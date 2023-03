Börsenbericht vom 20. März 2023 – Schweizer Börse weiter schwächer – Grossbanken unter Druck Am Schweizer Aktienmarkt hält nach der Übernahme von CS durch UBS die Verunsicherung an. Beide Grossbanken-Aktien verlieren. Stark gefragt sind dagegen Julius Bär.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Montag schwächer. Nach einem tiefen Start hat der Markt die Verluste allerdings deutlich eingrenzen können. Dabei beherrscht nur ein Thema - die Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die UBS - das Geschehen. Allerdings hat diese Grossübernahme die Märkte nicht richtig beruhigen können, denn die Branche leidet weiterhin unter der Entwicklung in den USA, wo mehrere Regionalbanken zusammengebrochen sind. Dies hat die Angst vor einer Ausbreitung der Bankenkrise und damit auch einer Neuauflage der Finanzkrise von 2008 weiter geschürt.

Dass die Lage ernst ist, zeigt sich auch darin: Mehrere Notenbanken, darunter die US-Notenbank, die EZB und die Schweizerische Nationalbank, wollen die Liquiditätsversorgung der Märkte via bestehende US-Dollar-Swapabkommen verstärken. Vor diesem Hintergrund warten Marktteilnehmer auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstag. Die Notenbanken befinden sich dabei im Dilemma, gegen die hohe Inflation ankämpfen und gleichzeitig den Finanzsektor stabilisieren zu müssen. Bei einer weiteren starken Zinserhöhung jedenfalls könnte sich die prekäre Situation im Banksektor weiter verschlechtern. Nicht wenige Experten denken daher, dass das Fed eine kleine Pause im Erhöhungszyklus einlegen könnte. Dagegen dürfte die SNB laut Händlern ihren Leitzins trotz der jüngsten Entwicklung um 50 Basispunkte erhöhen.

Der SMI, der zunächst bis auf das neue Jahrestief auf 10'396 Punkte gefallen ist, notiert um 11.10 Uhr noch um 0,40% tiefer bei 10'571,62 Zählern. Der FuW Swiss 50 Index sinkt um 0,72% auf 2101,63 Punkte. Der SLI verliert 0,50% auf 1666,25 und der SPI 0,32% auf 13'860,55 Zähler. Im SLI legen 18 Titel zu und 12 geben nach.

Stark unter Druck stehen die Aktien der beiden Grossbanken CS (-60% auf 0,7384 Fr.) und UBS (-6,9% auf 15,935 Fr.). Die angeschlagene Credit Suisse wird in einer Notrettung von ihrer Konkurrentin UBS für insgesamt 3 Mrd. F. übernommen. Die Übernahme kommt auf Druck der Politik und der Aufsichtsbehörden zustande. Dabei erhalten die CS-Aktionäre je 22,48 eigene Aktien einen Titel der UBS. Am Freitagabend hatten die CS-Papiere bei 1.86 Fr. geschlossen, die UBS-Titel bei 17.11 Fr.

Mit dem Zusammenschluss der beiden Schweizer Grossbanken entsteht ein Bankenkonzern mit verwalteten Vermögen von rund 5 Bio. $. Beobachter sprachen von der bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. «Der Deal dürfte sich längerfristig für die UBS auszahlen. Aber vorerst kauft die Bank mit der CS eine Blackbox», sagte ein Händler. Die UBS komme zu einem Schnäppchenpreis zu neuen Vermögenswerten und könne die Marktstellung klar ausbauen, so ein anderer. Bei den Analysten kommt der Kauf sehr unterschiedlich an: ZKB, Bank of America oder JPMorgan empfehlen die UBS-Aktie zum Kauf, bei KBW und Oddo BHF steht das UBS-Papier hingegen mit «Underperform» auf der Liste.

Stark gefragt sind Julius Bär (+3,7%). Der Vermögensverwalter gilt als Profiteur der Entwicklung um die CS. Die Versicherer Swiss Life (-1,4%) und Swiss Re (-1,1%) können die Verluste im Verlauf deutlich eingrenzen, Zurich und Temenos (je +0,1%) drehen gar ins Plus.

Die als defensiv geltenden Givaudan (+3,1%) bauen ihre Gewinne derweil deutlich aus. Mit Novartis (+0,8%), Swisscom (+0,7%), Alcon (+0,7%) und Roche (+0,2%) folgen weitere defensive Werte. Gesucht sind zudem die zyklischen Schindler, Holcim (je +1,1%) und Kühne + Nagel (+0,7%).

