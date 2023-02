Börsenbericht vom 15. Februar 2023 – Schweizer Börse startet mit knappen Verlusten Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Vorabend zunächst leicht nach unten.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG Six Group

Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst leicht abwärts. Die US-Inflationsdaten vom Vortag wirkten immer noch nach, heisst es einstimmig im Handel. Anleger tun sich auch weiterhin schwer, diese zu interpretieren. Am Vortag war die Teuerungsrate weniger stark als erhofft gesunken. Auch die US-Notenbanker Patrick Harker aus Philadelphie und Thomas Barkin aus Richmond deuteten in Wortmeldungen auf weitere notwendige Zinsanhebungen über einen längeren Zeitraum hin.



«Umso wichtiger werden nun die Konjunkturdaten aus Europa und den USA, um die Konjunkturentwicklung in den jeweiligen Volkswirtschaften erkennen zu können», kommentierte ein Händler. «Höhere Zinsniveaus sind in der Vergangenheit nicht spurlos vorbeigegangen und haben je nach Zinsanhebungsdyanmik die betroffene Volkswirtschaft empfindlich ausgebremst.» Genau dieses Szenario stehe nun an und es sei nur schwer abzuschätzen, wann sich diese Konjunkturverlangsamung aufzeigen werde. Impulse für die Märkte könnten im weiteren Handelsverlauf denn auch von den US-Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion am Nachmittag ausgehen.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.10 Uhr um 0,34% auf 2219,86 Punkte. Der SMI gibt um 0,19% nach auf 11'210,54 Punkte. Der SLI fällt um 0,29% auf 1767,23 Punkte und der breite SPI um 0,22% auf 14'446,03 Punkte. Im SLI fallen 24 Titel zurück, fünf gewinnen hinzu und einer (Givaudan) ist unverändert.



Mit einem Kursabschlag von mehr als 1,2% halten die Aktien vom Logistiker Kühne + Nagel zunächst die rote Laterne bei den Blue Chips. Eine Abstufung der UBS belastet hier. Der zuständige Analyst erwartet, dass der Konzern 2023 unter erheblichen Schwächen im Handel und Druck auf die Frachtraten leiden wird.



Dem stehen Kursgewinne von 0,4% bei Novartis und Swisscom gegenüber. Die Aktien des Telecomkonzerns profitieren dabei von einem freundlichen Kommentar der Citigroup.



In den hinteren Reihen sorgen bei den beiden Immobilienwerten SPS (+1,2%) und Peach Property (-1,2%) Analystenkommentare für entgegengesetzte Kursentwicklungen.

Euro gibt zum Dollar leicht nach - zum Franken stabil

Der Dollar hat am Mittwochmorgen gegenüber dem Euro leicht zugelegt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0719 $ und damit etwas weniger als am Vortag.



Auch zum Franken gewinnt der US-Dollar leicht hinzu und notiert mit 0,9234 Fr. knapp höher als am Dienstagabend. Das EUR/CHF-Paar verharrt derweil mit 0,9895 in etwa auf Vorabendniveau.



Zur Wochenmitte dürften die Marktteilnehmer auf US-amerikanische Konjunkturdaten achten. Es werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Sie geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft, was eine wichtige Information für die US-Notenbank Fed ist. Am Dienstag hatten Inflationszahlen eine nur leicht rückläufige Teuerung ergeben. Die Federal Reserve steht daher weiter in der Pflicht, gegen die hohe Inflation vorzugehen.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,81 $. Das waren 77 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 78 Cent auf 78,28 $.



Belastet wurden die Erdölpreise zuletzt durch einen Medienbericht, wonach die US-Regierung mehr Rohöl aus ihrer strategischen Reserve veräussern will. Der Schritt gilt als Reaktion auf eine Produktionskürzung seitens Russland. Preisdruck übt zudem die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed aus. Am Dienstag waren Inflationsdaten höher ausgefallen als erwartet.



Hinzu kamen neue Vorratsdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen deutlichen Aufbau der nationalen Rohölbestände. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Daten, die am Ölmarkt stets genau beobachtet werden.

