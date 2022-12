Börsenbericht vom 21. Dezember 2022 – Schweizer Börse: Vorsichtige Erholung Dank positiven Vorgaben von der Wallstreet startet der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch im Plus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Zur Wochenmitte ziehen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich an. Der SMI unterbricht damit seine jüngste Verluststrähne, die ihn innerhalb der vergangenen vier Handelstage um mehr als 4% abwärts geschickt hat. Als Stütze erweist sich laut Händlern die Wallstreet, die am Vorabend ebenfalls ihre viertägige Verlustserie beendet hatte.



Generell sei aber mit einem ruhigen und sich immer weiter ausdünnenden Handel zu rechen, heisst es im Handel. Auf Datenseite ist das deutsche Konsumklima zum dritten Mal in Folge gestiegen, was positiv zu werten sei. Im Handelsverlauf stehen noch entsprechende Daten aus den USA sowie Zahlen zum Häusermarkt an. Vorsichtige Töne schlägt unterdessen die Credit Suisse an. «Wir glauben, dass Aktien immer noch Abwärtsrisiken aufweisen, zumal die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach wie vor äusserst schwierig sind», heisst es in einem Kommentar. Zur Begründung verweisen die Experten auf die anhaltend hohe Kerninflation.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.15 Uhr um 0,60% auf 2012,51 Punkte. Der SMI gewinnt 0,36% hinzu auf 10'697,15 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,45% auf 1625,66 Punkte und der breite SPI um 0,43% auf 13'686,04 Zähler. Von den 30 SLI-Werten weisen 26 positive Vorzeichen auf, der Rest negative.



Unter den grössten Gewinnern sind einige der zuletzt grössten Verlierer zu finden. So ziehen Alcon um 1,8% an. Auch andere Wachstumswerte wie Logitech, Straumann oder VAT werden verstärkt gesucht, wie die Kursgewinne zwischen 1,6 und 0,8% zeigen.



Als Hemmschuh erweisen sich einmal mehr die Genussscheine von Roche (-0,03%). Aber auch Swiss Life (-0,3%) und erneut die Aktien der CS (-0,2%) fallen gegen den Trend mit negativen Vorzeichen auf.



Devisen: Euro stabil bei 1,06 $

Der Euro hat sich zur Wochenmitte stabil an der Marke von 1,06 $ gehalten. Am Mittwochmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0614 $ und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.



Auch zum Franken präsentiert sich der Euro bei einem Stand von 0,9855 stabil. Das USD/CHF-Paar hat sich seit Dienstagabend ebenfalls wenig verändert, wie der aktuelle Kurs von 0,9285 zeigt.



Vor dem sich nähernden Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Auch Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf nur wenige erwartet. In Deutschland und den USA dürften Zahlen zur Verbraucherstimmung auf Interesse stossen. In den Vereinigten Staaten stehen darüber hinaus Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit schwach entwickelt. Ausschlaggebend ist vor allem das deutlich höhere Zinsniveau, das auch den Hauskauf verteuert hat.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,40 $. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 76,44 $.



In einem ruhigen Umfeld erhielten die Erdölpreise etwas Unterstützung von neuen Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am späten Dienstagabend einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölbestände. Am Mittwochnachmittag gibt das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen bekannt. Die Vorratszahlen bewegen die Ölpreise oft recht deutlich, da sie Auskunft über das Angebots-Nachfrage-Verhältnis geben.

USA

Die wichtigsten US-Börsenindizes haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gezeigt. Der Dow Jones schloss nach vier Verlusttagen in Folge 0,3% im Plus auf 32’849,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sicherte per Tagesende ein kleines Plus von 0,1% auf 3821,62 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen 0,1% nach unten auf 11’072,43 Punkte.

Weiter im Abwärtssog befanden sich Papiere des Elektroautobauers Tesla, die nach negativen Analystenkommentaren rund 8% nachgaben. Mehrere Tech-Werte legten im Nasdaq hingegen klar zu: Adobe stiegen 2,9%, Meta Platforms 2,3% und Airbnb 2%.

Im Dow Jones waren 3M mit –1,1% unter den grössten Verlierern. Der Mischkonzern will aus dem Produktportfolio mit Per- und Polyfluoralkylsubstanzen bis Ende des Jahres 2025 aussteigen. Die Chemikalien werden unter anderem in Lebensmittelverpackungen verwendet, gelten jedoch als krebserregend. Durch den Ausstieg kommen auf 3M Kosten in der Höhe von 2,3 Mrd. $ zu.

Asien

Eine Notenbankentscheidung der Bank of Japan hat am Mittwoch die Zinsen der zehnjährigen Anleihen Japans um 50 Basispunkte nach oben auf ein Hoch von 0,45% schiessen lassen. Der Zinsentscheid belastete im Gegenzug die Aktienmärkte. Der Leitindex Nikkei verlor am Mittwoch 0,6%, und der breiter gefasste Topix gab 0,5% nach.

Auch am chinesischen Festland zeigten sich die Märkte etwas schwächer. Der Shanghai Composite verlor 0,3%, und der CSI 300 zeigte sich knapp behauptet. Der Hang Seng in Hongkong tendierte hingegen mit 0,1% leicht in positivem Terrain.

Der koreanische Kospi verlor am Mittwoch 0,2%. Im Gegenzug gewann der von Rohstoffwerten angetriebene australische ASX starke 1,3%.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.