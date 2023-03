Börsenbericht vom 8. März 2023 – Schweizer Börse von Fed-Aussagen weiter belastet Am Mittwochvormittag ist am Schweizer Aktienmarkt ein Negativtrend zu beobachten.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späteren Mittwochmorgen weiter deutlich im Minus. Der Blue-Chips-Indikator SMI hat die anfänglichen Verluste noch etwas ausgebaut und ist dabei - zumindest vorübergehend - knapp unter die Marke von 11'000 Punkten gefallen. Die bisherige Tagesbewegung hält sich allerdings in Grenzen, zwischen Tageshoch und Tagestief liegen lediglich rund 30 Punkte. Händler verweisen mit Blick auf die heutigen Abgaben weiterhin auf die gestiegenen Zinsängste, nachdem sich US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Vortag vor dem Bankenausschuss des US-Senats «falkenhaft» geäussert hatte.

Entsprechend vorsichtig sind viele Marktteilnehmer wieder geworden. «Wenn die US-Arbeitsmarktdaten weiterhin gut sind und sich die Inflation nicht abkühlt, wird das Fed die Zinsen wieder in grossen Schritten erhöhen», sagte eine Marktteilnehmerin. Dies könnte dann zu einem erneuten Ausverkauf bei Aktien führen, wird befürchtet. Vor allem Technologie- und Wachstumstitel dürften dann unter die Räder kommen. Alle Marktteilnehmer sind allerdings nicht ganz so pessimistisch. Zuletzt hätten die Aktien auf etwas tieferen Niveaus meist schnell wieder Käufer gefunden, meinte einer.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11 Uhr um 0,71% auf 2207,53 Punkte. Der SMI verliert 0,56% auf 11'002,12 Punkte. Der SLI büsst 0,69% auf 1752,65 Zähler ein, der SPI um 0,59% auf 14'173,95. Bei den 30 Blue Chips gibt es aktuell 25 Verlierer und nur vier Gewinner, einer (ABB) steht unverändert.

Unter den Einzeltiteln ragen weiter Logitech (-4,8%) stark negativ hervor, auch wenn sie anfänglich noch deutlich stärker unter Druck waren. Der Computerzubehör-Hersteller hat am Morgen im Rahmen des Kapitalmarkttages die Guidance für das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres bekannt gegeben und damit den Markt enttäuscht. Die Aktie war schon bisher klar grösster SMI-Verlierer dieses Jahr und ist es mit der heutigen Kursentwicklung erst recht.

Givaudan (-3,4%) leiden derweil unter am Vorabend bekannt gewordener Untersuchungen diverser Kartellbehörden, darunter der Schweizer Weko, im Zusammenhang mit Preisabsprachen im Bereich Duftstoffe. Zudem hat der deutsche Konkurrent Symrise mit seinen heute bekannt gegebenen Zahlen etwas enttäuscht.

Auch im Fokus stehen Geberit (-1,1%), wobei die Anfangsverluste deutlich kleiner geworden sind. Der Sanitärtechnik-Anbieter hat seine Gewinnzahlen veröffentlich und dabei in etwa im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Für etwas Enttäuschung sorgt der Dividendenvorschlag (+10 Rappen). Händler sprechen auch von Gewinnmitnahmen: Die Aktie ist mit einem Plus von 16% im bisherigen Jahresverlauf aktuell die Nummer sechs unter den 20 SMI-Werten.

Zu den schwächsten Titeln bei den Blue Chips gehören ausserdem noch Titel aus diversen Sektoren, wie etwa Adecco (-3,0%), Alcon (-1,7%) oder CS (-1,7%). Nach relativ stabilem Start etwas deutlicher ins Minus gerutscht sind auch die drei SMI-Schwergewichte Nestlé, Novartis (je -0,3%) und Roche (-0,7%). Fundamentale News zu diesen Titeln gibt es allerdings keine.

Unter den wenigen Aktien Blue-Chips-Aktien im Plus sind derweil die Versicherer Swiss Life (+0,8%), Zurich (+0,2%) und Swiss Re zu finden. Sie profitieren im aktuellen Umfeld nicht nur von der Zinsentwicklung, sondern werden auch von den hohen Dividendenrenditen von jeweils über 5% gestützt, wie Händler betonen. Bei Swiss Life stehen Anfang Mai 30 Fr. pro Aktie zur Auszahlung an, bei Zurich sind es 24 Fr. bereits Mitte April und bei Swiss Re 6.40 $ ebenfalls Mitte April.

Grösster Gewinner sind derweil nachrichtenlos die Techwerte AMS Osram (+1,1%).

Im breiten Markt haben mit Orior (+3,0%), Swiss Steel (+1,9%) und Plazza (unver.) diverse Unternehmen ihre Resultate bekannt gegeben. Gut gesucht ohne News sind u.a. auch Calida (+3,2%) oder Aluflex (+2,4%), unter Druck stehen Crealogix (-6,9%) oder Dormakaba (-4,5%)

Euro fällt zum Dollar auf Zweimonatstief

Der Euro hat am Mittwoch seine deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0536 $ und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Am Dienstagmorgen waren noch 1,0684 $ für den Euro bezahlt worden.



