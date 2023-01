Börsenbericht vom 23. Januar 2023 – Schweizer Börse verliert etwas Zugkraft Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Montag der Aufwärtstrend von letzter Woche zunächst vorsichtig fort.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Am Schweizer Aktienmarkt tun sich die Investoren zum Start in die neue Woche etwas schwer. Nachdem der Leitindex SMI im frühen Handel noch um knapp ein halbes Prozent bis auf 11'352 Punkte gestiegen war, fiel er wieder zurück und notiert am späten Vormittag um die Marke von 11'300. Händler sprechen von einigen Gewinnmitnahmen. Die Märkte hätten einen soliden Start ins Jahr 2023 hingelegt, da die sinkende Inflation, relativ robuste Wirtschaftsdaten und die Änderung der chinesischen Covid-Politik die Hoffnung auf eine «weiche Landung» der Weltwirtschaft nährten, heisst es in einem Kommentar der UBS.

Schwächere US-Detailhandelszahlen und Industrieproduktionsdaten sowie gemischte US-Unternehmensgewinne hätten dem Januar-Rally zuletzt aber etwas von seinem Glanz genommen. Die grosse Frage sei nun, ob die jüngsten Konjunkturdaten und die Wiedereröffnung Chinas weitere Kursgewinne zulassen, oder ob den Märkten mehr Volatilität und Unsicherheit bevorstehe. Zahlreiche Konjunkturindikatoren in dieser Woche dürften laut Händlern Hinweise geben, wie hoch die Rezessionswahrscheinlichkeit in Europa und den USA wirklich ist. Zudem wird die Fortsetzung der Berichtssaison weiteren Aufschluss über den Gesundheitszustand der Unternehmen geben.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.00 Uhr um 0,27% auf 2’179,63 Punkte. Der SMI legt um 0,05% zu auf 11'301,11 Punkte. Der SLI, in dem die 30 w’ichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,23% auf 1755,53 Zähler und der breite SPI um 0,15% auf 14'523,69 Zähler. Im SLI legen 22 der 30 Titel zu und acht geben nach.

Gestützt auf die guten Vorgaben der US-Börse Nasdaq von Freitag ziehen auch hierzulande vor allem Technologierwerte verstärkt an. So gewinnen AMS Osram (+3,3%) und VAT (+2,3%) klar hinzu. Logitech (+1,1%) und Temenos (+1,0%) verteuern sich ebenfalls überdurchschnittlich. Auch im weiteren Wochenverlauf dürfte die Technologiebranche immer wieder im Rampenlicht stehen. In den USA legen Schwergewichte wie Intel oder Microsoft Zahlen vor.

Einigermassen stark sind erneut die CS-Aktien, die sich um 0,7% verteuern. Unter den Finanzwerten registrieren sonst nur noch Partners Group (+0,7%) nennenswerte Kursaufschläge. Am Markt wird beim Vermögensverwalter von einer gewissen Erholungstendenz gesprochen, nachdem die Aktien nach den enttäuscht aufgenommenen verwalteten Vermögen erst einmal einen schweren Stand hatten.

Gefragt sind auch Werte wie Sonova (+1,6%) und Straumann (+1,3%). Lonza (+0,8%) und Alcon (+0,4%) als weitere Vertreter aus der Gesundheitsbranche gewinnen ebenfalls stärker als der Gesamtmarkt hinzu. Der Pharmaauftragsfertiger Lonza wird am Mittwoch seine Jahreszahlen vorlegen. Analysten gehen davon aus, dass vor allem der Reingewinn einen Sprung nach oben machen wird.

Darüber hinaus gewinnen auch zahlreiche der konjunktursensiblen Branchenvertreter zum Wochenstart etwas stärker hinzu. Neben Geberit ziehen auch Adecco, Kühne+Nagel oder Schindler mit Aufschlägen von bis zu 1,0% deutlich an.

Derweil sorgen enttäuschende Gewinne des deutschen Konkurrenten Symrise bei Givaudan für Abgaben (-0,9%). Der Genfer Aromen- und Duftstoffkonzern selbst legt an diesem Mittwoch Zahlen vor. Er dürfte nach Ansicht von Analysten beim Umsatz zwar auch 2022 klar zugelegt haben. Im zweiten Halbjahr dürfte er aber wohl unter einem weit verbreiteten Lagerabbau, insbesondere in Nordamerika gelitten haben. Damit dürfte das Wachstum gerade zum Jahresende hin stark auf Preiserhöhungen und weniger auf steigenden Volumen basieren.

Auch die GS des SMI-Schwergewichts Roche (-0,7%) geben nach. Hier hat sich Goldman Sachs sehr vorsichtig über den zu erwartenden Ausblick auf 2023 geäussert. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird Roche am 2. Februar veröffentlichen.

In den hinteren Reihen knüpfen Zehnder (+3,5%) an die starke Kursentwicklung vom vergangenen Freitag an. Nach den Umsatzzahlen folgen nun die Analysten, die sich zuversichtlich über den Raumklima-Spezialisten äussern. Comet (+2,3%) und U-blox (+0,9%) ziehen dank der starken US-Vorgaben an.

Bei Kudelski (-4,1%) rechnet der zuständige UBS-Analyst dagegen mit anhaltend herausfordernden Endmärkten.

