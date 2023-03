Börsenbericht vom 29. März 2023 – Schweizer Börse tendiert klar fester Bei den Händlern am Schweizer Aktienmarkt herrscht auch am Mittwochnachmittag vorwiegend positive Stimmung.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch klar fester und setzt damit die freundliche Entwicklung der laufenden Woche fort. Der Leitindex SMI hat dabei am Nachmittag neue Tageshöchststände erreicht und peilt nun die Marke von 11'000 Punkten an, die er vor rund drei Wochen hatte preisgeben müssen. Angeführt werden die Blue Chips von UBS, die die Rückkehr von Sergio Ermotti auf den CEO-Posten verkündet hat. Auf der Gegenseite verhindern Novartis mit leichten Abgaben eine noch bessere Entwicklung im SMI.

Doch in erster Linie beflügelt die Aussicht, dass Ruhe in die zuletzt arg durchgeschüttelte Bankenwelt zurückgekehrt ist, die weltweiten Finanzmärkte. So hat sich die Lage sowohl in den USA als auch hierzulande etwas stabilisiert. Jenseits der Bankenlandschaft seien Marktteilnehmer aber weiterhin zwischen den bekannten Themen Konjunkturhoffnungen und Zinsängsten hin und her gerissen, heisst es am Markt. Die grossen Notenbanken hatten zuletzt deutlich gemacht, dass sie die Bekämpfung der Inflation mit einer Straffung der Geldpolitik bekämpfen wollen.

Gegen 15 Uhr gewinnt der FuW Swiss 50 Index um 1,16% auf 2165,94 Punkte und der SMI 1,12% auf 10'960,88 Punkte. Der SLI steigt um 1,11% auf 1725,47 Punkte und der SPI um 1,05% auf 14'323,69 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 26 hinzu und nur vier verlieren.

Kräftig zulegen können die UBS-Papiere (+3,6%) und mit ihnen die CS-Aktien (+2,3%). UBS hat die Rückkehr von Sergio Ermotti auf den Chefsessel angekündigt. Er soll die Einverleibung von Credit Suisse an die Hand nehmen und die neue Megabank UBS führen. Das kommt bei den Anlegern gut an. «Die Rückkehr des Jedi-Ritters» titelt etwa der Broker KBW.

Das Nachsehen bei diesem Stühlerücken hat Swiss Re (Aktie: +1%). Ermotti gibt nämlich das Amt als Verwaltungsratspräsident beim Rückversicherer ab. Nun gilt es für Swiss Re, nach einem valablen Nachfolger zu suchen.

Weit vorne bei den Blue Chips sind neben UBS auch Tech-Aktien wie jene von AMS-Osram (+2,6%), Logitech (+3,5%) oder Temenos (+2,4%) zu finden. Und auch Zykliker wie der Logistiker Kühne + Nagel (Aktie: +2,3%), der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont (+2,2%) oder Sika und Adecco (beide +2,0%) legen kräftig zu.

Nach oben geht es auch für Nestlé (+1,4%). Hier verweisen Händler auf einen Medienbericht, wonach der Nahrungsmittelriese eine Übernahme der Heimtiernahrungssparte des weltgrössten Geflügelexporteurs BRF SA erwäge.

Während auch Schwergewicht Roche (+1,3%) mit dem Markt anzieht, nehmen Investoren beim Konkurrenten Novartis (–0,6%) erst einmal einige Gewinne mit. Die Titel hatten zuletzt von guten Studiendaten profitiert. Auch Swatch (–0,3%) oder Alcon (–0,1%) zählen zu den wenigen Verlierern.



Ausblick Wallstreet: Richtungssuche geht weiter

Das Auf und Ab an den US-Börsen dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Nach der Erholung am Freitag und zum Wochenstart sowie leichten Verlusten am Dienstag wird zur Wochenmitte ein freundlicher Handelsauftakt erwartet.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,65% höher auf 32’606 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,86% im Plus erwartet bei 12’720 Zählern.

