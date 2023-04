Börsenbericht vom 3. April 2023 – Schweizer Börse startet verhalten ins neue Quartal Förderkürzungen des Ölkartells Opec+ und damit einhergehende Sorgen vor anziehenden Energiepreisen und einem erneuten Inflationsschub haben die Schweizer Börse zum Start ins zweite Quartal gebremst.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag einen Fehlstart in das zweite Quartal hingelegt. Der SMI schloss nach einem bewegten Verlauf etwas schwächer. Das erste Quartal hatte der Leitindex trotz des volatilen Verlaufs und den zweitweisen Sorgen um eine neue Finanzkrise am vergangenen Freitag noch mit einem Plus von 3,5% beendet. Doch für einmal hielten sich die Marktteilnehmer zum Monatsanfang zurück und daher fiel der Neugeldzufluss laut Händlern nicht sehr üppig aus.



Eingetrübt wurde die Stimmung von der Entscheidung der OPEC+ zur Drosselung der Förderquoten. Dazu kamen noch eine Reihe enttäuschender Konjunkturzahlen. «Weniger Ölförderung, als Folge höhere Preise und letztlich wieder mehr Inflation», kommentierte ein Händler. Zudem wirkten höhere Energiepreise wie eine Konjunkturbremse. Zudem waren neben den schweizerischen auch die europäischen und die US-Einkaufsmanagerindizes schlechter als erwartet ausgefallen. Die Berichte, wonach die chinesische Regierung US-Importe im Halbleitersektor überprüfen wolle, heizten die Sorgen um eine Eskalation des Handelskonflikt zwischen China und den USA neu an. Gute Nachrichten kamen dagegen einzig von der heimischen Preisfront: Die Inflation ist im März stärker gesunken als erwartet.



Der FuW Swiss 50 Index sinklt schliesslich um 0,54% auf 2200,33 Punkte. Der SMI bewegte sich über weite Strecken in einer engen Spanne um die 11'100-Punkte-Marke herum und schloss dann um 0,12% leichter auf 11'093,09 Zählern. Der SLI verlor 0,37% auf 1749,47 und der SPI 0,17% auf 14'522,20 Punkte. 23 der 30 SLI-Werte gaben nach und sieben schlossen fester.



Die stärksten Abschläge verbuchten Swatch (-3,6%). Händler sprachen von Gewinnmitnahmen bei einer Aktie, die im laufenden Jahr einen Fünftel zugelegt hatte. Dies treffe auch für Kühne + Nagel (-2,5%) und VAT (-1,8%) zu, die gar mehr als einen Viertel zugelegt haben.



Einmal mehr standen die Aktien von AMS Osram (-3,5%) unter Druck. Sie setzten den Abwärtstrend fort. Laut einem Bericht der «Finanz und Wirtschaft» sorgen sich Marktteilnehmer, dass AMS Osram die Finanzierungsverpflichtungen nicht allein stemmen könne, wie es in der jüngsten Ausgabe heisst. Ein Verkauf des Unternehmens gelte aber aus Mangel an Interessenten derzeit als unwahrscheinlich. Auf den neuen Konzernchef Aldo Kamper warte eine wahrlich schwere Aufgabe, hiess es am Markt.



Im Fokus der Anleger standen allerdings die beiden Grossbanken UBS (-2,9%) und Credit Suisse (-2,4%). Am Wochenende war Sergio Ermotti, der frühere und künftige Chef der Grossbank UBS, in einem Zeitungsinterview den Befürchtungen entgegen getreten, das Institut werde nach der Übernahme des Rivalen Credit Suisse zu gross sein. Händler orteten die Ursache der Verluste allerdings auch bei Leerverkäufern. «Derzeit wetten wieder so viele - vor allem in den USA - gegen die Grossbanken wie lange nicht mehr», meinte ein Händler. Dazu kamen bei UBS Gewinnmitnahmen, nachdem der Titel in der Vorwoche zweistellige Kursgewinne verzeichnet hatte.



Beide Banken halten ausserdem ihre Generalversammlungen an den kommenden beiden Tagen ab. Dabei könnten die Aktionäre, die zwar nichts zur Zwangsheirat zu sagen haben, ihrem Unmut freien Lauf lassen.



