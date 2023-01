Börsenbericht vom 30. Januar 2023 – Schwergewichte stützen Schweizer Börse Die anstehenden Zinsentscheide der grössten Notenbanken halten Anleger am Schweizer Aktienmarkt in Atem.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt neigt am Montagnachmittag weiter leicht zur Schwäche. Da die hiesigen Index-Schwergewichte allerdings gut gesucht sind, steht der SMI als wichtigster Schweizer Indikator gar leicht im Plus. Eine klare Mehrheit der Titel notiert aber im roten Bereich. Das Geschäft verläuft laut Händlern grundsätzlich relativ ruhig. Vor den mit Spannung erwarteten Zinsbeschlüssen der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) am Donnerstag verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es.

Bis die Notenbankentscheide durch sind, stehen allerdingst noch diverse Konjunkturdaten und Firmenabschlüsse auf der Agenda. Hierzulande sind es vor allem die Firmenabschlüsse von UBS (Dienstag), Novartis (Mittwoch) sowie ABB und Roche (Donnerstag), welche für Bewegung bei den entsprechenden Aktien sorgen könnten. Dass diese den gesamten Leitindex, der sich seit rund zwei Wochen mehr oder weniger seitwärts bewegt, aus dem aktuellen Trendkanal herauslösen können, sei aber eher nicht zu erwarten, meinte ein Händler.

Der FuW Swiss 50 Index verliert um 14.45 Uhr 0,31% auf 2’209,81 Punkten. Der SMI notiert 0,12% höher auf 11'345,70 Punkten und damit nahe dem Tageshoch. Auch der breite Markt gemessen am SPI avanciert leicht, und zwar um 0,06% auf 14'560,30 Zähler. Der SLI hingegen, bei dem die wichtigsten Titel nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, fällt um 0,18% auf 1774,75. Unter seinen 30 Titeln gibt es aktuell 22 Verlierer und sieben Gewinner, einer (Swiss Re) ist unverändert.

Deutliche Einbussen verbuchen weiterhin vor allem die Wachstums- und Technologiewerte, die zuletzt stark gestiegen sind. Am stärksten unter Druck sind aktuell die Anteile des Medizintechnikkonzerns Straumann (-3,0%), sowie die Technologiewerte AMS Osram (-2,9%), VAT (-1,7%) und Temenos (-1,1%).

Dabei könnte das schwache Ergebnis des Chip-Riesen Intel noch negativ nachwirken, heisst es. Zudem sorgen Berichte mehrerer amerikanischer und europäischer Medien zusätzlich für Unsicherheit. Laut Medienberichten haben die Niederlande und Japan bei Gesprächen in Washington offenbar zugestimmt, sich Amerikas strengen Verboten für den Chip-Export nach China anzuschliessen.

Unter klaren Kursverlusten leiden zudem die Papiere des Prüfkonzerns SGS (-1,0%) und des Asset Managers Partners Group (-0,9%), wobei Händler diese Bewegungen vor allem mit Ratingänderungen und Kurszielsenkungen begründen.

An der Spitze der Blue Chips stehen derweil die Index-Schwergewichte Nestlé (+1,1%) und Novartis (+0,8%). Beide machen damit einen Teil der grösseren Verluste in der letzten Woche wieder wett. Roche GS (-0,4%) haben hingegen etwas Mühe. UBS (+0,1%) sind im Vorfeld der Zahlen wenig bewegt.

Auf den hinteren Rängen brechen PolyPeptide (-6,7%) ein. Der Pharmazulieferer hat den Abgang seines Chef vermeldet, ohne die Nennung von näheren Gründen. Interroll (+6,5%) legen nach Umsatzzahlen deutlich zu.

