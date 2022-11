Börsenbericht vom 25. November 2022 – Wenig bewegter Handel an Schweizer Börse – CS auf neuem Allzeittief Am Freitagvormittag legt der Schweizer Aktienmarkt erst einmal eine Verschnaufpause ein.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag nach der jüngsten Erholung erst einmal eine Verschnaufpause ein. In einem impulslosen Handel würden vor dem Wochenende die jüngsten Avancen verdaut, sagten Marktbeobachter. Zuletzt hatte die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den künftigen Zinserhöhungen in den USA die Börsen gestützt. Impulse im Tagesverlauf sind kaum auszumachen. Die Agenda hält lediglich Makrotermine aus der zweiten Reihe bereit.



An der Wallstreet gab es am Donnerstag eine Feiertagspause für «Thanksgiving». Auch zum Wochenausklang findet dort am «Black Friday» nur ein verkürzter Handel statt. Die Aktienmärkte Asiens haben derweil am Freitag überwiegend nachgegeben. In China nähren die hohen Corona-Zahlen weiter Sorgen, dass umfangreiche Lockdowns abermals auf der Wirtschaft des Landes und damit auch auf der Weltkonjunktur lasten könnten.



Der neue FuW Swiss 50 Index verliert gegen 11.00 Uhr 0,52% auf 2115,53 Punkte. Der Swiss Market Index (SMI) liegt um 0,10% im Minus bei 11'145,85 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,28% auf 1711,37 und der breite SPI um 0,14% auf 14'267,88 Zähler. Bei den 30 SLI-Werten kommen auf sechs Gewinner 24 Verlierer.



Es sind in erster Linie die grosskapitalisierten Roche-Bons, die den Leitindex mit einem Kursplus von 0,9% vor grösseren Abgaben bewahren. Nestlé (-0,1%) und Novartis (-0,2%) tendieren wenig auffällig.



Daneben greifen die Anleger noch bei einigen zyklischen Papieren wie Holcim (+0,1%) und Schindler (+0,3%) oder bei Sonova (+0,2%) und Zurich Insurance (+0,1%) zu.



Am anderen Ende fallen Credit Suisse um 1,6% zurück. Bei 3.48 Fr. wurde im Vormittagshandel ein neues Allzeittief notiert. Bei der angeschlagenen Grossbank geht die wichtige Kapitalerhöhung demnächst in eine wichtige Phase. Zu Wochenschluss hat zudem die Bank Vontobel das Kursziel auf nunmehr gerade noch 3.50 Fr. gesenkt.



UBS (-0,5%) stehen etwas besser als die Konkurrenzpapiere da, während Partners Group deutliche 1,4% abgeben. Für Julius Bär (-0,2%) wiederum hat die Royal Bank of Canada das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Marktteilnehmer verweisen auf die mittlerweile «ansprechende» Dividendenrendite der Valoren.



SGS fallen nach einer Rückstufung durch Barclays um 2,0% zurück. Das Rating für den Warenprüfer wurde um zwei Stufen direkt auf «Underweight» gesenkt und die Papiere einem tieferen Kursziel versehen. Die Genfer hatten unlängst die Prognosen für 2022 gesenkt.



Grössere Abgaben erleiden verschiedene Technologieaktien und zyklische Papiere. Ams-Osram (-1,9%), Temenos (-1,4%), Swatch (-1,8%) und Richemont (-1,3%) fallen allesamt deutlich. Letztere leiden wohl unter den neuen Corona-Massnahmen in China. Aus dem Healthsektor reihen sich zudem Lonza (-0,6%) und Straumann (-0,4%) in diese Gruppe ein.



In den hinteren Reihen gab es News von Ypsomed, deren Aktien um 0,2% nachgeben. Die auf Injektions- und Infusionssysteme spezialisierte Firma hat ein System auf den Markt gebracht, das nun auch in Deutschland angewendet werden darf. Analysten sprechen von einem wichtigen Schritt in Sachen Konkurrenzfähigkeit.



Dass sich Kardex (-1,3%) auf die Suche nach einem neuen Konzernchef machen muss, belastet die Aktien. Die grössten Verluste im breiten Markt gehen aber auf Zur Rose (-4,7%). Die Versandapotheke unternimmt weitere Schritte zur Verbesserung der Profitabilität und schliesst in Deutschland einen Logistikstandort. Die Einführung des sogenannten E-Rezepts beim nördlichen Nachbarn hat in den letzten Wochen und Monaten immer neue Rückschläge erlitten.

Bonds Schweiz: Deutliche Abgaben in impulslosem Handel

Der Schweizer Bondmarkt verzeichnet zu Wochenschluss sinkende Kurse bei gleichzeitig steigenden Renditen. Damit werden die Vortagesgewinne, ausgelöst von der Erwartung eines langsameren Zinserhöhungszyklus, wegradiert. Händler berichten aber von einem impulsarmen Handel am Anleihemarkt.

