Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Donnertagmorgen klar im Plus. Er knüpft damit an die Gewinne vom Vortag an. Die Erholung wird an vorderster Front durch Technologie- und Finanzwerte getragen. Aber auch Zykliker sind gefragt. Insgesamt ist die Stimmung im Markt weiterhin gut und «die Geschäfte verlaufen in ruhigen Bahnen», wie ein Händler sagt. Insbesondere die Spannungen im Bankensektor hätten sich gelöst und die Volatilität sei zurückgegangen. Damit habe sich auch die Nervosität im Markt etwas gelegt und eine gewisse Normalisierung sei eingetreten.

Für Anleger rücken nun vor allem Fundamentaldaten wieder stärker in den Fokus, sagt ein Händler. Daher hielten sich vor den am frühen Nachmittag anstehenden vorläufigen Konsumentenpreisen in Deutschland sowie den wenig später folgenden wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten noch etwas zurück. Am Freitag stehen dann auch noch die vom Fed viel beachteten US-Daten zu den persönlichen Haushaltseinkommen und Konsumausgaben an. Bis zum Wochenende seien daher keine grösseren Ausschläge in die eine oder andere Richtung zu erwarten, sollte es nicht doch noch zu grösseren Überraschungen kommen, ist im Markt zu hören.

Der FuW Swiss 50 Index steigt um 11.30 um 0,9% auf 2188,68 Punkte. Der SMI gewinnt 0,60% hinzu auf 11'029,02 Punkte. Der SLI steht 0,72% höher auf 1739,27 und der breite SPI legt 0,69% auf 14'438,34 Zähler zu. Von den 30 SLI-Werten legen 24 zu und sechs geben nach. Unter den Verlieren sind auch Swisscom, Sika, SGS und Schindler, die alle ex-Dividende gehandelt werden.

Die Bankenwerte knüpfen an die Kursgewinne vom Vortag an. Befeuert wird dies durch positive internationale Vorgaben, heisst es am Markt. Insbesondere UBS (+1,8%) und im Windschatten auch die CS (+1,3%) verzeichnen weiterhin kräftige Zugewinne. Der am Vortag angekündigte Führungswechsel und die Rückkehr von Sergio Ermotti als CEO wirke sich weiterhin positiv aus, so ein Marktteilnehmer. Aber auch Partners Group (+2,0%) und Julius Bär (+0,8%) können von der wieder positiveren Stimmung in der Finanzbranche profitieren.

Gefragt sind auch Versicherungswerte. Swiss Life werden 1,6% höher gehandelt. Swiss Re und Zurich verzeichnen Zugewinne von 1,0 beziehungsweise 0,9%.

Von starken Vorgaben der technologielastigen US-Börse Nasdaq vom Vortag profitieren die hiesigen Technologie- und Wachstumswerte. Insbesondere die zuletzt stark gebeutelten AMS Osram stehen mit Zugewinnen von 5,5% klar an der Spitze der Blue Chips. Auch Wachstumswerte wie Logitech, Straumann, Temenos und VAT gewinnen zwischen 3,5 bis 1,6% hinzu. Temenos profitieren dabei von einem neuen Auftrag durch eine nicht näher genannte US-Inlandsbank. Laut Händlern ist es positiv, dass der Westschweizer Bankensoftwareanbieter in diesem wichtigen Markt wieder einen Kunden an Land ziehen konnte. «Es ist einmal nicht nur ein Übernahmegerücht, sondern auch eine operativ gute Meldung, die für den Kursgewinn sorgt», sagt ein Händler.

Auch Zykliker sind stärker gefragt. Dabei verzeichnen Adecco, ABB, Geberit und auch Lonza Zugewinne zwischen 1,8 bis 1,0%.

Unter den Schwergewichten verzeichnen Roche (+1,1%) den stärksten Anstieg vor Novartis (+0,4%). Nestlé bremsen dagegen den Markt mit Abgaben von 0,5% etwas aus.

Im breiten Markt wird der Verkauf von Wincasa durch SPS (+1,8%) an Implenia (+3,1%,ex. Div.) gut aufgenommen. Laut Marktteilnehmern ist es eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen. Während sich SPS stärker auf sein Kerngeschäft fokussieren kann, könne Implenia sich stärker Diversifizieren.

