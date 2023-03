Börsenbericht vom 3. März 2023 – Schweizer Börse tritt auf der Stelle Auch am Freitag sind am Schweizer Aktienmarkt Inflation und Zinsen die beherrschenden Themen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Nerven der Investoren liegen derzeit blank. Die Nervosität steigt. Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich dies einmal mehr beim SMI. Der Leitindex bewegt sich erneut in einer engen Spanne um den gestrigen Schlusskurs. Bereits an den vorangegangenen Handelstagen hatte sich der Markt meist erst im weiteren Verlauf etwas klarer für eine Richtung entschieden. Auf Wochensicht ergibt sich derzeit ein knappes Minus. Nach einem schwungvollen Wochenauftakt seien die Märkte auf einen volatilen Seitwärtspfad eingeschwenkt, heisst es bei Raiffeisen.

Grund waren enttäuschende Inflationsdaten aus der EU, Deutschland, Frankreich und Spanien, welche die Angst der Anleger vor weiteren Leitzinserhöhungen verstärkten. Zusätzlich belasteten ernüchternde US-Konjunkturdaten die Börse. «Entsprechend zogen sich angesichts des jüngsten Zinsanstiegs - 10-jährige US-Treasuries rentieren derzeit mit knapp 4% - viele Anleger aus risikobehafteten Anlagen zurück», so der Raiffeisen-Kommentar weiter. In diesem Umfeld stehen Konjunkturdaten auch wieder stärker im Mittelpunkt. Nachdem am Morgen in China bereits Einkaufsmanager-Daten veröffentlicht wurden, folgten bereits diejenigen aus der Eurozone. Die US-amerikanischen folgen am Nachmittag. Sie geben Auskunft über die aktuelle konjunkturelle Lage.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.15 um 0,40% auf 2238.48 Punkte. Der SMI tritt bei 11'160,78 Punkten auf der Stelle (-0,04%). Der SLI notiert um 0,10% höher auf 1776,85 Zählern und der breite SPI um 0,05% höher auf 14'401,45 Zählern. Im SLI gewinnen 21 Titel hinzu und acht geben nach. Nestlé sind unverändert.

Im SLI stehen den Kursgewinnen von mehr als 3% bei der CS Abschläge von mehr als 2% bei Zurich gegenüber. Bei der CS handelt es sich laut Händlern um eine Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten. Am Vortag waren die Papiere unter die Marke von 2.50 Fr. auf ein Rekordtief gefallen.

Zu Gegenbewegungen kommt es auch bei anderen Werten, die am Vortag teilweise deutlich unter die Räder gekommen waren. So verteuern sich AMS Osram um 2,6%. Sorgen um den iPhone-Absatz von Apple hatten hier Vortags auf die Stimmung gedrückt. Beim Vakuumventilspezialisten VAT (+2,0%) hat vor allem der als vorsichtig eingeschätzte Ausblick für zeitweise massive Verluste gesorgt.

Aufwärts geht es auch für andere als Wachstumswerte eingestufte Titel wie Sonova, Temenos und Straumann, die sich um bis zu 1,8% verteuern. Auch Adecco (+1,3%) sind sich nach einem volatilen Wochenverlauf auf der Gewinnerliste zu finden. Der Personaldienstleister hatte mit seinen Zahlen am Dienstag nicht recht überzeugen können.

Bei Zurich (-2,4%) belastet eine Rating- und Kursziel-Senkung durch JPMorgan. Der zuständige Experte begründet dies vor allem mit den Margen, die sich seiner Meinung nach auf einem zyklischen Höchststand befinden. Zudem erachtet er die aktuellen Konsenserwartungen als zu hoch. Das könnte möglicherweise zu einer Art Kettenreaktion bei anderen Analysten führen, heisst es am Markt.

Es sind aber vor allem die drei Schwergewichte, die den Markt einmal mehr massgeblich beeinflussen. Am Vortag noch hatten sie dem SMI zu seiner starken Performance verholfen. Am Freitag halten nun Novartis (-0,7%), Roche (-0,2%) und Nestlé, die ihr Vorzeichen immer wieder wechseln, den Markt zurück.

Nachdem an den vorangegangenen drei Handelstagen Unternehmen aus der zweiten Reihe den Markt mit einer regelrechten Zahlenflut überschwemmt hatten, hat sich das Nachrichtenaufkommen zum Wochenschluss abgeschwächt. Calida (+5,8%), SFS (+2,9%) und auch Coltene (+0,7%) gewinnen nach ihren Zahlenvorlagen hinzu. Ein weiterer Grossauftrag schiebt zudem die Papiere von Bachem (+4,7%) an.

Bei Meyer Burger (-0,1%) hält unterdessen nach dem Kurseinbruch um 14% am Vortag die Zurückhaltung an. Noch deutlicher geht es für Asmallworld, Kinarus oder Nebag abwärts, die sich um bis zu 4,7% verbilligen.

New York: Weitere moderate Gewinne – Wochenbilanz positiv

Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt dürfen nach der Vortagserholung am Freitag auf moderate weitere Gewinne hoffen. Kurz nach dem Börsenstart könnten noch Einkaufsmanagerindizes für die US-Dienstleistungsbranche für Impulse sorgen.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2% höher auf 33’081 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,3% im Plus auf 12’085 Punkte. Auf Wochensicht steuern die beiden Börsenindizes damit auf Gewinne von 0,8% beziehungsweise knapp ein Prozent zu.

Die Aktien des Elektroautobauers Tesla konnten sich am Freitag vorbörslich um 1,7% erholen. Am Vortag hatten sie angesichts der auf einer Investorenveranstaltung enttäuschten Anlegererwartungen letztlich gut sechs Prozent an Wert eingebüsst.