Auch der Franken büsste zuletzt markant an Terrain ein zur US-Währung. Das USD/CHF-Währungspaar wurde am frühen Morgen bei 0,9431 gehandelt, nachdem es vor 24 Stunden davor noch weniger als 0,93 gewesen waren. Das EUR/CHF-Paar notierte dagegen zuletzt praktisch unverändert bei 0,9937 (Dienstagmorgen: 0,9935).



Auslöser der Dollarstärke waren Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Dienstag die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen andeutete. Hintergrund sind die nur langsam sinkende Inflation und die solide Konjunkturentwicklung. An den Märkten stiegen daraufhin die Zinserwartungen an die Notenbank, wovon der Dollar profitierte.



Zur Wochenmitte stehen in den USA unter anderem Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Aufgrund der hohen Bedeutung des Jobmarkts für die US-Geldpolitik dürften Marktteilnehmer die Daten genau unter die Lupe nehmen. In der Eurozone stehen unter anderem Wachstumsdaten für den Währungsraum und Produktionszahlen aus der deutschen Industrie an.

Ölpreise nach deutlichen Verlusten vorerst kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig verändert und damit die deutlichen Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Gegen Mittag verharrte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai bei 83.29 $. Ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung kostete 77.36 $ und damit 22 Cent weniger als am Vortag.

Am Vortag hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell für eine erhebliche Belastung am Rohölmarkt gesorgt. Vor dem US-Kongress deutete Powell die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen an. Hintergrund sind die nur langsam sinkende Inflation und eine solide Konjunkturentwicklung. An den Märkten stiegen daraufhin die Zinserwartungen an die Notenbank und die Sorgen vor einer schwächeren konjunkturellen Entwicklung und einer geringeren Nachfrage nach Rohöl.

Am Markt wurde zudem auf jüngste Aussagen des Generalsekretärs der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Haitham Al-Ghais, verwiesen. Der hatte sich zuletzt beunruhigt über einen rückläufigen Ölverbrauch in Europa und in den USA gezeigt. Dies überschatte die konjunkturelle Erholung in Asien.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger wieder stärker auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA richten. Am Nachmittag könnten die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung für neue Impulse sorgen. Es wird erwartet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche erneut gestiegen sind. Steigende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.

USA

Aussagen des US-Notenbankchefs Powell schürten die Zinsängste erneut und sorgten am Dienstag für einen Kursrutsch an den Börsen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte um 1,7% auf 32’856 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Minus von 1,5% und fiel auf 3986 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,2% nach unten auf 12’152 Punkte.

Im Dow notierten mit Ausnahme des Pharmakonzerns Merck & Co alle Valoren im Minus. Die Papiere der Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan, die tendenziell von höheren Zinsen profitieren sollten, fielen um jeweils 3%. Als Schlusslicht im Nasdaq 100 gaben die Anteilsscheine des Elektrofahrzeugherstellers Rivian um 14,5% nach.

Am Anleihenmarkt stieg die Rendite zweijähriger Staatsanleihen über 5% und damit auf das Niveau von 2007.

Asien

Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch den schwachen Vorgaben der Wallstreet gefolgt. Bis auf Japan verzeichneten alle grösseren Handelsplätze Verluste.

Die Märkte in Fernost reagierten damit auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend. «Der oberste Währungshüter zeigte seine Bereitschaft, das Tempo der geldpolitischen Straffung gegebenenfalls wieder zu beschleunigen», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. «Es erscheint nun wahrscheinlich, dass die US-Notenbank ihr Zielband für den Tagesgeldsatz in der Spitze höher hieven wird als die im Dezember von ihr avisierten 5 bis 5,25%.»

Die Wallstreet kam angesichts dieser Aussichten unter Druck. «Die US-Märkte preisen jetzt vier weitere Zinsschritte für die kommenden Zinssitzungen», so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. «Dabei ist die Tür für eine Anhebung um 50 Basispunkte im März jetzt weit offen.»

Deutliche Verluste erlitten technologielastigere Börsen wie Südkorea und Hongkong. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion verlor zuletzt 2,43% auf 20’036,42 Punkte. Nicht ganz so schlimm erwischte es den CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen, der um 0,36% auf 4034,11 Punkte nachgab.

Am australischen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. Der S&P ASX 200 sank um 0,77% auf 7307,77 Punkte. Die Aktienkurse reagierten damit auf den deutlichen Anstieg der Anleiherenditen.

Ausnahme war der japanische Nikkei 225 , der um 0,48% auf 28’444,19 Punkten stieg. Der Anstieg des Dollar spielt den exportorientierten Werten des Landes in die Karten.

