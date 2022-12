Börsenbericht vom 5. Dezember 2022 – Schweizer Börse wenig verändert Zum Wochenstart zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt kaum verändert.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Leitindex SMI bewegt sich in einer engen Spanne von nicht einmal 50 Punkten überwiegend im grünen Bereich. Händler gehen insgesamt davon aus, dass es in der laufenden Woche immer wieder volatil zugehen könnte, das die Agenda recht sparsam gefüllt ist und sich niemand vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche grossartig positionieren wolle.

Zudem stelle sich nach dem zuletzt starken Lauf an den Finanzmärkten die Frage, wie lange sie diesen Kurs «inmitten von ungelösten Problemen und trüben Aussichten» noch beibehalten können. Etwas Hoffnung keimte im asiatischen Handel auf, nachdem China seine bislang sehr restriktive Corona-Politik weiter zu lockern scheint. Dies habe sogar an sich schwächere Konjunkturdaten überlagert. Ohne grössere Auswirkungen sind bislang die Öl-Sanktionen, die seit diesem Tag gegen Russland gelten. Auf Datenseite hat sich zudem die Unternehmensstimmung im Euroraum erstmals seit einem halben Jahr wieder verbessert. Nun warten Investoren noch gespannt auf die Stimmungsdaten aus den USA am Nachmittag.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.10 Uhr um 0,08% auf 2115,39 Punkte. Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,17% hinzu auf 11'216,70 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,13% auf 1719,17, während der breite SPI mit -0,01% auf der Stelle tritt bei 14'307,91 Zählern. Im SLI stehen elf Gewinnern 19 Verlierer gegenüber.

Besonders stark ziehen zum Wochenstart die Aktien der arg gebeutelten CS an (+7,4%). Die Vorwoche hatten die Aktien mit einem erneuten Verlust von etwas mehr als 6% beendet und dabei neue Rekord-Tiefs markiert. Zum Wochenstart nun profitieren die Aktien davon, dass sie sich in den vergangenen Wochen frisches Fremdkapital in Milliardenhöhe beschafft hat. Zudem stützen Medienberichte, wonach Investoren offenbar Interesse an einer Investition in Höhe von mindestens einer Milliarde Dollar in die neue Investmentbank-Einheit CS First Boston der Grossbank signalisiert haben.

Neben der CS sind auch weitere Finanzvertreter wie die UBS, Julius Bär, Swiss Re oder Zurich gefragt. Die Aufschläge betragen bis zu 2,2%. In Europa greifen Investoren ebenfalls verstärkt bei Bank- und Versicherungsaktien zu, wie die Kursgewinne der jeweiligen Branchenindizes zeigen.

Als klare Stütze für den Gesamtmarkt erweisen sich die Aktien von Novartis (+1,6%). Der Pharmakonzern hat am Morgen einen Studienerfolg vermeldet. Zudem haben sich zahlreiche Analysten wohlwollend über den Konzern geäussert.

Die anderen beiden Schwergewichte Roche (-0,1%) und Nestlé (-1,1% auf 111,82 Fr.) erweisen sich hingegen eher als Bremsklötze für den Gesamtmarkt. Bei Nestlé hat Bernstein am Morgen das Kursziel auf 115 Fr. gesenkt und moniert, dass die Bewertung angesichts mangelnder Impulse derzeit ausgereizt sei.

Einen schweren Stand haben zum Wochenstart unterdessen auch die Aktien vom Personalvermittler Adecco (-1,4%). Die Titel kämen einfach nicht vom Fleck, heisst es denn auch im Handel. Zudem trübten sich die die konjunkturellen Aussichten in den entwickelten Ländern sowie in China ein. Die Experten von Morgan Stanley haben mit einer Abstufung darauf reagiert.

Ein Analystenkommentar ist auch beim Telekomanbieter Swisscom (-0,7%) der Hauptgrund für die schwache Kursentwicklung. Das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag sei unausgewogen, heisst es bei der Deutschen Bank, die damit die neue Verkaufsempfehlung begründet.

