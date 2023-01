Börsenbericht vom 13. Januar 2023 – Schweizer Börse verliert an Schwung Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Ende einer starken Woche eine Verschnaufpause eingelegt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag etwas schwächer. Nach einem freundlichen Start bröckelten die Kurse stetig ab. Dies sei allerdings wenig überraschend, heisst es am Markt. Schliesslich habe der SMI seit Jahresanfang rund 5% gewonnen und daher sei eine Konsolidierung auch nicht unerwünscht. «Man könnte meinen, die Anleger haben zum Jahreswechsel die Löschtaste gedrückt», kommentierte Raffeisen. «Die hohe Inflation, die restriktive Geldpolitik und die schwächelnde Konjunktur sind quasi abgehakt.» Allerdings wird der SMI von den Kursgewinnen der beiden Pharmariesen nach unten abgestützt.

Neben der Konsolidierungseffekten dürften auch Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende, die als enttäuschend taxierten Ergebnisse der US-Banken und die stärker als erwartet gestiegenen US-Importpreise auf die Stimmung und die Kurse drücken, meint ein Händler. Dies zeige, dass die Gewinnschätzungen der Analysten nach wie vor zu optimistisch seien. Dies berge weiteres Enttäuschungspotenzial. Die bereits veröffentlichten BIP-Zahlen aus Deutschland sind dagegen etwas besser als erwartet ausgefallen, was den Markt aber nicht vor der leichteren Tendenz bewahrt.

Der Fuw Swiss 50 Index verliert gegen 15.00 Uhr 0,57% auf 2’163,14 Punkten. Der SMI notiert nach einem Tageshoch auf 11'342 Punkten um 0,16% tiefer bei 11'270,20 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,40% auf 1741,97 und der breit gefasste SPI um 0,13% auf 14'461,15 Zähler. Im SLI stehen 19 Gewinnern elf Verlierer gegenüber.

Börsianer greifen erneut bei jenen Werten zu, die wegen der Kursverluste im Vorjahr noch Aufwärtspotenzial bieten. Neben Straumann (+1,9%) gewinnen Lonza, Temenos, Alcon, VAT und Sonova bis zu 0,9% hinzu.

Sika (+0,4%) holen einen Teil der Verluste auf, die sie nach der Veröffentlichung der Umsatzzahlen 2022 am Mittwoch erlitten hatten.

Gestützt wird der Markt aber insbesondere von den schwergewichteten Pharmatiteln Novartis (+0,5%) und Roche (+1,1%).

Derweil sind die Aktien von Logitech (-4,0%) und Partners Group (-3,3%) die Schlusslichter. Während Logitech nach der Gewinnwarnung vom Vortag unter Anschlussverkäufen leiden, sorgt beim Asset Manager die durchzogene Entwicklung der verwalteten Vermögen 2022 für Abgabedruck.

Auch die Banken CS (-2,6%) und UBS (-0,8%) verlieren Terrain. Die Ergebnisse der US-Banken drückten auf die Stimmung, heisst es. Bei CS kämen noch negative Analystenkommentare hinzu, sagt ein Händler.

Schwache Quartalsberichte belasten US-Börsen

Ein eher missglückter Auftakt der Saison der Quartalsberichte von Unternehmen hat am Freitag die US-Börsen belastet. Im Fokus stehen hier traditionell zunächst die grossen Investmentbanken, die über das Schlussquartal 2022 berichten. Die Enttäuschungen überwiegen und drücken auf die Stimmung und die Aktienindizes.

So gab der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,63% auf 33’975 Zähler nach. Nach drei starken Börsentagen in Folge könnten Anleger vor dem Wochenende nun Kursgewinne mitnehmen. Auf Wochensicht steht für den Dow noch immer ein Gewinn von rund einem Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,72% auf 3954 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,70% im Minus bei 11’379 Punkten.

Bonds: Kurse ziehen bei sinkenden Renditen weiter an

Auch zu Wochenschluss ziehen die Kurse an der Schweizer Obligationenbörse weiter an. Das Treiben am Primärmarkt bleibe rege, heisst es im Handel.

Hierzulande bleibt das Geschäft am Primärmarkt auch in der zweiten Börsenwoche 2023 rege. Innerhalb dieser Woche liegt das Emissionsvolumen bei mehr als 5 Mrd. Fr.