Zu den weiteren grösseren Verlierern zählen derweil die Wachstumstitel Straumann (-1,9%) und Sonova (-0,9%) und der Techtitel AMS Osram (-1,9%).

Auf den hinteren Rängen fallen die Titel der Onlinebank Swissquote (+3,7%) mit steigenden Kursen auf. Dagegen geben die Vermögensverwalter Vontobel (-0,7%) und EFG (-1,9%) nach.

Franken schwächt sich zu Euro und Dollar nach CS-Übernahme leicht ab

Die Devisenmärkte haben am Montag mit leicht anziehenden Kursen auf die Übernahme der Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS reagiert. Im Gegenzug hat der Franken leicht an Terrain eingebüsst. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0700 $. Das ist etwas mehr als noch am Morgen.



Gegenüber dem Franken hat sich der Euro nach einer Schwäche im frühen Geschäft gefangen und im Verlauf über die Schwelle von 0.99 Fr. auf 0.9921 Fr. geschwungen. Im Frühhandel ging der Euro noch zu 0.9864 Fr. um. Der Dollar zeigt sich zum Schweizer Franken ebenfalls etwas fester und wird aktuell zu 0.9273 nach 0.9252 Fr. am Morgen gehandelt.



Die Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS hatte am Morgen die Aktienmärkte belastet und kurzzeitig auch den Euro etwas unter Druck gesetzt. Zuletzt entspannte sich die Lage an den Finanzmärkten und der Euro legte zu. Nach einem mehrtägigen Verhandlungsmarathon soll die UBS die angeschlagene Konkurrentin für 3 Mrd. Fr. übernehmen. Die Rettung wurde weltweit von Notenbanken mit Erleichterung aufgenommen.



Die Bankenaufseher der Europäischen Union haben angesichts der Notübernahme der Credit Suisse die Stabilität des Bankenmarktes betont. «Der europäische Bankensektor ist widerstandsfähig und verfügt über ein solides Kapital- und Liquiditätsniveau», bekräftigten die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), der europäische Bankenabwicklungsfonds SRB und die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Massnahmen der Schweiz seien zu begrüssen.



Darüber hinaus erhöhten sechs Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed, die EZB und auch die SNB, die Schlagzahl in der Versorgung des Finanzsystems mit der Weltreservewährung US-Dollar. Die Versorgung ist insbesondere für das internationale Geschäft grosser Geldhäuser wichtig, erst recht in unruhigen Zeiten. Von der Verunsicherung profitierte auch der als sicher geltende japanische Yen.



Ölpreise dämmen Verluste etwas ein

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn nachgegeben, anfänglich deutliche Abschläge aber etwas eindämmen können. Am Montagnachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 71.91 $. Das waren 1.06 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1.02 $ auf 65.72 $.



Zeitweise war der Brent-Preis bis auf 70.13 $ gefallen, für den US-Ölpreis ging es bis auf 64.38 $ runter. Das waren jeweils die niedrigsten Stände seit Ende 2021. Am Markt wurden die Abschläge auf die zunächst sehr negative Reaktion der Börsen auf die Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die UBS zurückgeführt. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa spürbare Auswirkungen auf die Erdölpreise.



Im Laufe des Vormittags konnten sich die Börsen allerdings etwas fangen, was auch die Verluste am Ölmarkt eingrenzte. Hintergrund des engen Zusammenhangs zwischen Aktienbörsen und Erdölpreisen ist zum einen, dass Rohöl zu den riskanten Anlageklassen zählt. Preisbewegungen am Ölmarkt hängen damit wie auch Aktienkursbewegungen von der allgemeinen Stimmungslage der Anleger ab.



Hinzu kommt, dass konjunkturelle Auswirkungen durch die Bankenturbulenzen befürchtet werden, die sich wiederum in einer niedrigeren Ölnachfrage bemerkbar machen könnten. Als Triebfeder fungiert die Kreditversorgung der Wirtschaft durch die Banken, die in grösseren Bankenkrisen austrocknen kann, was wiederum die Wirtschaft belastet.

Goldpreis steigt erstmals seit einem Jahr über 2000 $

Die anhaltende Verunsicherung an den Finanzmärkten hat den Goldpreis am Montag erstmals seit längerem über die Marke von 2000 $ getrieben. Am Vormittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Londoner Rohstoffbörse bis auf 2009 $. Das ist der höchste Stand seit etwa einem Jahr.



