Börsenbericht vom 9. Januar 2023 – Schweizer Börse startet freundlich Der Schweizer Aktienmarkt beginnt die neue Handelswoche zunächst mit Kursgewinnen.

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag im frühen Handel an die Kursgewinne der Vorwoche an, wenn auch zunächst mit etwas gedrosseltem Tempo. Auch an den Börsenplätzen Europas setzt sich zunächst die gute Stimmung aus der ersten Handelswoche des neuen Jahres fort. Viele Anleger kommen allerdings erst jetzt aus den Ferien zurück. Sie stünden angesichts des starken Starts nun unter Zugzwang, heisst es in einem Börsenkommentar.



Mit Blick nach vorne dürften Konjunktur- und Inflationsdaten weiterhin im Mittelpunkt stehen. In den USA stehen die ersten Quartalszahlen erst gegen Ende der Woche an. Insgesamt bleibe abzuwarten, welche der unterschiedlichen Meinungen zum starken US-Arbeitsmarkt vom Freitag am Ende die Oberhand gewinnen werde. «Die Unsicherheiten über die künftige Zinspolitik in den USA sind damit nicht geringer geworden», heisst es in dem Kommentar weiter. Als Stütze wird auch die Öffnung Chinas gesehen.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.20 Uhr um 0,61% auf 2147, 63Punkte. Der SMI gewinnt 0,23% auf 11'170,26 Punkte hinzu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, die Gewichtung der Einzeltitel aber stärker gekappt wird, gewinnt 0,48% auf 1722,46 Punkte und der breite SPI 0,25%ç auf 14'312,03 Punkte. Im SLI stehen 23 Gewinner sechs Verlierern gegenüber. Roche sind unverändert.



Die beiden Zykliker VAT und Geberit rangeln mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 3% um die Pole Position. Geberit erhält neben der Aussicht auf eine Öffnung Chinas Schub durch Goldman Sachs, die nach vier Jahren die Verkaufsempfehlung gegen eine neutrale Einstufung aufgegeben haben.



Am Ende der Kurstafel fallen unterdessen Swisscom um 0,69%zurück. Dass der SMI nicht stärker steigt, liegt in erster Linie an den beiden Schwergewichten Nestlé (-0,4%) und Novartis (-0,2%). Auch die unveränderten Roche hinken dem Gesamtmarkt hinterher.



In den hinteren Reihen springen zunächst Biotechwerte wie Santhera, Spexis und Molecular Partners zwischen 13 und 6,6% an, nachdem sie allesamt Neuigkeiten zu berichten hatten.

Euro legt weiter zu

Der Euro ist am Montag mit weiteren Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1.0680 $ und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.



Zum Schweizer Franken legte die Gemeinschaftswährung auf zuletzt 0.9883 zu. Vor dem Wochenende hatte der Euro 0.9875 Fr. gekostet. Der US-Dollar hat sich im Gegenzug auf 0.9251 von zuvor 0.9277 Fr. verbilligt.



Zum Wochenstart dürften Marktteilnehmer auf Produktionsdaten aus der deutschen Industrie achten. Auftragszahlen hatten am Freitag zwar deutlich enttäuscht. Da die Unternehmen jedoch über ein dickes Auftragspolster verfügen, wird mit einem leichten Produktionszuwachs gerechnet. Ein Auge dürften Anleger auch auf die Sentix-Konjunkturerwartungen werfen, da der Wirtschaftsindikator besonders früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird.

Ölpreise starten mit Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79.64 $. Das waren 1.07 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmass auf 74.84 $.



Der Rohölmarkt kann damit an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Unter dem Strich sind die Erdölpreise seit Jahresbeginn aber deutlich gefallen. Fachleute verweisen auf die rasche Aufhebung zahlreicher Corona-Beschränkungen in China und die damit einhergehenden steigenden Virusinfektionen. Das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik dürfte dadurch belastet werden. China ist einer der grössten Energieverbraucher der Welt.

Positive Stimmung an asiatischen Börsen

Die Börsen in Asien haben am Montag die positive Stimmung aus den USA von vor dem Wochenende aufgenommen. Zusätzlich stützt die Öffnung Chinas die Kurse.

Während Japans Börsen wegen eines Feiertags geschlossen bleiben, liegt Koreas Leitindex Kospi 2,6% höher. Der Tech-Rise Samsung Electronics (+2,7%) trug dazu genauso bei wie der Autobauer Hyundai mit +2,5%. Der australische S&P/ASX 200 gewinnt knapp 0,6%.

Der positive Trend in China dauert derweil an: Der Shanghai Composite liegt gut 0,6% im Plus, während der Shenzhen Component mehr als 0,7% avanciert. Der Hang Seng, der wichtigste Index der Hongkonger Börse, handelt knapp 1,6% über dem Vortagesschluss.

Optimismus an der Wallstreet

Vor dem Wochenende dominierte in Wallstreet der Optimismus. Daten zum Arbeitsmarkt, zur Auftragslage in der Industrie und zur Stimmung im Dienstleistungssektor könnten die Notenbank Fed dazu bewegen, ihre Zinserhöhungen zu verlangsamen.

Aus dieser Euphorie resultierte ein Plus von 2,28% auf 3895,08 Zähler im S&P 500. Der technologielastige Nasdaq, der unter der Zinswende vergangenes Jahr besonders gelitten hatte, avancierte 2,78% auf 11’040,35 Punkte. Im preisgewichteten Dow Jones lagen derweil alle Titel im Plus. Der Aktienkorb gewann 2,13% und schloss bei 33’630,61 Punkten.

Den Spitzenplatz markierten die Papiere der Supermarktkette Costco Wholesale für sich. Positive Umsatzzahlen für die Feiertagssaison machten den Investoren Mut. Zudem handelten mehrere Valoren aus dem Halbleitersektor deutlich höher.

