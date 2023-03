Börsenbericht vom 9. März 2023 – Schweizer Börse weiterhin schwächer Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag von Unsicherheit beherrscht. Vor allem Novartis belasten.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt schliesst am späten Donnerstagmorgen an die Verluste der Vortage an. Das Ergebnis wird jedoch durch die Ex-Dividende gehandelten Novartis verzerrt. Ohne diesen Einfluss liegt der Schweizer Leitindex nur leicht im Minus, wenn auch die negativen Vorzeichen zunehmend die Oberhand gewinnen. Daneben sind wieder einmal Credit Suisse das bestimmende Thema im Handel, die den Jahresbericht in letzter Minute verschoben haben. Ansonsten sind die Unsicherheiten wie auch schon an den Vortagen gross. Anleger halten sich vor den Zinsentscheidungen der Notenbanken im weiteren Monatsverlauf zurück, laut Marktteilnehmern gibt es aktuell nur wenig Gründe für Neuengagements.

Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank sorgt erneut für Nervosität an den Märkten. Am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress hatte Fed-Chef Jerome Powell die Sorge vor schneller steigenden Leitzinsen indes wieder etwas gedämpft. «Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen», sagte er. Dagegen waren seine Aussagen am Dienstag von Marktteilnehmern noch als Signal für weitere deutliche Zinsschritte gedeutet worden. Derweil wirft der für Freitagnachmittag angekündigte US-Arbeitsmarktbericht schon seine Schatten voraus, er gilt als wichtiger Indikator für den Zustand der US-Wirtschaft und wird die Zinsentscheidung im März massgeblich mit beeinflussen. Ein schlechtes Omen wurden daher die am Vortag publizierten Daten des Personaldienstleisters ADP gedeutet, die robuster als erwartet ausgefallen waren. «Solange der US-Arbeitsmarkt keine Schwäche zeigt, dürfte die US-Notenbank den Zinserhöhungszyklus kaum beenden,» schreibt ein Analyst.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.00 Uhr um 0,80% auf 2202,14 Punkte. Der SMI verliert 0,97% auf 10'918,01 Punkte. Der SLI gibt 0,77%auf 1745,40 Zähler und der SPI, bei dem die Dividenden herausgerechnet werden, um 0,36% auf 14'166,03 Zähler nach. Im SLI stehen 25 Verlierern fünf Gewinner gegenüber.

Die Ex-Dividende gehandelten Novartis geben 3,7% nach und ziehen den SMI durch ihre hohe Gewichtung klar ins Minus. Der Abschlag durch die Ausschüttung beträgt 3.20 Fr. Roche verlieren derweil nur leicht um 0,3% nach und Nestlé (-0,04%) stehen fast unverändert.

Am Ende der Tabelle finden sich wieder einmal die Papiere der Credit Suisse. Mit Abgaben von 4,8% auf 2.547 Fr. sind sie nicht mehr weit vom Allzeittief (2,497 Franken) entfernt. Die Bank hatte in letzter Minute die Publikation des Geschäftsberichts verschoben. Grund seien Kommentare der US-Börsenaufsicht SEC zum Bericht gewesen, welche die CS zunächst noch genauer abklären wolle. Mit einem Jahresverlust von 7,3 Mrd. Fr. hatte die Bank 2022 ihr schlechtestes Ergebnis seit der Finanzkrise 2008 eingefahren und die negativen Nachrichten wollen nicht abreissen.

Auch die anderen Bankentitel stehen eher auf dem Verkaufszettel. Julius Bär und UBS geben 0,3 bis 1% nach. Bei Partners Group steht derweil ein Minus von 1,7%. Gesucht sind hingegen Versicherungswerte.

Für den Sanitärtechniker Geberit (-0,7%) geht es erneut abwärts, nachdem die Papiere schon am Vortag nach der Publikation der Jahreszahlen 0,75% tiefer geschlossen hatten.

Das grösste Tagesplus verbuchen Sonova (+0,5%). Auch die Zykliker Kühne + Nagel, Sika und Schindler stehen je 0,3% höher.

Im breiten Markt stechen die Papiere von Rieter mit Abgaben von 13,3% hervor. Der Gewinn des Herstellers von Spinnereimaschinen war im zurückliegenden Geschäftsjahr deutlich geringer ausgefallen. Auch der tiefere Dividendenvorschlag wirkte sich negativ aus.

Ebenso geben TX-Group nach Zahlen 7,4% nach. Auch hier enttäuschten die schwachen Gewinnzahlen und die geringere Dividende die Analysten.

Bei Baloise summieren sich die Abgaben nach Zahlen auf 5,5%, der Versicherer hat das volatile Marktumfeld zu spüren bekommen und einen Gewinnrückgang verbucht.