Zum Wochenschluss hat sich bislang die Royal Bank of Canada 175 Mio. Fr. für drei Jahre beschafft. Die Bank of Montreal hat 185 Mio. Fr. bis 2029 aufgenommen und die Deutsche Bank holt sich 265 Mio. für sechs Jahre.

Laut Händler ist der Januar traditionell einer der geschäftigen Monate. Aktuell drängten vor allem zahlreiche ausländische Emittenten auf den Schweizer Markt. «Die Konditionen sind derzeit günstig für viele.»

Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.00 Uhr um 98 BP höher auf 144,01%. Der Umsatz beträgt 15 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 121 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index rückt weitere 73 BP auf 126,89% vor nach +85 BP am Vortag.

Von den bisher gehandelten sechs Eidgenossen legen fünf zu und einer gibt nach. Die Rendite der zweijährigen Referenzanleihe wird mit 0,9944% berechnet und die der Zehnjährigen mit 1,1642%.

Der Kassazinssatz sinkt auf 1,093 von 1,201% am Vortag. Am Jahresende hatte der Kassazins mit 1,565% den höchsten Stand seit Sommer 2011 erreicht.

Euro gibt etwas nach

Der Euro hat am Freitag nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0812 $. In der Nacht hat der Euro mit 1.0868 $ den höchsten Stand seit April 2022 erreicht.

Auch zum Franken ist der Euro unterdessen etwas schwächer. Am Mittag notierte das EUR/CHF-Paar bei 1.0054. Am Morgen kostete der Euro noch 1.0096 Fr. Der Dollar wird aktuell zu 0.9300 Fr. gehandelt.

Die vorläufigen Zahlen zum deutschen Bruttoinlandprodukt im Jahr 2022 gaben dem Euro keinen Auftrieb. Die deutsche Wirtschaft hat trotz Ukraine-Krieg und Inflation im vergangenen Jahr ihre Aufholjagd nach der Corona-Krise fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs mit 1,9% etwas stärker als erwartet.

«Die Bundesregierung hat die Rezession abgepfiffen, zumindest fürs Erste», kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. «Die bemerkenswerte Stabilität des Konsums in Deutschland ist massgeblich auf die vielfältigen staatlichen Unterstützungsmassnahmen zurückzuführen.» In der Eurozone legte zudem die Industrieproduktion im November stärker als erwartet zu.

Unterdessen haben die Banken des Euroraums weitere Langfristkredite (TLTRO) an die Europäische Zentralbank (EZB) zurückgezahlt. Die Rückzahlung fiel mit knapp 63 Mrd. € aber deutlich geringer aus als erwartet. Im November und Dezember hatten die Banken einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag zurückgezahlt, da die EZB die Konditionen der TLTRO-Kredite verschärft hatte. Hintergrund ist die im vergangenen Jahr gestartete Zinswende.

In den USA stehen am Nachmittag Daten zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen der Konsumenten auf dem Programm. Zudem werden auch noch Zahlen zu den Einfuhrpreisen veröffentlicht. Die Zahlen haben Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed, aus deren Reihen sich einige hochrangige Vertreter zu Wort melden wollen.

Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben damit an die kräftigen Kursgewinne im Verlauf der Handelswoche angeknüpft. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht nachgegeben hatten, drehten sie bis zum Mittag in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im März kostete zuletzt 84.71 $. Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Februar stieg um 72 Cent auf 79.11 $.

In der laufenden Woche haben die Erdölpreise ihren schwachen Jahresstart fast wettmachen können. Seit Montag ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee etwa sechs Dollar je Barrel gestiegen. Gründe für die Preisaufschläge sind unter anderem Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China. Mit der konjunkturellen Belebung nach dem Ende der harten Corona-Massnahmen rechnen Experten mit einem Anstieg des Ölverbrauchs in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Rohstoffexperten dürfte die tägliche Nachfrage nach Rohöl in China in diesem Jahr um 800’000 Barrel steigen. Das dürfte dann zu einer rekordhohen Nachfrage von etwa 16 Mio. Barrel pro Tag führen, hiess es weiter.

Neben der Entwicklung in China habe auch die Aussicht auf weniger starke Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed die Ölpreise gestützt, hiess es am Markt. Laut jüngsten Daten war die hohe Teuerung in den Vereinigten Staaten weiter zurückgegangen. Steigende Leitzinsen dämpfen zwar die Inflation, belasten aber auch die Wirtschaft und damit die Energienachfrage.

AWP/REUTERS

