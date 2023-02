Börsenbericht vom 24. Februar 2023 – Schweizer Börse weiterhin im Plus Am Freitag geht es am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich aufwärts. Zinsen bleiben das beherrschende Thema.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Mit seinen Kursgewinnen zum Wochenschluss sichert sich der Schweizer Aktienmarkt aktuell auch auf Wochensicht ein leichtes Plus. Auch wenn Zinssorgen in dieser Woche wieder zu den beherrschenden Themen gehörten, haben sich die Märkte nicht zuletzt dank Schnäppchenjägern vergleichsweise gut gehalten. Sie hätten die Märkte immer wieder aufgefangen, kommentiert ein Händler. Mit den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten bleibt die Zinspolitik der Notenbanken aber auch zum Wochenschluss ein wichtiges Thema.

Der für den Nachmittag erwartete PCE Deflator gilt als Lieblingsindex der US-Notenbank, heisst es von Händlern. «In den vergangenen Monaten ist das Pendel zwar aus dem Gefahrenbereich einer zu hohen Inflation zurückgeschwungen, aber die Kerninflation ist in den USA nur halb so stark gefallen wie die Gesamtrate.» Das sei ein Grund zur Besorgnis und könnte hohe Zinsen für längere Zeit notwendig werden lassen, um auch hartnäckige Faktoren wie Mietzinsen oder Löhne abzukühlen. Insgesamt lasse der Rückenwind, mit dem die Börsen ins neue Jahr gestartet sind, allmählich nach, ergänzt Raiffeisen in einem Wochenkommentar.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.00 Uhr um 0,49% auf 2240,10 Punkte. Der SMI gewinnt 0,42% hinzu auf 11'295,14 Punkte. Der SLI steigt um 0,43% auf 1789,04 Zähler und der breite SPI um 0,43% auf 14'525,85 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Einigkeit herrscht bei den Marktakteuren auch darüber, dass der heutige Berichtstag ohnehin mit einer gedämpften Stimmung einhergehe, da gleich zwei Ereignisse Jahrestage haben. «Heute ist es ein Jahr her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und drei Jahre her, dass wir den ersten grossen Ausverkauf im Zusammenhang Covid-19 erlebt haben.» Die Welt habe sich durch diese Ereignisse für immer verändert, und die Auswirkungen dürften noch viele Jahre lang nachwirken. «In der Tat sind die Nachbeben noch immer jeden Tag auf den Märkten zu spüren.»

Mit Blick auf die Einzelwerte stechen zum Wochenschluss Holcim (-0,9%) als Hauptgesprächsthema hervor. Angesichts der überraschenden Veränderungen in der Führungsetage rücken die Rekordzahlen des Baustoffkonzerns fast in den Hintergrund. Die Zahlen des weltgrössten Baustoff-Herstellers werden grundsätzlich als gut und solide beurteilt. Die Personalie - CEO Jan Jenisch wird VR-Präsident - ist weniger vom Inhalt als vom Zeitpunkt her überraschend. Die Aktien pendeln denn auch über weite Strecken zwischen Gewinnen und Verlusten.

Noch stärker geben auf der dünn besetzten Verliererliste nur Temenos (-1,0%) nach. Nachdem der Bankensoftware-Spezialist zu Beginn der Woche noch klar zugelegt hat nach Zahlen und Strategie-Zielen, deuteten die aktuellen Abgaben auf Gewinnmitnahmen hin, heisst es im Handel.

Die Favoriten-Liste wird unterdessen von Adecco und Novartis angeführt, die beide mehr als 1% hinzugewinnen. Der Personaldienstleister wird in der kommenden Woche Zahlen vorlegen. Novartis wiederum bekommen Unterstützung durch einen Stifel-Kommentar, in dem sich der zuständige Analyst zuversichtlich über die weiteren Wachstumschancen des Konzerns zeigt.

Unter den Gewinnern bilden Novartis als defensiver Vertreter aber eher eine Ausnahme. Mit Straumann, AMS Osram, Geberit oder auch VAT greifen Anleger ansonsten nämlich eher bei den sogenannten Wachstumswerten und Zyklikern zu. Die Aufschläge liegen bei 0,8 bis 0,9%.

Überwiegend nach oben bewegen sich auch Finanzwerte. Hier ziehen die CS etwa um 0,9% an. Julius Bär, Partners Group, Zurich, Swiss Life und Swiss Re folgen mit Kursgewinnen von bis zu 0,8%. Nur die UBS hinken dem Markt unverändert hinterher.

Aus den hinteren Reihen kann auch die Industriegruppe Bucher (+1,8%) mit den vorgelegten Zahlen punkten. Sulzer (+4,9%) erhalten nach den Zahlen zu Wochenbeginn von einem lobenden CS-Kommentar starken Zuspruch.

Obseva-Aktien (-0,9%) neigen dagegen zu grossen Schwankungen. Nach der angekündigten Rosskur sackten die Titel kurzzeitig um mehr als 15% ab.

Euro gibt etwas nach – Japanischer Yen schwach

Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag etwas nachgegeben. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.0577 $ und damit etwas weniger als am Morgen.

