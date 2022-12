Börsenbericht vom 19. Dezember 2022 – Schweizer Börse startet im Plus Nach einem schwachen Wochenabschluss gibt es zum Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt eine Gegenbewegung.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche höher eröffnet und setzt damit zu einer Gegenbewegung auf die Vorwochenverluste an. Händler sprechen denn auch in erster Linie von einer technischen Erholung, nachdem der SMI als wichtigster Aktienindex wegen erneuter Zinsbefürchtungen am Donnerstag und Freitag viel Terrain verloren habe. Vor allem Finanz- und Versicherungstitel sowie Wachstumswerte hatten unter den jüngsten Zentralbankentscheiden bzw. den restriktiven geldpolitischen Signalen von Fed, EZB und SNB stark gelitten.



Dass es in den nächsten Wochen zu einer nachhaltigen Erholung kommt, wird in Handelskreisen aber eher nicht erwartet. «In Anbetracht der Fundamentaldaten sehen wir die Risiken für Aktien nach wie vor als abwärtsgerichtet an", heisst es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse. Das makroökonomische Umfeld bleibe sehr schwierig und trotz der zuletzt niedrigeren Gesamtinflation in den USA seien die Werte vor allem bei der Kerninflation weiter unangenehm hoch.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.10 Uhr um 0,51% auf 2036,77 Punkte. Der SMI gewinnt ebenfalls 0,51% auf 10'825,75 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, avanciert um 0,54 Prozent auf 1646,39 Punkte und der breite SPI um 0,40% auf 13'821,14 Zähler. Im SLI gibt es aktuell 25 Gewinner, drei Verlierer und zwei unveränderte Titel (Givaudan, Schindler).



Grösster Gewinner im frühen Handel sind Credit Suisse (+1,6% auf 2,87 Fr.), die in der vergangenen Woche allerdings 10% eingebüsst haben und wieder deutlich unter 3 Fr. gehandelt werden. Die News sind derweil weiterhin nicht unbedingt gut. Nun haben die US-Behörden bei der zweitgrössten Schweizer Bank Mängel im Abwicklungsplan aus dem Jahr 2021 festgestellt, die bis Ende Februar behoben werden müssen.



Grössere Erholungsbewegungen gibt es ausserdem bei Logitech (+1,5%), Alcon (+1,3%), AMS-Osram (+1,2%) und UBS (1,2%). Auch Nestlé (+1,0%) können sich von einer schwachen Vorwoche (-1,9%) gut erholen.



Am Schluss der Blue-Chips-Tabelle sind Partners Group (-0,5%) zu finden. Das Unternehmen hat ein ganzes Team für Sekundärmarktstrategien an die Bellevue Gruppe verloren. Knapp im Minus stehen ausserdem Roche und Straumann (je -0,1%).



Im breiten Markt legen Polypeptide im frühen Handel stark zu (+6,4%). Der Pharmazulieferer hat eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet. Diese hat eine Laufzeit von mehreren Jahren und soll nach einer Anlaufphase ab 2024 einen jährlichen Auftragswert von rund 100 Mio. € erreichen. Die Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf allerdings bereits über 80% eingebüsst und hat entsprechend Aufholpotential.

Euro notiert weiter über 1.06 $ - Franken wenig bewegt

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1.06 $ gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1.0622 $ und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.



Der Franken hat sich gegenüber den Hauptwährungen zuletzt nur ganz leicht bewegt. Das EUR/CHF-Währungspaart kostete am Montagmorgen 0.9905 nach 0.9895 am späten Freitagabend, bei USD/CHF waren es 0.9324 nach 0.9334.



Zum Wochenstart richten sich die Blicke laut Händlern vor allem auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima, das als wichtiges Konjunkturbarometer gilt. Es wird mit einer moderaten Aufhellung gerechnet. Zuletzt hatten sich auch andere Stimmungswerte und einige Wirtschaftsdaten etwas gebessert. Das hat Hoffnungen geweckt, dass der wirtschaftliche Abschwung infolge des Ukraine-Kriegs nicht ganz so heftig ausfällt wie befürchtet.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79.45 $. Das waren 41 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 74.68 $.



Etwas Auftrieb haben die Rohölpreise zuletzt von der weniger strikten Corona-Politik der chinesischen Regierung erhalten. Fachleute erhoffen sich davon wirtschaftlichen Rückenwind für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Das globale Konjunkturbild bleibt aber trübe: Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs lasten auch auf der Nachfrage nach Rohstoffen wie Erdöl. Hinzu kommt der Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation in Form steigender Leitzinsen

Schwacher Wochenstart in Asien

In China geht die Angst vor einer neuen Covid-Welle um und hat die Aktienmärkte belastet. So sollen ab Montag etwa alle Schulen in Schanghai geschlossen werden, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. In Hongkong verlor der Leitindex Hang Seng 0,7%. Am chinesischen Festland büsste der CSI 300 1,5% ein, und auch der Shanghai Composite gab deutlich ab, um 1,8%.

In Japan startete die Börse am Montag ebenfalls in der Verlustzone. Der Nikkei 225 gab 1,1% nach, und auch der breiter gefasste Topix verlor 0,7%.

In Australien startete der ASX 200 moderate 0,2% schwächer in die Woche. Der koreanische Kospi notierte mit –0,6% ebenfalls schwächer.

Negativer Wochenausklang an Wallstreet

Am Freitag war es für die US-Börsen noch einmal bergabgegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel letztlich um 0,9% auf 32’920,46 Punkte und schrieb damit ein Wochenminus von 1,7%. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 1,1% auf 3852,36 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,9% auf 11’243,72 Punkte.

Adobe und Meta gewannen beide je knapp 3%. Adobe hatte Zahlen über den Erwartungen geliefert und fuhr einen 12%igen Umsatzanstieg ein. Bei Meta Platforms wirkte sich eine Kaufempfehlung der Investmentbank JPMorgan positiv aus. Tech-Aktien allgemein notierten zum Wochenabschluss jedoch schwächer. Die Titel des Kurznachrichtendiensts Snap verloren etwa knapp 4%, und für Pinterest ging es 1,4% bergab.

Freitag war auch kein guter Tag für die US-Autowerte. Die Aktien des Autobauers Ford verloren 7%, und auch bei General Motors ging es 4% nach unten. Tesla verlängerten ihren Abwärtstrend ebenfalls und gaben knapp 5% ab.

