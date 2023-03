Börsenbericht vom 24. März 2023 – Schweizer Börse startet schwächer Nach Handelsstart am Freitag hält der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt zunächst an. Vor allem Bankaktien stehen unter Druck.

Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse im frühen Handel am Freitag weiter nach. Händler verweisen auf die Entwicklung an den US-Aktienbörsen, die am Vortag zwar höher geschlossen, aber nach dem Handelsende in Europa noch an Terrain eingebüsst haben. Grund dafür sei der anhaltende Stress im Bankensektor, heisst es bei Börsianern. US-Finanzministerin Janet Yellen habe mit ihren Äusserungen am Vortag, wonach die Regierung bereit sei, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen, die Verunsicherung nicht ausräumen können.

Dazu kommt, dass Zentralbanken wie etwa die US-Notenbank Fed und die Schweizerische Nationalbank (SNB) trotz der Turbulenzen im Banksektor ihren Kampf gegen die Inflation mit Zinserhöhungen fortsetzen. Damit rückten die Konjunkturzahlen wieder mehr in den Vordergrund. Am Berichtstag stehen Einkaufsmanagerindizes aus den USA, aus der Eurozone und aus Deutschland auf dem Programm, was den Märkten Impulse verleihen dürfte. In den USA werden ausserdem Auftragsdaten zu langlebigen Gütern veröffentlicht.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 9.15 Uhr um 0,92% auf 2137,28 Punkte. Der SMI notiert um 0,66% tiefer bei 10'647,95 Punkten. Der SLI verliert 0,78% auf 1688,31 Punkte und der breite SPI 0,72% auf 13'969,19 Zähler. 28 der 30 SLI-Werte geben nach. Zwei legen zu.

Die grössten Abschläge verbuchen UBS (-6,3%) und Credit Suisse (-6,4%). Abgesehen von den «allgemeinen Faktoren», die den Sektor belasten würde, litten die beiden Grossbanken laut Händlern auch darunter, dass das US-Justizministerium laut einem Bericht von «Bloomberg» gegen Credit Suisse und UBS wegen möglicher Verstösse gegen Sanktionsvorschriften ermitteln soll. Mitarbeiter sollen russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben. Dazu kommt, dass Jefferies die Aktien der UBS auf «Hold» von «Buy» zurückgestuft hat.

Ebenfalls grosse Einbussen verzeichnen die Technologiewerte AMS Osram (-1,9%), Logitech (-1,1%) und Temenos (-1,0%). Aber auch zyklische Titel wie Holcim (-1,4%) oder die Wachstumstitel Straumann (-1,0%) und Lonza (-1,1%) geben nach.

ABB (-0,7%) stehen ebenfalls im Angebot. Dabei hat das Unternehmen am Vorabend angekündigt, dass nach dem Abschluss des jüngsten Aktienrückkaufprogramms weitere eigene Titel über bis zu 1 Mrd. $ zurückgekauft werden sollen.

Auf der anderen Seite legen Novartis (+0,3%) und Roche (+0,2%) leicht zu. Mit Givaudan (-0,1%), Swisscom (-0,2%) und Nestlé (-0,4%) halten sich weitere defensive Titel vergleichsweise gut.

Euro stabil über 1.08 $ - zum Franken wenig verändert

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke vom 1.08 $ notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0830 $ und damit nur minim weniger als am Vorabend.



Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über Nacht kaum bewegt und kostet aktuell 0.9935 nach 0.9928 Fr. am Donnerstagabend. Im frühen Handel am Vortag hatte das Währungspaar EUR/CHF noch kurz mit der Parität geliebäugelt. Der Dollar notiert zum Franken dagegen leicht höher mit 0.9173 Fr. nach 0.9154 am Vorabend.



