Aktien von Leonteq um 5,4% ab, nachdem der Derivatespezialist eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Gleichzeitig wurde eine Klage des britischen Versicherers Old Mutual mit einem Vergleich beigelegt.



Dagegen zogen die Aktien des kriselnde Asset Managers GAM um 0,8% an. Händler verwiesen auf anhaltende spekulative Käufe nach Verkaufsgerüchten in den Medien.



Fester waren auch die Aktien von Montana Aerospace (+2,6%). Der Luftfahrtzulieferer trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an der Maschinenbausparte.



New York: Überwiegend schwächer in die letzte Handelswoche 2022

Die US-Börsen sind am Dienstag nach Weihnachten überwiegend schwächer in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Weitere Corona-Lockerungen in China waren den Kursen keine Stütze. Der marktbreite S&P 500 verlor in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,43% auf 3828,19 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte kaum verändert mit plus 0,03% auf 33 212,82 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,26% auf 10 847,09 Zähler nach unten.

Auch auf Jahressicht zeichnen sich für die drei grossen Indizes deutliche Verluste ab. Vor allem Technologiewerte haben angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen einen schweren Stand. Apple rutschten am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Mitte 2021, zuletzt verloren die Papiere des iPhone-Konzerns 2,2%.

Und auch für die Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla ging die Kursmisere mit dem tiefsten Stand seit September 2020 und einem Minus von zuletzt 6,4% weiter. Berichte über Produktionskürzungen in China im Januar belasteten.

Southwest Airlines rutschten um 5,7% ab. Die Fluggesellschaft musste wegen des harschen Winterwetters in weiten Teilen der Vereinigten Staaten allein am Montag fast 3000 Flüge absagen. Damit war Southwest für fast drei Viertel aller Ausfälle in den USA verantwortlich. Das US-Verkehrsministerium kündigte eine Untersuchung der Ausfälle und Verspätungen an und nannte diese «inakzeptabel».

Dagegen verbuchten die zuletzt schon erholten Aktien von Chevron und ExxonMobil Gewinne von bis zu 0,8%. Sie profitieren von den weiter steigenden Ölpreisen, die am Markt vor allem mit den neuen Lockerungen der chinesischen Corona-Massnahmen begründet werden.

Bonds Schweiz: In ruhigem Handel erneut schwächer

Am Schweizer Obligationenmarkt hält der Abwärtstrend am Dienstag zu Beginn der letzten und verkürzten Woche des zu Ende gehenden Jahres an. Im Gegenzug steigen die Renditen weiter an. Die zehnjährigen Frankenswapsätze übersteigen damit die «Schallmauer» von zwei Prozent klar und der Kassazinssatz erstmals seit dem 2011 die Marke von 1,5%. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber erwartungsgemäss in ruhigen Bahnen.

Während am Primärmarkt die Vorbereitungen für einen guten Jahresauftakt mehr oder weniger abgeschlossen seien, komme es am Sekundärmarkt noch zu weiteren Depotbereinigungen und -auf- und -abrundungen. «Da gibt es schon noch immer wieder Umsatz», sagt ein Händler.

In dem für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisenden März-Conf-Future gibt es bis gegen 13.15 Uhr keinen Abschluss. Am vergangenen Freitag hatte der Conf 83 Basispunkte (BP) verloren auf 140,00%.

Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index verliert weitere 47 BP auf 122,42% nach -24 BP am Vortag.

Bis zur Berichtszeit sind 7 Eidgenossen zu niedrigeren Kursen gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ermässigt sich um 4 BP und rentiert +1,16%. Die Zehnjährige (0,5%/2032) ist nicht gehandelt und die Rendite wird mit +1,49% berechnet.

Der Kassazinssatz klettert weiter auf 1,543 von 1,489% am letzten Freitag. Damit notiert der Kassazinssatz erstmals seit dem 26. Juli 2011 wieder über 1,5%.

Euro legt etwas zu zum Dollar - Franken stärker zu Hauptwährungen

Der Kurs des Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1.0651 $ gehandelt. Sie notierte so etwas höher als noch im frühen Handel.



Zum Franken hat sich der Euro am Dienstag dagegen abgeschwächt und wird derzeit zu 0.9877 Fr. gehandelt nach 0.9923 am Freitagabend. Auch der Dollar hat zum Franken an Wert eingebüsst und kostet aktuell 0.9275 Fr. nach 0.9342 am Vorwochenschluss.



Die wachsende Zuversicht an den Finanzmärkten in Europa hatte den Euro zunächst etwas gestützt. Marktbeobachter verwiesen auf weitere Lockerungen von Corona-Massnahmen in China, die an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgten. Der US-Dollar geriet unterdessen unter Druck. Der ebenfalls als sicher geltende japanische Yen gab zu allen wichtigen Währungen nach.



Am Nachmittag gab der Euro einen Teil seiner vorherigen Kursgewinne wieder ab. Daten zur Hauspreisentwicklung in den USA fielen nicht so schwach aus, wie von Experten befürchtet. Der Immobilienmarkt wird derzeit durch steigende Zinsen belastet. Das Handelsvolumen ist zwischen Weihnachten und Neujahr sehr dünn. Kursbewegungen sind daher oft schwieriger zu begründen.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen € auf 0.88333 (0.88030) britische Pfund, 141.68 (140.86) japanische Yen und 0.9885 (0.9867) Fr. fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1820 $ gehandelt. Das waren etwa 22 $ mehr als am Freitag.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 84.84 $. Das waren 93 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 97 Cent auf 80.54 $.



Am Markt wurden die steigenden Ölpreise vor allem mit neuen Lockerungen von Corona-Massnahmen in China begründet. Dies habe an den Finanzmärkten generell für mehr Risikofreude gesorgt, was auch die Ölpreise mit nach oben gezogen habe, hiess es. Die Regierung hatte am Vortag ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende nach China angekündigt. Lockerungen dürften die Wirtschaftsentwicklung stärken und die Nachfrage nach Rohöl steigern.



Die Ölpreise knüpften damit an die Kursgewinne vor den Weihnachtsfeiertagen an. Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise deutlich gestiegen, nachdem Russland eine mögliche Kürzung seiner Rohölproduktion im neuen Jahr um 500 000 bis 700 000 Barrel je Tag in Spiel gebracht hatte. In den USA konnten zudem viele Raffinerien aufgrund der Kältewelle nicht arbeiten.

AWP/REUTERS