New York: Schwach – Warten auf Tech-Zahlen und Notenbanken

Der Börsenstart in die Woche der Notenbanken und der Zahlen grosser US-Technologiegiganten könnte am Montag misslingen. Anleger halten sich vor den wichtigen Ereignissen zunächst zurück, insbesondere im Technologiesektor zeigen. Dieser reagiert besonders empfindlich auf steigende Zinsen. Wichtig wird daher vor allem am Mittwoch der Ausblick der US-Notenbank Fed auf die weitere Zinsentwicklung.

Der stark technologielastige Index Nasdaq 100 wurde eine Stunde vor dem Auftakt vom Broker IG gut ein Prozent tiefer auf 12’032 Punkte taxiert. Er hat in diesem Jahr aber bislang mit mehr als elf Prozent Plus auch einen besonders guten Lauf hinter sich. Der Leitindex der Wall Street, der Dow Jones Industrial , wird am Montag mit 33’771 Punkten weniger stark mit einem halben Prozent im Minus gesehen. Er hat bislang in diesem Jahr aber auch nur 2,5% zugelegt.

Im Laufe der Woche dürften die Weichen an den Börsen mit den erwarteten Zinsentscheiden neu gestellt werden. Am Mittwoch entscheidet zuerst die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins, gefolgt von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) am Donnerstag. Es wird damit gerechnet, dass die Fed ihren Leitzins nochmals um 0,25 Prozentpunkte erhöht und so ihr Tempo bei ihren Zinserhöhungen weiter drosselt.

Ausserdem wird den Resultaten der US-Konzerne Meta , Amazon , Alphabet und Apple ab der Wochenmitte viel Bedeutung beigemessen. Die Kurse dieser Tech-Branchengrössen sanken am Montag vorbörslich zwischen 0,5 und 1,4%. Pierre Veyret vom Broker ActivTrades begründete dies mit Gewinnmitnahmen. Auch in Asien und Europa hatte am Montag bereits eine Kurskorrektur bei Tech-Werten stattgefunden.

Der seit Kurzem börsennotierte Medizintechnikkonzern GE Healthcare schloss derweil das vergangene Jahr mit einem Gewinnrückgang ab. Dabei belasteten inflationsbedingt höhere Kosten sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung, wie der Konkurrent von Siemens Healthineers und Philips am Montag in Chicago (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte.

Am Dienstag werden dann mit UPS , Pfizer , McDonald's , Caterpillar , General Motors oder ExxonMobil wieder hochkarätige Quartalsberichte aus weiteren Industriebereichen erwartet.

Nachrichtlich einen Blick wert ist Curevac , die Titel des in den USA notierten Tübinger Impfstoffforschers zogen vorbörslich um 5,7% an. Die Aktien stabilisieren sich damit weiter nach ihren Schwankungen, die zuletzt ermutigende frühphasige Studiendaten zu neuen Covid- und Grippe-Impfstoffen ausgelöst hatten. Curevac lieferte nun nochmals ähnliche Daten nach, die für beide Indikationen ältere Erwachsene betreffen.

Bonds Schweiz: Abwärtstrend hält an - Renditen steigen

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert auch zum Wochenstart schwächer. Damit setzt sich im Gegenzug auch der Renditeanstieg fort. Geschuldet ist dies unter anderem der überraschend gestiegenen Inflation in Spanien. Darauf hätten auch die Frankenswapsätze angezogen, was wiederum die Kurse der Zinspapiere belastete, heisst es am Markt.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen uneinheitlich aus. So schrumpfte in Deutschland im Zuge von Rekordinflation und Energiekrise die Konjunktur zum Ende des vergangenen Jahres und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Dagegen hat sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Januar zum 4. Mal in Folge aufgehellt.

Auch in der Schweiz haben sich die Aussichten für die Wirtschaft markant aufgehellt. Das Kof-Konjunkturbarometer ist im Januar klar gestiegen. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nicht in diesem Ausmass.

