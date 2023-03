Börsenbericht vom 28. März 2023 – Schweizer Börse weiter auf Erholungskurs Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag vorwiegend aufwärts mit den Kursen. Die Furcht von einer globalen Bankenkrise lässt etwas nach.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die Erholung vom Wochenstart auch am Dienstag fort. So langsam fassten Investoren wieder Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors und würden denn auch gerade bei Finanzwerten wieder beherzter zugreifen, heisst es im Handel. Die Nachricht, dass die US-Bank First Citizens BancShares alle Einlagen und Kredite der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernimmt, habe die Nerven der Anleger beruhigt, sind sich Marktteilnehmer einig. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh.

Die Unsicherheit bei den Bankkunden sei nach wie vor hoch. Und in einem solchen Umfeld brauche es nicht viel, bis es zum nächsten Bank Run komme. «Auch wenn sich also für den Moment die Nervosität an der Börse diesbezüglich etwas gelegt hat, ist das Thema noch lange nicht ausgestanden», warnt ein Händler. Auch das Thema Rezession rücke wieder auf die Agenda. «Die Vergangenheit lehrt, dass Probleme bei den Banken für gewöhnlich eine merkliche Abkühlung der Wirtschaft mit sich bringen.»

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.00 Uhr um 0,29% auf 2145,14 Punkte. Der SMI gewinnt 0,54% hinzu auf 10'844,14 Punkte. Der SLI steigt um 0,51% auf 1708,71 und der breite SPI um 0,48% auf 14'186,15 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 22 hinzu und acht fallen zurück.

Im Gewinnerfeld sind die unterschiedlichsten Vertreter aus der Finanzbranche zu finden. Mittlerweile führen Julius Bär und die CS (beide +1,4%) das Feld an. UBS, Zurich Swiss Life und Swiss Re gewinnen zwischen 1,3 und 0,5% hinzu. Sie befinden sich damit in guter Gesellschaft, denn auch die europäischen Konkurrenten bauen auf die freundliche Vortagestendenz auf.

Aussagen des UBS-Chefs Ralph Hamers rücken die beiden Grossbanken einmal mehr ins Rampenlicht. So ist Hamers sichtlich darum bemüht, die Gemüter zu beruhigen. In einem internen Schreiben betonte er abermals die Chancen, die sich durch die Übernahme der Credit Suisse ergäben. «Wir haben die Credit Suisse nicht übernommen, nur um sie dann zu schliessen», so Hamers. Gleichzeitig appellierte er an die Zuversicht der CS-Mitarbeiter.

Ausserdem sind Zykliker aus verschiedenen Branchen verstärkt gesucht. Neben Kühne+Nagel (+1,2%) gewinnen auch VAT (+1,2% auf 315.60 Fr.) und Holcim (+1,0%) überdurchschnittlich hinzu. Bei VAT sorgt eine Hochstufung durch Berenberg für Rückenwind, wobei das Kursziel um ein Drittel auf mehr als 400 Fr. angehoben wurde. Bei 323.40 Fr. haben die Papiere daraufhin im bisherigen Handelsverlauf ein Jahreshoch markiert.

Unterstützung erhält der Gesamtmarkt auch von den Schwergewichten. Dabei erweisen sich Nestlé (+1,0%) als die grösste Stütze. Aber auch Novartis (+0,5%) können an den Vortagestrend anknüpfen, wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Vorzeitig vorgelegte erfolgreiche Studienergebnisse hatten das Schwergewicht am Vortag um mehr als 7% angeschoben. Derweil hinken Roche-Bons (+0,2%) mit knappen Gewinnen dem Markt einmal mehr hinterher. Erst am Vortag waren sie auf den tiefsten Stand seit Januar 2019 gefallen.

Während VAT zu den grossen Gewinnern am Dienstag zählen, geben AMS Osram (-2,6%) und Temenos (-0,9%) nach und auch Logitech (+0,3%) können nicht mithalten. Bei Temenos hatten am Vortag noch die nicht nachlassenden Übernahmespekulationen für eine gewisse Schubkraft gesorgt.

Auch Givaudan (-0,3%) sind auf der Verliererliste zu finden. Hier machen Händler die jüngsten Analystenkommentare verantwortlich. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen sorgten sich etwa Analysten von Jefferies und JPMorgan um die Stärke des Konzerns.

