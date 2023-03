Börsenbericht vom 21. März 2023 – Schweizer Börse weiter auf Erholungskurs Positive Vorgaben aus den USA und aus Asien sorgen auch am Schweizer Aktienmarkt zunächst für steigende Kurse.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag im frühen Geschäft fester. Positive Vorgaben aus den USA und aus Asien sowie die Entspannung im Bankensektor nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS sorgen für steigende Kurse. Die Erholung, die am Vortag eingesetzt hatte, könnte damit noch ein wenig anhalten, heisst es im Handel. Nach anfänglicher Skepsis zur CS-Übernahme gewannen Börsianer der grössten Bankenfusion seit der Finanzkrise 2008 letztlich viel Positives ab. Auch in den USA wurde die Transaktion mit Erleichterung aufgenommen.

Die Elefantenhochzeit im Banksektor dürfte zwar weiterhin grosse Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber die Anleger werden ihren Blick nun verstärkt auch auf die Geldpolitik richten. Denn am Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed ihre geldpolitischen Beschlüsse verkünden, und am Donnerstag folgt dann die Schweizerische Nationalbank (SNB). Dabei könnte das Fed wegen der Krise im Bankensektor den Fuss durchaus etwas vom Bremspedal nehmen, die SNB dürfte gemäss Ökonomen den Leitzins hingegen um weitere 50 Basispunkte erhöhen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.20 Uhr um 1,02% auf 2147,66 Punkte. Der SMI notiert um 1,13% höher bei 10'763,61 Punkten. Der SLI gewinnt 1,19% auf 1701,14 und der SPI 0,96% auf 14'087,62 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 27 zu, drei geben nach.

Den stärksten Anstieg verbuchen UBS (+3,0% auf 17.85 Fr.), die Anteile der CS fallen dagegen um 2,1% auf 0.8062 Fr. Die angeschlagene Credit Suisse wird von ihrer Konkurrentin UBS für insgesamt 3 Mrd. Fr. übernommen. Dabei erhalten die CS-Aktionäre je 22,48 eigene Aktien einen Titel der UBS. Damit sind die Aktien der CS trotz Kursrückgang noch immer höher bewertet als der theoretische Wert.

Die Anteile von Julius Bär (+1,4%) setzen den Aufwärtstrend vom Vortag fort. Der Vermögensverwalter gilt als Profiteur der Entwicklung rund um die CS.

Partners Group gewinnen 2,1%. Der auf alternative Anlagen fokussierte Asset Manager hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient. Die Aktionäre können sich aber dennoch auf eine auf 37 von 33 Fr. erhöhte Dividende je Aktie freuen.

Deutlich höher stehen auch die Aktien von Richemont (+2,6%) und Swatch (+2,9%). Grund dafür dürfte der Anstieg der Uhrenexporte sein, sind diese doch im Februar um 12,2% auf 2,2 Mrd. Fr. gestiegen.

Leichter tenieren dagegeb Givaudan (-0,3%). Sie konsolidierten den jüngsten Anstieg, heisst es.

Auf den hinteren Rängen gewinnen Stadler 1,8%. Der Zugbauer wird der italienischen Trenitalia Lokomotiven liefern.

Euro hält sich bei gut 1.07 $ - EUR/CHF wieder näher an Parität

Der Euro hat sich am Dienstag an der Marke von 1.07 $ gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0710 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Derweil näherte sich das Währungspaar EUR/CHF der Parität. So wird der Euro derzeit zu 0.9974 Fr. gehandelt nach 0.9958 Fr. am Montagabend. Der Dollar notiert derweil höher bei 0.9313 Fr. nach 0.9289 Fr. am Vorabend.



Nachdem der Euro zum Wochenstart zunächst von der Unsicherheit an den Finanzmärkten belastet wurde, erholte er sich im Tagesverlauf wieder. Für Verunsicherung sorgte die nicht durchweg positiv aufgenommene Übernahme der Credit Suisse durch Konkurrentin UBS. Hintergrund der Übernahme sind zahlreiche Probleme der Credit Suisse, die im derzeit nervösen Marktumfeld das Vertrauen in andere europäische Banken zu beschädigen drohten.



Am Dienstag blicken die Anleger in Europa auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Instituts ZEW. Die Umfrage unter Finanzfachleuten gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur in Deutschland und der Eurozone. In den USA stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm.



Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 73,08 US-Dollar. Das waren 71 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 70 Cent auf 66.94 $.



Nach einem turbulenten Wochenstart haben sich die Erdölpreise vorerst stabilisiert. Am Montag waren die Ölpreise zunächst deutlich von den Turbulenzen im europäischen Bankensektor belastet worden, sie konnten sich im Tagesverlauf aber erholen. Zeitweise waren die Rohölpreise jedoch auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen.



Die Nervosität an den Finanzmärkten war zuletzt hoch, weil die Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS nicht durchweg positiv aufgenommen wurde. Auch in den USA, wo einige mittelgrosse Banken Probleme haben, bleibt die Lage angespannt. Die Rohölpreise werden durch die Turbulenzen belastet, weil negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung befürchtet werden.

Positiver Wochenstart an Wallstreet

Die US-Aktienmärkte sind mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen am Montag um 1,2% auf 32’245 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,9% vor auf 3917 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,3% auf 12’563 Zähler.

Die Übernahme von Credit Suisse sowie die zusätzliche Liquiditätsversorgung in Dollar durch die grossen Notenbanken hoben die Stimmung. Zudem erholte sich der Energiesektor von seinen Kursverlusten der Vorwoche. Die Titel der First Republic Bank rutschten um 47,1% ab, die von PacWest Bancorp legten um 10,8% zu.

Erholung an Märkten in Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien haben am Dienstag wieder den Weg nach oben gefunden. Für etwas Beruhigung sorgten die Massnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors nach der Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die heimische Konkurrentin UBS .

Allerdings fiel die Markterholung gemessen an den Verlusten der vergangenen Tage eher bescheiden aus, da es weiter Ängste vor einer Verschlechterung der Lage gibt. Auch mit Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch hielten sich die Anleger zurück. Dazu blieben die Handelsvolumina angesichts eines Börsenfeiertags in Japan überschaubar.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um 1,22% auf 19’231,91 Punkte. Auch andere stark von Technologietiteln geprägte Indizes in Taiwan und Indien konnten zulegen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Handelsplätze Shanghai und Shenzhen, der sich schon zuletzt vergleichsweise gut gehalten hatte, gewann weitere 1,1% auf 3982,54 Zähler. Auch für den stark von Bank- und Finanztiteln geprägten S&P ASX 200 ging es wieder bergauf: Der australische Leitindex schloss 0,82% höher bei 6955,40 Zählern.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.