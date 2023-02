Börsenbericht vom 1. Februar 2023 – Schweizer Börse von Roche und Novartis belastet Der Handel am Schweizer Aktienmarkt war am Mittwoch von der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed geprägt.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch im Vorfeld wichtiger geldpolitischer Entscheide mit Abgaben aus dem Handel gegangen. Das zum Schluss deutliche Minus begründeten Händler nicht nur mit der kurz vor dem US-Zinsentscheid gestiegenen Nervosität der Anlegerinnen und Anleger. Vielmehr setzten der Börse die klaren Kursverluste der Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche zu. Die zahlreichen Gewinner wurden hingegen von Zyklikern angeführt. Und auch Bankaktien rückten vor.



Die allgemeine Stimmung an den Börsen weltweit blieb zur Wochenmitte bis zum Schluss angespannt. Schliesslich stand in den USA am Abend der nächste Zinsentscheid auf dem Programm. Im Vorfeld dazu hofften die Börsianer darauf, dass die Fed die vor beinahe einem Jahr lancierte geldpolitische Straffung verlangsamen und den Leitzins nur noch um 25 anstelle von 50 Basispunkten wie bisher anheben wird. Entscheidend für die Märkte sei aber auch, wie sich Fed-Chef Jerome Powell zum künftigen geldpolitischen Kurs der Fed äussern werde, hiess es im Handel. Am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank (EZB). Sie dürfte den Leitzins um weitere 50 Punkte anheben.



Der FuW Swiss 50 Index schliesst um 0,37% höher auf 2202,14 Punkten. Der SMI fällt um 0,75% auf 11'200,93 Punkte zurück und beendete den Handel leicht über dem kurz davor gesetzten Tagestief. Der SLI, bei dem die grössten Aktien wie Novartis oder Roche nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, verlor 0,11% auf 1762,89 Punkte und der breite SPI sank um 0,48% auf 14'421,06 Zähler. Zum Schluss standen sich im SLI elf Verlierer und 18 Gewinner gegenüber. Sika schlossen unverändert.



Geprägt wurde der Handel durch die Abgaben von Novartis (-2,7%). Der Basler Pharmakonzern konnte angesichts «durchzogener» Ergebnisse im Schlussquartal die Anleger weder mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs noch mit einer geplanten Dividendenerhöhung milde stimmen. Insgesamt hätten positive Überraschungen im Abschluss gefehlt, sagte ein Händler.



Im Sog von Novartis büssten die Genussscheine von Roche 2,1% ein. Dabei hatte der Pharmakonzern noch über eine erweiterte Zulassung für sein Blutermittel Hemlibra berichtet. Der Novartis-Rivale wird am Donnerstag über die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres berichten. Derweil weitete das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (-0,4%) die Kursverluste bis zum Handelsende noch leicht aus.



Einbussen waren auch bei Swiss Re (-1,2%), Givaudan (-0,6%), Geberit (-0,5%) oder Zurich Insurance (-0,2%) zu sehen. Bei Swiss Re verwiesen Händler auf vorsichtige Aussagen des weltweit drittgrössten Rückversicherers Hannover Re zu den weiteren Aussichten. Und Zurich litten laut Marktbeobachtern unter Umschichtungen zu Swiss Life (+0,3%).

Die Gewinner wurden indes von Technologie- und Wachstumswerten angeführt. AMS Osram, die am Vortag nach der Ankündigung des CEO-Rücktritts eingebrochen waren, legten um 7,5 Prozent kräftig zu. Damit konnten sie die Verluste vom Dienstag wettmachen. Beim Sensorenhersteller wird der langjährige CEO Alexander Everke von Aldo Kamper abgelöst.

Weiter kletterten auch die Kurse von Kühne+Nagel (+2,7%), Adecco (+1,9%) oder Sonova (+2,4%) in die Höhe. Der Hörgerätehersteller erwartet zwar ein insgesamt schwächeres Marktumfeld, hält aber gleichwohl an den gesetzten Zielen fest. Bei den Vorgaben rückt jedoch das untere Ende der vom Management festgelegten Bandbreite in den Fokus.

Fester tendierten zudem UBS (+0,8%). RBC und JPMorgan erhöhten das Kursziel im Zuge der Bilanzvorlage vom Dienstag und empfahlen die Aktie weiter zum Kauf. Die Titel der CS gewannen sogar 2,6% und jene von Julius Bär 2,3%.

Am breiten Markt gaben Valiant nach Zahlen um 1,2% nach, während Peach Property 1,9% dazugewannen. Grössere Bewegungen waren bei Titel wie Gurit (-4,7%), Aluflexpack (-3,5%), Kinarus oder Lalique (beide +5,0%) zu sehen.



Wallstreet: Überwiegend moderate Verluste vor US-Zinsentscheid

Die New Yorker Aktienmärkte haben am Tag des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed zunächst wieder Verluste verzeichnet. Diese hielten sich allerdings in Grenzen - einige schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten schürten am Mittwoch mindestens keine zusätzlichen Ängste vor einer strengeren Geldpolitik.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank in der ersten Handelsstunde um 0,58% auf 33’887,68 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21% auf 4068,24 Punkte nach unten, während der technologielastige Nasdaq 100 0,11% auf 12’088,16 Punkte verlor. Am Vortag hatten die Indizes mit einem starken Finale ihre Verluste vom Wochenauftakt teils wettgemacht.

Dollar verliert vor US-Zinsentscheid zu Euro und Franken an Wert

Der Euro hat am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0920 $ und damit gut einen halben Cent mehr als im Tagestief.

