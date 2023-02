Börsenbericht vom 1. Februar 2023 – Schweizer Börse weiterhin von Schwergewichten belastet Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed heute Abend, zeigen sich die Händler am Schweizer Aktienmarkt zurückhaltend.

Der Trend am Schweizer Aktienmarkt bleibt am Mittwochnachmittag uneinheitlich. Obwohl ein Grossteil der Schweizer Blue Chips zulegen kann, fällt der Leitindex SMI um 0,5% zurück. Grund dafür sind die massiven Kurseinbussen des Schwergewichts Novartis nach Zahlen. Und auch Branchennachbar Roche steht an der Börse am Tag vor Publikation der Jahresergebnisse stark unter Druck. Zu den grössten Gewinnern zählen indes Zykliker und auch Banken.

Allgemein bleibt die Börsenstimmung im Vorfeld wichtiger geldpolitischer Entscheide angespannt. Den Anfang macht am Abend die US-Notenbank. Die Anleger zählen darauf, dass die Fed das Zinserhöhungstempo mit einem Schritt von 25 anstelle von 50 Basispunkten drosseln wird. Am Donnerstag folgt die EZB. Sie dürfte den Leitzins um weitere 50 Punkte anheben. Und wie immer hört die Finanzgemeinde genau hin, was die Geldhüter mit Blick nach vorne erzählen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 15.00 Uhr um 0,50% auf 2205,08 Punkte. Der SMI notiert um 0,50% tiefer mit 11'229,23 Punkten und der breite SPI um 0,26% schwächer auf 14'452,49 Zählern. Der SLI, bei dem die grössten Aktien wie Novartis oder Roche nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, gewinnt mit 0,08% auf 1766,26 Punkte leicht an Wert. 22 Titel im SLI legen zu und acht geben nach.

Die Novartis-Titel (-2,4%) werden zur Wochenmitte zurückgeworfen. Weder die Ankündigung eines Aktienrückkaufs noch die geplante Dividendenerhöhung verhindern dies. Das Jahresergebnis wird von Analysten als «durchwachsen» beurteilt, vor allem der Gewinnrückgang des vierten Quartals. Insgesamt hätten positive Überraschungen im Abschluss gefehlt, sagt ein Händler.

Im Sog von Novartis büssen die Genussscheine von Roche 2,0% ein. Und auch das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,1%) weist negative Vorzeichen aus. Immerhin verliert der Nahrungsmittelkonzern nur leicht an Wert. Grössere Einbussen sind noch bei Swiss Re (-1,2%) zu sehen.

Die Gewinner werden von Technologie- und Wachstumswerten angeführt. AMS Osram, die am Vortag nach der Ankündigung des CEO-Rücktritts eingebrochen waren, legen um 3,6% zu und machen damit einen Teil des Verlusts wett. Auch Straumann, Kühne+Nagel (je +2,0%) oder Sonova (+1,8%) liegen klar im Plus. Der Hörgerätehersteller erwartet zwar ein insgesamt schwächeres Marktumfeld, hält aber an den gesetzten Zielen fest.

Fester tendieren zudem UBS (+0,3%). RBC und JPMorgan haben das Kursziel im Zuge der gestrigen Bilanzvorlage erhöht und empfehlen die Aktie weiter zum Kauf. Die Titel der CS gewinnen gar 1,8% und jene von Julius Bär 1,6%.

Ausblick USA: Am Fed-Tag etwas schwächer nach starkem Vortag

Am Tag der Leitzinsentscheidung in den USA werden die New Yorker Aktienmärkte etwas schwächer erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine gute Dreiviertelstunde vor der Eröffnung 0,38% tiefer auf 33’956 Punkte. Der stark technologielastige Nasdaq 100 wird nur knapp im Minus erwartet. Am Vortag hatten die Indizes mit einem starken Finale ihre Verluste vom Wochenauftakt teils wettgemacht.



Im Fokus steht am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, die ihr Zinserhöhungstempo voraussichtlich erneut drosseln wird. Volkswirte erwarten im Schnitt, dass die Notenbanker die Zinsen nur noch um 0,25 Prozentpunkte anheben werden. Die Zinsspanne sollte damit auf 4,50 bis 4,75% steigen. Anleger warten auf Hinweise, wie die Fed im weiteren Jahresverlauf fortfahren wird.