Noch bleibe die Unsicherheit der Marktteilnehmer hoch, ob die jüngsten Turbulenzen in der Bankenbranche doch nicht der Beginn einer Krise gewesen seien oder doch ernsthafte wirtschaftliche Sorgen im Raum stünden, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Da derzeit jedoch die Sorgen über die Stabilität des Bankensektors abebbten, dürfte sich ihm zufolge die Aufmerksamkeit wieder auf die US-Notenbank Fed richten.

Diese hatte vor einer Woche den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation um 0,25 Prozentpunkte weiter angehoben. Nun wird mit Spannung auf die Inflationsdaten am Freitag gewartet, denn die Notenbanken sind seit den jüngsten Turbulenzen vorsichtiger geworden und bewegen sich weg von der «Whatever it takes»-Politik zur Inflationsbekämpfung.

Unterstützung kam nun zudem von den Geschäftsausblicken des grössten deutschen Halbleiterproduzenten Infineon sowie des grössten US-Speicherchipherstellers Micron.

Micron überraschte mit einem am oberen Ende der Spanne besser als von Analysten erwarteten Umsatzausblick auf das laufende Quartal. Das nähre Hoffnungen, dass das Schlimmste für die Branche überstanden sei, hiess es. «Die Lagerbestände der Kunden verbessern sich, und wir erwarten eine allmähliche Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche», hatte Vorstandschef Sanjay Mehrotra laut Redetext am Vorabend mitgeteilt. Die im Nasdaq-Auswahlindex notierte Aktie stieg vorbörslich um 2,7%.

In den Fokus zudem auch das Papier des Yoga-Bekleidungsherstellers Lululemon rücken. Vorbörslich sprang es um 16,3% nach oben. Die Jahresziele übertrafen die Analystenerwartungen. Das Unternehmen verwies auf eine hohe Nachfrage, auch wenn es weiterhin mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen hat, was sich negativ auf die Margen auswirkt.

Bonds Schweiz: Knapp gehalten – Emissionsgeschäft belebt sich

Die Schweizer Obligationenbörse zeigt sich am Mittwoch wenig verändert. Die Ängste vor einer neuen Bankenkrise flauten weiter ab, und damit nehme der Risikoappetit der Marktteilnehmer weiter zu, sagen Händler. Dies dämpfe die Nachfrage nach den als sicher geltenden Obligationen. Die Aktivitäten im Sekundärmarkt hielten sich daher auch im Rahmen, heisst es am Markt weiter.



Am Primärmarkt funktioniere das Geschäft für Anleihen, die mit Pfandbriefen gedeckt seien oder die über ein hohes Rating verfügten, wieder gut, sagt ein Händler. Dies zeige sich sehr gut bei der Anleihe der Basellandschaftlichen Kantonalbank, die den Emissionsbetrag dank guter Nachfrage von ursprünglich 100 auf letztlich 235 Mio. Fr. habe erhöhen können. Dabei sei dem Papier auch die knapp zweijährige Laufzeit zugutegekommen. Das Papier sei gleich gut gelaufen wie die jüngst emittierten ebenfalls rund zweijährigen Obligationen der Basler Kantonalbank.



Auch der erste Greenbond von Allreal wurde gut aufgenommen, und dies trotz der Probleme in einzelnen Immobilienmärkten in Europa. Der Immobilienkonzern habe für die 150 Mio. grosse Anleihe zwar eine gewisse Neuemissionsprämie offerieren müssen, sagte ein Händler. Dies zeige aber, dass die Investoren sehr gut zwischen den europäischen und den klar besser aufgestellten schweizerischen Immobilienfirmen zu unterscheiden wüssten. Denn der Schweizer Markt stehe im Vergleich zum deutschen oder schwedischen deutlich stabiler da. Dort haben Immobilien nämlich seit geraumer Zeit mit starkem Gegenwind zu kämpfen.



