Börsenbericht vom 6. Dezember 2022 – Schweizer Börse gibt nach Am Dienstag notiert der Schweizer Aktienmarkt etwas tiefer als noch am Vortag.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstag nach einem verhaltenen Frühgeschäft eine Spur schwächer. Von einem klaren Trend könne nicht gesprochen werden, dafür muteten die Kurse etwas gar zufällig an, heisst es am Markt. «Es ist ruhig, die Volumina dünn. Die Anleger halten sich zurück», sagte ein Händler. «Wir konsolidieren auf reltiv hohem Niveau.» Bei vielen Aktivitäten handle es sich oft um Sektor-Rotationen und veränderte Gewichtungen von Einzeltiteln, heisst es in einem Kommentar.



Es gebe derzeit kaum Signale, dass der Leitindex SMI aus der jüngsten Handelsspanne ausbrechen werde, heisst es am Markt. Dies hänge vor allem mit den in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zusammen. Angesichts der zuletzt stärker als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten seien die Sorgen über eine aggressivere US-Zinspolitik wieder aufs Parkett zurückgekehrt. Die Notenbanken dürften damit auch darüber entscheiden, ob es zu einem Jahresend-Rally kommt. «Wir haben wohl seit Jahren nicht mehr so auf die Zentralbanken geblickt, wie wir dies seit diesem Sommer tun», sagte ein Händler. Mit dem grossen Jahresendverfall an der Eurex stehe zudem noch ein weiteres kursbewegendes Ereignis in der kommenden Woche bevor.



Der FuW Swiss 50 Index notiert um 13:45 Uhr bei 1,24% tiefer auf 2090,90 Punkte. Der SMI notiert um 11.15 Uhr um 0,25% tiefer auf 11'166,16 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,48% auf 1704,05 und der breite SPI 0,33% auf 14'224,67 Zähler. Im SLI stehen 22 Verlierern acht Gewinner gegenüber.



Zu den wenigen Gewinnern, die dem SMI zudem auch eine gewisse Stütze geben, zählen die beiden Schwergewichte Novartis (+0,1%), die von Anschlusskäufen an den positiven Vortag profitieren, sowie Nestlé (+0,6%). Der Nahrungsmitteltitel holt damit einen Teil der Vortageseinbusse auf.



Ebenfalls fester notieren Swisscom (+0,7%), Julius Bär (+0,1%), Swiss Life (+0,7%) und Richemont (+0,2%). Die Versicherer Zurich (+0,3%) und Swiss Re (+0,2%) trotzen gar einer Abstufung durch die Bank of America.



Grösster Verlierer bei den Blue Chips sind derweil die Aktien von AMS Osram (-4,8%), die von Oddo BHF abgestuft wurden. Dazu komme noch die schwache Performance der Nasdaq von Vortag, heisst es. Daher sind mit Temenos (-2,3%), VAT (-1,0%) und Logitech (-1,0%) sowie Straumann (-2,0%), Lonza (-1,7%) und Givaudan (-1,0%) weitere Technologie- und Wachstumswerte an der Spitze der Verlierer.



Zyklische Papiere wie ABB, Adecco, Geberit und Sika verlieren rund ein halbes Prozent.



Deutlich im Minus stehen die Aktien der Credit Suisse (-4,3%). Damit verhallen die Aussagen von Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann ohne Wirkung. Lehmann hatte gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF am Montagabend in der Sendung «ECO Talk» gesagt, die Abflüsse von Kundengeldern hätten sich beruhigt.



Nach Ansicht von Händlern kommt der Druck auf die CS-Aktie mehr von der Kapitalerhöhung und dem dazu gehörenden Anrecht. Dieses wird heute zum letzten Mal gehandelt. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum Donnerstag. Es gebe nun doch zahlreiche Anleger, die ihr Anrecht ausüben und die Aktien beziehen wollten, sagte dazu ein Händler. Derzeit kostet das Anrecht 10,9 Rappen.



Mit den Aktien der UBS (-1,3,%) und der Partners Group (-1,1%) geben auch andere Finanzwerte nach.



Auf den hinteren Rängen büssen Zur Rose (-4,4%) einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ein. Bei Polypeptide (+2,8%) kommt es zu einer Stabilisierung nach dem Kurseinbruch wegen der Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag. Dagegen büssen die Aktien der beiden Mitbewerber Bachem und Siegfried gegen drei Prozent ein.

Bonds: Wenig verändert – Pfandbriefbank nimmt 680 Mio. Fr. auf

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag wenig verändert. Die Anleger hielten sich zurück, grundsätzlich sei der Trend aber freundlich, sagen Händler. Die Swapsätze hätten sich erneut ermässigt, aber die Umsätze seien eher dünn.

Am Sekundärmarkt sind die Umsätze in den vergangenen Sitzungen merklich gesunken. Am Primärmarkt hat derweil die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute mit der Aufstockung der zwei in 2032 und 2037 fällig werdenden Anleihen insgesamt 680 Mio. Fr. aufgenommen. Der Löwenanteil entfiel mit 455 Mio. Fr. auf den 2,25%-Bond 2037. Die Nachfrage sei recht gut und die Swapspreads mit +4 Basispunkten (BP) wie erwartet recht eng gewesen.