In den hinteren Reihen stechen unterdessen die Aktien von Peach Property mit -13% hervor. Baader Helvea hatte die Aktien am Morgen abgestuft und dies mit einer mangelnden Visibilität begründet.

Auf den Einkaufslisten stehen dagegen vor allem Vertreter aus der Biotechbranche. So geht es für Kinarus, Relief Therapeutics, Obseva oder auch HBM Healthcare um bis zu 13% nach oben.

Euro steigt wieder über 1.08 $ - EUR/CHF stabil

Der Euro setzt seine jüngste Erholung gegenüber dem US-Dollar fort und ist am Dienstagmorgen wieder über die Marke von 1.08 $ gestiegen. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0809 $ und damit etwas mehr als am Abend zuvor.



Der Franken präsentiert sich zum Euro stabil. Das EUR/CHF-Paar kostet mit 0.9883 in etwa so viel wie am Vorabend. Entsprechend neigt auch der US-Dollar auch zum Franken leicht zur Schwäche und notiert bei 0.9145 unter dem Niveau von Montagabend.



Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In der Eurozone dürften Stimmungsindikatoren aus Frankreich und Italien beachtet werden. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 77.70 $. Das waren 42 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 72.74 $.



Zuletzt konnten sich die Erdölpreise etwas von ihren deutlichen Verlusten erholen, die sie in den vergangenen Wochen erlitten haben. Auslöser des jüngsten Abwärtstrends waren die erheblichen Bankenturbulenzen in den USA und Europa. Die ohnehin bestehende Konjunkturskepsis wurde dadurch zusätzlich verstärkt.



Eine wesentliche Belastung für die wirtschaftliche Entwicklung sind die kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken, die zur Bekämpfung der Inflation vorgenommen wurden. Trübt sich die Konjunktur ein, geht dies in der Regel mit einem sinkenden Energieverbrauch und rückläufigen Rohölpreisen einher.

Wallstreet: Anleger wieder risikofreudiger

Die Sorgen um den Bankensektor legten sich am Montag etwas, die Risikofreude der Anleger kehrte zurück.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,6% bei 32’432 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um knapp 0,2% auf 3978 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete jedoch Verluste und gab letztlich um 0,7% auf 12’673 Punkte nach.

Die Aktien der neuen Muttergesellschaft der gescheiterten SVB, First Citizens BancShares, schnellten um 54% nach oben. Die Anteile der First Republic Bank, die ebenfalls unter Druck geraten war, stiegen um knapp 12%.

Die Papiere von JPMorgan kletterten knapp 3% nach oben, die von Goldman Sachs um 2%.

Für die Aktien von Impfstoffherstellern ging es an der Nasdaq abwärts. Die Valoren von BioNTech korrigierten um 3,6%, die von Pfizer um 0,4%, und die Papiere von Moderna gaben 1,7% nach.

Asien/Pazifik: Durchwachsene Entwicklung - Gewinne in Australien

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag erneut uneinheitlich entwickelt. Dabei fiel der australische Markt mit etwas stärkeren Zuwächsen auf.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne in Australien mit den Einzelhandelsumsätzen für Februar. Der Zuwachs habe sich im Vergleich zum Vormonat deutlich abgeschwächt und signalisiere damit zunehmende Ausgabenzurückhaltung der Verbraucher als Reaktion auf das gestiegene Zinsniveau. Dies unterstreiche die Hoffnung, dass die Notenbank des Landes im April eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus einlegen könnte. Der australische S&P ASX 200 stieg um 1,04% auf 7034,09 Punkte.

Verhaltener war die Entwicklung in Japan. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,15% höher mit 27’518,25 Punkten. Der Anstieg des Yen zum Dollar hemmte den Vorwärtsdrang der Kurse der exportorientierten Unternehmen. Marktteilnehmer sprachen von wachsendem Druck auf die Notenbank des Landes, dem Inflationsdruck zu begegnen und von ihrer Niedrigzinspolitik abzukehren.

Durchwachsen gestaltete sich der Handel in China. Während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,24% auf 4003,01 Punkte sank, legte der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong im späten Handel um 1,12% auf 19’787,68 Punkte zu.

AWP/REUTERS

