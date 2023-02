Börsenbericht vom 16. Februar 2023 – Schweizer Börse weiterhin im Plus Wie bereits gestern, geht es auch am Donnerstag am Schweizer Aktienmarkt gemächlich aufwärts.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Investoren lassen sich von den Aussagen der Zentralbanken aktuell nicht verunsichern. Vielmehr nehmen sich angesichts robuster Wirtschaftsdaten steigende Zinsen in Kauf. Dass der SMI seinen europäischen Pendants trotz kleinem Kursplus etwas hinterherhinkt, ist den beiden Schwergewichten Nestlé und Novartis geschuldet. Durchwachsene Jahreszahlen des weltgrössten Lebensmittelkonzerns werden verschnupft aufgenommen.

Neben den Aktienmärkten steigen derzeit auch die Renditen am Anleihemarkt. Die jüngsten Zahlen dürften Fed, EZB und Co. eher länger als kürzer auf die geldpolitische Bremse treten lassen, kommentiert ein Händler. «Das aber ist den Anlegern derzeit lieber als Anzeichen einer Rezession.» Entsprechend schienen Marktteilnehmer nun vermehrt von einem Soft-Landing-Szenario auszugehen. Am Nachmittag steht in den USA dann ein weiterer Schwung an Daten auf dem Plan.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.10 Uhr um 0,67% auf 2254,37 Punkte. Der SMI gewinnt 0,10% hinzu auf 11'284,25 Punkte. Der SLI steigt um 0,47% auf 1790,34 und der SPI um 0,13% auf 14'536,59 Punkte. Im SLI gewinnen 25 Titel hinzu und fünf geben nach.

Das Hauptaugenmerk gilt an diesem Tag dem Schwergewicht Nestlé (-0,9%), die nach Jahreszahlen einen volatilen Kursverlauf sehen und damit den Gesamtmarkt massgeblich beeinflussen. Der Konzern kann zwar eine robuste Ebit-Marge vorweisen und blickt zuversichtlich auf das laufende Jahr. Doch mit der Umsatzentwicklung hat Nestlé besonders im Schlussquartal enttäuscht.

Dass auch Schwergewicht Nummer zwei, Novartis (-0,7%), verliert, bremst den Gesamtmarkt aus. Roche (+0,4%) halten sich etwas besser. Ein französisches Berufungsgericht hat Bussen gegen die beiden Gesellschaften aufgehoben. Die Rekordstrafe von insgesamt 444 Mio. € hatte die französische Wettbewerbsbehörde im Jahr 2020 verhängt.

Das Gewinnerfeld wird mittlerweile von den Sonova-Aktien (+3,5%) angeführt. Die Aktien setzen damit ihre seit Dienstag anhaltende Erholung weiter fort. Am Vortag hatten bereits Zahlen vom Konkurrenten Cochlear die Papiere gestützt.

Auch bei Straumann (+2,3%) setzt sich die seit einigen Tagen anhaltende Erholung fort. Der Dentalimplantate-Hersteller wird in der kommenden Woche mit Zahlen erwartet. Aber auch sonst sind Zykliker verstärkt gesucht, wie Kursgewinne zwischen 2,5 und 1,4% bei Werten wie Kühne + Nagel, Temenos, Swatch und VAT zeigen.

Der Bankensoftwarehersteller Temenos hatte am Morgen mitgeteilt, seine Generalversammlung um mehr als einen Monat auf den 3. Mai 2023 vorzuziehen. Damit kommt das Unternehmen offenbar Forderungen von aktivistischen Aktionären entgegen.

Fest präsentieren sich auch die CS-Aktien, die sich um 2,3% auf 2.859 Fr. verteuern. Partners Group, Julius Bär, und UBS sind mit Kursgewinnen von bis zu 1,3% ebenfalls auf den Einkaufslisten zu finden. Am Markt wird unter anderem auf die Zahlen der deutschen Commerzbank verwiesen, die dem Sektor einen gewissen Schub geben.

