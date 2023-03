Börsenbericht vom 27. März 2023 – Schweizer Börse weiterhin im Plus Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenbeginn auf Erholungskurs. Die Anfangsgewinne sind jedoch etwas abgeschmolzen. Novartis sind stark im Aufwind.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späteren Montagmorgen weiter klar im Plus, hat aber einen Teil der Anfangsgewinne schnell wieder abgegeben. Vor allem die Erholung bei den Grossbankentiteln verflog schnell wieder. Dafür hat der um 10 Uhr veröffentlichte deutsche Ifo-Index zuletzt wieder etwas Aufwind gebracht. So hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im März trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor überraschend verbessert. Grundsätzlich sprechen Händler von einer Erholung nach den jüngsten Kurseinbussen und verweisen dazu auf die USA. Dort waren die Kurse am Freitag dank einer Entspannung im US-Bankensektor nach einem schwächeren Auftakt gestiegen.

Für Entwarnung sei es allerdings zu früh, heisst es bei den meisten Marktteilnehmern. Der heutige Sprung nach oben könnte sich durchaus als kurzes Bärenmarktrally auf dem weiteren Weg nach unten erweisen, meinte ein Händler. Es sei jedenfalls weiterhin mit einem volatilen Geschäft zu rechnen. Die weiterhin grossen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise dürften die Märkte weiterhin im Griff behalten. Und vor allem sei auch die weitere Entwicklung der Geldpolitik derzeit ein Stolperstein für die Börsen. Viele Marktteilnehmer würden wegen der Bankenkrise ein baldiges Ende der Zinserhöhung erwarten. Falls dies dann nicht eintrete, gebe es weiteres Enttäuschungspotential.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.10 Uhr um 0,9% auf 2137,98 Punkte. Der SMI notiert um 1,35% fester auf 10'777,61 Punkten, im Tageshoch waren es 10'806. Der SLI steigt um 1,13% auf 1699,31 und der SPI um 1,4% auf 14'133,29 Zähler. Unter den 30 Blue Chips gibt es aktuell 25 Gewinner und 5 Verlierer. Unter letzteren sind ABB (-1,4%) und Givaudan (-1,3%), die beide ex-Dividende gehandelt werden.

Weiter stark im Aufwind sind derweil Novartis (+6,3%), die damit rund 80% des SMI-Anstiegs ausmachen. Der Pharmakonzern hat mit seiner Krebstherapie Kisqali früher als erwartet gute Ergebnisse in der Behandlung von Brustkrebspatienten erzielt. Analysten sprechen von einem «wichtigen Meilenstein» bei der weiteren Entwicklung des Medikamentes. Damit stiegen jedenfalls die Chancen, dass Novartis mit der Therapie den erwarteten Spitzenumsatz von 1,5 Mrd. $ in dieser Indikation erreichen werde, heisst es bei Vontobel.

Roche (-0,1%), die von Barclays auf «Equal Weight» von «Overweight» zurückgestuft wurden, hinken dem Rivalen klar hinterher. Im frühen Handel haben die GS bei 256.10 Fr. ein weiteres Mehrjahres-Tief erreicht. Das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (+1,0%) legt derweil ebenfalls deutlich zu.

Im Fokus stehen weiterhin die Banken- und Finanzwerte. Die Aktien von UBS (-0,9%) und CS (+0,2%) legten anfänglich zwar kräftig zu, büssten schnell aber wieder an Wert ein, wobei erstere gar klar ins Minus fielen. Laut Händlern setzt sich immer mehr die Ansicht durch, dass die steigenden Zinsen auch negative Folgen für die Banken haben, vor allem dann, wenn gleichzeitig das Vertrauen der Kunden erodiere. Die anfängliche Gewinne seien daher schnell wieder verpufft. Am Freitag waren vor allem Aktien europäischer Grossbanken stark unter Druck gestanden. Vor allem bei der Deutschen Bank waren die Verluste phasenweise zweitstellig, aber auch andere europäische Grossbanken verbuchten herbe Verluste.

Partners Group (+2,0%) und Temenos (+2,7%) erfreuen sich derweil deutlich steigender Kurse. Der Bankensoftwarehersteller ist von der thailändischen Kiatnakin Phatra Securities verpflichtet worden. Auf leichtem Erholungskurs befinden sich auch die Versicherer Swiss Life (+0,7%), Swiss Re (+0,6%), während Zurich (-0,1%) bereits wieder leicht ins Minus gefallen sind.

Deutlich gesucht sind derweil noch Alcon (+2,3%), die von einem positiven Analysten-Kommentar profitieren und damit die Erholung der letzten zwei Wochen fortsetzen.

Am breiten Markt steigen Calida 0,5%. Beim Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller hat sich der Ankeraktionär umentschieden: Entgegen der Ankündigung vom letzten Sommer will die Familie Kellenberger ihren Anteil von gut einem Drittel am Unternehmen nun doch nicht verkaufen. Epic Suisse (+1,6%) legen derweil nach Zahlen zu, während Comet (-1,3%) von einer 'Underperform'-Einstufung aus dem Hause Bank of America leiden.

Euro bewegt sich kaum zum Dollar - Franken etwas fester zu Euro und USD

Der Euro hat sich am Montag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1.0766 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen bzw. wie am Freitagabend. Die Kursschwankungen zwischen Euro und Dollar fielen gering aus.

Etwas grösser sind die Veränderungen zum Franken. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zuletzt bei 0.9865 nach 0.9890 am Morgen bzw. 0.9894 am Freitagabend. Entsprechend hat der Franken auch zum Dollar leicht zugelegt: USD/CHF wurde zuletzt bei 0.9165 gehandelt nach 0.9186 bzw. 0.9192.

