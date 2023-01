Börsenbericht vom 24. Januar 2023 – Schweizer Börse startet freundlich Auch am Dienstag setzt sich am Schweizer Aktienmarkt der Aufwärtstrend weiter zunächst fort.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft mit leicht positivem Unterton. Die Vorgaben aus den USA, wo vor allem Technologiewerte gefragt waren, und aus Japan sorgen laut Händlern für eine weiterhin relativ gute Stimmung. Allerdings hält sich die Kauflaune in Grenzen, da sich die Anleger im Vorfeld zahlreicher Quartalsberichte von US-Firmen und einer Reihe von Konjunkturzahlen vorsichtig verhielten, heisst es am Markt. Dabei stehen laut Analysten bei den Konjunkturdaten vor allem die Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA im Fokus.



Am Vortag hatten Vertreter der US-Notenbank mit «taubenhaften» Aussagen bei den Marktteilnehmern die Hoffnung auf eine weniger restriktiv werdende US-Geldpolitik und auf eine sanfte Landung der Wirtschaft genährt. Zudem ist nicht zuletzt dank tieferer Energie- und Einkaufspreise wieder Optimismus bezüglich der anstehenden Unternehmensergebnisse aufgekommen. Auch in der Schweiz gewinnt die Berichtssaison an Fahrt.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 9.15 Uhr um 0,38% auf 2207,13 Punkte. Der SMI gewinnt 0,10% auf 11'418,15 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,35% auf 1776,35 und der breite SPI um 0,12% auf 14'668,27 Zähler. Im SLI legen 25 Titel zu und fünf geben nach.



Die Aktien von Swatch (+1,4%) legen deutlich zu. Der Uhrenkonzern hat 2022 den Umsatz um 2,5% auf 7,5 Mrd. Fr. und den Gewinn um 7,6% auf 823 Mio. Fr. gesteigert, damit aber die Markterwartungen verfehlt. Für 2023 aber schliesst Swatch ein Rekordergebnis nicht aus.



Die Titel von Rivale Richemont (+0,3%) sind ebenfalls höher. Damit hält sich die Reaktion der beiden «Uhren-Aktien» auf den Anstieg der Uhrenexporte im vergangenen Jahr in Grenzen. Diese sind um 11,4% auf 24,8 Mrd. gestiegen.



Logitech (+0,9%) sind ebenfalls fester. Der Computerzubehör-Spezialist hat die vor rund zwei Wochen vorab veröffentlichten Vorabzahlen für das Weihnachtsquartal nun mehr oder weniger bestätigt. Demnach ist der Gewinn um ein Drittel auf 140,2 Mio. $ eingebrochen und der Umsatz um rund ein Fünftel gesunken.



Den stärksten Anstieg verbuchen die Aktien von Lonza (+2,1%) - am Tag vor Bekanntgabe des Jahresergebnisses. Givaudan gewinnen 1,0%t. Auch der Duftstoffhersteller veröffentlicht die Zahlen 2022 am Mittwoch. Bei den Banken gewinnen CS (+1,0%) deutlich mehr als UBS (+0,3%).



Auf der anderen Seite geben Novartis (-0,8%), Alcon (-0,7%) und Temenos (-0,3%) nach.



Im breiten Markt legen Komax (+3,2%) und Basilea (+3,3%) nach Zahlen deutlich zu.

Euro notiert bei knapp 1.09 $ -EUR/CHF weiter über Parität

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel bei knapp 1.09 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0884 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Wechselkurs hält sich damit in der Nähe des höchsten Stands seit etwa neun Monaten.



Auch zum Franken zeigt sich der Euro relativ fest und hält sich weiter über der Parität. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0031 Fr. nach 1.0019 am Vorabend. Vor knapp zwei Wochen ist das Paar erstmals seit vergangenem Sommer wieder über die Parität geklettert. Der US-Dollar notiert zum Franken dagegen etwas leichter mit 0.9215 Fr. nach 0.9227 am Montagabend.



Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit am Devisenmarkt auf neue Konjunkturdaten. In vielen Ländern und Regionen werden die Einkaufsmanagerindizes erwartet. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die jeweilige konjunkturelle Lage. In der Eurozone haben sich die Frühindikatoren nach deutlichen Rückschlägen infolge des Ukraine-Kriegs zuletzt verbessert. Es wird mit einer weiteren Aufhellung gerechnet.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87.94 $. Das waren 25 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 81.50 $. Starke Impulse blieben am Rohölmarkt zunächst aus. Die kräftigen Verluste der ersten Januar-Woche wurden mittlerweile mehr als aufgeholt. Für Zuversicht sorgt vor allem der weniger strenge Corona-Kurs in China. Er weckt Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung und eine höhere Energienachfrage in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Wallstreet schliesst im Plus

Die US-Börsen haben den Handel am Montag, angetrieben von steigenden Technologiewerten, erneut mit Kurssprüngen beendet, auch wenn sie geringer waren als am Freitag: Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 0,8% auf 33’630 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 legte sogar 1,2% auf 4020 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,2% auf 11’873 Punkte vor.

Vor allem Titel waren gefragt, die vergangenes Jahr gelitten hatte und jetzt gerade einen Lauf haben. Die Aktien von Tesla sprangen um 7,7% nach oben, beflügelt von Hoffnungen auf eine weitere Öffnung in China. Die Anteilsscheine des Softwareherstellers Salesforce legten um 3,1% zu, nachdem bekannt geworden war, dass der aktivistische Investor Elliott Management eine milliardenschwere Beteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Die Papiere von Spotify stiegen um 2,1%, nachdem das Unternehmen einen Stellenabbau angekündigt hatte.

Freundliche Stimmung an asiatischen Märkten

Die asiatisch-pazifischen Börsen werden von positiven Vorgaben bei den US-Tech-Werten vom Wochenbeginn beflügelt. Sie tendieren am Dienstag im Plus. Viele Handelsplätze sind jedoch wegen der Feiertage geschlossen. Wegen des chinesischen Neujahrsfests nehmen die Märkte in Festlandchina und Taiwan den Handel am Montag wieder auf, Hongkong bereits am Donnerstag.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 1,5%, und der breiter gefasste Topix legt 1,4% zu. Der australische S&P/ASX 200 tendiert 0,4% im Plus.

Die Titel des australischen Bezahldienstleisters Zip verlieren 15,6%, nachdem zuvor die Quartalszahlen zu einer Rally geführt haben. Das Unternehmen will im ersten Halbjahr 2024 einen Gewinn schreiben. In Japan blieb der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Januar den zweiten Monat in Folge unverändert bei 48,9 Punkten und damit unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