Im Fall von Givaudan (+1,1%) verweisen Händler auf die Konkurrenten DSM und Firmenich. Beide haben am Morgen Zahlen vorgelegt, die laut einer ersten Bernstein-Einschätzung stark ausgefallen sind. Die beiden Konzerne planen im laufenden Jahr ihren Zusammenschluss.

Darüber hinaus haben sich zahlreiche Unternehmen aus den hinteren Reihen mit Zahlen gemeldet. Aluflexpack (+3,3%) und Phoenix Mecano (+2,6%) können denn auch überzeugen. Das Biopharmaunternehmen Cosmo (+0,5%) bewegt sich dagegen zwischen Gewinnen und Verlusten.

Klarer Favorit sind allerdings Newron (+16%), die nach neuen Studiendaten zeitweise um mehr als 20% in die Höhe geschnellt sind.

Analystenkommentare sorgen unterdessen bei Swissquote (+2,7%) und Polypeptide (-3,4%) für ausgeprägtere Kursreaktionen.

Euro steigt wieder über 1.07 $ - Stabil zum Franken

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1.0705 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.



Das Euro/Franken-Paar hat sich derweil bei einem Stand von 0.9874 kaum vom Fleck bewegt. Der US-Dollar hält sich mit 0.9225 Fr. ebenfalls recht stabil.



Am Donnerstag dürften die Marktteilnehmer einen ganzen Schwung an US-Daten in den Blick nehmen. Am Nachmittag werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt, Daten vom Immobilienmarkt und neue Preiszahlen von den Unternehmen veröffentlicht. Zudem wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve zu Wort melden.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 85.10 $. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig zurück, um 22 Cent auf 78.37 $.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche viel stärker als erwartet gestiegen waren. Ausserdem ging es mit den US-Ölreserven die achte Woche in Folge aufwärts, was die Ölpreise tendenziell belastet.

Generell bewegen sich die Ölpreise bereits seit einigen Woche in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 80 und 90 $. Nach oben werden die Preise durch Nachfragesorgen wie die immer wieder aufkeimenden Konjunkturängste begrenzt. Für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgen hingegen das knappere Angebot aus Russland und die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung in China.

Wallstreet schliesst im Plus

Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Anleger hatten weiter Mühe, für Aktien eindeutige Schlüsse aus aktuellen Wirtschaftsdaten zu ziehen. Am Vortag hatten die jüngsten Inflationszahlen es den Investoren schwer gemacht, zwischen Konjunktur- und Zinsaussichten abzuwägen. Nun sorgten starke Einzelhandelsdaten für ähnliche Unsicherheit.

Der Dow Jones Industrial schaffte es erst in den letzten Handelsminuten mit einem Plus von 0,1% knapp in die Gewinnzone und stieg auf 34’128 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,3% auf 4148 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 legte mit 0,8% am deutlichsten zu und erreichte 12’688 Zähler.

Im Nasdaq hoben die starken Zahlen des Unterkünftevermittlers Airbnb die Stimmung. Sie liessen den Kurs um gut 13% auf das höchste Niveau seit Mai 2022 steigen. Bei der Online-Reisebuchungsplattform TripAdvisor dagegen liessen im Laufe des Tages Gewinnmitnahmen ein Plus von 8% auf nur noch 0,3% schrumpfen.

Der Öl- und Gaskonzern Devon Energy enttäuschte mit seinem Ergebnis, was der Aktie einen Kursverlust von 10,5% bescherte. Ein weiterer Verlierer waren die Titel von Biogen mit einem Abschlag von 3,5%. Bei dem Biotech-Unternehmen überzeugte zwar das Quartalsergebnis, 2023 aber rechnet es mit sinkendem Umsatz.

Asiatische Märkte positiv gestimmt

Die Börsen in Asien bewegen sich allesamt in die positive Richtung.

In Tokio steigt der Nikkei 225 0,8%, der breiter gefasste Topix 500 legt 0,7% zu. In China steht der CSI 300 ebenfalls 0,7% im Plus, und der Shanghai Composite gewinnt 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong steigt 1,9%. Der südkoreanische Kospi ist mit 1,7% im Plus. In Australien legen der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,8% zu.

AWP/REUTERS

