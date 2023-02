Börsenbericht vom 22. Februar 2023 – Schweizer Börse von Zinssorgen belastet Nach Handelsstart am Mittwoch herrscht am Schweizer Aktienmarkt zunächst gedrückte Stimmung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Zinssorgen haben die Investoren wieder fest im Griff und sorgen auch am Schweizer Aktienmarkt für mehrheitlich negative Vorzeichen. Die zuletzt reihenweise falkenhaften Kommentare von US-Notenbankern drückten auf die Stimmung, heisst es in einem Kommentar. Entsprechend gespannt dürften Marktteilnehmer denn auch auf das Protokoll der US-Notenbank warten, das am Abend nach dem hiesigen Börsenschluss veröffentlicht wird.

«Dabei stehen die Chancen gut, dass das Protokoll eher falkenhaft ausfällt und die Stimmung weiter belastet.» Zuvor dürfte auf Datenseite noch das deutsche Ifo-Geschäftsklima genau beäugt werden. Die zuletzt wieder gestiegenen Zinssorgen gehen mit weiter steigenden Renditen einher, die ebenfalls auf die Stimmung drücken, wie es es im Handel heisst.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 0,78% auf 2213,52 Punkte. Der SMI gibt um 0,20% nach auf 11'259,18 Punkte. Der SLI verliert 0,42% auf 1773,35 und der SPI 0,25% auf 14'468,12 Zähler. Von den 30 SLI-Werten geben 23 nach, sieben verteuern sich.

Mit klaren Abgaben von 4,3% fallen Logitech-Aktien auf. Die UBS hat Rating und Kursziel für den Computerzubehörhersteller gesenkt, weil in den Augen der Experten das Marktumfeld rauer und schwieriger wird.

Weitere Wachstumswerte wie Straumann, Temenos und VAT folgen mit Kursverlusten von bis zu 3,5%.

Das übersichtliche Gewinnerfeld wird von Schindler (+2,3%) angeführt. Der Lift- und Rolltreppenhersteller wurde im vergangenen Jahr von der Talfahrt in China, Lieferkettenproblemen und der Teuerung gebremst. Analysten zeigen sich speziell mit Blick auf das Schlussquartal aber durchaus angetan.

Dass der Markt nicht noch stärker verliert, verdankt er den drei Schwergewichten Roche, Nestlé und Novartis, die um bis zu 0,4% hinzugewinnen.

In den hinteren Reihen fallen die Kursreaktionen auf die Zahlen von Medmix (-4,6%) und Siegfried (-4,2%) negativ aus.

Euro zum US-Dollar und Franken stabil auf Vortagsniveau

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0656 $ und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.



Auch zum Franken tritt der Euro bei einem Stand von 0.9874 auf der Stelle. Das USD/CHF hat sich seit dem Vorabend ebenfalls kaum bewegt und notiert bei 0.9266.



Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf die Geldpolitik. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Mit Spannung werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Nachdem sich das Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit das Fed die Leitzinsen noch anheben will.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre schwache Tendenz vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.60 $. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 76.16 $.

Verluste an Wallstreet

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag mit deutlichen Verlusten geschlossen, während sich die Zinssorgen der Anleger verstärkten. Betroffen waren alle Sektoren. Die Titel im Dow Jones Industrial sanken um 2,1% auf 33’130 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 2,0% auf 3997 Zähler nach und verbuchte den schlechtesten Tag seit zwei Monaten. Genau wie der technologielastige Nasdaq 100, der um 2,4% auf 2060 Punkte fiel.

Die Zinssorgen wurden durch positive Konjunkturdaten verstärkt, die darauf hindeuten könnten, dass längere Zinserhöhungen notwendig werden. So stieg der vorläufige S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für die US-Gesamtwirtschaft im Februar von 46,8 auf 50,2 Punkte. Er liegt damit erstmals seit Juni über der Schwelle von 50 Zählern, die ein Wachstum der Wirtschaft signalisiert. Der an den Terminmärkten erwartete Finalsatz für den Leitzins der US-Notenbank stieg am Dienstag von 5,3 auf 5,36%.

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte noch stärker zu, um 0,14 Prozentpunkte auf 3,95%. Das war der höchste Stand seit Anfang November. Anleger erwarten für Mittwochabend (MEZ) neuen Aufschluss über die Zinspläne der US-Währungshüter aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Für Freitag wird die Teuerung der privaten Konsumausgaben (PCE) erwartet. Die Aktien von Tesla rutschten um 5,3% ab, und die von Amazon, Microsoft und Alphabet fielen um 2,7%, 2,1% bzw. 2,7%. Die Papiere der Facebook-Mutter Meta sanken 0,5%.

Asien/Pazifik ebenfalls im Minus

Verluste haben den Handel an den wichtigsten asiatisch-pazifischen Börsen am Mittwoch geprägt. Die deutlichen Verluste an der Wall Street hinterliessen damit ihre Spuren.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 gab vergleichsweise deutlich um 1,34% auf 27 104,32 Punkte nach. Der Anstieg der Erzeugerpreise im Januar in Japan hatte zwar den Erwartungen entsprochen, war aber etwas höher als im Dezember ausgefallen.

Geringer waren die Abgaben in Australien. Der S&P ASX 200 schloss 0,3% tiefer mit 7314,50 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den Lohn-Preis-Index des Landes, der im Schlussquartal unter den Erwartungen geblieben sei. Das dämpfe die Zinssorgen ein wenig. Allerdings sei es wohl nicht genug, um die australische Notenbank von ihrem derzeitigen Zinserhöhungskurs abzubringen, hiess es in einer Einschätzung der ING. Auch in Neuseeland hielten sich Notierungen vergleichsweise gut. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins um weitere 50 Basispunkte angehoben, was den Erwartungen entsprach.

Abgaben verzeichneten zudem die Börsen in China. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank um 0,9% auf 4106,95 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor zuletzt 0,53% auf 20’421,38 Punkte.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.