Nach Jahreszahlen höher stehen derweil BVZ (+5,3%) und Aevis (+1,4%). Evolva geben dafür 5,1% nach.

Ex-Dividende werden auch Dätwyler (-3,3%) tiefer gehandelt. Oneswissbank ziehen derweil 10,5% an. Das aus der Banque Profil de Gestion hervorgegangene Institut will erstmals eine Dividende zahlen.

Bonds Schweiz: Leichte Gegenbewegung zu Vortagesgewinnen

Die Kurse am Schweizer Bondmarkt stehen am frühen Donnerstagnachmittag zum Vortagesschluss leicht im Minus. Am Vortag hatten die Kurse allerdings deutlich zugenommen, so dass Händler heute von einer Gegenbewegung auf die gestrige Entwicklung sprechen.



Eine ähnliche Entwicklung gibt es bei europäischen Anleihen. Verwiesen wird dabei u.a. auf den französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau, der sich für ein weiter entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation ausgesprochen habe. Das Inflationsziel werde seiner Einschätzung nach Ende 2024 oder Anfang 2025 erreicht sein.



Marktteilnehmer dürften am Nachmittag die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA in den Blick nehmen. Sie geben einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Der Arbeitsmarkt spielt eine grosse Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, da von der geringen Arbeitslosigkeit zusätzlicher Inflationsdruck ausgehen kann.



Die Teuerung ist seit einigen Tagen auch hierzulande wieder ein grösseres Thema, nachdem der am Montag veröffentlichte Februar-Wert überraschenderweise einen leichten Anstieg statt eines deutlichen Rückgangs angezeigt hat. Die UBS hat entsprechend ihre Jahresprognose 2023 auf 2,5 von 2,1% angehoben und erwartet von der SNB in zwei Wochen einen Zinsschritt um 50 und im Juni von 25 Basispunkten auf dannzumal einen Leitzins von 1,75%. Bis anhin hatten sie lediglich einen Anstieg im März vorausgesagt.



Am Primärmarkt laufen weiter gewisse Aktivitäten. Nach den gestrigen drei Aufstockungen von Eidgenossen über insgesamt 831 Mio. Fr. hat heute der Sanitärtechnikkonzern Geberit zwei Anleihen mit Laufzeit von 2,5 bzw. 9,5 Jahren über je 225 Mio. bzw. insgesamt 450 Mio. Fr. emittiert.



Der Conf-Future für den Juni 2023 verliert um 13.30 Uhr 10 Basispunkte (BP) auf 139,16%, umgesetzt sind allerdings nur 5 Kontrakte. Am Vortag hatte er 144 BP zugelegt. Der Juni-Conf hat den gestern ausgelaufen März-Future als kürzestlaufenden Kontrakt abgelöst. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert 10 BP auf 123,44%.



Bei den bislang gehandelten Eidgenossen gibt es drei Gewinner und drei Verlierer. Die Rendite zweijähriger Anleihen wurde zuletzt mit 1,4859 und diejenige des zehnjährigen Bonds mit 1,4690% angegeben. Die Renditekurve ist damit weiterhin mehr oder weniger flach, wobei der tiefste Wert im Segment der zwei bis zehnjährigen bei den siebenjährigen (1,3425%) liegt.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist derweil auf 1,410 gesunken. Am Mittwoch hatte der Wert bei 1,514% noch den höchsten Stand in diesem Jahr erreicht.

Euro legt zum US-Dollar etwas zu - EUR/CHF etwas tiefer

Der Euro hat am Donnerstag bis zum Mittag moderat zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1.0577 $ und damit etwas mehr als am Morgen. Der Euro entfernte sich damit ein Stück weit von seinem unlängst markierten Zweimonatstief gegenüber dem Dollar.



Zum Franken bewegt sich der Euro am Mittag bei einem Stand von 0.9912 etwas unter den Notierungen im frühen Handel (0.9919). Zwischenzeitlich fiel der Euro kurzzeitig unter die Marke von 0.99 Fr. zurück, erholte sich aber wenig später wieder. Das USD/CHF-Währungspaar geht derweil bei 0.9370 um, nachdem es am Vormittag noch leicht über der Schwelle von 0.94 lag.



Der Vormittagshandel verlief ohne entscheidende Impulse. Etwas Auftrieb erhielt der Euro vom Dollar, der gegenüber vielen Währungen zur Schwäche neigte. Entscheidende Konjunkturdaten aus der Eurozone wurden nicht veröffentlicht. In China verlangsamte sich die Inflation im Februar deutlich, während Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau den Willen der EZB bekräftigte, die hohe Teuerung mittelfristig wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zu senken.



