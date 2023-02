Börsenbericht vom 21. Februar 2023 – Schweizer Börse tritt auf der Stelle Wieder aufgeflammte Konjunktursorgen haben den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag etwas belastet.

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich nach seinem Einbruch am Vormittag weitestgehend erholt und tritt seither auf tieferem Niveau auf der Stelle. Vor der morgigen Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls hielten die Anleger den Atem an, was die Kurse in der Zwischenzeit nach unten drücke, heisst es in einem Kommentar. Zur eher pessimistischen Stimmung trage zudem bei, dass die Daten für den europäischen Dienstleistungssektor - obwohl besser als erwartet - laut Experten «dunkle Wolken» in der europäischen Industrie anzeigen.

Am Vormittag war der SMI gar für kurze Zeit unter die Marke von 11'200 Punkten gerutscht. Auch in Frankfurt, Paris oder London ging es zeitweise deutlich abwärts. Einen unmittelbaren Auslöser für die Abgaben und die darauf folgende teilweise Erholung gibt es laut Händlern nicht. Sie deuten die Bewegung vielmehr als Zeichen erhöhter Nervosität. Es dürfte an den Börsen volatil weitergehen. Denn es bleibe unklar, in welche Richtung sich die Geldpolitik etwa in den USA bewegen könnte.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 14.40 Uhr um 0,66% auf 2225,99 Punkte. Der SMI notiert mit 11'243,57 Punkten 0,21% im Minus, das Tagestief liegt bei 11'164 Zählern. Der SLI verliert 0,41% auf 1777,25 und der breite SPI 0,24% auf 14'465,23 Punkte. 25 der 30 SLI-Werte geben nach, davon elf mehr als 1%.

Mit Abstand grösster Verlierer bei den Blue Chips ist Credit Suisse, deren Papiere auf ein neues Allzeittief von 2.522 fielen. Aktuell notieren sie bei 2.614 Fr. (-5,7%). Laut Händlern belasten nicht bestätigte Medienberichte, wonach die Finma eine Untersuchung gegen Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann wegen irreführender Aussagen in Interviews eröffnet habe.

Ebenfalls tief im roten Bereich tendieren diverse Titel aus dem Technologiebereich wie AMS Osram, Logitech oder VAT, Luxusgüter wie Richemont und Swatch, Wachstumstitel wie Straumann oder Sonova und konjunktursensitive Papiere wie Adecco oder Sika. Sie alle verlieren mehr als 1%.

Die grössten Gewinne verzeichnen Temenos (+2,8%). Der Bankensoftware-Hersteller hat im Vorfeld des Investorentags vom Dienstag neue Mittelfristziele verkündet, die aus Sicht der Analysten ambitioniert sind. Ebenfalls auf der Gewinnerseite sind die Versicherer Swiss Life (+1,0%) und Zurich (+0,6%).

Dass der SMI nicht noch tiefer im Minus steht, ist in erster Linie den Pharma-Schwergewichten zu verdanken. So gehören Novartis (+0,7%) und Roche (+0,1%) zum auserlesenen Kreis der Titel, die auf den Einkaufslisten der Händler stehen. Beide Papiere profitieren von der neuerlichen Risikoaversion der Anleger, wie Marktteilnehmer sagen.

Nicht im gleichen Umfang profitieren können Nestlé (-0,2%), die laut Händlern von einem kritischen Analystenkommentar gedrückt werden.

Schwergewichte und Zinssorgen belasten Wall Street

Die US-Börsen haben wegen Zinssorgen und schwachen Vorgaben von Schwergewichten wie Walmart im Minus eröffnet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 lagen am Dienstag bei Handelsbeginn 0,9% tiefer auf 33’523 und 4042 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 1,2% auf 11’641 Punkte nach.

«Zahlen von Walmart sind ein Frühwarnsystem für das Verhalten der Verbraucher im allgemeinen», sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Financial mit Blick auf die unter den Markterwartungen gebliebene Gewinnprognose des weltgrössten Einzelhändlers. Die Titel verloren 2,6%. Auch die Aktien der grössten US-Baumarktkette Home Depot fielen um 3,6% nach einem trüben Ausblick.

Ausserdem gehen Investoren davon aus, dass die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Notenbank-Sitzung auf eine weitere Straffung der US-Geldpolitik hindeuten wird. Besonders von der Zinspolitik abhängige US-Wachstumswerte wie Amazon, Microsoft und Apple verloren daraufhin zwischen 1,4 und 2,2%. Gegen den Trend legten die Aktien von Meta über ein Prozent zu. Hintergrund ist die Ankündigung, bezahlte Abonnements auf seinen Plattformen Facebook und Instagram anbieten zu wollen.

Bonds Schweiz: Uneinheitlicher Handel

An der Schweizer Obligationenbörse fehlt es am Dienstag nach dem US-Feiertag vom Vortag an Impulsen. Der Handel mäandere vor sich hin, kommentiert ein Händler.