Dass das Eis für Neuemissionen gebrochen sei, habe schon die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute am Vortag gezeigt. Der Hypothekenfinanzierer hatte mit einer 10- und einer 15-jährigen Anleihe insgesamt 826 Mio. Fr. aufgenommen. Dagegen dürfte der Markt vor allem für ausländische «Financials», wenn sie nicht durch Pfandbriefe gedeckt seien, derzeit nicht sehr aufnahmefähig sein, meint der Händler.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.15 Uhr um 21 BP höher auf 142,07%. Der Umsatz beträgt allerdings lediglich 2 Kontrakte. Am Vortag war er um 105 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert 15 BP auf 124,452%.



Von den bis dahin gehandelten 11 Eidgenossen notieren drei fester und sieben schwächer. Einer ist unverändert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,941 und die der zehnjährigen mit 1,140% angegeben.



Der zehnjährige Kassazins sinkt minim auf 1,153 von 1,155% am Vortag.

Euro hält sich über 1.08 $ – Euro/Franken knapp unter Parität

Der Euro hat am Mittwoch bis zum Mittag moderat zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0860 $ und damit etwas mehr als am Morgen.

Das Euro-Franken-Paar verharrt stabil bei Kursen von 0.9970, während der US-Dollar auch zum Franken etwas nachgibt und bei 0.9181 wieder unterhalb der 0.92er-Marke steht.

Leichten Auftrieb erhielt der Euro von Äusserungen aus den Reihen der EZB. Chefökonom Philip Lane stellte ebenso wie der slowakische Notenbankchef Peter Kazimir weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Lane schränkte seine Aussage jedoch für den Fall weiteren Bankenstresses ein, Kazimir stellte die Möglichkeit eines langsameren Straffungstempos in den Raum.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag hellte sich die Konsumstimmung in Deutschland auf, während sie sich in Frankreich leicht eintrübte. Für Deutschland stellten die Marktforscher von GfK eine fortgesetzte Erholung fest, allerdings mit nachlassender Dynamik. Während die zuletzt gesunkenen Energiepreise für Entlastung sorgten, wird der Verbrauch nach wie vor durch die hohe Inflation belastet.

In den Vereinigten Staaten stehen am Nachmittag Daten vom Immobilienmarkt an. Aus den Notenbanken wollen sich weitere Redner zu Wort melden, darunter die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel.

Ölpreise legen weiter zu – US-Ölreserven stützen

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 79.27 $. Das waren 62 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 76 Cent auf 73.96 $.



Seit Beginn der Woche konnten sich die Notierungen am Ölmarkt von den jüngsten Verlusten erholen. In dieser Zeit hat sich Rohöl aus der Nordsee mehr als 4 Dollar je Barrel verteuert. In den Wochen davor wurden die Ölpreise erheblich durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas beruhigt.



Am Markt wurde auch auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 6,1 Mio. Barrel verzeichnet hat. Fallende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.



Im Tagesverlauf veröffentlicht die US-Regierung die offiziellen Daten zur Entwicklung der Ölreserven. Aufgrund der Grösse der US-Wirtschaft spielen die Zahlen am Ölmarkt eine wichtige Rolle und können neue Impulse am Ölmarkt auslösen.

Bitcoin von Klagen gegen Kryptobörse unbeeindruckt

Die Kryptowährung Bitcoin bleibt von einer Klagewelle der US-Behörden gegen Branchengrössen in der Kryptowelt unbeeindruckt. Die weltgrösste Krypto-Handelsplattform Binance hat laut der US-Aufsichtsbehörde CFTC bestimmte Geschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche praktisch unverändert bei 28'350 $. In den letzten 24 Stunden konnte der Kurs indes um 5,4% zulegen, nachdem er zu Beginn der Woche und nach der Bekanntgabe der Klage gegen Binance noch unter die Marke von 27'000 $ fiel. Die Marktkapitalisierung der grössten Kryptowährung bewegt sich damit weiterhin um die Marke von 550 Mrd. $.

Ether notiert aktuell bei 1820 $ und damit im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls unverändert. Während der Bitcoin in den letzten 30 Tagen über 20% an Wert gewann, sind es bei Ether derweil nur gut 11%. Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes liegt bei 1234 Mrd. $ und damit rund 20 Mrd. über dem Niveau der Vorwoche.

