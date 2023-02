Börsenbericht vom 8. Februar 2023 – Schweizer Börse weiter klar im Plus Nach den jüngsten Verlusten am Schweizer Aktienmarkt gibt es am Mittwoch steigende Kurse.

Der Schweizer Aktienmarkt befindet sich am Mittwochnachmittag weiter klar in der Gewinnzone, wenn auch etwas unter den Tageshochs. Im Handel wird weiter auf die USA verwiesen, wo die Märkte am Vortag mit Erleichterung auf die Äusserungen von Notenbankchef Jerome Powell reagiert haben. Dieser hatte gesagt, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Er sagte aber auch, dass dieser Rückgang noch in einem sehr frühen Stadium sei und weitere Zinserhöhungen vonnöten sein könnten. Entsprechend wurden die Aussagen anfänglich gemischt aufgenommen, doch später setzte sich eine für Aktien positive Einschätzung durch.



Powell hätte die Chance gehabt, einen Wechsel zu einer aggressiveren Haltung zu signalisieren, sagte ein Börsianer dazu, doch er habe sie nicht wahrgenommen. Dies habe die Anleger in Kauflaune versetzt. «Der Markt will einfach irgendwie nach oben», beschrieb ein anderer Händler das Geschehen. Die Anleger hätten aus den Fed-Aussagen einfach das herausgelesen, was sie hören wollten und den Rest negiert. Bereits nächste Woche stehen dann die Inflationszahlen an, die wohl etwas mehr Aufschluss über den Teuerungsverlauf und den erwarteten Kurs der US-Währungshüter geben werden.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 15.00 Uhr um 0,65% auf 2250,60 Punkte. Der SMI notiert um 0,78% höher auf 11'321,77 Punkten, das Tageshoch aus dem ganz frühen Handel liegt bei knapp 11'362 Zählern. Der 30 Titel umfassende SLI legt 0,80% auf 1792,57 und der breite SPI 0,74% auf 14'589,77 Zähler zu. Von den 30 Blue Chips legen 23 zu und sieben geben nach.



Die Gewinner unter den Standardwerten werden weiter von Temenos (+3,7%) angeführt, die damit die gestrigen Gewinne ausbauen. Am Vortag bereits hatten Übernahmespekulationen dem Titel massiv Auftrieb gegeben. Laut einem Bericht eines Finanzblogs sollen sich zwei Private-Equity-Firmen für den Hersteller von Bankensoftware interessieren. «Wieder einmal», sagte ein Händler und verwies darauf, dass schon mehrfach Gerüchte die Aktie angeschoben hätten.



Gefragt sind zudem Kühne + Nagel (+3,3%), die von einer Erhöhung der Empfehlung auf «Outperfom» von «Market Perform» durch Bernstein profitieren. Dahinter folgen Aktien aus dem Bereich der Gesundheitswerte wie Straumann (+2,0%), Novartis (+1,4%) und Alcon (+1,1%).



Gut gesucht sind auch Zurich (+1,3%) und Swisscom (+0,9%) am Tag vor der Zahlenbekanntgabe. Mit Spannung erwartet werden auch die Zahlen und sonstigen News der Credit Suisse (-0,1%), die ebenfalls morgen anstehen. Die Aktie hat sich im bisherigen Verlauf relativ volatil gezeigt, aktuell verliert sie leicht. Zum Teil ist von möglichen Enttäuschungen die Rede.



Weiter auf den Verkaufszetteln stehen derweil die Aktien von AMS Osram (-2,9%), die noch keinen stabilen Boden gefunden zu haben scheinen, wie es am Markt heisst. Der Aktienkurs war am Vortag um 17% abgestürzt als Folge eines sehr enttäuschenden Ergebnisses. Der Sensorenhersteller hatte über einen Riesenverlust informiert und nur einen trüben Ausblick abgegeben. Am Berichtstag sorgen kritische Analystenkommentare für weiteren Druck.



