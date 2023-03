Börsenbericht vom 6. März 2023 – Schweizer Börse von Schwergewichten belastet Die Kursverluste von Nestlé und Roche sorgen am Schweizer Aktienmarkt auch am Montagnachmittag für einen leichten Abwärtstrend.

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit leichten Abgaben in die neue Woche. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Terminen. So stehen am Dienstag und Mittwoch die Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses auf der Agenda.

Hierzulande erweisen sich vor allem Kursverluste bei den beiden Schwergewichten Nestlé und Roche als Bremsklötze für den Gesamtmarkt. Nach dem geballten Nachrichtenaufkommen vergangene Woche fehlen zum Start in diese neue Woche erst einmal stärkere Impulse. So wurde das Wachstumsziel von etwa 5% für die chinesische Wirtschaft vom aktuell stattfindenden Volkskongress als tendenziell enttäuschend eingestuft. Am Markt kam es aber nicht zu stärkeren Reaktionen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 Uhr um 0,12% auf 2250,82 Punkte. Der SMI verliert 0,32% auf 11'154,53 Punkte. Der SLI fällt um 0,04% auf 1782,56 und der SPI um 0,36% auf 14'385,05 Zähler.

Es sind vor allem die Kursverluste von 2% auf 105.40 Fr. beim Schwergewicht Nestlé, die den Gesamtmarkt massgeblich belasten. Beim Nahrungsmittelriesen sorgt eine Abstufung durch die RBC für lange Gesichter. Angesichts der sonst überwiegend positiv eingestellten Experten komme die heutige Abstufung mit Kursziel 95 Fr. fast schon einem Tabubruch gleich, heisst es am Markt.

Roche fallen um 0,9%, währen Novartis (-0,1%) unauffällig tendieren. Auch die defensiven Swisscom (-0,6%) und Givaudan (-0,9%) werden verkauft.

Auch von Credit Suisse (-1,7%) trennen sich die Anleger. Die kursbelastenden Nachrichten reissen nicht ab: So hat laut «Financial Times» der ehemalige Grossaktionär Harris Associates sämtliche Anteile an der Grossbank verkauft. Zum Vergleich: Konkurrent UBS gewinnt 0,2% hinzu.

An der Spitze der Gewinner halten sich Richemont mit plus 2,1%. Der Hersteller von Luxusgütern ist von den HSBC-Experten hochgestuft worden. Dahinter stehen auch einige zyklische Werte wie Kühne + Nagel (+1,6%), AMS Osram (+1,2%) und VAT (+0,6%) auf den Einkaufslisten.

Auch Versicherer sind gefragt. Swiss Life etwa ziehen um 1,9% an. Hier haben sich die Experten von Barclays stützend zu Wort gemeldet und gehen für 2024 von möglicherweise weiteren Aktienrückkäufen aus. Swiss Re (+0,5%) und Zurich Insurance (+0,4%) sind ebenfalls gefragt.

Bonds Schweiz: Renditen sinken

Kursgewinne am Schweizer Bondmarkt sorgen zum Wochenstart für einen leicht sinkenden Renditedruck. Sowohl der März-Conf-Future als auch der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnen hinzu.

Vergangene Woche war es an den Finanzmärkten erneut zu einem Anstieg der Renditen gekommen. Die Anleihen 10-jährigenr Staatsanleihen reagierten auf das nach wie vor sehr angespannte Inflationsumfeld mit zum Teil deutlichen Kursverlusten, wie es etwa in einem Kommentar der ZKB heisst.

«Während sich in den vorangegangenen Wochen vor allem die US-Zinsen beträchtlich erhöht haben, gab es in der letzten Woche in Europa und in der Schweiz einen markanten Renditesprung zu beobachten.» In Deutschland erhöhte sich die 10-jährige Rendite um 23 Basispunkte und erreichte bei 2,72% den höchsten Stand seit Juli 2011.

Aber auch in Frankreich, Italien und Spanien stiegen die Renditen in den letzten fünf Handelstagen zeitweise um 20 Basispunkte und mehr an, heisst es in dem ZKB-Bericht weiter.

Hierzulande erhöhte sich die 10-jährige Eidgenossenrendite bis auf 1,56%, bevor sie wieder auf 1,5% zurückglitt. Sie liegt damit nur noch geringfügig unter dem Höchststand von Anfang Jahr (1,62%). In den USA wiederum stieg die 10-jährige Rendite im Laufe der vergangenen Woche erstmals seit Anfang November wieder über die 4-Prozent-Marke.

Wie ein weiterer Marktteilnehmer erklärt, erhöht ein Anstieg der 10-jährigen Rendite die Kreditkosten für die Verbraucher und könnte ein Zeichen für ein sinkendes Anlegervertrauen sein. «Wenn Sie Angst vor einer Rezession haben, holen Sie sich 10-jährige Staatsanleihen.»

