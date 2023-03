Jahreszahlen – Schweizer Börse SIX erzielt erneut Milliardenumsatz Die Börsenbetreiberin hat im vergangenen Jahr den Umsatz sowie den Gewinn deutlich gesteigert.

Mit Blick in die Zukunft will die SIX weiter wachsen. Bild: Iris C. Ritter

Die Börsenbetreiberin SIX hat im vergangenen Jahr erneut einen Milliardenumsatz erzielt. Der Gewinn fiel derweil allerdings mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr aus. Im Vorjahr hatte eine Beteiligung das Ergebnis stark belastet.



2022 ist das zweite Jahr, in dem die 2020 gekaufte spanische BME vollständig zum Konzernergebnis beiträgt. Der Betriebsertrag fiel mit 1,49 Mrd. Fr. nach 1,50 Mrd. 2021 mehr oder weniger stabil aus (-0,3%). Das diversifizierte Geschäftsmodell habe unter schwierigen Marktbedingungen erneut seinen Wert unter Beweis gestellt, hiess es am Donnerstag von der Finanzinfrastrukturanbieterin SIX.



Das Betriebsergebnis Ebit stieg indes auf 243,9 Mio. nach 147,2 Mio. 2021. Das Konzernergebnis legte gar auf 185,0 Mio. zu nach 73,5 Mio. zuvor. Die SIX hatte im Vorjahr wegen der Beteiligung am französischen Zahlungsverkehrunternehmen Worldline einen Gewinneinbruch erlitten. 2022 machte der Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen nun +21,6 Mio. aus nach -102,1 Mio. 2021.

Wachstum und Kosteneinsparungen im Visier

Die Aktionäre dürfen sich in der Folge über eine höhere Dividende von 5,10 Fr. pro Aktie freuen nach 4,75 Fr. im Vorjahr. Die SIX gehört rund 120 Finanzinstituten, die gleichzeitig die Kunden sind. Dabei halten die Grossbanken UBS und CS gemeinsam gut ein Drittel.



Mit Blick in die Zukunft will die SIX weiter wachsen. Das Geschäft ist eben ein klassisches Skalengeschäft. Mittelfristig rechne die Gesellschaft weiterhin mit einem jährlichen Umsatzanstieg zu konstanten Währungen von mehr als 4%, hiess es am Donnerstag. 2022 waren es wechselkursbereinigt plus 2,1%.



Treiber seien Initiativen wie die digitale Börse SDX, «Umsatzsynergien» aus der BME-Akquisition und das Wachstum aus der Geschäftseinheit «Financial Information» (Finanzdaten). Gleichzeitig habe «Kosteneffizienz» weiterhin Priorität, so die Börsenbetreiberin weiter. Aufgrund steigender Umsätze und einer «optimierten» Kostenbasis werde somit auch eine höhere Rentabilität erwartet. Zudem würden weiterhin "anorganische Wachstumsmöglichkeiten ausgelotet».



AWP

