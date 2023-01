Börsenbericht vom 20. Januar 2023 – Schweizer Börse: Versöhnlicher Wochenschluss erwartet Die vorbörslichen Indikationen deuten am Freitag auf eine leicht freundliche Eröffnung hin.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenschluss ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten auf eine leicht freundliche Eröffnung hin. Auf Wochensicht steht aktuell damit ein knappes Plus zu Buche - das dritte im neuen Börsenjahr 2023. Die Börsen in Übersee geben derweil keine einheitliche Richtung vor. Neuerliche Konjunkturbefürchtungen haben an den US-Börsen am Donnerstag zu weiteren Gewinnmitnahmen geführt. In Asien ziehen die Börsen zum Wochenschluss dagegen überwiegend an.



Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend von einer weitgehend stagnierenden US-Wirtschaft berichtet. Das hatte Ängste vor einer Rezession in der weltweit grössten Volkswirtschaft, die auch einer der grössten Energieverbraucher ist, angeheizt. Investoren müssten gerade einen Spagat vollziehen zwischen dem, was das Fed signalisiere, und dem, was die nach vorne gerichteten Konjunkturdaten wie Detailhandelsumsätze sagten, kommentiert ein Händler. Zudem nehme die Berichtssaison merklich an Fahrt auf. Auch hier gehen die Marktmeinungen derzeit klar auseinander.



Der von Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt vorbörslich gegen 8.15 Uhr 0,47% hinzu auf 11'312,80 Punkte. Alle 20 SMI-Titel bis auf Geberit (-0,4%) werden höher gestellt.



Bei dem Sanitärtechnik-Spezialisten Geberit macht sich eine Abstufung durch die Deutsche Bank negativ bemerkbar.



Das Gewinnerfeld wird unterdessen von Holcim (+1,4%) angeführt. Der Zementkonzern erhält für zwei Dekarbonisierungsprojekte eine Finanzierung über 328 Mio. € vom Innovationsfonds der Europäischen Union. Die beiden Projekte sollen zum «Green Deal» der EU beitragen. In einem Interview mit Bloomberg TV am Vorabend äusserte sich der CEO zudem positiv zum US-Geschäft.



Das Hauptgeschehen findet zum Wochenschluss aber in den hinteren Reihen statt. Dort ziehen SFS (+2,4%) oder auch Huber + Suhner (+1,5%) nach Zahlen deutlich an. Autoneum (-2,6%) werden dagegen nach Zahlen vorbörslich gemieden.



Die Aktien der SIG Group wiederum verdanken ihr vorbörslichen Plus von 3% einem stützenden Kommentar durch Berenberg.



Euro stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag stabil über der Marke von 1.08 $ gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0836 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Zum Schweizer Franken hat der Euro über Nacht die Erholung fortgesetzt und kostet aktuell 0.9930 nach 0.9918 Fr. am Vorabend. Am Donnerstag wurde die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 0.99 Fr. gehandelt. Das USD/CHF-Paar wird ebenfalls höher zu 0.9165 nach 0.9149 bewertet.



Zum Wochenausklang stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Preisdaten von der Herstellerebene erwartet, in den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt veröffentlicht. Auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos dürfte die ein oder andere Bemerkung auf Interesse stossen. Unter anderem nimmt EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Podiumsdiskussion teil.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.50 $. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur März-Lieferung stieg um 36 Cent auf 80.97 $.



Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen zwei Wochen zugelegt. Ihre Abschläge zu Jahresbeginn haben sie mittlerweile wettgemacht. Für Zuversicht sorgt die Aussicht auf ein robusteres Wirtschaftswachstum in China, nachdem die politische Führung ihren zuvor strikten Corona-Kurs gelockert hat. Zudem stützt die Aussicht auf ein vielerorts etwas zurückhaltenderes Vorgehen der Notenbanken gegen die hohe Inflation.

USA

Schwache Konjunkturdaten schürten am Donnerstag die Rezessionsängste und belasteten die Börsen.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,8% auf 33’045 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls mit einem Minus von 0,8% bei 3899 Zählern, und der technologielastige Nasdaq 100 ging um 1% auf 11’296 Punkte zurück.

Die Valoren des Elektroautobauers Tesla fielen 1,3%. Die Papiere des Luxuselektroautoherstellers Lucid brachen um 8,7% ein, wobei Händler die massiven Preissenkungen des Konkurrenten Tesla dafür verantwortlich machten.

Die Aktien des Aluminiumherstellers Alcoa korrigierten um 7,4% nach enttäuschenden Quartalszahlen.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen schütteln die schwachen US-Vorgaben ab und handeln am Freitag teilweise deutlich im Plus.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,5% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,6% nach oben. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,7%, der Shanghai Composite handelt 0,8% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 1,5%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,6% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,2% höher ab.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.