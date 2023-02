Börsenbericht vom 15. Februar 2023 – Schweizer Börse weiterhin leicht im Plus Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch von seiner robusten Seite.

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich bis zum Mittwochnachmittag im Handelsverlauf auf einem leicht erhöhten Niveau seitwärts bewegt. Daran änderte sich auch nach der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten nur wenig. Dabei sind die Detailhandelsumsätze stärker als erwartet gestiegen und der so genannte Empire State Index hat sich deutlich stärker erholt als erwartet.



Damit gehe das Werweissen über die Entwicklung von Konjunktur, Inflation und Zinsen wohl weiter, sagt ein Händler. Am Vortag hatten bereits die US-Inflationsdaten stark verunsichert. Denn die Konsumentenpreise sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar weniger stark als im Dezember, aber trotzdem stärker als erwartet gestiegen. Damit müsse der Zieleinlauf für den Leitzins der US-Notenbank wohl verschoben werden. Die jüngsten Zahlen zeigten, dass die US-Wirtschaft zu robust und die Inflation zu hartnäckig sei, um ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus des Fed rechtfertigen zu können, heisst es am Markt.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 15.00 Uhr um 0,22% auf 2232,38 Punkte. Der SMI notiert um 0,31% höher bei 11'266,89 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,38% auf 1779,16 und der breite SPI um 0,24% auf 14'511,81 Zähler. Im SLI legen 22 Titel zu und acht fallen zurück.



Im Gewinnerfeld sind einige Zykliker wie ABB, Holcim, Sika und SGS mit Gewinnen zwischen 0,7 und 1,5% zu finden. ABB (+1,5% auf 31,56 Fr.) profitieren von einer Kurszielerhöhung auf 36 von 32 Fr. durch die UBS. Die Grossbank empfiehlt den Titel zudem zum Kauf.



Sonova (+0,8%) werden laut Händlern im Sog des australischen Hörsystemspezialisten Cochlear gesucht. Dessen Aktien sind nach Bekanntgabe des Halbjahresberichts kräftig gestiegen.



Auch bei den beiden Uhrenherstellerwerten Richemont (+1,5%) und Swatch (+0,3%) machen Börsianer die Konkurrenz für die gute Entwicklung verantwortlich. Konkurrent Kering hatte am Morgen zwar mit schwachen Quartalszahlen kurzzeitig belastet. Allerdings hatte sich der Finanzchef positiv zum China-Markt geäussert.



Keine grosse Stütze bildet das Schwergewichtstrio: Einzig Novartis (+0,6%) sind etwas fester. Nestlé verlieren dagegen am Tag vor dem Jahresbericht 0,4%. Roche ermässigen sich um 0,1%.



Mit einem Kursabschlag von 1,6% halten indes Kühne + Nagel die rote Laterne bei den Blue Chips. Eine Abstufung der UBS belastet hier. Demnach dürfte der Konzern 2023 unter erheblichen Schwächen im Handel und Druck auf die Frachtraten leiden. Bei CS (-0,7%) werden kurzfristig erzielte Gewinne scheinbar wieder eingestrichen.



In den hinteren Reihen springen Meier Tobler (+15%) nach Zahlen an.



Ausblick Wallstreet: Moderate Verluste nach US-Einzelhandelsdaten

Der jüngste Zickzack-Kurs der US-Börsen dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Starke Einzelhandelsdaten lassen zwar Sorgen über eine mögliche Rezession verblassen, schüren aber zugleich die Befürchtungen über weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed zur Eindämmung der hohen Inflation. Kurz vor dem Handelsstart stehen zudem noch die Daten zur Industrieproduktion auf der Agenda.



Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 33’988 Punkte und damit 0,3% tiefer. Tags zuvor hatte der bekannteste Wallstreet-Index mit moderaten Verlusten auf die sich abschwächenden, aber im Januar immer noch hohen Inflationsdruck reagiert.



Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Mittwoch 0,4% schwächer bei 12’542 Zählern erwartet. Er hatte am Dienstag etwas fester geschlossen.



«Zu Beginn des Jahres hat sich die Konsumnachfrage deutlich belebt, auch wenn der starke Pkw-Absatz und der wieder höhere Benzinpreis ihren Teil zu dieser Entwicklung beigetragen haben», erläuterte Analyst Ralf Umlauf von der LAndesbank Helaba. Er sprach auch angesichts der Inflation von einem "kräftigen realen Zuwachs". Die solide Arbeitsmarktentwicklung sei dabei wohl ebenfalls hilfreich. Zugleich dürften diese Daten mit Blick auf die Erwartungen an weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank nochmals stützen, zumal auch die Unternehmensstimmung in der Region New York wieder auf Erholungskurs sei und positiv überrascht habe.