Auf den hinteren Rängen stechen Vontobel (-4,8%) negativ hervor. Die Vermögensverwaltungsbank hat im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet und musste zudem Abflüsse von Kundenvermögen hinnehmen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.10 Uhr um 0,81% auf 2254,29 Punkte. Der SMI notiert um 0,75% höher auf 11'318,53 Punkten. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, legt 0,82% auf 1793,00 und der breite SPI 0,68% auf 14'582,05 Zähler zu. 28 der 30 SLI-Werte verbuchen Gewinne und zwei geben nach.

Wallstreet flügellahm

Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen haben US-Anleger am Mittwoch auf die Bremse getreten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag 0,2% tiefer bei 34’080 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq gaben je 0,4% auf 4147 beziehungsweise 12’063 Zähler nach.

Anleger hatten die jüngsten Zinsaussagen der US-Notenbank zu verdauen. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag gesagt, er erwarte, dass 2023 ein Jahr mit «signifikanten Inflationsrückgängen» werde. Der Kampf gegen die Teuerung werde aber auch einige Zeit in Anspruch nehmen. «Die zugrunde liegenden Sorgen darüber, wie hoch die Zinsen steigen müssen, sprudeln wieder an die Oberfläche», sagte Susannah Streeter, Marktanalystin bei Hargreaves Lansdown.

Aktien von Microsoft zogen um 2,8% an. Der Konzern will seine Websuche Bing mit einer noch leistungsfähigeren Variante der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT von Open AI aufrüsten und damit Marktführer Google angreifen. Dieser will wiederum seine KI-Software «Bard» in seiner Suchmaschine integrieren. In einem Online-Werbeclip von Google lieferte Bard allerdings eine nicht korrekte Antwort, was Anleger offenbar als Rückschlag werteten. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet büssten 5% Prozent ein.

Bonds Schweiz: Schwächer

Der Schweizer Bondmarkt notiert am Mittwoch erneut schwächer. Der Aufwärtstrend der Swapsätze und Renditen hält weiter an. Trotzdem läuft das Geschäft am Primärmarkt unvermindert gut. Die Eidgenossenschaft nimmt über 1 Mrd. Fr. auf.



Händler erklären sich die höheren Zinsen unter anderem mit den Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er hatte am Vortag gesagt, der Prozess der zurückgehenden Inflation habe eben erst begonnen. Dieser Rückgang sei noch in einem sehr frühen Stadium und weitere Zinserhöhungen könnten nötig sein. Zuletzt hatte das Fed das Straffungstempo verlangsamt. An den Märkten wird nun spekuliert, wie weit das Fed den Leitzins noch anheben und wann sie eine Zinspause einlegen könnte.



Nach Ansicht der Credit Suisse hat die Inflation in den USA den Scheitelpunkt durchlaufen. Aber die Inflationsrate dürfte bis Ende 2023 oberhalb des Fed-Ziels von 2,0% bleiben. Damit müsste die Fed ihren Leitzins bis zum 1. Quartal 2024 auf dem Niveau von 4,75 - 5,0% halten, so die Bank.



Am Primärmarkt hat sich die Eidgenossenschaft mit der Aufstockung der drei Anleihen 2029, 2036 und 2045 insgesamt 1,06 Mrd. Fr. geholt. Dabei entfällt rund die Hälfte auf die 0,0%-Anleihe 2029. Die Renditen betragen 1,291, 1,43 bzw. 1,428%. Die Auktion sei gut gelaufen. Einmal mehr zeige das Ergebnis, dass die Nachfrage derzeit bei kürzeren Anleihen am grössten sei, heisst es am Markt.



Der Pharmazulieferer Lonza hat 300 Mio. Fr. bis September 2029 aufgenommen. Die Rendite beträgt 2,061%. Wegen der guten Nachfrage sei es zu Kürzungen bei der Zuteilung gekommen, sagt ein Händler. Zudem hat die Münchener Hypothekenbank die 1,25%-Anleihe 2027 um 50 auf neu 250 Mio. Fr. aufgestockt.



Der März-Conf-Future notiert gegen 13.40 Uhr um 70 BP tiefer auf 140,40%. Gehandelt sind 82 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 12 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index ermässigt sich um 9 BP auf 124,73% nach -41 BP am letzten Handelstag.