Nach besser als erwarteten gewinnen Orascom (+3,9%) und Varia US (+3,1%) klar hinzu.

Bonds Schweiz: wenig veränderte Kurse - weitere Emissionen

Die Schweizer Obligationenbörse zeigt sich am Donnerstag bei einem freundlichen Unterton insgesamt wenig verändert. Wieder aufgefrischte Zinssenkungspekulationen aus den USA und niedrigere Teuerungsraten in einzelnen deutschen Bundesländern sowie in Spanien stimmen die Anleger zuversichtlich.



Die Aktivitäten seien nicht schlecht, sagte ein Händler. Das nahende Quartalsende und die damit verbundene Adjustierung des Swiss Bond Index löse Umsätze aus. Aber auch die Investoren seien wieder stärker am Markt. Dabei dürfte wohl auch die Belebung des Primärmarktes das Geschäft etwas ankurbeln. Zudem lockten auch die höheren Renditen vermehrt Käufer an.



So nahm die BAWAG PSK 180 Mio. Fr. für fünf Jahre auf. Mit einer Rendite von 2,0525% sei das mit Pfandbriefen gedeckte Papier gut gelaufen. Der Risikozuschläge (Spread) beträgt +20 Basispunkte (BP).



Zudem hat der Kanton Tessin 150 Mio. Fr. für 8 Jahre eingesammelt. Der Spread wird mit -16,1 BP angegeben und die Rendite beträgt 1,742%. Bei einer Emissionen des Südkantons im vergangenen August betrug der Abschlag für die gleiche Laufzeit lediglich 10 BP. Ein Händler erklärte den stärkeren Abschlag vor allem mit der im Zusammenhang mit den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor verstärkten Nachfrage nach sicheren Anlagen.



Zur Berichtszeit (13.00 Uhr) wurde noch kein Umsatz im Juni-Kontrakt des Conf-Future verbucht. Am Vortag war er um 76 BP auf 142,62% gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) ermässigt sich um einen BP auf 124,36% zu.



Von den bis dahin gehandelten acht Eidgenossen notieren vier fester und vier schwächer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,980% und die der zehnjährigen mit 1,150% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,166% von 1,153% am Vortag.

Euro und Franken legen zum Dollar etwas zu

Der Euro hat am Donnerstag etwas zugelegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1.0881 $. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert.

Zum Euro notiert der Franken am frühen Nachmittag kaum verändert bei 0.9955. Der Dollar büsste hingegen zum Franken etwas an Boden ein und steht aktuell bei 0.9150 nach 0.9183 im frühen Handel.

Der Euro und der Franken profitierten gegenüber dem Dollar von der erneut freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Die vom Bankensektor ausgehende Verunsicherung ging weiter zurück.

Die Märkte warten auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland für den Monat März. Erste Daten aus den Bundesländern deuten auf eine merklich rückläufige Inflation hin. Die Rate dürfte aber sehr hoch bleiben. Die Zahlen werden um 14.00 Uhr veröffentlicht.

In Spanien ging die Inflationsrate stärker als erwartet zurück. Sie fiel von 6% im Vormonat auf 3,1% im März. Ausschlaggebend für den kräftigen Rückgang ist ein statistischer Effekt, da die mittlerweile deutlich gesunkenen Energiepreise mit dem hohen Niveau aus dem Vorjahr verglichen werden.

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders beachtete Kerninflation ging hingegen nur leicht zurück. Bei der Kerninflationsrate werden schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet. Am Freitag werden die Zahlen für den gesamten Währungsraum veröffentlicht.

In den USA werden am Nachmittag die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Wachstumsdaten zum Schlussquartal 2022 erwartet. Bei letzteren Daten handelt es sich um eine dritte Schätzung, die grundlegende Entwicklung ist bereits bekannt.

Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel drehten die Notierungen im Vormittagshandel in die Gewinnzone. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 78.86 $. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 70 Cent auf 73.67 $.



Gestützt wurden die Ölpreise weiter durch die tendenzielle Beruhigung der Bankturbulenzen in den USA und Europa. Dies hat die Stimmung an den Finanz- und Rohstoffmärkten verbessert. Zudem haben sich die konjunkturellen Risiken der Turbulenzen verringert, was der Aussicht auf die Energienachfrage zugutekam.