Vorbörslich überzeugten vor allem die auf Reise- und Freizeitaktivitäten ausgerichteten Unternehmen Tripadvisor und Airbnb mit ihren Zahlen zum Schlussquartal 2022. Die Reisebuchungsplattform Tripadvisor und das Online-Portal für die Buchung und Vermietung von Unterkünften überraschten positiv mit Umsatz und Gewinn. Sie profitieren von einer Erholung des Reiseverkehrs. Tripadvisor sprangen vor dem Handelsstart um 9,2% hoch und AirBNB um 8,3%.



Der Öl- und Gaskonzern Devon Energy indes enttäuschte vor allem ergebnisseitig sowie mit Blick auf die geplanten Investitionen, was der Aktie vorbörslich einen Verlust von 7,4% eintrug. Die Papiere des Lebensmittelherstellers Kraft Heinz verloren nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen 0,3%.



Nach Handelsschluss dürfte sich die Aufmerksamkeit auf Cisco konzentrieren, denn dann legt das IT- und Netzwerkunternehmen für die Telekombranche seine Zahlen vor.

Euro zum US-Dollar und zum Franken etwas tiefer

Der Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung notiert am Mittag bei 1.0714 $ und damit etwas tiefer als am Vorabend.



Zum Franken geht der Euro aktuell zu 0.9877 um und bewegt sich damit nur knapp über seinem bisherigen Tagestief bei 0.9875 Fr. Das Dollar/Franken-Paar notiert zu Kursen von 0.9219 ebenfalls etwas tiefer als noch im frühen Handel.



Am Markt wird von einer gewissen Dollar-Stärke geredet, nachdem die am Vortag präsentierten Inflationsdaten aus den USA letztlich als Zeichen für einen weiter restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation gewertet werden. Vor diesem Hintergrund warten die Marktteilnehmer auf weitere US-Konjunkturdaten, die im Tagesverlauf veröffentlicht werden und Auskunft über den Zustand der Wirtschaft geben. Sie liefern der US-Notenbank Fed wichtige Information für ihre geldpolitischen Entscheidungen.



Auf der Agenda stehen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie. Beim Einzelhandel stechen laut der Landesbank Hessen-Thüringen die kräftig erholten Pkw-Verkaufszahlen hervor, sodass positives Überraschungspotenzial bestehe. Bei der Industrieproduktion deute vor diesem Hintergrund auch der Index der geleisteten Arbeitsstunden ein ordentliches Plus an. Die Zinserwartungen dürften mit den neuen Daten kaum geringer werden.



Das britische Pfund ist derweil unter Druck. Die Teuerung in Grossbritannien ging im Januar stärker zurück als von Analysten erwartet, befindet sich aber immer noch auf hohem Niveau. Die britische Notenbank stemmt sich seit längerem gegen die Inflation. Zuletzt kam an den Finanzmärkten jedoch die Frage auf, ob die Bank of England bald eine Zinspause einlegen könnte. Dies könnte schon im nächsten Monat geschehen, schrieb der für das Land zuständige Volkswirt Samuel Tombs von Pantheon Macroeconomics. Denn die Kerninflation, die ohne volatile Energie- und Lebensmittelpreise berechnet wird, sei deutlich stärker gefallen als von Experten prognostiziert.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84.93 $. Das waren 65 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 78 Cent auf 78.28 $.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen deutlichen Aufbau der nationalen Rohölbestände verzeichnet hatte. Steigende Ölreserven in den USA belasten in der Regel die Ölpreise.

Am Vormittag konnten die Notierungen am Ölmarkt einen Teil der frühen Verluste wieder eingrenzen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Internationale Energieagentur (IEA) die Prognose für die weltweite Rohöl-Nachfrage kräftig angehoben hat.

In den ersten drei Monaten des Jahres dürfte die globale Nachfrage nach Rohöl 500’000 Barrel pro Tag höher ausfallen als bisher angenommen, heisst es im Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Die Ursache sehen die IEA-Experten in dem Ende der Corona-Massnahmen in China und in dem stärkeren Wachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Am Nachmittag könnten weitere Daten zu US-Ölreserven für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen. Auf dem Programm stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl.

Bitcoin von Zinssorgen und scharfer Regulierung belastet

Die angesichts jüngster Konjunkturdaten wieder aufflammenden Inflations- und Zinssorgen der Anleger wirken sich weiterhin auf die Kursentwicklung des Bitcoin aus. Hinzu kommen neue regulatorische Massnahmen aus den USA gegen Anbieter von Stablecoins und Staking-Anwendungen.



Am Mittwochvormittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche rund 4,3% im Minus bei 22'165 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen damit um 20 Mrd. auf rund 427 Mrd. $ gesunken.