Bei den Eidgenossen werden elf Bonds zu tieferen und einer zu höheren Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,109 und die der zehnjährigen mit 1,327% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt weiter auf 1,402 von 1,350% am Vortag.



Euro bewegt sich kaum von der Stelle - EUR/CHF etwas tiefer

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1.0740 $ und damit geringfügig mehr als am Morgen.



Der Franken ist derweil gegenüber beiden Hauptwährungen leicht stärker geworden. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte um die Mittagszeit bei 0.9875 nach 0.9894 am Morngen, für USD/CHF wurden 0.9193 nach 0.9215 bezahlt.



Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief am Vormittag ruhig und weitgehend impulslos. Zur Wochenmitte stehen so gut wie keine beachtenswerten Konjunkturzahlen auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten. Allerdings äussern sich einige ranghohe Vertreter aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve, darunter der Chef der einflussreichen regionalen Notenbank von New York, John Williams.



Erst am Dienstagabend hatte Fed-Chef Jerome Powell die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung hervorgehoben. Wegen des robusten Arbeitsmarkts, den die Fed als zusätzliche Inflationsquelle betrachtet, müsse man möglicherweise noch stärker auf die geldpolitische Bremse treten, lies Powell durchblicken.

Bitcoin weiterhin ohne klare Richtung

Angesichts weiterhin bestehender Sorgen über den Zinskurs der Notenbanken findet auch der Bitcoin weiterhin keine klare Richtung. Mit Blick auf die seit Jahresanfang eingefahrenen und bisher gehaltenen Gewinne zeigen sich Marktbeobachter verhalten optimistisch.



Am Mittwochvormittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche rund 0,9% im Plus bei 23'200 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen damit um 4 Mrd. auf rund 447 Mrd. $ gestiegen.

Dass Risikoanlagen wie der Bitcoin seit Jahresbeginn gut laufen ist gemäss der Schweizer Kryptobank Seba auf die Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen. Dazu zähle etwa die gebremste Inflation sowie die überverkaufte Situation am Kryptomarkt.



Analyst Craig Erlam von Oanda glaubt sogar an ein mögliches «Krypto-Revival» in diesem Jahr. Zwar befinde sich der Bitcoin momentan noch in der Mitte einer fast dreiwöchigen Spanne, halte damit aber immer noch den Grossteil der Gewinne des neuen Jahres: «2023 könnte durchaus das Jahr des Krypto-Revivals werden», prognostiziert Erlam.

Derweil vermag Ether erneut die Position gegenüber dem Bitcoin auszubauen. Im Wochenvergleich legt die zweitgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung rund 5,5% zu und notiert bei 1674 $.



Im Ökosystem rund um Ether hätten «bedeutende Entwicklungen» stattgefunden, heisst es in einem aktuellen Marktbericht der Bank Seba. Das sogenannte «Shanghai-Upgrade» sei derzeit die wichtigste, deren Umsetzung für März 2023 erwartet wird. Mit dem Upgrade können Nutzer seit längerem gestakte Ether-Einheiten abheben, was bislang nicht möglich war. Marktbeobachter gehen davon aus, dass dies zu erhöhter Volatilität führen könnte.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten knapp 12'400 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag bei insgesamt 1133 Mrd. $ und damit rund 53 Mrd. höher als in der Vorwoche. Der Marktanteil des Bitcoin fällt dabei von zuvor 41 auf 39%.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben ihre Wochengewinne am Mittwoch ausgebaut. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84.40 $ und damit 71 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 85 Cent auf 77.99 $.



Nach einem unruhigen Jahresstart legten die Ölpreise in den vergangenen Tagen deutlich zu. Seit dem Wochenbeginn hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel verteuert. Hauptgrund ist die Zuversicht für die Konjunktur Chinas und die Energienachfrage, nachdem sich die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat. Als Hinweis für die Zuversicht gilt, dass der grosse saudische Ölkonzern Saudi Aramco seine Preise für asiatische Kunden unlängst erhöht hatte.



Am Markt wurde zudem auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 2,2 Mio. Barrel verzeichnet hat. Ein Rückgang der US-Ölreserven stützt in der Regel die Ölpreise.



Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet. Diese könnten für neue Impulse sorgen