Verluste verbuchten zudem im Sog einer schwächeren Nasdaq Technologie- und Wachstumswerte wie Logitech (-1,8%), Straumann (-1,6%), Lonza (-0,58%) oder Partners Group (-0,8%).



Gestützt wurde der Markt von den Schwergewichten Nestlé (+0,6%) und Novartis (+0,7%). Rivale Roche (-0,3%) waren dagegen schwächer.



Angeführt wurde das Gewinnerfeld aber von SGS (+1,5%), gefolgt von Swisscom (+0,9%) und Givaudan (+0,4%).



Am breiten Markt setzten Klingelnberg (+5,6%) den Höhenflug vom Freitag fort. Burkhalter (+1,7%) waren nach Zahlen gesucht, während Adval Tech (-5,4%) nach Zahlen nachgaben. Softwareone (+5,7%) und Aluflexpack (+2,8%) profitierten von einer Empfehlung eines Börsenbriefs.



New York: Dow mit Ölwerten bergauf - Nasdaq schwächelt

Die US-Börsen starten am Montag uneinheitlich in den Börsenmonat April. Getragen von hohen Kursgewinnen bei Öl-Aktien setzten die Standardwerte im Dow Jones Industrial ihren jüngsten Kursaufschwung fort. Für den Wall-Street-Index, der es am Freitag erstmals seit drei Wochen wieder über Marke von 33 000 Punkten geschafft hatte, ging es gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,00% auf 33 608,47 Zähler nach oben. Er erreichte damit den höchsten Stand seit gut sechs Wochen.



Der Dow wurde nicht davon gebremst, dass der ISM-Einkaufsmanagerindex der US-Industrie im März den niedrigsten Stand seit Mai 2020 erreichte. Andere Indizes jedoch taten sich schwerer: Während der breit gefasste S&P 500 noch um 0,31% auf 4122,07 Zähler stieg, fielen die Technologiewerte an das Nasdaq mit Kursverlusten auf. Der von diesen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,47% auf 13 119,88 Punkte. Am Freitag war er erstmals seit August wieder über 13 000 Punkten gestiegen, diese Marke konnte er verteidigen.



Eine deutliche Kürzung der täglichen Fördermengen durch die Länder des Ölverbunds Opec+ liess zu Wochenbeginn die Ölpreise in die Höhe schnellen, was die Ölwerte antrieb, Anlegern aber inflationsseitig wieder etwas mehr Sorgen macht. Anteile an ExxonMobil , Chevron und Conoco Philips zogen um 4,7 bis 8,7% an. Ein Kursplus von 8,6% gab es beim Branchendienstleister Halliburton.



Im Technologiesektor waren die mit dem anziehenden Ölpreis wieder steigenden Zinssorgen und ein skeptischer Analystenkommentar eine Belastung, denn diese Branche gilt mit ihrem Wachstumsfokus als stark zinsabhängig. Die US-Bank Morgan Stanley warnte davor, dass die zurückliegende Rally übertrieben sein könnte. Während der Nasdaq 100 mit einer Steigerung um mehr als 20% seit Ende Dezember als im «Bullenmarkt» angekommen gilt, will Analyst Michael Wilson die Rückkehr zu alten Tiefs nicht ausschliessen. Im Dow kamen mit Microsoft und Salesforce zwei Verlierer aus diesem Sektor, ihre Aktien büssten bis zu 0,7% ein.



Einen herben Rücksetzer mussten unter den Tech-Werten die Tesla -Papiere hinnehmen: Hier sackte der am Freitag noch deutlich gestiegene Kurs am Montag wieder um 5% knapp unter die 200-Dollar-Marke ab. Der E-Autobauer konnte im abgelaufenen ersten Quartal zwar seine Auslieferungen kräftig steigern und traf damit in etwa die Markterwartungen. Konzernchef Elon Musk hatte Tesla jedoch höhere Ziele gesetzt.

Bonds Schweiz: Im Verlauf etwas leichter

Die Schweizer Obligationenbörse hat am Montag, dem ersten Handelstag im zweiten Quartal, leicht Terrain eingebüsst. Die Swapsätze seien im Verlauf um einige wenige Basispunkten gestiegen, was die Kurse der Anleihen im Gegenzug belastet habe, sagt ein Händler. Das Geschäft verlaufe allerdings ruhig und ohne grössere Umsätze.



