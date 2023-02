Börsenbericht vom 21. Februar 2023 – Schweizer Börse startet etwas schwächer Nach Handelsstart am Dienstag gibt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst leicht tiefere Kurse.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Abgaben in den Börsentag gestartet. Erklärt wird dies im Handel primär mit den US-Futures, welche leicht im Minus sind. «Schlechte Stimmung zieht auf», meint ein Analyst und verweist auf die kursierenden Zinsängste und auf eine negative Tendenz bei börsentechnischen Stimmungsindikatoren. Im Verlauf des Tages könnten dann Konjunkturdaten für neue Bewegung sorgen: So werden in Europa und den USA Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.

Es ist aber auch gut möglich, dass sich viele Investoren heute generell zurückhalten werden. Denn das Hauptereignis der Woche findet am Mittwochabend statt, wenn das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht wird. Dieses ist von besonderer Bedeutung, weil die Zinsängste am Markt zurück sind. Die Sorge ist, dass die Leitzinsen weiter erhöht werden und dann länger auf dem erhöhten Niveau bleiben. Sollte das Protokoll in dieser Hinsicht klare Signale aussenden, sei auch beim SMI ein Ausbrechen aus dem seit rund einem Monat anhaltenden Seitwärtstrend möglich, meinen Händler.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 0,31% auf 2233,75 Punkte. Der SMI notiert 0,12% schwächer auf 11'252,80 Punkten. Der SLI verliert 0,06% auf 1783,57 und der SPI 0,16%auf 14'477,21 Zähler. 20 der 30 SLI-Werte geben nach.

Besonders deutlich geben die Papiere der CS nach (-2,1%). Überdurchschnittliche Einbussen verzeichnen ausserdem Nestlé, Logitech und VAT mit je rund -0,5%.

Positive Ausreisser sind nach der Zahlenvorlage die beiden SLI-Papiere Straumann (+2,2%) und Temenos (+2,1%), welche von der Ranglistenspitze grüssen. Temenos hat die definitiven Zahlen 2022, Jahresziele 2023 sowie neue Mittelfristziele vorgelegt. Diese gelten bei einigen Analysten als sehr ambitiös.

Straumann war derweil auch 2022 nicht zu stoppen. Der Basler Konzern hat sowohl Umsatz wie auch Reingewinn erhöht. Mit Blick nach vorne stellt die Firma einen anhaltenden Wachstumstrend in Aussicht.

Am breiten Markt sind Oerlikon (-3,8%), PSP Swiss Property (-2,5%) und Also (-6,0%) nach der Zahlenvorlage mit Abgaben gestartet. Deutlich besser kommen bei den Investoren die Zahlen von CPH (+3,1%) an.

Euro gibt zum Dollar leicht nach - zum Franken stabil

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zum US-Dollar leicht nachgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0671 $ und damit etwas weniger als am Abend zuvor.



Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro derweil kaum verändert. Derzeit wird er zu 0.9861 nach 0.9865 Fr. am Montagabend gehandelt. Der Dollar notiert aktuell etwas höher auf 0.9240 (0,9231) Fr.



Im Tagesverlauf werden einige beachtenswerte Wirtschaftsdaten erwartet. In der Eurozone und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Institut ZEW seine monatlichen Konjunkturerwartungen, eine Umfrage unter Finanzexperten.

Ölpreise geben im frühen Handel nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83.18 $. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 76.62 $.



Preisdruck am Ölmarkt kam vom US-Dollar, der zu vielen Währungen etwas aufwertete. Das lastete auf der Nachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollar-Raums. Da Rohöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führt ein steigender Dollar wechselkursbedingt meist zu einem geringeren Interesse, was die Preise belastet.



Ansonsten bewegen sich die Ölpreise in ihrer seit Jahresbeginn bestehenden Spanne von rund 10 $. Hauptthemen am Markt sind die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung Chinas, die Frage nach dem geldpolitischen Kurs der grossen Notenbanken und die Angebotspolitik des Opec-Kartells. Unlängst hatte Russland, das dem erweiterten Verbund Opec+ angehört, selbständig eine geringere Förderung angekündigt. Hintergrund sind westliche Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.

Vorsichtige Anleger in Asien

Die wichtigsten asiatisch-pazifischen Börsen haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Märkte schwankten zwischen leichten Verlusten und moderaten Gewinnen. Richtungsweisende Signale aus den USA fehlten, nachdem an der Wall Street wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden hatte.



Durchwachsene Signale gab es von japanischen Konjunkturdaten. So sei einerseits die Aktivität des Verarbeitenden Gewerbes nicht nur den vierten Monat in Folge gesunken, sondern habe auch den stärksten Rückgang sei August 2020 verzeichnet, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Dagegen habe der AU-Jibun-Bank-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ein Mehrmonatshoch erreicht. Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 0,21% tiefer mit 27’473,10 Punkten.



Auch in Australien gab es leichte Verluste. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf das jüngste Protokoll der Sitzung der australischen Notenbank. Danach seien weitere Zinsschritte in den kommenden Monaten notwendig, um die Inflation zu drücken. Der S&P ASX 200 schloss 0,21% tiefer mit 7336,30 Punkten.



Uneinheitlich war unterdessen die Entwicklung in China. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,26% auf 4144,36 Punkte.



Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor dagegen zuletzt 1,73% auf 20’525,69 Punkte. Hier belasteten die Technologiewerte. Auch die Aktien von HSBC verzeichneten Verluste. Ein vorsichtiger Ausblick überschattet besser als erwartete Zahlen.

Wallstreet

An den US-Börsen fand am Montag aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

