Börsenbericht vom 24. März 2023 – Schweizer Börse weiterhin schwächer Auch am Freitagnachmittag dauert der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt immer noch an. Vor allem Bankaktien stehen unter Druck.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitagnachmittag weiterhin auf breiter Front schwächer. Allerdings hat sich der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex etwas von den Tagestiefstständen absetzen können. Die Gründe für die erneut schlechte Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten liegen laut Händlern in den anhaltenden Problemen im US-Bankensektor und damit verbunden dem erhöhten Stress im internationalen Finanzsystem nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS.

US-Finanzministerin Janet Yellen habe mit ihren gestrigen Äusserungen, wonach die Regierung bereit sei, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen, die breite Verunsicherung nicht ausräumen können, sagte ein Händler. Das vor allem auch, weil sie noch am Mittwoch verlauten hatte lassen, eine «pauschale» Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems werde es nicht geben. Die Krise dürfte die Märkte jedenfalls noch länger verfolgen, heisst es im Handel. «Wir haben eine Krise und es braucht Zeit, eine solche abzuarbeiten», meinte einer. Entsprechend dürften die Märkte wohl noch einige Zeit eher volatil bleiben. Dies auch, weil die Notenbanken trotz der Turbulenzen im Banksektor ihren Kampf gegen die Inflation mit Zinserhöhungen fortsetzen dürften.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 14.45 Uhr um 1,97% auf 2114,55Punkte. Der SMI notiert 0,88% tiefer bei 10'624,06 Punkten, im Tief gegen Mittag war er auf 10'562 Zähle gefallen. Damit liegt der Leitindex aktuell wieder knapp über dem Schlussstand der Vorwoche von 10'614 Zählern. Der SPI büsst 0,97% auf 13'922,49 Zähler. Der SLI fällt hingegen deutlich mehr, und zwar um 1,4%auf 1677,74. Unter seinen 30 Titeln stehen bis auf zwei alle im Minus.

Wie oben erwähnt, stehen die Grossbanken stark unter Druck, auch wenn sie sich zuletzt wieder etwas erholt haben. Die Aktien der UBS verlieren aktuell 5,2%auf 16.97 Fr. Sie sind damit auch wieder unter den Stand vom letzten Freitag (also vor der Übernahmeankündigung am Wochenende) bei 17.11 Fr. gerutscht. Die Papiere der CS notieren mit einem Minus von 6,2% auf 0.7508 im Bereich des Umtauschverhältnisses (1 UBS-Aktie pro 22,48 CS-Aktien).

Allerdings sind die Schweizer Bankentitel mit diesen Kursverlusten überhaupt nicht alleine. Andere europäische Grossbankenaktien wie etwa Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Société Générale oder auch Barclays büssen ebenfalls massiv an Terrain ein.

Grösster Verlierer im SLI sind aktuell allerdings AMS Osram mit einem Minus von 6,9%. An der Spitze stehen die beiden defensiven Schwergewichte Novartis (+0,7%) und Nestlé (+0,4%), die damit ein noch grösseres Minus im SMI verhindern.

Wallstreet: Verluste - Anleger sorgen sich um US-Bankenbranche

Der US-Bankensektor bereitet den Anlegern nach wie vor Sorgen. Daher starteten die Wall Street und auch die technologielastigen Nasdaq-Börsen am Freitag mit Verlusten in den Handel. Der Dow Jones Industrial gab um 0,92% auf 31’810,69 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,99% auf 3909,58 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,82% auf 12’623,06 Punkte nach unten.

Am Donnerstag hatte US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Bereitschaft erklärt, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen. Damit entschärfte sie ihre Absage an eine «pauschale» Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems etwas. Die Unsicherheit hält indes weiter an: So bleibt der über die US-Notenbank Fed gedeckte Liquiditätsbedarf der heimischen Banken vergleichsweise hoch.

Zudem legte das Volumen der ausstehenden Anleihen aus dem sogenannten Bank Term Funding Program im Vergleich zur vergangenen Woche massiv zu. Dieses Programm wurde jüngst im Zuge der Fed-Massnahmen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank geöffnet. Im Rahmen des Programms sind die Richtlinien für Sicherheiten strenger.

Bonds Schweiz: Fester - Anleger meiden Risiken

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Freitag fester. Die Anleger seien verunsichert und mieden Risiken, heisst es am Markt. Davon profitierten die als mündelsicher geltende Anleihen wie die Obligationen der Eidgenossenschaft und anderer Topschuldner. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen.



Grund für das verstärkte Ansteuern der sicheren Häfen sind die Turbulenzen an den Finanzmärkten, wie es am Markt heisst. Vor allem um die US-Regionalbanken rankten sich die Befürchtungen, dass weitere Institute in Schieflage geraten könnten. US-Finanzministerin Janet Yellen habe mit ihren Äusserungen, wonach die Regierung bereit sei, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen, die verunsicherten Anleger nicht beruhigen können. Denn eine Zusage für eine «pauschale» Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems gab sie indes nicht.