Es gebe mehrere Faktoren, die das Geschehen beeinflussten, heisst es. So legten die Ölpreise stark zu, was die Sorge vor einer hartnäckig hohen Inflation und weiter steigenden Zinsen verstärkt. Am Wochenende hatte der Ölverbund Opec+ überraschend eine Kürzung der Fördermenge angekündigt.

ZKB mit Premiere

Im Primärgeschäft steht die Zürcher Kantonalbank (ZKB) vor einer Premiere. Die ZKB will ihren ersten sogenannten «Bail-in-Bond» begeben. Dies ist eine nachrangige eigenkapitalbezogene Anleihe, mit der die ZKB den Anforderungen an den Kapitalpuffer, den systemrelevante Banken bis 2026 aufbauen müssen, genügen will.



Diese Banken müssen über mehr regulatorisches Kapital als übrige Banken verfügen, um Verluste abfedern zu können (sogenanntes Going-Concern-Kapital ). Daneben müssen sie zusätzliche verlustabsorbierende Mittel für den Krisenfall bereitstellen (sogenannte Gone-Concern-Mittel ). Beides zusammen ergibt das Total des verlusttragenden Kapitals. Die ZKB-Bail-in-Anleihe gehört zu den Gone-Concern-Mitteln, wofür es keine Staatsgarantie gibt. Damit die risikoreichen Instrumente nicht von der Kleinkundschaft gekauft wird, müssen sie eine grosse Stückelung - in diesem Falle 100'000 Fr. - aufweisen.



Zudem will das Regionalspital Emmental laut Händlern mit der CS als Leadmanager einen Minibond begeben. Das heisst der Emissionsbetrag liegt unter 100 Mio. Fr.



Zur Berichtszeit (13.15 Uhr) notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 78 Basispunkte (BP) tiefer auf 141,07%. Der Umsatz beträgt 4 Kontrakte. Am Freitag war der Conf um 5 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert zuletzt um 8 BP tiefer auf 124,12 %.



Von den bis dahin gehandelten 8 Eidgenossen notieren fünf tiefer, zwei höher und einer stabil. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,101 und die der zehnjährigen mit 1,243% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,217 von 1,227% am letzten Handelstag.

Euro steigt deutlich - EUR/CHF ebenfalls höher

Der Euro hat am Montag merklich zugelegt. Am Nachmittag stieg der Kurs vorübergehend bis auf 1.0917 $. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung wieder leicht tiefer bei 1.0891 $ gehandelt. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1.0788 $ gefallen.



Der Euro ist auch zum Franken gestiegen und kostet zuletzt 0.9941 nach 0.9915 Fr. am Morgen. Derweil hat der Dollar auch zum Franken Terrain verloren und wird noch zu 0.9127 nach 0.9186 Fr. gehandelt.



Schwache Konjunkturdaten aus den USA belasteten am Nachmittag den Dollar. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie ist im März auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 gefallen. Der Rückgang des viel beachteten Konjunkturindikators war stärker als erwartet. Er signalisiert damit eine noch stärkere Schrumpfung des Sektors. Eine schwächere Konjunktur könnte den Preisauftrieb dämpfen und die US-Notenbank von weiteren Leitzinsanhebungen abhalten. Der Dienstleistungssektor hatte sich zuletzt jedoch robuster gezeigt.



Zunächst hatte die Entscheidung von Opec+, die Ölproduktion zu drosseln, den Euro belastet und den Dollar gestützt. Die USA fördern selber Rohöl, sind daher weniger als die Eurozone von den Entscheidungen des Zusammenschlusses abhängig. Die USA sind mittlerweile Netto-Exporteur von Rohöl. In den USA sollte die Belastung der Konjunktur also geringer ausfallen. Die befürchtete Schwächephase der Weltwirtschaft dürfte auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Zuletzt notierten die Ölpreise jedoch unter ihren Ständen aus der Nacht.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87790 (0.87920) britische Pfund und 144.51 (144.83) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1983 $ gehandelt. Das waren rund 13 $ mehr als am Freitag.