Denn in den USA sind viele Marktteilnehmer in einem verlängerten Wochenende nach dem «Thanksgiving»-Feiertag. Zudem werden nur noch wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Laut Marktteilnehmern sorgen am Freitag vor allem besser als befürchtet aufgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland für Abgabedruck. Im dritten Quartal hatte sich die grösste Volkswirtschaft der Eurozone besser als bisher bekannt entwickelt.

Der Primärmarkt wurde in den letzten Tagen rege in Anspruch genommen. In dieser Woche zeigten sich zehn Emittenten, die insgesamt mehr als 2,1 Mrd. Fr. aufnahmen. Den grössten Batzen sicherte sich mit 835 Mio. Fr. die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken.



In den kommenden Wochen rechnen Händler aber mit einer Beruhigung der Emissionsvolumen. Spätestens ab Dezember finden in der Regel keine Transaktionen mehr statt.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future sinkt gegen 13.10 Uhr um 134 Basispunkte (BP) auf 145,70%. Der Umsatz beträgt 14 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 58 BP gestiegen. Der richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 75 BP auf 125,84%.



Die bislang gehandelten Eidgenossen weisen vor allem am kurzen Ende Kursverluste auf. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) etwa verliert 7 BP auf 100,74% und weist eine Rendite von 0,72% auf. Der zehnjährige (0,5/2032) noch ungehandelte Benchmarkbond rentiert mit 0,95%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,008% von 0,940% am Vortag.

Euro wenig verändert etwas unter 1,04 $

Der Euro hat sich Freitag nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,0389 $ gehandelt. Sie notierte damit nur leicht unter dem Niveau aus dem frühen Handel.



Zum Schweizer Franken hat der Dollar zuletzt ebenfalls etwas zugelegt - und zwar auf 0,9464. Das Euro-Franken-Paar notiert mit 0,9834 kaum verändert zum frühen Handel.



Etwas besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro kaum. Trotz Gegenwinds stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4%. In einer ersten Schätzung war das Statistische Bundesamt von einem Zuwachs um 0,3% ausgegangen. Viele Ökonomen erwarten mittlerweile nur noch eine milde Rezession.



In den USA herrscht weitgehend Ruhe, weil viele Bürger den nach «Thanksgiving» liegenden Einkaufstag Black Friday für ein verlängertes Wochenende nutzen. Entscheidende Konjunkturdaten werden aus Übersee nicht erwartet.

Ölpreise legen deutlich zu

Die Ölpreise haben sich am Freitag ein Stück weit von den Verlusten der vergangenen Handelstage erholt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86.87 $. Das waren 1.53 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.93 $ 79.87 $.

Trotz der Kursgewinne dürften die Rohölpreise die laufende Woche unterm Strich mit Abschlägen beenden. Als eine wesentliche Ursache der Schwäche in den vergangenen Handelstagen gilt die angespannte Corona-Lage in China. Die Behörden haben in einigen wichtigen Metropolen strikte Gegenmassnahmen ergriffen, von denen sie sich eine Eindämmung des Virus erhoffen. Das harte Vorgehen der Führung in Peking ist eine erhebliche Belastung der Wirtschaft, die sich auch in einer geringeren Energienachfrage niederschlägt.

Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies hingegen auf das angekündigte EU-Ölembargo gegen Russland. Dies dürfte die russische Ölproduktion künftig deutlich drosseln und «den Brentölpreis in den kommenden Wochen steigen lassen».

Das EU-Ölembargo gegen Russland tritt am 5. Dezember in Kraft. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) importierte die EU im Oktober täglich 1,5 Mio. Barrel russisches Rohöl.

Asiatische Börsen etwas schwächer

Im asiatisch-pazifischen Raum tendieren die Börsen am heutigen Freitag mehrheitlich etwas schwächer. Die freundlichen US-Vorgaben vom Mittwoch sind weitgehend verpufft. Dafür schlagen die in China gemeldeten Rekordzahlen an Covid-Infektionen auf die Stimmung, und in Japan schürt der kräftige Anstieg der Konsumentenpreise in der Hauptstadt Zinssorgen.

In Tokio tendieren der Nikkei 225 und der breit gefasste Topix im Nachmittagshandel denn auch leicht schwächer. Ihr Stand liegt 0,3 und 0,1% unter dem Schlusskurs vom Vortag.

Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,9% niedriger, wogegen der Shanghai Composite sich trotz aufflammender Pandemie etwas fester präsentiert (+0,3%). In Seoul verliert der Kospi 0,1%. Der australische ASX 200 zieht zum Schlussstand von gestern 0,2% an.

Wallstreet

Heute wird an den US-Börsen lediglich eine verkürzte Sitzung stattfinden.

AWP/REUTERS

