Börsenbericht vom 22. Februar 2023 – Schweizer Börse weiterhin schwächer Am Mittwoch herrscht am Schweizer Aktienmarkt wegen negativer US-Vorgaben und Zinssorgen gedrückte Stimmung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Mittwoch auf breiter Front schwächer. Den negativen Vorgaben aus den USA könne sich der hiesige Markt nicht ganz entziehen, heisst es von Händlern. An der Wallstreet hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa noch weiter nachgegeben. «Zinsängste verderben die Marktstimmung», kommentierte die Credit Suisse. Zuletzt hatten eine Reihe von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern die Stimmung merklich eingetrübt.

Nun warteten die Marktteilnehmer auf das Protokoll der US-Notenbank, das am Abend um 20.00 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird. Die Chancen stünden gut, dass das Protokoll ebenfalls falkenhaft ausfällt, was die Stimmung weiter belasten würde. «Der Cocktail, den wir momentan zu uns nehmen, bekommt uns nicht», sagte ein Händler. Denn einerseits schürten Inflation und starke Konjunkturzahlen die Zinssorgen. Anderseits trübten auch schlechte Konjunkturzahlen die Stimmung. «Dann rufen nämlich wieder alle Rezession», so der Händler.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.07 Uhr um 0,9% auf 2211,67 Punkte. Der SMI notiert um 0,42% tiefer auf 11'234,94 Punkten. Der SLI verliert 0,53% auf 1771,32 und der SPI 0,45% auf 14'439,07 Zähler. Von den 30 SLI-Werten geben 26 nach und vier legen zu.

Die stärksten Einbussen bei den Bluechips verbuchen die Technologie- und Wachstumswerte. Sie leiden besonders unter den Zins- und Wachstumssorgen, wie es am Markt heisst. So fallen Logitech (-4,1%) mit der stärksten Einbusse im SLI auf. Hier wirkt sich neben der Branchenschwäche zusätzlich negativ aus, dass die UBS Rating und Kursziel für den Computerzubehörhersteller gesenkt hat, weil in den Augen der Experten das Marktumfeld rauer und schwieriger wird.

Dahinter folgen Straumann (-3,1%). Sie werden auch am Tag nach der Zahlenvorlage gemieden. Dabei kamen der Zahlenreigen und vor allem der Ausblick bei den Analysten nicht schlecht an. Dass sich die Wachstumsraten nach dem Ausnahmejahr 2021 nun wieder normalisieren, sollte dabei nicht überraschen, heisst es am Markt. Aber Straumann seien im laufenden Jahr bereits kräftig gestiegen. Weitere Wachstumswerte wie Temenos, VAT und Partners Group fallen zwischen 1,7 und 1,4%. Auch bei Temenos ist von Gewinnmitnahmen nach einem guten Lauf die Rede.

Die Aktien von Richemont (-1,4%) stehen nach dem bewegten Vortag im Angebot. Am Dienstag hatte ein FuW-Bericht zu Übernahmegerüchten zeitweise für ein deutliches Kursplus gesorgt. «Das Gerücht, dass LVMH an Richemont interessiert sein könnte, hat man nicht zum ersten Mal vernommen», sagte ein Händler. Die Titel von Swatch (-1,0%) geben ebenfalls nach.

Das übersichtliche Gewinnerfeld wird klar von Schindler (+7,0%) angeführt. Der Lift- und Rolltreppenhersteller wurde im vergangenen Jahr von der Talfahrt in China, Lieferkettenproblemen und der Teuerung gebremst. Analysten zeigen sich speziell mit Blick auf das Schlussquartal aber durchaus angetan. Insgesamt hat Schindler die Markterwartungen jedenfalls übertroffen. Damit könnte laut Händlern die Basis für eine Erholung gelegt sein, hat doch der Kurs im Vorjahr 30% verloren.

Dass der Markt nicht noch stärker verliert, verdankt er den drei Schwergewichten Roche (+0,1%), Nestlé (-0,2%) und Novartis (-0,2%). «Wenn Technologie unter Druck steht, ist defensiv wieder mehr gefragt», sagte ein Händler. dies stabilisiere den Markt. Mit Swisscom (+0,8%) und Lonza (-0,04%) halten sich zwei weitere defensive Werte relativ gut.

Zu den Gewinnern zählen zudem die arg gebeutelten Aktien der Credit Suisse (+1,0%), die sich nach dem Vortagestaucher auf ein neues Rekordtief wieder etwas gefangen hätten, wie Händler sagen.