Zur Verunsicherung beigetragen habe auch die Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse durch die UBS. Hier wirke negativ nach, dass die CS im Zuge ihrer Rettung ihre AT1-Anleihen auf null abschreiben müsse. Dies führe dazu, dass solche Anleihen grundsätzlich unter Druck geraten seien. Und bei einzelnen Emittenten habe sich dies auch negativ auf die «Kreditausfallversicherungen» (CDS) ausgewirkt. «Die Folge ist: Die Marktteilnehmer meiden Risiken und das Motto lautet 'Risk off’», sagt ein Händler. Dies dürfte noch geraume Zeit so bleiben.



Obwohl die US-Notenbank Fed oder die Schweizerische Nationalbank (SNB) anlässlich der jüngsten Zinserhöhungen jeglichen Spekulationen auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung eine Absage erteilt haben, hätten die Märkte trotzdem begonnen, ihr Ende beziehungsweise gar schon eine Zinssenkung einzupreisen. Dies sorge zusätzlich für Auftrieb.



Mit Spannung warteten die Marktteilnehmer nun, wie die Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute ihre nächste Emission durchführe. Bisher hatte die «Pfandbank» stets mehrere Anleihen emittiert. «Nun könnte es auch nur eine sein», sagt ein Händler. Dabei wären solche Anleihen «genau das richtige im aktuellen Umfeld», sagt der Händler. Kommende Woche wird auch der Kanton Tessin erwartet. Diese Emission sei zweimal verschobenen worden.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.50 Uhr um 121 Basispunkte (BP) höher auf 143,90%. Der Umsatz beläuft sich auf 16 Kontrakte. Am Vortag hatte er um 49 BP zugelegt. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) gewinnt 47 BP auf 125,59%.



Von den 12 gehandelten Eidgenossen geben 2 nach und 10 legen zu. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,018 und die der zehnjährigen mit 1,168% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,054 von 1,105% am letzten Handelstag. Noch am Montag stand der Kassazins mit 0,765 auf dem tiefsten Stand seit August 2022.

Euro gibt deutlich nach - Dollar gefragt

Der Euro hat am Freitag bisher deutlich nachgegeben. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0736 $ und damit etwa einen Cent weniger als im Tageshoch. Gegenüber dem Schweizer Franken fällt der Euro wieder klar unter die 0.99er-Marke auf 0.9866 Fr.



Der Dollar hat im Gegenzug zu vielen Währungen zugelegt. Auch gegenüber dem Franken kostet die US-Währung am frühen Nachmittag mit 0.9191 Fr. etwas mehr als am Morgen.



An die Aktienmärkte kehrte vor dem Wochenende die Unsicherheit zurück. Die Aktien einiger Banken, darunter Deutsche Bank und UBS, gaben deutlich nach. Sichere Anlagen waren in diesem Umfeld gefragt. Am Devisenmarkt wurde neben dem US-Dollar der japanische Yen gesucht. Beide Währungen legten im Kurs deutlich zu.



Konjunkturdaten fielen positiv aus, konnten die Stimmung aber nicht aufhellen. Im Euroraum besserte sich die Unternehmensstimmung, allerdings gestützt auf die Dienstleister. In der Industrie trübte sich der Einkaufsmanagerindex hingegen ein. «Das Wachstum ist ziemlich ungleich verteilt, da es fast ausschliesslich von den Dienstleistern angekurbelt wurde», erklärte Chefökonom Chris Williamson von S&P Global.



Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter an, die Auskunft über die Investitionen der Unternehmen geben. Zudem werden auch dort die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet.

Ölpreise fallen deutlich Richtung 15-Monatstief

Die Ölpreise sind am Freitag kräftig gefallen. Nachdem sich die Notierungen im Verlauf der Woche zunächst vom Einbruch im Zuge der jüngsten Marktturbulenzen erholen konnten, sind sie kurz vor dem Wochenende wieder stark gefallen. Gegen Mittag sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai um 2.97 $ auf 72.94 $. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls deutlich um 2.88 $ auf 67.08 $.

Die Ölpreise hielten sich nur knapp über dem 15-monatigen Tiefstand, der am Montag erreicht worden war. Zu Beginn der Woche hatte die Sorge vor einer neuen Bankenkrise starke Turbulenzen an den Finanzmärkten zur Folge. Belastet wurden die Ölpreise auch durch die Kursentwicklung des US-Dollar. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed klargestellt, dass der Kurs der geldpolitischen Straffung trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten vorerst fortgesetzt werde. Dies hatte dem US-Dollar Auftrieb verliehen, was Rohöl auf dem Weltmarkt tendenziell verteuert und die Nachfrage bremst.

Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank erklärte die fallenden Ölpreise damit, dass Anleger derzeit generell einen Bogen um riskantere Anlagen machten, zu denen auch Rohöl zählt. Zudem verwies sie auf Marktspekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds Opec+, in dem auch Russland vertreten ist. Demnach sieht die Opec+ trotz jüngster Marktturbulenzen keine Notwendigkeit, die bestehenden Produktionsvereinbarungen zu ändern. Vielmehr wolle man wie vereinbart bis zum Jahresende an der aktuellen Produktionsmenge festhalten, sagte Lambrecht.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.