Im Dezember hatte die Notenbank den Leitzins noch um 0,50 Punkte erhöht. Davor hatte sie vier aussergewöhnlich grosse Zinsschritte um 0,75 Punkte vorgenommen. Mit ihren Zinserhöhungen will die Fed die Wirtschaftsdynamik abschwächen, um die Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel zurückzuführen. Gleichzeitig sind steigende Zinsen aber Gift für die Aktienmärkte. Andere Anlageklassen werden dann attraktiver, und Unternehmen müssen bei ihren Finanzierungen tiefer in die Tasche greifen.



«Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die Zinserhöhungen zur Abkühlung der Wirtschaft, der Inflation und des Arbeitsmarktes beigetragen haben», sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. «Die Frage ist jedoch, ob die Fed glaubt, dass sie dies in ausreichendem Masse getan hat, insbesondere bei der Kerninflation, die sich als hartnäckiger erweisen könnte.»



Untermauert wird Erlams Einschätzung am Mittwoch von neuen Daten vom Jobmarkt. So wurden in der Privatwirtschaft der Vereinigten Staaten im Januar deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen 106’000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Analysten hatten mit 180’000 neuen Stellen gerechnet. Kurz nach dem Börsenstart stehen noch Stimmungsdaten aus der Industrie auf der Agenda.



Neben dem Hauptereignis Zinsentscheid stehen zur Wochenmitte einige Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick. Der Chipkonzern AMD etwa profitierte in einem schwachen PC-Markt vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und Autoindustrie. Zuwächse in diesen Bereichen konnten den Einbruch im Geschäft mit Prozessoren für Personal Computer im vergangenen Quartal mehr als ausgleichen. Vorbörslich gewannen die Papiere mehr als 3%.



Die Foto-App Snapchat gewinnt zwar weiterhin neue Nutzer hinzu - aber das Werbegeschäft kommt nicht in Gang. Nach einem stagnierenden Umsatz im vergangenen Quartal rechnet die Entwicklerfirma Snap für das laufende Vierteljahr intern mit einem Erlösrückgang zwischen 2 und 10%. Anleger verpassten Snap einen vorbörslichen Denkzettel mit minus 13,5%.



Kräftige Einbussen von vorbörslich 9% mussten auch die Anleger von Electronic Arts hinnehmen, nachdem der Videospiele-Hersteller mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht hatte. Das mit Spannung erwartete nächste Stars Wars Game verspätet sich um einige Wochen.



Der Biotechkonzern Amgen bekam im vierten Quartal einen leichten Dämpfer. Der Gewinn sank im Schlussquartal unter dem Strich um rund 15%, der Umsatz trat praktisch auf der Stelle. Höheren Produkterlösen standen niedrigere sonstige Erlöse aus der Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly bei der Produktion von Covid-Antikörpern gegenüber. Vorbörslich verzeichneten Amgen Abgaben von etwas mehr als einem halben Prozent.



T-Mobile US gaben nach Quartalszahlen im vorbörslichen US-Handel um gut 1,5% nach. Anleger enttäuschte hier wohl die Prognose der Telekom-Tochter für das Nettovertragskundenwachstum. Das Schlussquartal selbst bezeichnete Analyst Philip Cusick von JPMorgan als solide.

Eurokurs steigt bis knapp unter 1.09 $ - EUR/CHF etwas höher

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen führender Notenbanken gestiegen. Im Mittagshandel erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1.0891 $. Das ist fast einen halben Cent höher als am frühen Morgen.



Auch das EUR/CHF-Währungspaar, das am Vortag wieder unter die Parität gefallen war, hat sich leicht erholt und nähert sich allmählich wieder der Marke von einem Franken an. Aktuell kostet ein Euro 0.9972 nach 0.9960 Fr. am Morgen und 0.9945 am Vortag.



Das USD/CHF-Paar hat sich dagegen wenig bewegt und wird derzeit zu 0.9155 nach 0.9158 am Morgen gehandelt. Auch der Greenback hatte am Dienstag gegenüber dem Franken klar an Wert eingebüsst. Am Dienstagmittag notierte er noch über der Marke von 0.92 Fr.