Am Nachmittag rücken die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA in den Blick. Sie geben einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Der Arbeitsmarkt spielt eine grosse Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, da von der geringen Arbeitslosigkeit zusätzlicher Inflationsdruck ausgehen kann. Die Federal Reserve stemmt sich seit längerem mit Zinsanhebungen gegen die hohe Teuerung, die zuletzt nur noch langsam gesunken ist.

Ölpreise kaum verändert - Experte: Russische Fördermenge höher als gedacht

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig verändert. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82.69 $. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung verharrte auf 76.66 $.



Die Impulse am Rohölmarkt fielen im Tagesverlauf eher gering aus. Auch die am Mittwoch veröffentlichten wöchentlichen Lagerdaten aus den USA, die den ersten Rückgang der Bestände in diesem Jahr mit sich brachten, bewegten die Preise nicht nachhaltig. Ähnliches gilt für die jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung bekräftigte.



Nach Einschätzung von Experten des britischen Analysehauses S&P Global kann Russland die Ölproduktion trotz der Sanktionen westlicher Staaten länger aufrechterhalten, als viele erwartet haben. Es sei zwar mit einem Rückgang der russischen Ölförderung zu rechnen, S&P Global-Experte Dan Yergin bei Bloomberg TV. Den von vielen erwartete «dramatische Absturz» werde es nicht geben.

US-Börsen uneinheitlich

In den USA sind die Börsen am Mittwoch uneinheitlich verlaufen. Der Dow Jones Industrial ist 0,2% auf 32’798 gesunken, wogegen der breiter diversifizierte S&P 500 um 0,1% auf 3992 gestiegen ist. Am besten abgeschnitten hat der technologielastige Nasdaq 100, er ist 0,5% auf 12’215 hinaufgeklettert.

Somit haben sich die Aktienmärkte stabilisiert nach dem Rücksetzer am Dienstag, als US-Notenbankchef Jerome Powell die Furcht vor weiter steigenden Zinsen angefacht hatte. Nun erwarten die Anleger den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der einen Anhaltspunkt für die künftige Geldpolitik gibt.

Die Aktien von Tesla sind 3% gefallen. Der Elektroautobauer ist nach Beschwerden wegen fehlender Lenkradbefestigungen ins Visier der Verkehrsaufsichtsbehörde geraten.

Die Titel von Merck & Co sind 2,7% gesunken. Das Pharmaunternehmen hat mit Opko Health eine Vereinbarung für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Epstein-Barr-Virus geschlossen, das das Pfeiffersche Drüsenfieber verursacht und mit Multipler Sklerose sowie gewissen Krebsarten in Verbindung gebracht wird. Merck wird Opko eine Vorauszahlung von 50 Mio. $ leisten. Die Aktien von Opko sind 6,6% gestiegen.

Verhaltenes Geschäft in Asien

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag ein ähnliches Bild wie am Vortag gezeigt. Bis auf Japan verzeichneten die grösseren Handelsplätze zumeist Verluste. Dabei bewegten sich die Veränderungen allerdings in überschaubarem Rahmen.

Die Börsen in Fernost orientierten sich damit an den rückläufigen US-Futures. Zudem sorgte der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Zurückhaltung. «Der morgige offizielle Bericht könnte eine Vorentscheidung liefern, ob die FED die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung um 0,25 oder um 0,5% erhöht», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an.

Aus China und Japan gab es unterdessen neue Daten. Die chinesischen Verbraucherpreise seien im Februar so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr gestiegen, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Zudem seien die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet gesunken. Marktteilnehmer werteten die Daten als Hinweis darauf, dass die wirtschaftliche Erholung nicht so robust verläuft, wie man es sich erhofft habe.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 0,42% auf 19 967,94 Punkte, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,35% auf 4019,35 Punkte nachgab.

Auch der japanischen Konjunkturentwicklung fehlt es an Dynamik. Die Wirtschaft des Landes wuchs angesichts der gestiegenen Inflation im Schlussquartal 2022 weniger als zunächst berechnet worden war. Grund ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger des Inselreiches angesichts der gestiegenen Inflation mit Ausgaben zurückhielten.

Der japanische Nikkei 225 stieg gegen den Trend um 0,63% auf 28’623,15 Punkten und schloss damit an die relative Stärke vom Vortag an. Die Daten könnten die japanische Notenbank in ihrem lockeren geldpolitischen Kurs bekräftigen.

Der australische Aktienmarkt stabilisierte sich unterdessen nach den Vortagesverlusten. Der S&P ASX 200 schloss kaum verändert mit 7311,12 Punkte und reagierte damit auf nachgebende Anleiherenditen.

AWP/REUTERS