Der Wochenstart verlief am Devisenmarkt zunächst ruhig. Wirtschaftsdaten aus Deutschland fielen zwar positiv aus, konnten den Eurokurs jedoch nicht nennenswert bewegen. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, stieg im März den fünften Monat in Folge. Analysten hatten dagegen mit einer faktischen Stagnation gerechnet.

«Trotz der Turbulenzen bei einigen internationalen Banken stabilisiert sich die deutsche Konjunktur», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bankökonomen warnten aber vor überhöhtem Optimismus. «Es gibt derzeit zu viele Abwärtsrisiken», erklärte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.

Auffällig war die unterschiedliche Bewertung der Konjunkturaussichten für das zweite Halbjahr. Während sich einige Fachleute wie Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer pessimistisch äusserten, gab es auch einige zuversichtliche Stimmen. Als eine wichtige Frage gilt, wie stark die kräftigen Zinsanhebungen der EZB die konjunkturelle Entwicklung bremsen. Neue Geld- und Kreditdaten der EZB liessen am Montag erheblichen Gegenwind vermuten. erwartet.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Montag in einem freundlichen Marktumfeld zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 75.13 $. Das waren 58 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 46 Cent auf 69.72 $.

Die Ölpreise profitierten von der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten. Die Rohölpreise waren zuletzt ein Spielball der Aktienbörsen. Starken Einfluss hatten die Turbulenzen im Bankensektor. Es wird befürchtet, dass sich im Falle anhaltender Probleme negative konjunkturelle Auswirkungen ergeben, die auch die Energienachfrage in Mitleidenschaft ziehen würden. Das dämpfte die Stimmung an den Rohstoffmärkten zuletzt erheblich.

Dementsprechend waren die Ölpreise Anfang vergangener Woche auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Seither haben sie sich etwas erholt, weil auch die Bankenturbulenzen zwischenzeitlich etwas abgeflaut waren. Am Montag stützte der in Deutschland gestiegene Ifo-Geschäftsklimaindikator die Ölpreise. Eine robuste Konjunktur würde sich auch positiv auf die Nachfrage nach Rohöl auswirken.

Asien/Pazifik: Bankensorgen lassen Investoren nur bedingt los

Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es in China nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten nach unten ging, zeigten sich die Märkte in anderen Ländern recht robust. Im Fokus bleibt die Sorge über eine mögliche Bankenkrise, die zum Wochenstart aber erst einmal etwas nachliess.

So fand sich ein Käufer für die nach ihrem Kollaps unter staatliche Kontrolle gestellte Silicon Valley Bank. Der Zusammenbruch der US-Regionalbank war - gemeinsam mit den Problemen der Credit Suisse - der Auslöser des Bankenbebens der vergangenen Wochen.

Für die neue Handelswoche rechnet Analyst Clemens Bundschuh von der Landesbank Baden-Württemberg nun «mit weiteren notwendigen und beruhigenden Einlassungen von Politikern und Notenbankern. Wie letzte Woche gilt: Das Bankenbeben geht weiter, bleibt aber beherrschbar.»

Einem Händler zufolge müssen sich nun aber erst einmal die Preise für Kreditausfallversicherungen (CDS) für europäische Banken normalisieren, die sich jüngst in Richtung des Niveaus der europäischen Schuldenkrise des Jahres 2013 bewegt hätten. Solange dieser Spiegel der Nervosität von Investoren sich nicht normalisiere, dürften die Aktienmärkte tendenziell unter Druck bleiben.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,3% höher mit 27’476,87 Punkten. Der australische S&P ASX 200 stieg um 0,1%, während es in Südkorea für den Kospi nach unten ging, mit minus 0,2% allerdings nur leicht. Die südkoreanische Regierung verlängerte Massnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte, die sie im vergangenen Jahr zur Bekämpfung einer Kreditklemme eingeführt hatte.

Auf den Börsen Chinas lasteten indes durchwachsene Konjunkturdaten: Die Industriegewinne fielen zum Jahresstart um fast ein Viertel. Das zeigt, dass Unternehmen Probleme haben, den Corona-Rückschlag aufzuholen.

Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,4%. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,9%.

Mit Blick auf Einzelwerte stiegen die Aktien von Alibaba in Hongkong um gut 2%. Alibaba-Gründer Jack Ma, der sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich hauptsächlich ausserhalb Festlandchinas aufgehalten hatte, nachdem er 2020 die staatliche Regulierung von Internetkonzernen kritisiert hatte, sprach am Montag überraschend in einer Schule in Hangzhou.

Wallstreet schliesst leicht im Plus

In den USA haben die Börsen am Freitag nach einem schwachen Auftakt leicht im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial gewann 0,41% und schloss bei 32’237,53 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,56% auf insgesamt 3970,99 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,3% im Plus und schloss die Börsenwoche bei 12’767,05 Punkten.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien der Regionalbanken, die sich von ihren Kursverlusten in den letzten zwei Wochen erholten. Der über die US-Notenbank gedeckte Liquiditätsbedarf der Banken bleibt weiterhin hoch. PacWest Bancorp legten 3,19% zu, und Western Alliance Bancorp stiegen 5,76%. Im Gegensatz dazu verloren die Aktien von First Republic Bank 1,4%.

Auch die US-Grossbanken mussten am Freitag einbüssen. So sanken die Papiere von Goldman Sachs um 0,7%. JPMorgan (–1,5%) und Morgan Stanley (–2,2%) notierten im Vergleich noch etwas stärker im Minus.

Eine starke Performance zum Abschluss der Woche verzeichneten die Aktien des Videospielkonzerns Activision Blizzard, die fast 6% nach oben schossen.