Am Devisenmarkt warten die Anleger auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank, die am Mittwochabend veröffentlicht werden. Es wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen drosseln werden. Allgemein wird ein leichter Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.



In den USA hatte sich die Inflation zuletzt abgeschwächt, nachdem die amerikanische Notenbank zuvor mit kräftigen Zinserhöhungen auf die starke Teuerung reagiert hatte. In der Eurozone wird dagegen bei der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag eine deutliche Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte erwartet. Die Aussicht auf einen stärkeren Zinsschritt in der Eurozone gab der Gemeinschaftswährung im Handel mit dem US-Dollar Auftrieb.



Am Vormittag wurde zudem bekannt, dass sich die Inflation in der Eurozone im Januar weiter abgeschwächt hat. Die Inflationsrate betrug 8,5% und lag unter der Markterwartung. Ökonomen verwiesen aber auf die weiter rekordhohe Kernrate bei der Teuerung und sahen daher bei der Preisentwicklung in der Eurozone keinen Grund zur Entwarnung.

Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85.28 $. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März stieg hingegen geringfügig um fünf Cent auf 78.92 $.



Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA die Ölpreise, die in der ersten Wochenhälfte noch unter Druck standen. Am Abend wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die amerikanischen Währungshüter in den vergangenen Monaten mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorgegangen waren, wird an den Finanzmärkten nur noch ein kleiner Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.



Dagegen habe ein Anstieg der Ölreserven in den USA die Ölpreise im Mittagshandel belastet, hiess es weiter am Markt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 6,3 Mio. Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Bonds Schweiz: Freundlich vor US-Zinsentscheidung

Zur Wochenmitte tendieren die Kurse an der Schweizer Obligationenbörse freundlich. Die Swapsätze setzen die Entspannung fort und nähern sich von oben der Marke von 1,5%. Unterstützt wird der Trend von den positiven Vorgaben der US-Staatsanleihen und der gesunkenen Inflation in der Eurozone.



Vor den geldpolitische Beschlüssen der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht werden, verlaufe das Geschäft in eher ruhigen Bahnen, heisst es. Vom Fed wird die achte Zinserhöhung in Folge erwartet. Diese dürfte mit 25 Basispunkten (BP) kleiner ausfallen als zuletzt, denn angesichts der sinkenden Inflation hätten die Währungshüter die Möglichkeit, den Fuss vom Bremspedal zu nehmen, sagte ein Händler. Im Dezember hatte das Fed den Leitzins noch um 50 BP und davor um 75 BP erhöht. Dagegen wird am Markt fest erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) morgen ihren Leitzins jeweils um 50 BP anheben werden.



Daran dürfte auch nicht viel ändern, dass sich die Inflation in der Eurozone im Januar weiter abgeschwächt hat. Sie betrug noch 8,5% und lag unter der Markterwartung. Ökonomen verwiesen aber auf die weiter rekordhohe Kernrate und sehen daher keinen Grund zur Entwarnung. «Die Inflation ist noch immer viel zu hoch», meinte ein Händler. «Wir rechnen unverändert mit einer Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte mit der klaren Aussicht auf mehr», kommentierte der Asset Manager DWS.



Konjunkturzahlen, wie die erneut bessere Industriestimmung in Europa oder die trüberen Aussichten der hiesigen Industrie, beeinflussen derweil das Geschehen laut Händlern nur wenig.



Am Primärmarkt herrscht ebenfalls Flaute. Heute sei einer der bisher ganz wenigen Tage im neuen Jahr, an dem es keine Emission gegeben habe, sagte ein Händler. Das sei aber auch nicht schlecht. Denn nach der Emissionswelle tue eine Verschnaufpause gut, da noch von einigen früheren Emissionen «Material» verfügbar sei.



Allerdings liefen Vorbereitungen für Transaktionen, die demnächst lanciert werden dürften. Fest im Programm für kommende Woche stehen Anleihen der Pfandbriefbank und der Eidgenossenschaft.



Der März-Conf-Future notiert um 13.15 Uhr um 96 BP höher auf 142,25%, gehandelt sind 12 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 24 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 21 BP auf 125,50% nach +11 BP am letzten Handelstag.



Von den sieben gehandelten Eidgenossen legen sechs zu und einer notiert schwächer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,087 und die der zehnjährigen mit 1,306% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,243 von 1,257% am Vortag.