USA

Die am Dienstag veröffentlichten Inflationszahlen verunsicherten die Investoren. Zinssorgen kochten auf, die Kursschwankungen waren gross.

Der Dow Jones Industrial korrigierte bis zu 1% und schloss mit einem Minus von knapp 0,5% bei 34’089 Punkten. Der marktbreite S&P 500 beendete den Tag nahezu unverändert bei 4136 Zählern. Trotz Zinssorgen waren Technologiewerte gesucht. Der von diesen Titeln geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,7% auf 12’591 Zähler.

Zugpferd des Nasdaq waren die Aktien des Chipherstellers Nvidia. Sie schlossen 5,4% höher. Der Dow Jones wurde angeführt von den Papieren des Flugzeugherstellers Boeing, die um 1,3% nach oben kletterten. Die Fluggesellschaft Air India hat den grössten Flugzeugkauf der Luftfahrtgeschichte an Boeing und den Konkurrenten Airbus erteilt.

Der Autovermieter Avis Budget überzeugte mit den Jahreszahlen, die Aktien schlossen 10,7% höher. Enttäuschende Zahlen liessen die Anteilsscheine des Getränkeherstellers Coca-Cola 1,7% tiefer schliessen. Die Valoren des Softwareherstellers Palantir Technologies sprangen um über 20% nach oben. Das Unternehmen soll dieses Jahr erstmals profitabel sein.



Asien

Die wichtigsten asiatisch-pazifischen Börsen haben am Mittwoch geschwächelt. Sie setzten damit die Schwankungen seit Wochenbeginn fort. Dabei belastenden sinkende US-Futures.



Die Märkte in Fernost reagierten verhalten auf die US-Inflationsentwicklung, der im weltweiten Massstab derzeit eine Vorreiterrolle zukommt. Die Teuerung hatte sich in den USA im Januar zwar vermindert. «Allerdings fiel der Rückgang jeweils nur geringfügig aus», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg.



Hinzu kamen Äusserungen von US-Währungshütern, die Hoffnungen auf eine rasche Zinswende in den USA nicht bestätigten. So betonte Thomas Barkin von der Richmond Fed, dass noch mehr Anstrengungen zur Bekämpfung der Inflation notwendig sein könnten, während Lorie Logan von der Dallas Fed von erhöhten Zinsen über einen länger als bislang erwarteten Zeitraum sprach.



«Angesichts der Anzeichen einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft erscheint der Weg in Richtung des Fed-Inflationsziels von zwei Prozent ohne eine weitere Verschärfung der Finanzierungsbedingungen schwer vorstellbar», schloss Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank.



Derartige Aussichten setzten Märkten mit einem höheren Anteil an zinssensiblen Technologiewerten zu. So gaben die Börsen von Südkorea und Taiwan stärker nach. Unter Druck gerieten hier insbesondere Aktien des Chipkonzerns TSMC, nachdem bekannt geworden war, dass der eigentlich sehr langfristig orientierte Starinvestor Warren Buffett seine Beteiligung nur Monate nach dem Einstieg schon wieder deutlich reduziert hat.



Auch der Hang-Seng-Index in Hongkong stand unter Druck und verlor zuletzt 1,52% auf 20 793,56 Punkte. Etwas besser sah es an den chinesischen Festlandsbörsen aus. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank um 0,52% auf 4123,69 Punkte.



Dagegen verzeichneten australische Aktien merkliche Verluste. Der S&P ASX 200 schloss 1,06% im Minus mit 7352,21 Punkten.



Vergleichsweise gut kamen indes japanische Aktien weg. Der Nikkei 225 gab nur um 0,37% auf 27 501,86 Punkte nach. Hier stützten weiterhin die Aussichten auf eine gemässigte Geldpolitik, nachdem die japanische Regierung Kazuo Ueda als nächsten Gouverneur der Zentralbank nominiert hatte. Ueda hatte vor seiner Nominierung am Dienstag vor einem vorschnellen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gewarnt.



«2023 dürfte die Wirtschaft gemächlich weiterwachsen. Dies sollte das erwartete Gewinnwachstum börsennotierter japanischer Firmen von etwa 4% stützen», merkte Anlagestratege Stephan zu den Aussichten Japans an.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.