Dabei hatten Investoren eine Vielzahl an Konjunkturdaten zu bewerten, die aber allesamt keinen entscheidenden Einfluss hatten. So hat etwa die Schweizer Wirtschaft im Januar etwas mehr Waren ins Ausland verkauft als im Vormonat. Auch die Importe stiegen leicht an.

Stärker standen die Daten aus der benachbarten EU im Fokus. So haben sich die Einkaufsmanagerindizes weiter verbessert und sind stärker gestiegen als erwartet. Die Aufhellung geht auf den Dienstleistungssektor zurück, wohingegen sich die Stimmung in der Industrie leicht eintrübte. Und auch in Deutschland haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten stärker als erwartet verbessert.

Gleichzeitig heben Marktteilnehmer die eher zurückhaltende Stimmung an den Aktienmärkten hervor. Zuletzt habe die Meinung, dass die Zinsen weiter erhöht werden und dann auch länger auf dem erhöhten Niveau bleiben, wieder Oberhand gewonnen. Eine anhaltende Straffung der Geldpolitik lasse sich nicht nur aus den Inflationszahlen, sondern auch aus den mehrheitlich weiterhin robusten Konjunkturdaten ableiten.

Spätestens mit der Veröffentlichung des Fed-Protokolls am morgigen Mittwochabend dürften Marktteilnehmer einen besseren Eindruck über die aktuelle Gemütslage der US-Notenbanker erhalten.

Am Primärmarkt hat die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken für Bewegung gesorgt und in einem Triopack 860 Mio. Fr. aufgenommen. «Das Geschäft ist super gelaufen», kommentiert ein Händler. Speziell die mittlere und die lange Tranche über knapp 10 und gut 15 Jahren seien stark gelaufen.

«Ansonsten fehlen nach dem US-Feiertag zum Wochenstart aber ein wenig die Impulse», so der Händler weiter. Aktuell seien auch kaum spruchreife Projekte in Arbeit. Erst ab der kommenden Woche rechne er wieder mit einer Belebung.

Der März-Conf-Future notiert um 14.10 Uhr um 24 BP höher auf 140,57%. Gehandelt sind bisher 29 Kontrakte. Am letzten Handelstag hatte der Conf bereits 33 BP gewonnen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gibt dagegen um 23 BP nach auf 124,02% nach +14 BP am Montag.

Unter den bislang gehandelten Eidgenossen überwiegen die Kursverlierer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,1535 und die der zehnjährigen mit 1,4339% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,376 von 1,394% am Vortag.

Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Der Euro hat am Dienstag ein wenig nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0652 $, am frühen Morgen waren es noch 1.0671 gewesen.



Gegenüber dem Franken waren die Bewegungen ebenfalls gering. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am frühen Nachmittag bei 0.9852 nach 0.9861 am Morgen und das USD/CHF-Paar bei 0.9247 nach 0.9240.



Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone stützten den Euro nicht. So ist der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex im Februar stärker gestiegen als erwartet. Die Aufhellung geht auf den Dienstleistungssektor zurück, wohingegen sich die Stimmung in der Industrie leicht eintrübte.



Bankvolkswirte kommentierten die Entwicklung überwiegend positiv, wiesen aber auch auf den anhaltend hohen Preisauftrieb hin. Zusammen mit dem engen Arbeitsmarkt deute dies darauf hin, dass die EZB ihre Geldpolitik weiter straffen werde, erklärte das Analysehaus Capital Economics. In Deutschland verbesserten sich im Februar die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) den fünften Monat in Folge. Der Anstieg fiel zudem stärker als von Ökonomen erwartet aus.



Am Nachmittag werden in den USA einige Wirtschaftsdaten erwartet. Auch dort stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Zudem werden Zahlen zum Häusermarkt veröffentlicht.

Ölpreise holen frühe Verluste auf

Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche Verluste bis zum Mittag wettgemacht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84.11 $. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg etwas deutlicher um 99 Cent auf 77.54 $.

Am Morgen waren die Preise durch den aufwertenden Dollar unter Druck geraten. Da Rohöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führt ein steigender Dollar wechselkursbedingt meist zu geringerem Interesse, was die Preise häufig belastet. Im Laufe des Vormittags büsste der Dollar einen Teil seiner Gewinne ein, die Ölpreise erholten sich daraufhin etwas. Sonstige Impulse fielen eher schwach aus.

Nach wie vor bewegen sich die Ölpreise in ihrer seit Jahresbeginn bestehenden Spanne von rund 10 $. Hauptthemen am Markt sind die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung Chinas, die Frage nach dem geldpolitischen Kurs der grossen Notenbanken und die Angebotspolitik des Opec-Kartells. Unlängst hatte Russland, das dem erweiterten Verbund Opec+ angehört, selbständig eine geringere Förderung angekündigt. Hintergrund sind westliche Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.

AWP/REUTERS

