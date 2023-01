Börsenbericht vom 25. Januar 2023 – Schweizer Börse verharrt weiter im Minus Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen Konjunktursorgen und Inflationshoffnungen.

Am Schweizer Aktienmarkt notieren die Indizes am Mittwochnachmittag weiterhin im Minus. Im Handel wird auf eine vermehrt vorsichtigere Haltung der Investoren nach jüngsten Unternehmensabschlüssen aus den USA verwiesen. Die aktuelle Berichtssaison werde wohl zu einer harten Bewährungsprobe für die zuletzt wieder optimistischere Stimmung an der Börse, meinte ein Marktkommentator.

Die neuen Daten zum Ifo-Geschäftsklima wurden ebenfalls zurückhaltend aufgenommen, obwohl es mit dem Index den vierten Monat in Folge aufwärts ging. Gleichzeitig trübte sich aber die Bewertung der aktuellen Lage durch die deutschen Unternehmen leicht ein. Das zeige die anhaltend schwierige Situation, betonte ein Kommentator: Die Inflation bleibe weiterhin hoch und die Konsumenten hätten weniger Geld im Portemonnaie. Die Indexfutures deuten derweil auf eine negative Eröffnung der US-Börsen hin.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 14.50 Uhr um 0,91% auf 2186,35 Punkte. Der SMI notiert 0,43% im Minus auf 11'357,46 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Schwergewichte stärker gekappt sind, gibt um 0,63 % auf 1762,47 Zähler nach und der breite SPI verliert 0,57% auf 15'567,41 Zähler. Im SLI erleiden 27 Titel Abgaben und nur drei stehen im Plus.

Deutliche Abgaben entfallen auf die Titel des Hörgeräteherstellers Sonova (-3,4%), die unter einer Abstufung durch die Jefferies-Analysten auf «Underperform» leiden. Die Aktien des Dentalimplantatspezialisten Straumann (-3,0%) würden in Sippenhaft genommen, seien doch beide Unternehmen in gewisser Weise von der Konsumentenstimmung abhängig, sagte ein Händler.

Klar im Minus notieren auch Givaudan (-1,6%) nach der Vorlage von Jahreszahlen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller verfehlte sowohl beim Wachstum als auch bei der Profitabilität die durchschnittliche Erwartung. Die Analysten zeigten sich insbesondere über die Entwicklung im Schlussquartal 2022 enttäuscht.

Dagegen stehen die Lonza-Titel (+3,7%) nach der Vorlage des Ergebnisses 2022 mittlerweile an der Spitze der SMI-Kursliste, nachdem sie noch im Minus eröffnet hatten. Der Pharmazulieferer hat die Markterwartungen mit dem Ergebnis 2022 übertroffen und eine Dividendenerhöhung angekündigt, er hat aber gleichzeitig die Wachstumsprognose gesenkt. Positiv kommentiert wurde aber auch ein überraschend angekündigtes Aktienrückkaufprogramm.

Die Vorlage von Ergebnissen sorgen auch am breiten Markt für teils heftige Kursreaktionen. Stark im Minus notieren Rieter (-8,3%), nachdem der Textilmaschinenhersteller zusammen mit einem Umsatzsprung für 2022 eine Halbierung der Aufträge vermeldete. Noch stärker unter Druck stehen Landis+Gyr (-12,5%). Das Messtechnikunternehmen hatte die Finanzziele für das kommende Geschäftsjahr 2023/24 wegen anhaltender Probleme mit den Lieferketten gesenkt.

Deutliche Kursgewinne gibt es dagegen für die Aktien des Maschinenherstellers Mikron (+8,7%). Dieser vermeldete nicht nur einen deutlichen Umsatzanstieg sondern auch einen kräftigen Sprung nach oben bei den Auftragseingängen.

Enttäuschende Bilanzen drücken Wallstreet ins Minus

Enttäuschende Zahlen und Prognosen von Microsoft und Boeing haben die Stimmung der US-Anleger getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,6% tiefer bei 33’538 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,9% auf 3983 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 1,7% auf 11’147 Stellen ab.

«Die Leute sind skeptisch, weil sie immer noch auf beunruhigende Wirtschaftsnachrichten stossen», sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. «Sie sehen immer noch eine starke Inflation, sie sehen immer noch die Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed und dann sehen sie Unternehmen, die Tausende von Mitarbeitern entlassen müssen. Es ist alles noch nicht vorbei.»

