Börsenbericht vom 28. Dezember 2022 – Schweizer Börse tritt auf der Stelle

Das Börsengeschehen steht zur Wochenmitte ganz unter dem Einfluss des anstehenden Jahreswechsels. Der Handel ist ausgedünnt, weil die meisten Investoren ihre Bücher längst geschlossen haben. Das grosse «Window-Dressing» habe vor Weihnachten stattgefunden, kommentiert ein Stratege. Für den Schweizer Aktienmarkt bedeutet dies einen eher richtungslosen Handel in einer Spanne von etwas mehr als 30 Punkten.

Generell schauten Investoren auf ein ernüchterndes Jahr zurück, so der Stratege weiter. Gerade mit der erhöhten Volatilität sei dies eher ein Markt für kurzfristig orientierte Anleger gewesen. Beim Blick nach vorne müssen Investoren nun den Spagat zwischen den Sorgen vor einer möglichen Rezession und der Hoffnung auf eine Erholung im weiteren Jahresverlauf meistern. Denn der Ukraine-Krieg und die strikten Corona-Massnahmen in China haben weltweit für eine galoppierende Inflation gesorgt, gegen die sich Regierungen und Zentralbanken stemmen mussten und weiterhin müssen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.05 Uhr um 0,11% auf 2048,95 Punkten. Der SMI tritt mit -0,03% auf der Stelle bei 10'836,13 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verharrt mit +0,02% auf 1654,43 auf dem Niveau vom Vortag und auch der breite SPI ist unverändert bei 13'857,79 Zählern. Von den 30 SLI-Werten gewinnen elf hinzu, elf geben nach und acht sind unverändert.

Dass Marktteilnehmer weiterhin unsicher nach vorne schauen, zeigt auch der am Morgen veröffentlichte CS-CFA-Indikator. Er zeigt, dass Analysten pessimistisch bleiben, wenn es um die künftige Entwicklung der Schweizer Wirtschaft geht.

Wie so oft in diesem Börsenjahr sind Technologiewerte am Ende der Kurstafel zu finden. AMS Osram verlieren 1,1%. VAT, Temenos und Logitech folgen mit Abgaben von bis zu 0,7%. Händler machen für die neuerlichen Abgaben vor allem die Vorgaben aus den USA verantwortlich. Dort hatte die Nachricht, dass China seine strikten Corona-Massnahmen weiter lockert, einen anderen Effekt als zuvor in Europa.

Während etwa am Schweizer Markt die Aussicht auf eine schnellere Konjunkturerholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt am gestrigen Dienstag für leicht steigende Notierungen sorgte, lag der Fokus der US-Anleger auf den damit einhergehenden Inflationsaussichten. Eine rasche Erholung Chinas dürfte die Preise weiter befeuern, so dass die Notenbanken die Zinsen weiter anheben müssen. Dies belastet vor allem Wachstumstitel.

Doch auch bei anderen Zyklikern wie ABB, Holcim oder Schindler überwiegen zur Wochenmitte wieder die unsicheren Wirtschaftsaussichten. Die Aktien geben zwischen 0,1 und 0,3% nach.

Die Finanzbranche tendiert unterdessen erneut uneinheitlich. Abgaben von 0,5% bei CS stehen Aufschlägen von 0,2% bei der Swiss Life gegenüber.

Dass der Markt eher vor sich hin dümpelt, ist nicht zuletzt den drei Schwergewichten geschuldet. So bremsen Novartis und Roche (je -0,3%) eher aus, während Nestlé (+0,2%) leicht stützen.

Richemont (+1,0%) legen indes weiter klar zu. Sie hatten am Vortag bereits verstärkt von den Corona-Lockerungen Chinas profitiert.

Auch Kühne+Nagel (+0,7%) halten sich klar besser als der Gesamtmarkt. Wie ein Fondsmanager erklärte, seien zahlreiche Fracht-Aktien wieder attraktiv, da sie mittlerweile so günstig seien wie schon lange nicht mehr. Darüber hinaus zeigt eine Datenanalyse der Nachrichtenagentur AWP, dass die jüngsten Kursrückgänge die Dividendenrendite etwa bei Kühne deutlich angeschoben hat.

Noch stärker fallen die Kursbewegungen in den hinteren Reihen aus. Dort ziehen Pierer Mobility (+7,7%) nach einer Prognoseerhöhung an. Noch stärker steigen nur Zwahlen et Mayr (+30%).

Das Gegenstück hierzu bilden Achiko (-17%) sowie Pennystocks aus der Biotechbranche wie Kinraus (-5%) und Obseva (-4,2%).

Euro wenig bewegt – Franken stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1.0648 $ gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Auch zum Franken hat sich der Euro seit Dienstagabend kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0.9898 zeigt. Der US-Dollar tritt mit Kursen von 0.9294 Fr. ebenfalls auf der Stelle.

Im weiteren Handelsverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten vom US-Immobilienmarkt für Impulse sorgen.

Unter Druck steht hingegen der japanische Yen. Zuvor hatte die japanische Notenbank signalisiert, dass sie an der lockeren Geldpolitik festhalten wird, indem sie den Kauf von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei und fünf Jahren angekündigte. Ausserdem hat Japans Industrieproduktion im November den dritten Rückgang in Folge verzeichnet.

Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 83.49 $. Das waren 84 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 74 Cent auf 78.79 $.



Marktbeobachter verwiesen auf vergleichsweise geringe Handelsumsätze und sprachen von einem «dünnen Handel» am Ölmarkt kurz vor dem Jahreswechsel. Nachdem die Ölpreise nach Lockerungen der Corona-Massnahmen in China vor den Weihnachtsfeiertagen deutlich zulegen konnten, halten sie sich nach den Feiertagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne.



Eine Einschränkung der russischen Ölexporte konnte den Preisen bis zum Mittag keinen Auftrieb verleihen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen haben. Das Verbot tritt am 1. Februar in Kraft.

Bitcoin gegen Jahresende ohne Schwung

Der Kurs des Bitcoin hat sich in der vergangenen Woche kaum bewegt. Mit einer raschen Trendwende ist laut Experten auch im kommenden Jahr nicht zu rechnen.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin 1,5% unter dem Wert der Vorwoche bei 16'650 $ und damit nur knapp über dem tiefsten Stand seit Dezember 2020. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um weitere 5 Mrd. auf rund 320 Mrd. $ geschrumpft. Seit Anfang Jahr hat die Leitkryptowährung nun kumuliert 550 Mrd. $ oder 65% des Wertes eingebüsst.

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten rund 13'000 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag mit insgesamt 831 Mrd. $ rund 15 Mrd. unter der Vorwoche. Der Marktanteil des Bitcoin betrug 38,5%, wobei dieser Wert bereits das ganze Jahr über nur geringfügigen Schwankungen unterworfen war.

Deutlich Federn lassen musste in der vergangenen Woche der Token der «High-Speed-Blockchain» Solana, der fast 20% nachgab. Laut Marktbeobachtern lastet die Abwanderung verschiedener NFT-Projekte auf andere Blockchains wie Ethereum oder Polygon schwer auf der ehemaligen Top10-Währung. Diese ist bereits seit Wochen wegen der Verbindung mit der zusammengebrochenen Börse FTX unter Druck, zumal deren Schwesterunternehmen Alameda laut Medienberichten über 10% der Solana-Token gehalten hat.

USA

Die US-Aktienmärkte wurden am Dienstag von Spekulationen über die künftige Geldpolitik des Fed nach den jüngsten Lockerungen in China belastet. Die Investoren gehen von einem baldigen Aufschwung von Chinas Wirtschaft aus. Die Renditen an den Anleihenmärkten zogen an, was vor allem Tech-Aktien nach unten zog.

Der Dow Jones Industrial hielt sich mit +0,1% auf 33’241,6 knapp im Plus, der S&P 500 verlor 0,4% auf 3829,3, und der Nasdaq 100 fiel 1,5% auf 10’822,5.

Apple (–1,3%), Amazon (–2,6%) und Alphabet (–2,1%) gaben nach. Ausserdem gab es schlechte Nachrichten von Tesla. Ihre Produktion in Schanghai steht länger still als gedacht. Die Nachfrage nach Tesla-Autos in China hat zuletzt nachgelassen. Die Tesla-Aktie stürzte 11% auf weniger als 110 $ ab. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus mehr als 70%. Die Valoren der Branchennachbarn Rivian und Lucid büssten rund 7% ein.

Wetterbedingte Flugausfälle und Verspätungen am Weihnachtswochenende belasteten die Titel von Southwest Airlines (–6%).

Die Hoffnung auf eine Touristenwelle nach den jüngsten Quarantänelockerungen in China schob Las Vegas Sands, Wynn Resorts und Melco Resorts & Entertainment ins Plus.

Asien

Nach der Kehrtwende bei der Corona-Politik in China treibt die Anleger in Asien die Furcht vor den Folgen der dadurch ausgelösten Infektionswelle in der Volksrepublik um. «Wir betrachten die neuen Richtlinien als einen wichtigen Schritt in Richtung der vollständigen Wiederöffnung, sind aber vorsichtig, was die zunehmenden Herausforderungen für Chinas Gesundheitssystem auf kurze Sicht angeht», konstatierten die Analysten der US-Bank Goldman Sachs. Die steigenden Infektionszahlen hätten die Sorgen über die wirtschaftliche Erholung geschürt, sagten Marktteilnehmer. Daher sei in nächster Zeit mit höherer Volatilität am Markt zu rechnen.

Auch in Japan musste die Wirtschaft im November erneut einen Dämpfer hinnehmen: Die Industrieproduktion wurde den dritten Monat in Folge von der stockenden weltweiten Nachfrage und den schlechten Aussichten ausgebremst. Mit 0,1% gegenüber dem Vormonat fiel der Rückgang aber schwächer aus als im Vorfeld erwartet. Verdauen mussten Investoren auch die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan. Die Währungshüter hatten die Märkte vor einer Woche mit einer überraschenden Verschärfung ihrer Zinspolitik aufgeschreckt.

In Tokio gab der Nikkei-Index bei schwachem Handel vor dem Jahresende 0,4% auf 26’341 Punkte nach. Nach den Kursverlusten im Technologiesektor an der Wall Street gerieten in Japan Halbleiterwerte unter Druck. In China notierten die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen ebenfalls etwas schwächer. Dagegen zog der Markt in Hongkong um gut ein Prozent an. Für Anleger dort war es der erste Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende.