Am Primärmarkt konnte die LGT Bank AG 250 Mio. Fr. für 10 Jahre mit einer Rendite von 2,477% aufnehmen. LGT sei ein begehrter Schuldner. Die Nachfrage sehr gut gewesen, obwohl Anleger eigentlich Anleihen mit kürzeren Laufzeiten bevorzugen würden, sagte ein Händler. Der Emissionsbetrag habe aufgestockt und der Swapspread auf +77 von 80-85 BP eingeengt werden können.

Am Freitag hatte sich die DZ Bank noch 125 Mio. Fr. für 6,5 Jahre mit einem Coupon von zu 2,625% geholt.

Der März-Conf-Future gibt zur Berichtszeit um 13.30 Uhr um 51 BP auf 141,20% nach. Der Umsatz beträgt 20 Kontrakte. Am Freitag war der Conf um 54 BP gesunken. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gibt um 42 BP nach auf 125,15% nach einem Minus von 31 BP am letzten Handelstag.

Sieben Eidgenossen notieren schwächer und einer fester. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,987 und die der zehnjährigen mit 1,265% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,268 von 1,231% am Freitag.

Euro legt nach spanischen Inflationsdaten zu

Der Euro hat am Montag nach überraschend hohen Inflationsdaten aus Spanien zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0890 US-Dollar. Zeitweise war der Kurs sogar über die Marke von 1.09 $ gestiegen, nachdem er am Morgen noch gut einen halben Cent niedriger gelegen hatte.



Auch zum Franken legte der Euro etwas zu. Das EUR/CHF-Währungspaar kostete am Mittag 1.0032 nach 1.0010 am Morgen. USD/CHF ging derweil zuletzt mit 0.9207 ganz leicht tiefer um als am frühen Morgen.



Auslöser der Euro-Gewinne war, dass die Inflation in der viertgrössten Euro-Volkswirtschaft Spanien zu Jahresbeginn überraschend gestiegen ist. Die nach europäischen Standards ermittelte Rate (HVPI) stieg im Januar von 5,5 auf 5,8%. Bankvolkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 4,8% prognostiziert. Obwohl der Anstieg auch auf statistische Umstellungen zurückzuführen sein dürfte, ist es keine gute Nachricht für die EZB. Die Notenbank stemmt sich bereits seit einiger Zeit mit höheren Leitzinsen gegen die hohe Teuerung.



An diesem Donnerstag entscheidet der EZB-Rat über den geldpolitischen Kurs. Es wird mit einer abermaligen Zinsstraffung gerechnet. Ausserdem treffen in dieser Woche die US-Notenbank Fed und die Bank of England ihre Zinsentscheide. An Konjunkturdaten stehen ebenfalls viele Höhepunkte an. Den Auftakt machte am Montag das Statistische Bundesamt, das in einer ersten Schätzung eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im Schlussquartal 2022 mitteilte. Erwartet wurde eine Stagnation.



Ölpreise am Mittag kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Montag kaum verändert. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.71 $. Das waren 5 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 7 Cent auf 79.61 $.

Nur kurzzeitig wurden die Erdölpreise durch einen Anschlag auf eine iranische Militäranlage bewegt, den das «Wall Street Journal» Israel zuschrieb. Spannungen im Nahen Osten werden am Rohölmarkt oft genau verfolgt, da in der Region viele ölreiche Länder wie Iran ansässig sind.

In der neuen Woche stehen unterdessen zahlreiche Ereignisse an, die am Markt für Preisbewegung sorgen könnten. Zum einen treffen die grossen Notenbanken aus den USA, der Eurozone und Grossbritannien ihre Zinsentscheidungen. Zum anderen werden viele wichtige Konjunkturdaten erwartet.

Die Lage am Rohölmarkt ist weiterhin durch eine moderate Erholung gekennzeichnet. Hierzu trägt in erster Linie die Abkehr Chinas von seinem strikten Corona-Kurs bei. Marktteilnehmer erhoffen sich eine konjunkturelle Belebung, die auch mit einer grösseren Energienachfrage einhergehen dürfte.

AWP/REUTERS