Für Unsicherheit im Kryptomarkt sorgten zuletzt regulatorische Schritte der US-Börsenaufsicht SEC. Diese betreffen laut Marktbeobachtern zwar in geringerem Umfang den Bitcoin selbst, als vielmehr Stablecoins und Staking-Anwendungen.



Ende der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich die US-Kryptobörse Kraken dem Druck der SEC gebeugt hatte. Sie stellte das «Staking as a service»-Angebot nach dem Vorwurf des Verstosses gegen das amerikanische Wertpapiergesetz zu verstossen ein und zahlte eine Strafe von 30 Mio. $.



In der laufenden Woche gab das SEC zudem eine Klage gegen den Stablecoin-Anbieter Paxos bekannt. Paxos bietet den an den US-Dollar gebundenen Stablecoin BUSD der Kryptobörse Binance an. Die SEC bezeichnete BUSD in der Anklageschrift als «nicht registriertes Wertpapier».



Das New York Department of Financial Services wies daraufhin Paxos an, die Ausgabe von BUSD einzustellen. Derzeit hat BUSD noch eine Marktkapitalisierung von rund 15 Mrd. $, nach gut 16 Mrd. zu Wochenbeginn. «Der Krieg des SEC gegen die Kryptowelt hat begonnen», schreibt dazu der Marktanalyst Marcus Sotiriou vom Digital-Asset-Broker GlobalBlock.

Die Wirren rund um Kraken und Paxos verunsichern vor allem Investoren von Ether und Co. Die zweitgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung verliert im Wochenvergleich rund 7,3% und notiert bei 1550 $.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten knapp 12'400 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag bei insgesamt 1077 Mrd. $ und damit rund 60 Mrd. tiefer als in der Vorwoche. Der Marktanteil des Bitcoin steigt leicht auf 40% von zuvor 39%.

Freundlicher Trend - Credit Suisse platziert Covered Bond

Der Schweizer Bondmarkt tendiert zur Wochenmitte freundlich. Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach dem Kursrückgang beziehungswiese nach dem Renditeanstieg vom Vortag. Da hatte der Markt die US-Inflationsdaten zu verdauen. Diese geben allerdings auch am Mittwoch weiter zu reden, wie Händler sagen.



Die Inflation in den USA sank im Januar zwar auf 6,4% von 6,5% im Vormonat. Aber sie lag damit klar über den Erwartungen von 6,2%. Während zunächst der rückläufige Trend als positiv hervorgehoben wurde, kamen die Marktteilnehmer im späteren Verlauf zur Erkenntnis, dass die US-Notenbank Fed weiter in der Pflicht stehe in Bezug auf die Inflastionsbekämpfung. Dies sorge für zusätzlichen Zinsauftrieb, denn damit blieben die Leitzinserwartungen Gegenstand von Spekulationen. «Die Märkte dürften daher volatil bleiben», sagte ein Händler.



Damit dürften denn auch die Konjunkturdaten weiterhin mit grösster Aufmerksamkeit verfolgt werden. Und daher werden auch die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten grosse Beachtung finden. Veröffentlicht werden die Detailhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Sie geben Auskunft über die US-Wirtschaft und erlaubten damit auch Rückschlüsse auf die US-Zinspolitik, heisst es.



Am Sekundärmarkt hätten die Umsätze etwas angezogen, heisst es aus dem Handel. Höhere Renditen lockten Käufer - zunehmend auch aus dem Retailbereich. Im Primärmarkt hat die Credit Suisse mit einer durch Hypotheken besicherten Anleihe (Covered Bond) 500 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von 1 Jahr und 270 Tagen begeben. Der Zinssatz beträgt 2,4586% und der Risikozuschlag 85 Basispunkte. Damit sei die Anleihe für Investoren sehr attraktiv und auch sehr gut nachgefragt worden.



Zum Vergleich: Die Credit Agricole Next Bank (Suisse) hat im Januar einen Covered Bond über 150 Mio. Fr. emittiert. Der Spread für die siebenjährige Anleihe betrug damals nur 37 BP. Die CS ist aber auch im Euro-Markt aktiv, wo sie eine 3,5-jährige unbesicherte Anleihe begibt. Hier soll der Spread rund 250 BP betragen.



Weiter hat die Banco Credito e Inversiones SA 135 Mio. Fr. für fünf Jahre zu 2,8925% aufgelegt. Der Spread beträgt +120 BP.



Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 36 BP tiefer auf 139,85%. Der Umsatz beträgt 8 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 122 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 8 BP auf 124,22% nach -36 BP am Vortag.



Bei den Eidgenossen werden acht Bonds zu höheren und drei zu tieferen Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,156 und die der zehnjährigen mit 1,377% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,376 von 1,346% am Vortag.