Damit dürfte das Emissionsjahr im Domestikbereich bis auf die Anleihenauktion der Eidgenossenschaft kommende Woche wohl abgeschlossen sein, meinte ein Händler. Dass noch ein ausländischer Emittent aufs Parkett komme, sei zwar möglich. Allerdings brauche es für eine Emission auch Anleger und die könnten sich allmählich doch eher rar machen.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 20 BP tiefer auf 145,58%. Der Umsatz beträgt verfallsbedingt relativ hohe 241 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 23 BP gestiegen. Der Conf März 2023, der auf den am Donnerstag auslaufenden Dezember-Kontrakt nachfolgt, fällt um 27 BP auf 144,01%. Bis dahin wurden 294 Kontrakte gehandelt. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index gewinnt 39 BP auf 126,80%.

Zwei der sechs gehandelten Eidgenossen legen zu. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ist unverändert und wirft 0,83% ab. Drei Eidgenossen geben nach, darunter der Zehnjährige (0,5/2032). Seine Rendite beläuft sich auf 1,04%.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,041 von 1,013% am Vortag.

Euro legt zum US-Dollar leicht zu – Australischer Dollar steigt

Der Euro hat am Dienstag bis zum Mittag leicht zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0510 $ und damit etwas mehr als am Morgen.

Dagegen zeigt sich das Euro/Franken-Paar wenig verändert und notiert mit 0.9888 weiter nahe der 0.99er Marke. Derweil hat der US-Dollar zum Franken mit 0.9410 Fr. nach 0.9440 am Morgen etwas an Wert verloren.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief am Vormittag ruhig. Konjunkturdaten aus Deutschland überraschten zwar positiv, bewegten das Währungspaar aber nicht nennenswert. Der Auftragseingang der deutschen Industrie legte im Oktober überraschend deutlich zu. Allerdings folgt der Zuwachs auf empfindliche Rückgänge in den beiden Vormonaten. «Der Trend bei den Auftragseingängen zeigt weiterhin deutlich nach unten», kommentierte Commerzbank-Experte Ralph Solveen.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane bekräftigte unterdessen die allgemeine Erwartung, dass die Leitzinsen im Euroraum weiter steigen dürften. Allerdings wies der Ire auch auf die bereits erfolgten Zinsanhebungen von insgesamt zwei Prozentpunkten in diesem Jahr hin. Derzeit ist nicht ganz klar, ob die EZB ihr Straffungstempo auf der nächsten Zinssitzung Mitte Dezember auf 0,50 Prozentpunkte verlangsamt oder bei 0,75 Punkten belässt.

Kursgewinne verzeichnete der australische Dollar. Die Notenbank des Landes hob ihren Leitzins wie allgemein erwartet um weitere 0,25 Punkte auf 3,1% an. Zugleich überraschte sie einige Fachleute, indem sie weitere Anhebungen in Aussicht stellte. Erwartet wurde eher, dass die Währungshüter verbale Vorbereitungen für ein Ende des Straffungskurses treffen. Die australische Notenbank gilt im internationalen Vergleich als eher vorsichtige Zentralbank.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Nach leichten Gewinnen im frühen Handel drehten die Notierungen bis zum Mittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 81.83 $. Das waren 87 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 89 Cent auf 76.04 $.

Am Ölmarkt zeigten sich in den vergangenen Handelstagen zum Teil starke Preisschwankungen. Marktbeobachter verwiesen auf das Inkrafttreten eines weitgehenden Embargos der Europäischen Union gegen Rohöl aus Russland und auf einen Preisdeckel für russisches Öl von 60 $ je Barrel. Zudem sorgt auch die Corona-Politik der Regierung in China immer wieder für Kursbewegung am Ölmarkt.

USA

Die US-Börsen sind gestern schwach in die Woche gestartet. Ein überraschend hoher ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor hat neue Sorgen geweckt, die Leitzinserhöhungen des Fed zur Bekämpfung der Inflation könnten höher ausfallen als zuletzt gedacht.

Als sanfter Gegeneffekt zu den Zinssorgen wirkten gestern an Wallstreet Signale einer leichten Lockerung der Coronapolitik in China. Sie hatten zuvor die Chinabörsen beflügelt.

Der Dow Jones Industrial gab am Montag 1,4% auf 33’947,1 nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,8% auf 3998,8. Für den Nasdaq Composite wurde eine Einbusse von 1,9% auf 11’239,9 registriert.

Die einzigen Gewinneraktien im Dow Jones waren Boeing (+1,2%). Ihnen folgen die Gesundheitswerte Merck & Co. (–0,04%), Johnson & Johnson (–0,1%) sowie Amgen (–0,2%).

Die grössten Dow-Verlierer waren aufgrund der Unruhe in der Führung Salesforce (–7,2%). Walt Disney (–3,5%) und Verizon (–3%) gaben ebenfalls spürbar nach.

Prominent auf den Verkaufslisten standen ausserdem VF Corporation (–11,2%) und Tesla (–6,4%), Letztere wegen Berichten über Produktionskürzungen im Werk Schanghai.

Asien

Im asiatisch-pazifischen Raum tendieren die Börsen am heutigen Dienstag uneinheitlich, aufgrund der Vorgaben von Wallstreet jedoch mehrheitlich schwächer.

In Tokio notieren der Nikkei 225 (+0,2%) und der breit gefasste Topix (+0,2%) im Nachmittagshandel leicht im Plus.

In Hongkong machen sich im Hang Seng (–1%) Gewinnmitnahmen bemerkbar, nachdem der Index am Montag mehr als 4% avanciert ist. Der Shanghai Composite zeigt sich zum Schlussstand von gestern kaum verändert.

In Seoul tendiert der Kospi (–0,6%) schwächer. Der australische ASX 200 (–0,5%) verzeichnet im Gefolge der Leitzinserhöhung ebenfalls ein Minus.

AWP/REUTERS