Unerwartete Förderkürzung von Opec+ beflügelt die Ölpreise

Überraschende Produktionskürzungen aus dem Kreis des Ölförder-Verbandes Opec+ haben die Rohölpreise zu Wochenbeginn kräftig in die Höhe getrieben. Wie die Gruppierung am Montag offiziell mitteilte, wird die Reduktion der Tagesproduktion im Laufe der kommenden Monate insgesamt 1,66 Mio. Barrel ausmachen. Das entspricht etwa 1,6% der globalen Ölproduktion.



Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni wurde am Montag zuletzt für 84.79 $ gehandelt. Das waren 4.89 $ mehr als am Freitag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 4.70 $ auf 80.36 $. Sie notierten damit jedoch etwas unter ihren Tageshöchstständen aus der Nacht.



Acht Staaten, allen voran Saudi Arabien, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, wollen ihre Ölförderung ab Mai bis zum Jahresende drosseln. Zusätzlich kündigte Moskau an, seine schon jetzt bestehende restriktive Politik nicht wie geplant im Juni auslaufen zu lassen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, dass die Entscheidung dazu diene, die Preise auf einem bestimmten Niveau zu halten. «Genau daran muss man sich orientieren», sagte er.



Russlands stellvertretender Ministerpräsident Alexander Nowak argumentierte in einer Stellungnahme, dass so die Berechenbarkeit der Ölmärkte gewährleistet würde. Die grossen Schwankungen der Märkte seien «der anhaltenden Bankenkrise in den USA und Europa, der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit und unberechenbaren sowie kurzsichtigen energiepolitischen Entscheidungen» geschuldet, sagte Nowak auch mit Blick auf westliche Sanktionen gegen sein Land.



Ölhändler waren davon ausgegangen, dass Opec+ ihre Fördermenge wegen einer im Zuge steigender Leitzinsen abflauenden Konjunktur stabil halten würde. «Es gab keine entsprechende Andeutung, die Preise hatten sich zuletzt wieder erholt. Das kam daher völlig aus dem Blauen», sagte Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank der Deutschen Presse-Agentur dpa.



Die nun angekündigten Kürzungen seien deutlich höher als die vorige Reduktion im Herbst, sagte Fritsch. Damals hatten sich die 20 Staaten von Opec+ zwar formell geeinigt, ihre Förderziele um 2 Mio. Barrel zu senken, doch weil einige der Länder davor deutlich weniger produziert hatten, mussten sie ihre tatsächliche Produktion nicht drosseln. Laut Fritsch wurde daher nur um eine Million Barrel gekürzt. Jetzt könne man hingegen davon ausgehen, dass der neue Plan wie angekündigt umgesetzt werde - nur bei Russland sei das nicht sicher.



Im Unterschied zur vorigen Kürzung handelt es sich diesmal um einen Schritt, der nicht von der gesamten Opec+ beschlossen wurde. «Das bedeutet nichts Gutes. Da scheint eine kleine Gruppe ohne vorherige Absprache ihr eigenes Ding gemacht zu haben», sagte Fritsch.

Goldpreis macht frühe Verluste wieder wett

Der Goldpreis ist am Montag nur zeitweise wegen einer Dollar-Stärke unter Verkaufsdruck geraten. Gegen Mittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 1970 $ gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

Am Morgen war der Goldpreis zeitweise bis auf 1950 $ gefallen. Auslöser für die Kursverluste im frühen Handel war eine Dollar-Stärke, die durch die Spekulation auf weiter steigende Zinsen hervorgerufen wurde. Am Wochenende hatte der Ölverbund Opec+ überraschend eine Kürzung der Fördermenge angekündigt. Dies sorgte für einen Höhenflug der Ölpreise, was die Sorge vor einer hartnäckig hohen Inflation und weiter steigende Zinsen im Kampf gegen die Teuerung verstärkte.

Ein starker Dollar bremst in der Regel die Nachfrage nach Gold. Das Edelmetall wird auf dem Weltmarkt in der amerikanischen Währung gehandelt. Steigt der Kurs des Dollar, wird Gold in Ländern ausserhalb des Dollarraums teurer, was die Nachfrage bremst.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.