Auch zum Schweizer Franken rückte der Euro vor, nachdem das EUR/CHF-Währungspaar am Vortag klar unter die Parität zurückgefallen war. Derzeit erholt sich der Euro davon und notiert nun bei 0.9982 nach 0.9960 Fr. am Morgen und 0.9945 am Dienstag. Der Dollar gibt nach und steht bei 0.9141 nach Kursen zu 0.9158 Fr. am Morgen. Am Dienstagmittag notierte er noch über der Marke von 0.92 Fr.

Vor dem US-Zinsentscheid am Abend profitierte der Euro von dem schwächeren Dollar. Die US-Währung wurde durch enttäuschende Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt unter Druck gesetzt. Die vom Dienstleister ADP gemeldete Beschäftigungsentwicklung fiel im Januar deutlich schwächer aus als erwartet.

Ein schwächerer Arbeitsmarkt kommt der US-Notenbank Federal Reserve nicht ungelegen. Die Währungshüter wollen am Abend über ihren geldpolitischen Kurs entscheiden. Sie betrachten den Jobmarkt angesichts der sehr niedrigen Arbeitslosigkeit und der stark steigenden Löhne als überhitzt. Die Notenbank sieht darin eine zusätzliche Inflationsquelle, die die hohe Teuerung zusätzlich antreiben kann.

Da die hohen Inflationsraten zuletzt tendenziell rückläufig waren, wird von der Fed ein etwas moderaterer Kurs erwartet. Sie dürfte ihr Zinserhöhungstempo erneut verringern. Analysten rechnen mit einer Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. Im vergangenen Jahr hatte die Fed Anhebungen von bis zu 0,75 Punkte vorgenommen, um die Inflation im Zaum zu halten.

Besonders spannend verspricht die Frage zu werden, ob die Fed auch in den kommenden Monaten auf Straffungskurs bleiben wird. Die geringere Teuerung und die schwächere Konjunktur sprechen eher dagegen. An den Finanzmärkten werden für die zweite Jahreshälfte sogar Zinssenkungen erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88413 (0.88073) britische Pfund und 141.37 (141.27) japanische Yen fest.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84.49 $. Das waren 97 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 62 Cent auf 78.23 $.

Etwas belastet wurden die Ölpreise durch gestiegene Rohöllagerbestände in den USA. Die Bestände legten in der vergangenen Woche merklich zu, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Auch die Vorräte an Benzin und Diesel stiegen.

Das gemeinsame Beobachtungskomittee (JMMC) des Rohölkartells OPEC+ hat sich unterdessen für eine Beibehaltung der bisherigen Fördermenge ausgesprochen. Dies war allerdings bereits so erwartet worden. Der russische Ölminister Alexander Nowak bezeichnete die Lage am Markt als stabil. Es gebe aber viele Unsicherheiten. Er verwies auf die Nachfrageentwicklung aus China, die Inflation und die Zinsentwicklung.

Die US-Notenbank wird am Abend (20 Uhr) ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird ein kleinerer Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Entscheidend dürften Signale für den künftigen Kurs sein. Höhere Zinsen belasten tendenziell die Wirtschaftsentwicklung und damit auch die Ölnachfrage.

Bonds Schweiz: Freundlich vor US-Zinsentscheidung

Zur Wochenmitte tendieren die Kurse an der Schweizer Obligationenbörse freundlich. Die Swapsätze setzen die Entspannung fort und nähern sich von oben der Marke von 1,5%. Unterstützt wird der Trend von den positiven Vorgaben der US-Staatsanleihen und der gesunkenen Inflation in der Eurozone.



Vor den geldpolitische Beschlüssen der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht werden, verlaufe das Geschäft in eher ruhigen Bahnen, heisst es. Vom Fed wird die achte Zinserhöhung in Folge erwartet. Diese dürfte mit 25 Basispunkten (BP) kleiner ausfallen als zuletzt, denn angesichts der sinkenden Inflation hätten die Währungshüter die Möglichkeit, den Fuss vom Bremspedal zu nehmen, sagte ein Händler. Im Dezember hatte das Fed den Leitzins noch um 50 BP und davor um 75 BP erhöht. Dagegen wird am Markt fest erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) morgen ihren Leitzins jeweils um 50 BP anheben werden.



Daran dürfte auch nicht viel ändern, dass sich die Inflation in der Eurozone im Januar weiter abgeschwächt hat. Sie betrug noch 8,5% und lag unter der Markterwartung. Ökonomen verwiesen aber auf die weiter rekordhohe Kernrate und sehen daher keinen Grund zur Entwarnung. «Die Inflation ist noch immer viel zu hoch», meinte ein Händler. «Wir rechnen unverändert mit einer Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte mit der klaren Aussicht auf mehr», kommentierte der Asset Manager DWS.



Konjunkturzahlen, wie die erneut bessere Industriestimmung in Europa oder die trüberen Aussichten der hiesigen Industrie, beeinflussen derweil das Geschehen laut Händlern nur wenig.



Am Primärmarkt herrscht ebenfalls Flaute. Heute sei einer der bisher ganz wenigen Tage im neuen Jahr, an dem es keine Emission gegeben habe, sagte ein Händler. Das sei aber auch nicht schlecht. Denn nach der Emissionswelle tue eine Verschnaufpause gut, da noch von einigen früheren Emissionen «Material» verfügbar sei.



Allerdings liefen Vorbereitungen für Transaktionen, die demnächst lanciert werden dürften. Fest im Programm für kommende Woche stehen Anleihen der Pfandbriefbank und der Eidgenossenschaft.



Der März-Conf-Future notiert um 13.15 Uhr um 96 BP höher auf 142,25%, gehandelt sind 12 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 24 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 21 BP auf 125,50% nach +11 BP am letzten Handelstag.



Von den sieben gehandelten Eidgenossen legen sechs zu und einer notiert schwächer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,087 und die der zehnjährigen mit 1,306% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,243 von 1,257% am Vortag.