Euro zum Dollar auf höchsten Stand seit April - EUR/CHF über Parität

Der Euro ist zum Wochenauftakt gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr vergangenen Jahres gestiegen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung liegt aktuell bei 1.0897 $, nachdem er in der Nacht noch bis auf 1.0903 $ geklettert war.



Damit setzt sich die Erholung des Euro der vergangenen Monate mit dem Anstieg auf den höchsten Stand seit April 2022 fort. Im September vergangenen Jahres war der Eurokurs vor allem wegen der Sorgen über einen starken Wirtschaftseinbruch in Europa infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine bis auf 0.9536 $ gefallen. Inzwischen sind die Prognosen für Europa wieder etwas optimistischer.



Das EUR/CHF-Paar wiederum bewegt sich in einer engen Spanne um die Parität. Aktuell geht es zu 0.9998 um, nachdem es zuvor bei 1.0007 sein bisheriges Tageshoch markiert hatte. Zuletzt deutlicher über der Parität hatte das Paar letzten Dienstag notiert, im Hoch war das Paar damals bis auf 1.0100 und damit den höchsten Stand seit vergangenem Sommer gestiegen. Der US-Dollar kommt auch zum Franken weiter zurück und geht aktuell zu 0.9177 um, nachdem er vor dem Wochenende noch oberhalb der 0.92er Marke notiert hatte.



Vergangene Woche haben EZB-Vertreter, unter anderem die Präsidentin Christine Lagarde, bekräftigt, die Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation weiter signifikant zu straffen

Ölpreise bewegen sich zum Wochenstart kaum

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87.49 $. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls zur März-Lieferung, fiel um 15 Cent auf 81.49 $.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel. Da in einigen asiatischen Ländern wegen des dortigen Neujahrsfestes Ruhe herrscht, sei auch die Handelsaktivität geringer als üblich ausgefallen. Unterstützung erhalten die Erdölpreise seit einiger Zeit durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung in China, nachdem sich die politische Führung von ihrer strikten Corona-Strategie verabschiedet hat. Auch die Aussicht auf weniger starke Zinsanhebungen vor allem in den USA hellt die Stimmung auf.

Asien/Pazifik: Deutliches Plus in Tokio - Neujahrspause in China

Mit Rückenwind von der Wall Street hat die Börse in Tokio zum Wochenstart zugelegt. Die chinesischen Aktienmärkte blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen. Neben China und Hongkong wurde am Montag auch in Singapur und Südkorea nicht gehandelt.



In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit 26’906,04 Punkten und damit 1,3% höher als vor dem Wochenende. Nach einem deutlichen Kursanstieg zum Handelsstart verlief der Rest der Sitzung aber in ruhigen Bahnen.



In den USA hatte der Leitindex Dow Jones Industrial vergangene Woche die Marke von 33’000 Punkten verteidigt und sich am Freitag ein Stück weit von dieser abgesetzt. Die Technologiewerte an der Nasdaq hatten sich noch stärker gezeigt. Die Anleger liessen sich von anhaltend restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank in ihrem Optimismus nicht beirren, hiess es von den Analysten der Schweizer Grossbank Credit Suisse. Vor allem die Erkenntnisse aus den Geschäftsberichten der Unternehmen hielten die Laune hoch.



Mit Blick auf die Börsen Asiens kommt Marktstratege Rajat Agarwal von der französischen Bank Societe Generale zu dem Schluss, dass die Rotation vieler Investoren in diese Märkte hinein weiter gehen dürfte. Angetrieben von der Kehrtwende Chinas bei den zuvor strikten Corona-Massnahmen und der Hoffnung auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik hätten sich die Bewertungen nach der Erholungsrally seit Oktober lediglich normalisiert. Und da das US-Finanzumfeld förderlich bleibe, dürften die Notierungen kaum deutlich unter Druck geraten.



Im Fokus steht laut Agarwal vor allem Ostasien. So gebe es weiterhin deutliche Bewertungsunterschiede zwischen Südasien und Ostasien. Hier hebt er Indien und Taiwan hervor. Mit Blick auf Taiwan dürfte die geopolitische Nachrichtenlage erst einmal ihren Höhepunkt erreicht haben, bei gleichzeitig im langfristigen Vergleich niedrigen Aktienbewertungen. Daher dürfte der taiwanesische Aktienmarkt sich vorerst weiter besser entwickeln als der indische. Letzterer sei bereits recht hoch bewertet und lasse daher mit Blick auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen keinen Spielraum für Enttäuschungen.

USA: Mit Kurssprüngen ins Wochenende

Die US-Aktienmärkte haben den Handel am Freitag mit Kurssprüngen beendet und damit den Wochenverlust bei den Standardaktien begrenzt. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 1% auf 33’375 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte sogar 1,9% auf 3973 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,9% auf 11’619 Punkte vor, er verbuchte damit zum dritten Mal in Folge auf Wochensicht Kursgewinne.

Die Quartalsgewinne von Netflix trugen zur freundlichen Stimmung bei, während die Titel der Google-Muttergesellschaft Alphabet nach der Ankündigung eines Stellenabbaus zulegten. Die Aktien von Netflix legten um 8,5% zu, die von Alphabet kletterten um 5,3%. Die Scheine des Softwareunternehmens Salesforce rückten 3,3% vor, obwohl es eine Analystenherabstufung gab.

AWP/REUTERS

