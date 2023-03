Börsenbericht vom 7. März 2023 – Schweizer Börse startet verhalten Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Anleger vor erhofften Hinweisen zu den weiteren Zinsschritten der Fed vorsichtig in Stellung gebracht.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit etwas tieferen Kursen eröffnet. Händler verweisen u.a. auf die gemischten Handelszahlen aus China. Der Rückgang der Exporte sei zwar weniger dramatisch als erwartet, allerdings seien die Importe sehr stark gefallen, hiess es dazu. Insgesamt werde das Geschäft aber wohl den ganzen Tag eher relativ ruhig verlaufen. Investoren würden ihr Augenmerk nämlich vor allem auf Aussagen von Jerome Powell zur Geldpolitik der US-Notenbank Fed vor dem US-Senatsausschuss später am Tag richten.

So oder so sei aber die Unsicherheit an den Märkten weiterhin relativ gross, meinen Händler. Die meisten der in letzter Zeit veröffentlichten Inflations- und Makrodaten liessen jedenfalls eine baldige Zinswende in weite Ferne rücken. «Die Angst vor einem potenziellen Bärenmarkt, weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und einer bevorstehenden Rezession macht die Anleger nervös und besorgt», sagte ein Händler. Gewisse Marktteilnehmer sehen allerdings auch keine valablen Alternativen zu Aktien.

Der FuW Swiss 50 Index notiert um 09.15 Uhr 0,39% tiefer auf 2241.62 Punkte. Der SMI verliert 0,20% auf 11'125,22 Punkte. Der SLI büsst 0,34% auf 1776,75 Zähler und der breite SPI um 0,28% auf 14'326,93 Zähler ein. Im SLI gibt es aktuell nur 4 Gewinner zu den 26 Verlierern.

Während am Vortag vor allem Abgaben bei den defensiven Schwergewichten den SMI nach unten drückten, halten sich diese heute - zumindest in der Anfangsphase - etwas besser als der Gesamtmarkt. Die beiden Pharmatitel Novartis und Roche (je +0,1%) legen in der Anfangsphase gar leicht zu, während Nestlé (-0,2%) weitere leichte Einbussen hinnehmen müssen. Der grösste SMI-Titel hatte am Vortag nach eine Abstufung durch Analysten 2,4% eingebüsst.

Insgesamt halten sich die Ausschläge bei den einzelnen Titel aber in Grenzen. Vor allem Technologie- und Wachstumstitel stehen dabei etwas mehr unter Druck: Schwächste Blue Chips zu Handelsbeginn sind denn auch Straumann (-1,5%), AMS Osram (-1,3%) und Logitech (-1,2%). Der Mäusehersteller wird am (morgigen) Mittwoch einen Investorentag durchführen. Grösster Gewinner sind derweil ABB (+0,2%) nach einem positiven Kommentar von Goldman Sachs.

Im breiten Markt haben erneut diverse Unternehmen ihren Zahlenreigen des letzten Jahres oder des letzten Quartales präsentiert. Grössere Abwärtsbewegungen gibt es dabei vor allem bei Bachem (-7,1%), Huber+Suhner (-2,9%), Ascom (-1,8%) und Galenica (-1,6%), während sich Lindt (PS +0,8%, N +0,6%) und VP Bank (+0,5%) gut halten.

Chinesische Börsen schwächeln - Australien fester

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Auffallend schwach waren dabei die chinesischen Indizes, während es in Australien nach oben ging.

In China belasteten neue Wirtschaftsdaten. Der Aussenhandel des Landes war mit deutlichen Rückgängen in das neue Jahr gestartet. Danach sanken die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr in US-Dollar gerechnet um 6,8%. Die Importe verzeichneten ein Minus von 10,2%. «Die chinesischen Handelsdaten zeigen, dass die Öffnung der Wirtschaft Zeit braucht», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. «Die Handelsvolumina im Import und im Export waren im Dezember noch immer niedriger als im Jahr zuvor.»

Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 1,46% auf 4048,85 Punkte nach. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt 0,37% auf 20’527,87 Punkte. Der chinesische Aktienmarkt hatte schon am Vortag verhalten auf das beim Nationalen Volkskongress formulierte Wachstumsziel für das laufende Jahr reagiert.

Am australischen Aktienmarkt ging es dagegen nach oben. Der S&P ASX 200 stieg um 0,49% auf 7364,65 Punkte. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins zwar erneut angehoben und dabei das höchste Niveau seit elf Jahren erreicht. Die Währungshüter gehen aber davon aus, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Das habe für Aufatmen gesorgt und die Anleiherenditen gedrückt.

Der japanische Nikkei 225 schloss unterdessen 0,25% höher mit 28’309,16 Punkten. Er baute damit seine Gewinne weiter aus. Innerhalb der asiatisch-pazifischen Region zeichnen sich japanische Aktien derzeit durch relative Stärke aus.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 86.40 $. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 20 Cent auf 80.66 $.



In den vergangenen Tagen haben die Ölpreise tendenziell zugelegt, was auch an dem etwas schwächeren Dollar lag. Die US-Währung spielt am Rohölmarkt meist eine grosse Rolle, weil sie eine wichtige Handelswährung ist. Fällt ihr Kurs, vergünstigt sich Erdöl wechselkursbedingt für Interessenten aus anderen Währungsräumen, woraufhin häufig deren Nachfrage steigt.



Am Dienstag blicken die Teilnehmer am Ölmarkt auch auf die US-Geldpolitik. Am Nachmittag wird Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem US-Kongress abhalten. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs der Fed. Die Geldpolitik der Federal Reserve hat für die Rohölnachfrage hohe Bedeutung, weil sie starke Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit den Energieverbrauch hat.

Wenig Bewegung an Wallstreet

Die US-Börsen sind kaum verändert, mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet. Viele Anleger verhalten sich ruhig, weil sie für Dienstag und Mittwoch neue Impulse für die Zinspolitik durch den US-Notenbankchef erwarten. Jerome Powell wird in Anhörungen vor dem Kongress auftreten. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 0,1% auf 33'431 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte ebenfalls 0,1% vor, auf 4048 Zähler. Auch der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,1%, er stand zum Handelsschluss bei 12'302 Punkten.

Die Anteilsscheine von Apple kletterten um 1,9%, nachdem die Investmentbank Goldman Sachs die Analyse der Titel mit einem «Buy»-Rating aufgenommen hatte. Silvergate Capital begrenzte die Einbussen zum Handelsschluss auf 6,1%, nachdem sie ihr Kryptozahlungsnetzwerk eingestellt und Zweifel an der Lebensfähigkeit ihres Geschäfts geäussert hatte. In der Spitze stand im frühen Handel noch ein Minus von 11% zu Buche. Von der Krise bei Silvergate wurden erneut die Anteilsscheine der Signature Bank mit einem Abschlag von 2,5% mitgerissen.

Uneinheitliches Bild in Asien

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Dienstag uneinheitlich. Der Generaldirektor der Börse in Schanghai hatte gefordert, dass staatliche Unternehmen einen besseren Zugang zu Finanzmitteln des Marktes erhalten. Chinas Export sank auf Jahressicht im Februar langsamer als von Analysten erwartet, der Import brach stärker ein. Australiens Notenbanker sagten, dass die Inflation den Höhepunkt überschritten habe.

Der japanische Nikkei 225 steigt am Dienstag um 0,3% und der breiter gefasste Topix um 0,4%. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,7%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 1,2% nach, und der Shanghai Composite fällt um 0,8%. Der südkoreanische Kospi notiert 0,2% im Plus, und der australische S&P/ASX 200 legt 0,5% zu.