In den hinteren Reihen reagieren die Aktienkurse auf die Neuigkeiten der Unternehmen. So legen Medmix (+1,8%) und Montana Aerospace (+5,2%) nach Zahlen zu. Dagegen brechen Siegfried (-8,5%) nach Bilanzvorlage ein. Beim Höhenflieger Newron (-17%) kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Bonds Schweiz: Zinssorgen bremsen

Die Schweizer Obligationenbörse hat am Mittwoch nach einem schwächeren Start die Verluste wieder aufgeholt. Allerdings dämpfen die aufgefrischten Zinssorgen das Geschäft. Immer mehr Marktteilnehmer erwarten, dass die Zinsen noch weiter steigen und dann auch länger auf dem erhöhten Niveau bleiben werden.



Im Verlauf hat Frankreichs Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau laut Händlern die Sorgen aber wieder ein wenig dämpfen können. Er sagte der Zeitung «Les Echos», die EZB sei nicht dazu verpflichtet, ihren Leitzins auf jeder Sitzung anzuheben. Die Leitzinsen befänden sich bereits in einem die Wirtschaft bremsenden Bereich. Dies gelte erst recht, wenn die Zinsen - wie bereits signalisiert - im März erneut stiegen.



Das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland hat derweil die Erwartungen leicht enttäuscht. Es stieg zwar um einen Punkt auf 91,1 Zähler, was aber kein Grund zum Feiern sei, hiess es. Die Wirtschaft könnte demnach ein weiteres Quartal der Kontraktion erleben, sagten Analysten. Zudem dürften die anziehenden Zinsen zunehmend die Wirtschaft bremsen.



Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung erhoffen sich Marktteilnehmer nun heute Abend, wenn das Fed das Protokoll der Sitzung vom 1. Februar veröffentlicht. Daraus werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Fraglich ist, wie weit das Fed seine Leitzinsen noch anheben will.



Von der US-Notenbank werden inzwischen laut Händlern bis zu drei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte (BP) erwartet. Auch hierzulande signalisieren die Futures, dass die Schweizerischen Nationalbank (SNB) den Leitzins um bis zu 75 BP erhöhen könnte. Vor nicht allzu langer Zeit schwankten Prognosen für den März-Termin noch zwischen einer Anhebung um 25 oder 50 BP.



Der Primärmarkt wurde am Berichtstag bisher nicht beansprucht. Am Vortag hatte die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken mit drei Tranchen 860 Mio. Fr. aufgenommen. Dabei seien vor allem die mittlere und die lange Tranche sehr stark gelaufen. Dies zeige, dass bei AAA-Schuldnern Renditen über 2% sehr viele Anleger anzögen.



Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 22 BP tiefer auf 139,68%, gehandelt sind bisher zwölf Kontrakte. Am letzten Handelstag hatte der Conf 43 BP verloren. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index legt nach früher Schwäche 5 BP zu auf 123,97 Prozent nach -33 BP am Vortag.



Unter den bislang gehandelten Eidgenossen überwiegen die Kursverlierer klar. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,182 und die der zehnjährigen mit 1,476% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,442 von 1,376% am Vortag. Dies ist der höchste Stand seit dem 3. Januar.

Euro gibt zum Dollar und Franken leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch leicht nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0634 $ und damit etwas weniger als am Morgen. Auch zum Franken gab der Euro etwas nach und notiert auf 0,9865 Fr. Ein Dollar kostet praktisch unverändert zum Morgen 0,9276 Fr.



Leicht belastet wirde der Euro durch Äusserungen aus den Reihen der EZB. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte der Zeitung «Les Echos», die EZB sei nicht dazu verpflichtet, ihren Leitzins auf jeder Sitzung anzuheben. Die Leitzinsen befänden sich bereits in einem restriktiven, also die Wirtschaft bremsenden Bereich. Dies gelte erst recht, wenn die Zinsen - wie bereits signalisiert - im März erneut stiegen.



An den Finanzmärkten wird sich derzeit die Frage gestellt, wie weit die EZB ihre Leitzinsen noch anheben könnte. Da sich die Wirtschaft bis zuletzt relativ solide entwickelt hat und die Inflation nur moderat gefallen ist, sind die Zinserwartungen spürbar gestiegen. Nach den Bemerkungen Villeroys gingen sie dagegen wieder etwas zurück, was auch den Euro belastete.



Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, enttäuschte die Erwartungen nur leicht. Der Indikator stieg zum vierten Mal in Folge an, allerdings geringfügig schwächer als erwartet. Bankvolkswirte verwiesen jedoch auf den zweiten Rückgang der Geschäftslage in Folge, was als ungünstiges Konjunktursignal gewertet wurde.



Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die US-Geldpolitik. Am Abend veröffentlicht die Notenbank Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Mit Spannung werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Nachdem sich die Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anheben will.

Ölpreise sinken weiter

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Bis zum Mittag rutschten die Notierungen im Vergleich zum Morgen etwas tiefer in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 82,19 $. Das waren 86 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 88 Cent auf 75,48 $.



Am Ölmarkt werden die Notierungen weiter von der Aussicht belastet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren Kampf gegen die Inflation intensiver fortsetzen könnte als bisher erwartet. Hintergrund sind die bislang stabile Wirtschaftslage und die zuletzt nur moderat rückläufige Inflation. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung auf dem Programm, von dem sich Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik erhoffen.



Steigende Leitzinsen sind zwar ein wirksames Mittel gegen hohe Teuerungsraten, sie verlangsamen aber auch das Wirtschaftswachstum. Darunter leidet in aller Regel auch die Energienachfrage, weshalb Erdöl meist mit Preisabschlägen auf eine straffere Geldpolitik reagiert. Hinzu kommt, dass der Dollar von steigenden US-Zinsen in aller Regel profitiert. Das in Dollar gehandelte Rohöl wird dadurch wechselkursbedingt vielerorts teurer, was zusätzlich auf der Nachfrage lastet.

Verluste an Wallstreet

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag mit deutlichen Verlusten geschlossen, während sich die Zinssorgen der Anleger verstärkten. Betroffen waren alle Sektoren. Die Titel im Dow Jones Industrial sanken um 2,1% auf 33’130 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 2,0% auf 3997 Zähler nach und verbuchte den schlechtesten Tag seit zwei Monaten. Genau wie der technologielastige Nasdaq 100, der um 2,4% auf 12’060 Punkte fiel.

Die Zinssorgen wurden durch positive Konjunkturdaten verstärkt, die darauf hindeuten könnten, dass längere Zinserhöhungen notwendig werden. So stieg der vorläufige S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für die US-Gesamtwirtschaft im Februar von 46,8 auf 50,2 Punkte. Er liegt damit erstmals seit Juni über der Schwelle von 50 Zählern, die ein Wachstum der Wirtschaft signalisiert. Der an den Terminmärkten erwartete Finalsatz für den Leitzins der US-Notenbank stieg am Dienstag von 5,3 auf 5,36%.

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte noch stärker zu, um 0,14 Prozentpunkte auf 3,95%. Das war der höchste Stand seit Anfang November. Anleger erwarten für Mittwochabend (MEZ) neuen Aufschluss über die Zinspläne der US-Währungshüter aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Für Freitag wird die Teuerung der privaten Konsumausgaben (PCE) erwartet. Die Aktien von Tesla rutschten um 5,3% ab, und die von Amazon, Microsoft und Alphabet fielen um 2,7%, 2,1% bzw. 2,7%. Die Papiere der Facebook-Mutter Meta sanken 0,5%.

Asien/Pazifik ebenfalls im Minus

Verluste haben den Handel an den wichtigsten asiatisch-pazifischen Börsen am Mittwoch geprägt. Die deutlichen Verluste an der Wall Street hinterliessen damit ihre Spuren.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 gab vergleichsweise deutlich um 1,34% auf 27 104,32 Punkte nach. Der Anstieg der Erzeugerpreise im Januar in Japan hatte zwar den Erwartungen entsprochen, war aber etwas höher als im Dezember ausgefallen.

Geringer waren die Abgaben in Australien. Der S&P ASX 200 schloss 0,3% tiefer mit 7314,50 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den Lohn-Preis-Index des Landes, der im Schlussquartal unter den Erwartungen geblieben sei. Das dämpfe die Zinssorgen ein wenig. Allerdings sei es wohl nicht genug, um die australische Notenbank von ihrem derzeitigen Zinserhöhungskurs abzubringen, hiess es in einer Einschätzung der ING. Auch in Neuseeland hielten sich Notierungen vergleichsweise gut. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins um weitere 50 Basispunkte angehoben, was den Erwartungen entsprach.

Abgaben verzeichneten zudem die Börsen in China. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank um 0,9% auf 4106,95 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor zuletzt 0,53% auf 20’421,38 Punkte.

AWP/REUTERS