Ausserdem wurde am Markt auf einen Rückgang der Ölreserven in den USA verwiesen, der die Ölpreise ebenfalls stützte. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 7,5 Millionen auf 473,7 Mio. Barrel gefallen waren. Dies ist der stärkste wöchentliche Rückgang im laufenden Jahr.



Darüber hinaus lauern Risiken auf der Angebotsseite. So steht ein Streit zwischen dem Irak, der Türkei und kurdischen Behörden seit Tagen Öllieferungen aus dem türkischen Hafen Ceyhan im Weg. Es geht um Exporte von etwa 400 000 Barrel je Tag. Der Streit erfolgt in einem Umfeld mit einem bereits verringerten Angebot aus Russland.

Wallstreet im Plus

Eine optimistische Quartalsprognose des grössten US-Speicherchipherstellers Micron Technology und die Hoffnung auf Zinssenkungen haben am Mittwoch an den US-Börsen die Stimmung gehoben und die Kurse vorangetrieben. Die Renditen für zweijährige US-Anleihen liegen deutlich unter dem Leitzins der US-Notenbank Fed, was darauf schliessen lässt, dass der Markt bereits Zinssenkungen antizipiert. Der Dow Jones Industrial stieg um 1% auf 32’718 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,4% auf 4028 Zähler und schaffte es damit wieder über die 4000-Marke. Der technologielastige Index Nasdaq 100, in dem etliche Halbleitertitel enthalten sind, stieg 1,9% auf 12’846 Punkte. Hier gehörten die Papiere von Micron denn auch zu den grössten Gewinnern.

Micron überraschte mit einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Quartal. Das nährte Hoffnungen, dass das Schlimmste für die Branche überstanden ist. Die Lagerbestände der Kunden verbessern sich, und Analysten erwarten eine allmähliche Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche. Die Aktien stiegen um mehr als 7%. Im Fahrwasser der Micron-Aktien legten andere Branchengrössen wie Marvell Technology, Lam Research, Analog Devices, Microchip und Qualcomm ebenfalls zu. Sie gewannen zwischen 3 und 6%. Die Titel von Intel waren Spitzenreiter im Dow Jones mit einem Aufschlag von fast 8%.

An der Spitze des Nasdaq 100 setzten zudem Lululemon zu einer Kursrally an. Sie stiegen fast 13%. Der Hersteller von Yogabekleidung übertraf mit seinen Zielen für das laufende Jahr die Markterwartungen. Das kanadische Unternehmen aus Vancouver verwies auf eine grosse Nachfrage. Die Aktien der Bekleidungsketten Burlington und Urban Outfitters fielen dagegen um jeweils etwa 2%, nachdem Analysten zum Verkaufen geraten hatten.

Asien/Pazifik: Anschlussgewinne - australische Aktien gefragt

Die grösseren asiatischen Börsen haben am Donnerstag zumeist an die starke Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Damit folgten sie den Vorgaben der Wallstreet, wo vor allem Technologiewerte zugelegt hatten, nachdem es zwischenzeitlich weniger rosig ausgesehen hatte. Die japanische Börse hinkte mit leichten Verlusten hinterher.

Der technologielastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg im späten Handel um 0,18% auf 20’229,08 Punkte, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,55% auf 4028,03 Punkte kletterte.

Die Erholung der chinesischen Wirtschaft gewinnt nach den Worten des neuen Ministerpräsidenten Li Qiang weiter an Fahrt. «Wichtige Wirtschaftsindikatoren wie Konsum und Investitionen verbessern sich stetig, während Beschäftigung und Preise im Allgemeinen stabil sind», sagte Li Qiang am Donnerstag auf dem asiatischen Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao.

Auch australische Aktien zogen an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank zitierten neue Zahlen zum Arbeitsmarkt. Danach seien die offenen Stellen das dritte Quartal in Folge gesunken. Die Daten lieferten damit ein weiteres Argument für eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus. Der S&P ASX 200 stieg um 1,02% auf 7122,34 Punkte.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 kam dagegen nach den überdurchschnittlichen Gewinnen am Mittwoch ins Stottern und schloss 0,36% tiefer mit 27 782,93 Punkten.

