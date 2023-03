Börsenbericht vom 29. März 2023 – Schweizer Börse weiter auf Erholungskurs Trotz uneinheitlicher Vorgaben aus Übersee gibt es zum Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt zunächst vorwiegend steigende Kurse. Im Fokus stehen UBS und Swiss Re.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich aufwärts. Die Stimmung werde von der Ruhe in der Bankenkrise gestützt, von der über Nacht keine weiteren schlechten Nachrichten gekommen sind. Das grosse Stühlerücken hierzulande wird derweil überwiegend als positiv bewertet.

Gleichzeitig rücken Themen wie Inflation und Zinsen wieder stärker ins Bild der Anleger. In den USA etwa stieg die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe wieder über die 4-Prozent-Marke. Uneins sind Investoren derzeit mit Blick auf den nächsten Zinsentscheid des Fed im Mai. Entsprechend wichtig dürften im Wochenverlauf die US-Inflationsdaten sein. Zudem schrieb die gewichtige US-Investmentbank Goldman Sachs in einem Kommentar, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA im Zuge der Turbulenzen im Bankensystem zugenommen habe.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 9.15 Uhr um 0,51% auf 2151,89 Punkte. Der SMI gewinnt 0,48% hinzu auf 10'891,19 Punkte. Der SLI steigt um 0,5% auf 1714,99 und der SPI um 0,49% auf 14'244,95 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen alle bis auf Alcon, Novartis und Swiss Re hinzu.

Im Rampenlicht steht erneut die UBS (+1,5%). Denn Sergio Ermotti übernimmt nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS die Führung der neuen Superbank. Damit steht der Tessiner bereits zum zweiten Mal an der Spitze der grössten Schweizer Bank. Im Kielwasser geht es auch für die CS um 1,4% aufwärts.

Die Rückkehr Ermottis zur UBS hat auch Folgen für den Rückversicherer Swiss Re (-0,5%), der sich in den nächsten Wochen auf die Suche nach einem neuen Verwaltungsratspräsidenten machen muss. In einem ersten Kommentar werten die Vontobel-Experten die Entscheidungen als positiv für die UBS, aber tendenziell eher negativ für den Rückversicherer.

Spitzenreiter sind allerdings Technologiewerte wie AMS Osram, Logitech und VAT, die sich zwischen 3,9% und 1,7% verteuern. Nachrichten wie die erhöhte Prognose des deutschen Halbleiterherstellers Infineon oder auch die Aufspaltung des asiatischen Tech-Giganten Alibaba sorgten für gute Laune.

Euro hält sich über 1.08 $ - EUR/CHF knapp unter Parität

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1.0835 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Zum Franken bewegt sich der Euro mit 0.9979 knapp unter der Parität und auch der US-Dollar kann seine Vortagesgewinne halten und kostet aktuell 0.9210 Fr.



Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Morgen veröffentlichen die Marktforscher von GfK ihr monatliches Konsumklima für Deutschland. Im Laufe des Vormittags werden ähnliche Zahlen aus Frankreich erwartet.



In den Vereinigten Staaten stehen am Nachmittag Daten vom Immobilienmarkt an. Aus den Notenbanken wollen sich einige Redner zu Wort melden, darunter die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 78.94 $. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 47 Cent auf 73.67 $.



Mit dem Preisanstieg setzen die Erdölpreise ihre Erholung der vergangenen Tage fort. In den Wochen davor wurden sie dagegen erheblich durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas beruhigt.



Im Tagesverlauf veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten. Aufgrund der Grösse der US-Wirtschaft spielen die Zahlen am Ölmarkt eine wichtige Rolle. Bereits am Dienstagabend hatte der Industrieverband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die Zahlen gelten als Orientierungsgrösse für die offiziellen Zahlen.

Wallstreet: Vorsichtige Anleger

In den USA haben die Börsen nach einem guten Wochenstart wieder verloren. Wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem gestressten Bankensektor sind die Anleger weiterhin vorsichtig. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,12% tiefer bei 32’394,25 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,16% und schloss bei 3971,27 Zählern. Und der technologielastige Nasdaq 100 notierte mit 0,49% etwas stärker im Minus und schloss bei 12’610,57 Punkten.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens, die nach einem sehr guten Zahlenset um 2,7% zulegten. Noch höher schossen die Papiere des Kinobetreibers AMC Entertainment, die um gut 13% gewannen. Einem Medienberichte zufolge soll AMC vor der Übernahme durch Amazon stehen.

Stark ins Minus rutschte hingegen der Fahrdienstvermittler Lyft (–7,6%) ab. Die Gründer Logan Green und John Zimmer treten aus der Geschäftsleitung zurück, bleiben jedoch im Verwaltungsrat.

Die Aktien des Medienkonzerns Fox Corp schlossen 2,7% tiefer, nachdem eine Analystin der Bank of America ihre Kaufempfehlung gestrichen hatte.

Asien/Pazifik: Alibaba treibt Börse in Hongkong an

Die asiatischen Börsen haben nach der verhaltenen Entwicklung in den Vortagen am Mittwoch wieder zugelegt. Spitzenreiter unter den grösseren Handelsplätzen war Hongkong, wo die Aktie von Alibaba Akzente setzte.



Die Neuigkeiten zur Struktur des chinesischen Online-Handelsriesen kamen gut an. Insgesamt sind sechs Geschäftsbereiche geplant sowie weitere Beteiligungen. Damit würde das 220-Milliarden-Dollar-Imperium zu einer Tech-Holding. Jeder Bereich soll demnach die Möglichkeit haben, Fremdkapital aufzunehmen und einen Börsengang anzustreben. Trotz der nun verkündeten Aufspaltung sollen die bereits geplanten Kostensenkungen nicht zu kurz kommen, betonte Alibaba. Die Aktie gewann fast 13.



Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg im späten Handel um 1,79% auf 20’138,42 Punkte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen kletterte um 0,25% auf 4009,65 Punkte.



Die Gewinne in Hongkong strahlten unterdessen auf andere asiatische Börsen aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,33% höher mit 27’883,78 Punkten und knüpfte damit an seine überdurchschnittliche Entwicklung der vergangenen Monate an.



Auch australische Aktien zogen nach den Vortagsgewinnen weiter an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Abschwächung der Verbraucherpreisentwicklung. Der Zuwachs sei im Februar so langsam wie seit acht Monaten nicht mehr gewesen. Damit mehrten sich die Zeichen für eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus. Der S&P ASX 200 stieg um 0,23% auf 7050,30 Punkte.

AWP/REUTERS