Das Euro-Franken-Paar notiert mit aktuell 0.9891 in etwa so hoch wie am Vorabend. Am Morgen notierte der Euro allerdings zeitweise über 0.99 Fr. Der Dollar wird aktuell leicht fester bei 0.9352 Fr. gehandelt.

Wachstumszahlen aus Deutschland enttäuschten am Morgen. So ist die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2022 um 0,4% geschrumpft und damit doppelt so stark wie bisher bekannt. «Die Reallöhne schrumpfen, die privaten Haushalte sind weiterhin zum Sparen genötigt», kommentiert Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Und auch die Bauwirtschaft wird vorerst nicht auf bessere Zeiten setzen können. «Die deutsche Wirtschaft wird auch im ersten Quartal im Rückwärtsgang bleiben», erklärt Gitzel.

Der japanische Yen tendiert unterdessen besonders schwach. Marktteilnehmer verwiesen auf Äusserungen des designierten Notenbankchefs Kazuo Ueda während einer Parlamentsanhörung. Der baldige Nachfolger des langjährigen Zentralbankchefs Haruhiko Kuroda signalisierte Kontinuität, also eine Fortsetzung der extrem lockeren Geldpolitik. Erst wenn klarer sei, wohin sich die Inflation bewege, seien Änderungen denkbar. Allerdings werde es wohl noch einige Zeit dauern, bis das Inflationsziel von zwei Prozent nachhaltig erreicht sei.

Am Nachmittag dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA von Interesse sein. Veröffentlicht wird etwa das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass PCE. Zudem werden Zahlen zu den Konsumausgaben, zur Verbraucherstimmung und vom Immobilienmarkt erwartet. Auch wollen sich einige hochrangige Vertreter aus der US-Zentralbank Fed zu Wort melden.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.72 $. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 75.83 $.

Mit den Gewinnen seit Donnerstag haben die Erdölpreise ihre Verluste aus der ersten Wochenhälfte nahezu vollständig ausgleichen können. Für Belastung hatte vor allem der stärkere Dollar gesorgt, da er das in der US-Währung gehandelte Rohöl für Interessenten aus anderen Währungsgebieten rechnerisch verteuert. Die Nachfrage von dort geht daher tendenziell zurück.

Hintergrund der Dollar-Stärke ist vor allem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen stärker anheben könnte als bisher erwartet. Denn die hohe Inflation geht in den USA wie auch andernorts nur langsam zurück. Zudem hat sich die Konjunktur in vielen grösseren Volkswirtschaften besser geschlagen als angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs befürchtet worden war.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank wird das jüngste Auf und Ab am Ölmarkt durch zwei weitere Themen bestimmt: die Erholung der chinesischen Ölnachfrage und das Angebot Russlands. Aus Russland habe es zuletzt Hinweise gegeben, dass die Angebotsausfälle begrenzt seien, heisst es in einer Analyse der Commerzbank. «Das liess den Brentölpreis zuletzt fast auf 80 $ zurückrutschen, zumal gleichzeitig in den USA die Lagerbestände eine reichliche Versorgung des Marktes signalisierten.»

Wallstreet etwas fester

Zinsängste gehören noch nicht der Vergangenheit an. Erneut wurden sie geschürt durch einen überraschend starken Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar; schliesslich konnte doch noch ein Plus von 0,3% zum Börsenschluss erzielt werden. Vor allem dank optimistischem Ausblicks des US-Chipherstellers Nvidia schloss der Nasdaq 100 0,9% fester. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,5% auf 4012,32 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notierte wenig verändert bei 3,87%.

Klar Hauptgewinner des gestrigen Börsentages war der US-Chip- und Prozessorhersteller Nvidia mit starken Quartalszahlen und optimistischem Umsatzausblick. Seine Papiere kletterten um 14%. Es folgten der Entwickler von technischer Simulationssoftware Ansys mit einem Kursplus von 10,5% sowie der führende Anbieter von Vertragsdienstleistungen für Infrastrukturlösungen im Energiesektor Quanta Services (+7,5%). Aber auch der Medizintechnikhersteller GE HealthCare Technology konnte 5,5% zulegen.

Zu den Verlierern des Handelstages gehörte eBay, die einen der grössten Online-Marktplätze betreibt und deren Papiere nach einem enttäuschenden Ausblick 5% verloren. Der Streamingdienst Anbieter Netflix setzte mit einem Kursabschlag von über 3% die jüngste Schwäche fort. Nach enttäuschend schwachen Quartalszahlen notierten auch die Titel der US-Biotech-Gesellschaft Moderna 6,7% tiefer.

Asien etwas schwächer

Mehrheitlich schwächer verläuft der Börsentag in Asien: Der Hongkonger Hang Seng gibt 1,3% nach, und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 1% schwächer. Der koreanische Kospi verliert 0,6%, ebenso der Taiex in Taiwan mit –0,2% – nachdem beide Indizes ja am Vortag recht stark Federn gelassen hatten. Feiertagsbedingt fiel der Börsenhandel in Japan heute aus.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,3% fester.

AWP/REUTERS