Die Aktie von Microsoft verlor gut 3% auf 234,30 Dollar. Ein Rekordeinbruch der PC-Absätze brockt dem US-Softwareriesen 2022 das geringste Wachstum seit Jahren ein. Andere Wachstumswerte wie Apple, Tesla und die Google-Mutter Alphabet verloren in ihrem Sog bis zu 2,5%. Die Anleger machten auch einen Bogen um die Boeing-Titel, die rund drei Prozent auf 205,19 $ nachgaben. Der Umsatz des Flugzeugbauers legte im vierten Quartal zwar um gut ein Drittel zu, lag aber mit knapp 20 Mrd. $ niedriger als von Refinitiv befragte Analysten erwartet hatten.

Bonds Schweiz: Aufwärtstrend hält an

Die Schweizer Obligationenbörse präsentiert sich auch zur Wochenmitte freundlich. Die Renditen bilden sich laut Händlern im Sog sinkender Swapsätze zurück. Das Geschäft verläuft allerdings erneut eher ruhig. Erneut Zuwachs erhalten hat der Graumarkt: Die Stadt Lausanne nimmt 100 Mio. Fr. für 25 Jahre auf.



Getragen wird der freundliche Trend zum einen von den schwächeren Aktienbörsen, die nach dem starken Jahresanfang wieder ins Stocken geraten sind. Dies stärke die Nachfrage nach sicheren Anlagen. Zudem seien Anleihen nach dem jüngsten Zinsanstieg wieder eine gute Alternative.



Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, entwickelte sich im Januar in etwa wie erwartet und beeinflusste den Mark damit nicht. Das Geschäftsklima verbesserte sich den vierten Monat in Folge, allerdings von niedrigem Niveau aus. Bankökonomen kommentierten die Zahlen positiv, warnten aber auch vor zu viel Optimismus. Einige Experten verwiesen auf die von den Unternehmen als trüber wahrgenommene Konjunkturlage. Andere nannten anhaltende Belastungsfaktoren wie die stark gestiegenen Leitzinsen.



In den USA stehen am Nachmittag keine Konjunkturdaten an. In Kanada verkündet die Zentralbank ihre Zinsentscheidung. Es wird mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte (BP) auf 4,5% gerechnet.



Vor den kommende Woche erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag verhielten sich die Anleger zurückhaltend. Beide Zentralbanken dürften die Zinsen erhöhen. Vom Fed könne aber eine Drosselung bei den Zinserhöhungen erwartet werden, heisst es. Dagegen hat die EZB den Erwartungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik zuletzt eine klare Absage erteilt.



Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte den Leitzins weiter erhöhen, allerdings erst bei der Veröffentlichung ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung im März. CS, UBS und SGKB erwarten einen Zinsschritt um 50 BP. Im Juni wird dann ein weiterer Schritt erwartet.



Am Primärmarkt hat die Stadt Lausanne 100 Mio. Fr. für 25 Jahre aufgenommen. Die Rendite beträgt 2,06% und der Swapspread +42 BP. Dies sei verglichen mit ausstehenden Bonds des gleichen Schuldners, die mit einem Spread von +20/25 BP gehandelt würden, attraktiv. «Lausanne bezahlt daher eine schöne Neuemissionsprämie», sagte ein Händler.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 107 BP höher auf 142,67%. Gehandelt sind aber nur zwei Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 29 BP gesunken. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index steigt um 36 BP auf 126,16% nach +38 BP am Vortag.



Die sechs gehandelten Eidgenossen notieren alle fester. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,969 und die der zehnjährigen mit 1,262% angegeben.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,134 von 1,225% am Vortag.

Euro kann Gewinne zum US-Dollar und Franken nicht halten

Der Euro hat am Mittwoch zeitweilige Gewinne nicht halten können. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0862 $ und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Zwischenzeitlich war der Kurs über die Marke von 1.09 $ gestiegen.



Auch gegenüber dem Franken hat der Euro im Verlauf an Wert eingebüsst und wird aktuell zu 1.0024 nach 1.0061 Fr. am Morgen gehandelt. Dagegen hat sich das Währungspaar USD/CHF kaum bewegt und notiert aktuell wie am Morgen bei knapp 0.9230.



Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, entwickelte sich im Januar in etwa wie erwartet. Das Geschäftsklima verbesserte sich den vierten Monat in Folge, allerdings von niedrigem Niveau aus. Bankökonomen kommentierten die Zahlen positiv, warnten aber auch vor zu viel Optimismus. Einige Experten verwiesen auf die von den Unternehmen als trüber wahrgenommene Konjunkturlage. Andere nannten anhaltende Belastungsfaktoren wie die stark gestiegenen Leitzinsen.



Am Nachmittag dürfte der Handel am Devisenmarkt zumindest mit Blick auf absehbare Ereignisse ruhig ausfallen. In den USA werden weder nennenswerte Wirtschaftszahlen noch entscheidende Äusserungen aus den Reihen der Notenbank Federal Reserve erwartet. Vor der Zinssitzung Anfang Februar befinden sich die Währungshüter in der üblichen Schweigephase.

Microsoft-Ausblick verdirbt US-Börsenanlegern die Stimmung

Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Den Anlegern verdarb vor allem der Ausblick des Software-Konzerns Microsoft die Laune. Auch der Flugzeugbauer Boeing konnte nicht überzeugen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der sich in den drei vergangenen Handelstagen von seinen jüngsten Verlusten erholt hatte, gab im frühen Handel um 0,85% auf 33’445,58 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,42% auf 3960,09 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 2,40% auf 11’562,65 Punkte ein.

Ölpreise treten auf der Stelle

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch bis zur Mittagszeit so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.11 $ und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte ebenso auf 80.12 $.



Dem Markt fehlte es zur Wochenmitte an klaren Impulsen. Von ihrem schwachen Jahresstart haben sich die Ölpreise ungeachtet dessen erholt. Unterstützung leistete dabei nicht zuletzt der schwache US-Dollar, der Erdöl für Investoren ausserhalb des Dollarraums wechselkursbedingt vergünstigt und damit deren Nachfrage antreibt. Auch die weniger trüben Konjunkturaussichten für Europa tragen zu einer besseren Stimmung am Markt bei.



Zur Wochenmitte blicken die Marktteilnehmer auf neue Lagerdaten aus den USA, die häufig die Preise bewegen. In den vergangenen Wochen waren die Vorräte deutlich gestiegen. Am Dienstagabend meldete der Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen weiteren Anstieg, der jedoch nicht ganz so stark ausfiel wie in den Wochen zuvor. Am Nachmittag gibt das Energieministerium seine wöchentlichen Daten bekannt.

Kryptowährungen: Bitcoin steigt auf Mehrmonatshoch

Der Kurs des Bitcoin hat im Verlauf der letzten Woche erneut zulegen können. Die Aussichten auf nicht mehr ganz so starke Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed und die allgemein positivere Stimmung an den Finanzmärkten halten die Kryptowährung laut Marktbeobachtern auf Erholungskurs.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche rund 4 Prozent im Plus bei 22'530 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 36 Mrd. auf rund 435 Mrd. $ gestiegen. Dieses Preisniveau erreichte die Kryptowährung zuletzt im September 2022 bevor im November das Mehrjahrestief von knapp 15'500 $ markiert wurde.



Der Bitcoin habe sich nach dem jüngsten Anstieg zwar in den letzten Tagen sehr unbeständig entwickelt. Wichtig aus Anlegersicht sei aber, dass die seit Wochen anhaltenden Gewinne nicht wieder abgegeben wurden, schreibt Analyst Craig Erlam von Oanda in einem Kommentar. Je länger dies der Fall sei, umso ermutigender seien die kurzfristigen Aussichten für Investoren.



Der aktuelle Aufwärtstrend werden nicht wie in der Vergangenheit in den hinteren Reihen des Kryptomarktes angefeuert, schreibt Matteo Bottacini von Crypto Finance. Unter dem Eindruck des für viele Anleger katastrophalen Krypto-Jahr 2022 konzentriere sich die Mehrheit der Investoren daher nun eher auf den Bitcoin als auf andere Blockchain-Währungen, was laut Bottacini «durchaus Sinn ergibt».

Dementsprechend konnte der Bitcoin im Wochenvergleich zu anderen Kryptowährungen wie Ether deutlicher zulegen. Die zweitgrösste Blockchain-Devise Ether verliert sogar im Wochenverlauf an Wert und notiert rund 1,4% tiefer bei aktuell 1545 $.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten knapp 12'400 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag noch leicht über der Grenze von 1 Bio. $ bei insgesamt 1057 Mrd. $. Der Marktanteil des Bitcoin stieg indes in den letzten sieben Tagen von 38 auf 41%.