Am Markt wurde die rege Goldnachfrage mit der zunächst negativen Reaktion der Aktienbörsen auf die Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS begründet. Hintergrund der Rettungsaktion sind zahlreiche Probleme der Credit Suisse, die zuletzt zu erheblichen Turbulenzen im europäischen Bankensektor und an der Börse geführt hatten. Auch in der US-Bankenbranche herrscht seit einiger Zeit Unruhe.



Gold gilt unter Anlegern als klassischer sicherer Hafen, der in unruhigen Zeiten angelaufen wird. Im vergangenen Jahr wurde die Preisentwicklung durch die stark steigenden Zinsen und den aufwertenden US-Dollar gedämpft. Seit einigen Monaten geht es mit dem Preis aber wieder bergauf. Das Rekordhoch, erreicht im Sommer 2020 bei 2075 $, liegt nicht mehr allzu weit entfernt.

Bitcoin profitiert von Bankenkrise

Die Finanzwelt gerät durch die Bankenkrise ins Wanken. Im Sog der Schockwellen schwingt sich die Kryptowährung Bitcoin auf den höchsten Stand seit Monaten hoch. Sie legte in den letzten 24 Stunden nochmals um 5% zu und notiert aktuell bei 28'400 $. Das Plus der letzten sieben Tage beträgt 29% und seit Jahresbeginn sind es rund 67%.



Laut der Analystin Ipek Ozkardeskaya der Online-Bank Swissquote zeige diese Kursentwicklung auf, dass Bitcoin als Absicherung gegen den globalen Bankenstress dienen könnte.



Vielen Leuten werde gerade bewusst, dass eine Bankeinlage ein «ungesicherter Kredit ist, der an eine Gegenpartei gebunden ist», sagt Pascal Hügli, Bitcoin-Experte und Dozent über Blockchain und Kryptoassets an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Hügli ist überzeugt, dass die aktuellen Ereignisse «ein Bitcoin-Investment mittel- bis langfristig immer stärker legitimieren.»

Asiatische Märkte im Minus

Nach der Übernahme von Credit Suisse durch UBS am Sonntag notierten die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte am Montag im Minus. Vor allem Banktitel geben nach. Die von HSBC verlieren in Hongkong 6,4%, ebenso die von Standard Chartered. Die Scheine der Bank of East Asia geben 4% ab.

Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Schweizer Finma am Sonntag verlangt hat, dass Anleihen von Credit Suisse in Höhe von 16 Mrd. Fr. aus der Kategorie AT1, die im Krisenfall Verluste auffangen sollen, auf null abgeschrieben werden. Dies stellt allerdings die Rangfolge der Ansprüche im Falle einer Bankpleite in Frage, weil Aktionäre eigentlich als Erste die Verluste tragen sollten.

Kurz nach der Ankündigung des Deals teilten die Notenbanken der Eurozone, Grossbritanniens, Japans, Kanadas, der Schweiz sowie der USA mit, dass sie die Häufigkeit von Dollar-Swap-Geschäften von wöchentlich auf täglich erhöhen. Damit soll die Liquiditätsversorgung der Banken sichergestellt werden.

Der japanische Nikkei 225 sinkt am Montag um 1,4% und der breiter gefasste Topix um 1,5%. Der Hang Seng in Hongkong verliert 3,2%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,5% nach, und auch der Shanghai Composite fällt um 0,5%. Der südkoreanische Kospi notiert 0,6% im Minus, und der australische S&P/ASX 200 gibt 1,4% ab.

Abschläge an Wallstreet

Die US-Börsen haben den Handel am Freitag mit Abschlägen beendet. Gleichwohl schlossen wichtige Indizes auf Wochensicht mit Kursgewinnen. Technologieaktien bekamen Schub durch die Aussicht auf niedrigere Zinsen. Die Titel im Dow Jones Industrial sanken um 1,2% auf 31'862 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,1% allerdings auf 3917 Zähler ab. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,5% auf 12'520 Punkte. Auf Wochensicht stieg der S&P 500 um 1,4%, der Nasdaq 100 gewann 5,8%, und der Dow verlor 0,1%.

Der Handel war von der Krise im Bankensektor bestimmt. Die Aktien von First Republic Bank stürzten um 32,8% ab. Die Titel von PacWest Bancorp fielen um 19%, und die Anteilscheine von Western Alliance rutschten um 15,1% ab. Am Sonntag wurde bekannt, dass Flagstar Bank, eine Tochter von New York Community Bancorp., sämtliche Einlagen und bestimmte Kreditportfolios von Signature Bridge Bank übernimmt. SVB Financial Group, der ehemalige Mutterkonzern der Silicon Valley Bank, hat am Freitag ein Insolvenzverfahren eröffnet.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.