Der Primärmarkt wurde bereits von der Bauchemiespezialistin Sika in Anspruch genommen, die sich mit einer Multitranche 650 Mio. Fr. beschafft hat. Im weiteren Wochenverlauf werden noch die Pfandbriefbank und die Eidgenossenschaft mit Auktionen erwartet.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.05 Uhr um 96 Basispunkte (BP) höher bei 140,28%t, der Umsatz beträgt 211 Kontrakte. Seine Ablöse, der Juni-Conf-Future, gewinnt 73 BP auf 138,49% bei einem Umsatz von 163 Kontrakten. Am Freitag hatte der März-Conf am Ende 81 BP verloren und der Juni-Future 22 BP. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 4 BP auf 123,09%, nachdem er am Freitag mit +2 BP geschlossen hatte.

Bei den bislang gehandelten Eidgenossen halten sich Gewinner (4) und Verlierer (5) knapp die Waage. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,3698 und die der zehnjährigen mit 1,4713% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz ist erneut gestiegen auf nunmehr 1,494 von 1,487% am Freitag.

Ausblick Wallstreet: Kaum Bewegung vor Auftritt von Fed-Chef Powell

Nach einer starken Vorwoche dürften die Börsen in den USA am Montag zunächst auf der Stelle treten. Moderate Gewinne werden bei den Technologiewerten erwartet. Vor dem Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag könnten sich die Investoren zunächst in Zurückhaltung üben.



Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker den Leitindex Dow Jones Industrial marginal höher auf 33 406 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,4% im Plus auf 12’337 Zähler.



Bei der Rede Powells vor dem Bankenausschuss dürften die Marktakteure auf jede Nuance in Sachen Geldpolitik der US-Notenbank achten, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Weil am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für den Februar und in der kommenden Woche mit den Verbraucherpreisen ebenfalls für Februar zwei konjunkturelle Höhepunkte anstehen, dürfte sich Powell wohl nicht allzu zuversichtlich geben, so Reid.



Bei den Einzelwerten legten Apple vorbörslich um 1,7% zu. Nachdem die Investmentbank Goldman Sachs bei den Aktien jahrelang an der Seitenlinie gestanden hatte, hat der neu zuständige Analyst Michael Ng nun zum Kauf der Papiere geraten. Der Apple-Kurs hatte sich vom Frühjahr 2020 bis Anfang 2022 verdreifacht, war dann aber zurückgefallen.



Die Papiere von Ciena schnellten vorbörslich um 12% nach oben. Der Anbieter von optischen Netzwerken und Software hat im ersten Geschäftsquartal deutlich mehr verdient als erwartet.



Schwäche zeigten im vorbörslichen Handel die Aktien der Hausbauer D.R. Horton und KB Home . Die Bank JPMorgan strich die Kaufempfehlung für D.R. Horton und riet bei KB Home zum Verkauf. Angesichts stark gestiegener Hypothekenzinsen dürfte sich die Hausnachfrage abkühlen, argumentierte Analyst Michael Rehaut.

Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Montag wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0633 $. Anfängliche leichte Kursgewinne gab der Euro wieder ab.

Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 0.9949 ebenfalls etwas unter den Notierungen aus dem frühen Handel. Der US-Dollar kostet mit 0.9358 Franken in etwa so viel wie asiatisch geprägten Handel.

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum trübte sich im März erstmals seit einigen Monaten ein. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator gab zudem stärker nach als erwartet. Die Konjunkturerwartungen trübten sich spürbar ein, die Lagebewertung verbesserte sich hingegen leicht. "Auch wenn eine Rezession zunächst abgewendet werden konnte, bleibt die Gesamtsituation fragil", beschreibt Sentix die jüngste Entwicklung.

Enttäuscht haben auch die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Januar. Im Monatsvergleich legten die Erlöse der Branche im Januar um 0,3% zu, während Analysten einen Anstieg um 0,6% erwartet hatten. In den USA stehen am Nachmittag noch Auftragsdaten aus der Industrie auf dem Programm.

Ölpreise geben nach - Chinas Wachstumsprognose belastet

Die Ölpreise sind zu Beginn der Woche gefallen. Bis zum Montagmittag weiteten sie die Verluste aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 84.46 $. Das waren 1.37 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1.27 $ auf 78.41 $.

Für Belastung sorgten Meldungen aus China. Regierungschef Li Keqiang gab am Wochenende anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses ein Wachstumsziel für die Volksrepublik von rund 5% aus. An den Märkten sorgte dies für etwas Enttäuschung. China ist als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt auch einer der grössten Energieverbraucher.

Nach Einschätzung des Analysten Tommy Wu von der Commerzbank hat sich Chinas Führung ein «bescheidenes Wachstumsziel» ausgegeben. Zwar sei Chinas Wirtschaft nach dem Ende der Null-Covid-Politik wieder angesprungen. «Ein zu rasches Zurückfahren der geld- und finanzpolitischen Stimulierung berge allerdings das Risiko, dass die wirtschaftliche Dynamik verloren geht», sagte der Commerzbank-Experte.

Zudem belastet die Aussicht auf weiter steigende Zinsen die Ölpreise. Jüngste Daten deuten darauf hin, dass sich die Inflation hartnäckiger auf einem hohen Niveau halten dürfte als bisher gedacht. Am Markt wird daher mit weiter steigenden Zinsen durch führende Notenbanken im Kampf gegen die starke Teuerung gerechnet, was die konjunkturelle Entwicklung bremst und am Ölmarkt die Sorge einer geringeren Nachfrage verstärkt.

