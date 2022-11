Börsenbericht vom 28. November 2022 – Schweizer Börse von China-Sorgen belastet Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich nach dem Handelsstart am Montag wenig verändert.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am Montag im frühen Handel wenig verändert. Gebremst wird der Markt laut Händlern von den Sorgen der Anleger über die jüngste Entwicklung in China. In den vergangenen Tagen ist es in dem Land wegen der strikten Massnahmen der Null-Covid-Politik zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an.



Zudem sei dem Markt nach den Gewinnen der vergangenen Wochen ein wenig der Schnauf ausgegangen. Auch fehle es am Impulsen, die starke Anschlusskäufe auslösen könnten. «Eine Konsolidierung tut sicher gut», meinte ein Händler. Im Tagesverlauf werden nur wenige wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Im Laufe der Woche stehen dafür Inflationszahlen aus Deutschland (Dienstag) der EU (Mittwoch), der Schweiz (Donnerstag) und mit dem PCE-Deflator (Donnerstag) auch aus den USA auf dem Programm. Daher dürften sich die Anleger wohl zunächst zurückhalten, meint ein Händler.



Der neue FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 9.15 Uhr um 0,13% auf 2115,50 Punkte. Der SMI notiert nach einem leichteren Start um 0,10% fester bei 11'179,37 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zieht um 0,03% an auf 1713,41 und der breite SPI um 0,02% auf 14'295,50 Zähler. 14 SLI-Werte geben nach und 16 legen zu.



Im Fokus stehen die Aktien der Credit Suisse (-6,2% oder 0,205 Fr.). Nach der Kapitalerhöhung für qualifizierte Aktionäre werden nun die Aktien der übrigen Aktionäre ab heute ohne Bezugsrecht gehandelt. Dieses wird aktuell zu 0.166 Fr. bewertet.



Abschläge gibt es zudem für Julius Bär (-1,7%) und UBS (-0,7%) sowie für Schindler (-1,2%) und AMS Osram (-0,7%).



Gewinne gibt es dagegen bei den als defensiv geltenden Aktien Novartis, Roche und Nestlé sowie Swisscom, Alcon und den Papieren der Uhrenhersteller Swatch und Richemont, die zwischen 0,1 und 1,1% höher bewertet werden.



Grössere Abschläge gibt es bei Forbo (-12%). Die Industriegruppe stellt für 2022 mit 100 Mio. Fr. einen deutlich tieferen Reingewinn in Aussicht als im Vorjahr. Damals stieg der Gewinn um einen Drittel auf 141,2 Mio. Zudem kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Spitze des Unternehmens. CEO Michael Schumacher wird die Gruppe per Ende Monat verlassen und ab März 2023 durch Kardex-CEO Jens Fankhänel ersetzt. Bis dahin springt VR-Präsident This E. Schneider ein. Analysten äusserten sich enttäuscht darüber.

Euro startet schwächer in neue Handelswoche

Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0360 $ gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als am Freitagabend.



Der Franken zeigt sich gegenüber dem Euro etwas fester. Aktuell wird das Währungspaar Euro-Franken zu 0.9804 nach 0.9838 am Freitagabend gehandelt. Das Paar USD/CHF kostet derweil mit 0.9465 Fr. etwas mehr als am Freitag mit 0.9451.



Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Stärke, die den Kurs des Euro belastet hat. Der Dollar konnte am Morgen zu fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Zum Wochenauftakt setzten Anleger verstärkt auf sichere Anlagen wie den US-Dollar. Hintergrund sind Sorgen über die weitere Entwicklung in China.



In den vergangenen Tagen ist es in China zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an. Der Unmut im Volk richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.



Konjunkturdaten dürften zum Wochenauftakt hingegen kaum für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Im Tagesverlauf werden nur wenige wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Ölpreise auf Talfahrt – Protestwelle in China belastet

Die Ölpreise sind am Montag stark gefallen und haben damit an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft. Zum Wochenauftakt habe die Sorge vor der weiteren Entwicklung in China die Notierungen unter Druck gesetzt, hiess es von Marktbeobachtern. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81.41 $. Das waren 2.22 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2.03 $ auf 74.25 $.



Die grösste Protestwelle in China seit Jahrzehnten dämpfte am Morgen die Risikofreude der Anleger an den Finanzmärkten, was auch die Ölpreise mit nach unten zog. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt bis in die Nacht zum Montag an. Der Unmut im Volk richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.



Zuvor hatte bereits die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft mit einer geringeren Nachfrage nach Rohöl die Notierungen am Ölmarkt stark belastet. Seit Mitte des Monats ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee um fast 15 $ eingebrochen. In dieser Zeit ging es mit dem Preis für US-Öl ebenfalls etwa 15 $ nach unten, wobei der Preis für amerikanisches Rohöl am Morgen zeitweise unter 74 $ je Barrel rutschte und damit auf den tiefsten Stand seit Beginn des Jahres.

Negativer Start an asiatischen Märkten

Die Börsen in Asien sind negativ in die Woche gestartet. Der japanische Nikkei 225 hat 0,42% tiefer bei 28’162,83 geschlossen, während der breiter gefasste Topix 0,68% auf 2004,31 Punkte abgerutscht ist. Auch in Korea macht die Börse Verlust: Der Kospi handelt 1,34% tiefer.

In China liegt der Shanghai Composite Index derweil knapp 1% tiefer. An der zweiten grossen Börse des Landes in Shenzhen schlägt derweil ein Minus von 0,85% auf den Shenzhen Component Index zu Buche. Der Hang Seng in Hongkong verliert gar 1,77%.

Während sich Finanz- und Immobilientitel vergleichsweise gut schlagen, kommen die E-Commerce-Schwergewichte unter die Räder. Tencent Holdings und Alibaba gehören mit jeweils knapp 3,9% Verlust zu den grössten Verlierern in Hongkong.

Verkürzter Handel an US-Börsen

Am Freitag nach Thanksgiving – aufgrund des Feiertages nur mit verkürztem Handel – schloss der S&P 500 hauchdünn im Minus bei 4026,12 Punkten. Es kam dabei zu keinen extremen Ausschlägen: Der grösste Verlierer im Index war Activision Blizzard. Die Titel des Herstellers von Computerspielen verloren gut 4%. Die Aktien der Einzelhandelskette Kroger standen derweil mit einem Tagesgewinn von 2,5% an der Spitze.

Der stärker auf Tech-Titel fokussierte Nasdaq 100 gab einmal mehr stärker nach und schloss 0,7% im Minus bei 11’756,03 Zählern. Der preisgewichtete Dow Jones Industrial Average avancierte derweil um 0,45% auf 347,03 Punkte. Damit markierte der Aktienkorb ein Siebenmonatshoch.

Unter den grossen US-Werten stach am Freitag Apple heraus. Zu den ohnehin bestehenden Lieferketten kamen jüngst Unruhen unter den Angestellten von Foxconn hinzu. Das taiwanesische Unternehmen stellt für Apple iPhones her und ist von Protesten aufgrund der strengen Massnahmen Chinas gegen Corona betroffen. Apple verloren gegen 2%.

Passend zu den schlechten Neuigkeiten aus China in Bezug auf die erhoffte Lockerung der Covid-Politik waren die American Depositary Receipts des chinesischen E-Commerce-Unternehmens JD.com die grössten Verlierer im Nasdaq 100.

AWP/REUTERS