Zum Wochenausklang richtet sich das Interesse auf Konjunkturdaten. In Europa und den USA stehen die Einkaufsmanagerdaten von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In den Vereinigten Staaten werden ausserdem Auftragsdaten zu langlebigen Gütern veröffentlicht. Sie geben einen Eindruck über die Investitionsneigung der Unternehmen.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 75.90 $ und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 69.99 $.



Die Rohölpreise haben sich in dieser Woche etwas von ihren vorherigen deutlichen Abschlägen erholt. Getragen wurde die Erholung von der etwas abgeflauten Bankenkrise, die in den Wochen zuvor auch am Erdölmarkt für starke Belastung gesorgt hatte. Hintergrund waren Befürchtungen, die Turbulenzen könnten negative wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen und die Energienachfrage dämpfen.

Kleiner Gewinn an Wallstreet

Am Donnerstag legten die US-Börsen erst deutlich zu, zum Handelsschluss blieb aber für den breiten Markt nur ein kleiner Gewinn. Unterstützend wirkten Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen, dass weitere Aktionen zur Absicherung von Bankeinlagen möglich seien. Gestern hatte sie eine unbegrenzte Einlagensicherung noch ausgeschlossen.

Der Leitindex S&P 500 (+0,3%) schloss auf 3948 Punkten. Der Dow Jones Industrial (+0,2%) notierte zum Handelsschluss auf 32’105 Punkten. Deutlich stärker ging es für den Tech-Index Nasdaq 100 (+1,3%) nach oben, er schloss auf 12’729 Punkten.

Die Kurse von Banken kamen nach einer ersten Erholungsbewegung nochmals unter Druck. Die regionalen Geldhäuser First Republic Bank (–6%), Comerica (–8,6%) und PacWest Bancorp (–8,6%) gaben deutlich nach.

Auch die Grossbanken Bank of America (–2,4%), Morgan Stanley (–2%) und Citigroup (–0,6%) standen nochmals auf der Verliererliste. Gegen den Trend avancierten Goldman Sachs (+0,4%).

Der Kryptohandelsplatz Coinbase (–14,1%) verschreckt Anleger mit der Mitteilung, dass durch die US-Wertpapieraufsicht SEC eine Klage droht. Es geht um dabei um Angebote für das Staking, die Zinsen generierende Hinterlegung von Kryptowährungen.

Der von Twitter-Gründer Jack Dorsey geführte Zahlungsdienst Block Inc (–14,8%) ist Ziel eines Leerverkaufs durch den Short Seller Hindenburg Research.

Die Quartalsergebnisse des Baukonzerns KB Home (+7,5%) und des Beratungshauses Accenture (+7,3%) wurden von den Anlegern positiv aufgenommen. Accenture will 19’000 Stellen abbauen.

Asien/Pazifik: Moderate Verluste

Die immer noch nicht überwundenen Sorgen im Bankensektor haben Asiens Börsen am Freitag überwiegend moderat belastet. Dabei hatte US-Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag ihre Bereitschaft erklärt, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen, und damit ihre vorherige Absage an eine «pauschale» Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems etwas entschärft. Auch die Angst vor einem nachlassenden Wirtschaftswachstum drückte vor dem Wochenende etwas auf die Stimmung.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Handelsplätze Shanghai und Shenzhen sank am Freitag um 0,34% auf 4025,18 Punkte. Für den vortags starken Hongkonger Hang-Seng-Index ging es zuletzt um 0,87% auf 19’875,29 Punkte nach unten.



In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Minus von 0,13% bei 27’385,25 Punkten. Als Kursstütze erwiesen sich die japanischen Verbraucherpreise für den Februar, die wie erwartet eine nachlassende Inflation belegten.



Der australische S&P ASX 200 verlor 0,19% auf 6955,20 Zähler. Die in Sydney notierten Aktien des US-Zahlungsdienstleisters Block Inc (früher Square) büssten über 18% ein, nachdem Hindenburg Research mit Leerverkäufen auf fallende Kurse gesetzt hatte.