Bei First Solar stand ein Kursplus von 1,3% auf 200.70 $ zu Buche, womit die Titel des Solarkonzerns ihre jüngste Rally fortsetzen dürften. Die Schweizer Grossbank UBS stufte sie auf «Buy» und erhöhte das Kursziel deutlich auf 250 $. Der Anbieter von Solarmodulen sei einer der grössten Profiteure des «Inflation Reduction Act» (IRA) in den USA, schrieb Analyst Jon Windham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Programm richtet sich gegen die hohe Inflation und zielt auf Klimaschutz ab. Am Mittwoch hatten die Aktien dank eines erfreulichen Ergebnisausblicks einen Kurssprung hingelegt.

Überraschend hohe Quartalsgewinne sorgten beim Halbleiterunternehmen Broadcom sowie beim Informationstechnikkonzern HP Enterprise für gute Stimmung: Die Anteilsscheine verteuerten sich um 1,3 beziehungsweise 2,6%.

Der Computer- und Speichersystemhersteller Dell enttäuschte die Anleger hingegen mit einem schwachen Ausblick, der den Quartalsbericht überschattete. Die Aktien verloren 3,4%.

Die Handelskette Costco Wholesale mit durchwachsenen Geschäftszahlen ebenfalls nicht überzeugen, wie der vorbörsliche Kursrückgang um zwei Prozent zeigte.

Bonds Schweiz: Kursgewinne zum Wochenschluss

Am Schweizer Obligationenmarkt ziehen die Kurse zum Ende einer vergleichsweise ruhigen Woche an. Sowohl der März-Conf-Future als auch der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnen hinzu.

Das Emissionsaufkommen ist in dieser Woche etwas abgeflaut. «Dabei wäre die Nachfrage auf Investorenseite durchaus da», kommentiert ein Händler. Etwas Zurückhaltung sei derweil auf Emittentenseite zu verspüren. «Ein paar Emittenten dürften vor allem durch die zuletzt klar anziehenden Zinsen verschreckt worden sein», so der Händler weiter.

Der März-Conf-Future notiert gegen 14.30 Uhr um 65 Basispunkte (BP) höher bei 140,50%, der Umsatz beträgt 110 Kontrakte. Am Donnerstag hatte der Conf am Ende 81 BP hinzugewonnen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 12 BP auf 123,15%, nachdem er am Vortag mit -28 BP geschlossen hatte.

Bei den bislang gehandelten Eidgenossen halten sich Gewinner (6) und Verlierer (7) knapp die Waage. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,4086 und die der zehnjährigen mit 1,5467% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt weiter an auf 1,487 von 1,482% am Vortag.

Euro legt zum US-Dollar etwas zu - Zum Franken wieder unter Parität

Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar etwas zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0613 $. In der Nacht hatte er noch knapp unter 1.06 $ notiert.



Zum Franken bewegt sich der Euro mit Kursen von 0.9970 unterdessen wieder etwas weiter weg von der Parität. Gleichzeitig fällt der US-Dollar mit 0.9394 Fr. knapp unter die Marke von 0.94 zurück.



Insgesamt verläuft der Handel in ruhigen Bahnen. In der Eurozone hat sich der hohe Preisauftrieb auf Unternehmensebene zu Jahresbeginn deutlich abgeschwächt. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet. Die hohe Inflation hatte sich im Februar nur geringfügig abgeschwächt. Die EZB dürfte daher ihre Zinsen laut eigenen Aussagen Mitte März erneut um 0,50 Prozentpunkte anheben.



Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich unterdessen erneut aufgehellt und hat den höchsten Wert seit acht Monaten erreicht. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg jedoch etwas weniger deutlich als in einer ersten Schätzung ermittelt. Der Euro gab nur vorübergehend etwas nach. Am Nachmittag steht in den USA der entsprechende Indikator auf dem Programm.



Commerzbank-Expertin Esther Reichelt sieht zunächst wenig weiteres Aufwärtspotenzial für den Euro. Die Zinserhöhungserwartungen in der Eurozone seien schon sehr weit nach oben gelaufen. Der Markt sehe den Hochpunkt für den Leitzins nun bei knapp 4%. Sie sehe die Gefahr, dass die Tauben im EZB-Rat einen so deutlichen Anstieg verhindern könnten. «Sollten sich die Anzeichen dafür mehren, drohen dem Euro empfindliche Verluste», schreibt Reichelt.

Ölpreise kaum verändert - Kursgewinne auf Wochensicht

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Nach Kursgewinnen im Verlauf der Handelswoche, ging es mit den Notierungen kurz vor dem Wochenende geringfügig nach unten. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84.63 $. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um sechs Cent auf 78.10 $.



Seit Montag ging es mit dem Preis für Rohöl aus der Nordsee mehr als einen Dollar nach oben. Die Notierungen am Ölmarkt hielten sich damit in dieser Woche weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Auf der einen Seite deuten jüngste Umfragen aus China auf eine bevorstehende konjunkturelle Erholung hin, was eine stärkere Rohölnachfrage zur Folge hätte und die Ölpreise stützt. Hintergrund ist die Abkehr der Volksrepublik von der langen Zeit sehr strikten Corona-Politik.



Auf der anderen Seite zeigt sich die US-Konjunktur überraschend robust, während die hohe Inflation nur langsam zurückgeht. Die US-Notenbank könnte sich daher gezwungen sehen, ihre Zinsen zur Verlangsamung der konjunkturellen Dynamik stärker anzuheben. Das würde voraussichtlich auch die Ölnachfrage dämpfen und bremst die Preisentwicklung am Ölmarkt.

AWP/REUTERS