Darüber hinaus geht es für zahlreiche Wachstumswerte abwärts: So geben Logitech, Straumann oder AMS Osram um bis zu 1,8% nach. Nachdem speziell die beiden Vertreter der Technologiebranche in der Vorwoche unter den Gewinnern zu finden waren, sprächen die aktuellen Abgaben für Gewinnmitnahmen.

In den hinteren Reihen unternehmen Polypeptide (+0,5%) nach dem Kurseinbruch vom Freitag in der Höhe von 36% zumindest einen Stabilisierungsversuch. Am Freitag hatte das Unternehmen abermals eine Gewinnwarnung ausgesprochen.

Die Abgaben bei Lindt&Sprüngli sowohl bei den Partizipationsscheinen (-1,5%) als auch den Namenaktien (-1,8%) lassen sich ebenfalls mit einem Analystenkommentar erklären. Bernstein hat für beide das Rating gesenkt.

Bonds: Gut gehalten in ruhigem Handel

Am Schweizer Obligationenmarkt halten sich die Aktivitäten zu Wochenbeginn bei einem freundlichen Unterton in Grenzen. Es fehle an Impulsen, heisst es am Markt. Die wegweisenden Franken-Swapsätze bewegten sich mehr oder weniger seitwärts.

Der jüngste Rückgang der Obligationenrenditen lasse sich nur durch eine starke Eintrübung und einen deutlichen Rückgang der Inflation rechtfertigen, heisst es am Markt. Die bisher bekannt gewordenen Lohnsteigerungen zeigten aber, dass in den USA und in Deutschland eine Lohn/Preis-Spirale eingesetzt habe, sagt Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank. Die Zentralbanken betonten deshalb zu Recht, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Doch die Finanzmärkte nähmen die Aussagen der Zentralbanken derzeit nicht sehr ernst, sagt Stucki.

Ähnlich tönt es bei der Zürcher Kantonalbank, die die Rally an den Bondmärkten als zu weit gelaufen erachtet. Die Kursgewinne seien sehr spekulativ und zum Teil auf Sand gebaut.

Am Sekundärmarkt verlaufe der Handel bei moderaten Umsätzen recht ruhig, heisst es weiter. Am Primärmarkt liefen die Vorbereitungen für die Emission der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute. Die «Pfandbank» will laut Händlern am Dienstag eine Dualtranche mit einer acht- bis zehnjährigen und einer 15-jährigen Anleihe begeben. Kommende Woche folgt dann noch die monatliche Auktion der Eidgenossenschaft.

In der vergangenen Woche wurden vier Anleihen über total 620 Mio. Fr. emittiert. Dabei waren zwei aus dem In- und zwei aus dem Ausland. In der Woche davor wurden Anleihen über gut 2,1 Mrd. Fr. aufgenommen.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 25 Basispunkte (BP) höher auf 145,80%. Der Umsatz beträgt 90 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 30 BP gesunken. Allmählich mache sich der Verfall des Dezember-Conf am Donnerstag bemerkbar. Der nachfolgende Kontrakt März 2023 legt bei 86 gehandelten Kontrakten 22 BP zu auf 144,60%. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index gewinnt 21 BP auf 126,78%.

Drei Eidgenossen werden zu einem höheren und zwei zu einem tieferen Kurs gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) gewinnt 3 BP und wirft 0,85% ab. Die Zehnjährige (0,5/2032) ist nicht gehandelt. Die Rendite wird mit 0,94% angegeben.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,013 von 0,992% am Freitag.

Euro gibt zum US-Dollar Gewinne ab – Franken stabil

Der Euro hat am Montag zum US-Dollar anfängliche Gewinne grösstenteils wieder abgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0565 $. Im frühen Handel hatte der Euro noch mit 1.0585 $ den höchsten Stand seit Ende Juni erreicht.

Zum Franken tendiert der Euro bei einem Stand von 0.9875 recht stabil. Auch der US-Dollar hat sich seit dem Morgen kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0.9346 Fr. zeigt.

Die Lockerungen der harten chinesischen Null-Covid-Massnahmen sowie die Entscheidung von Opec+ ihre Fördermengen beizubehalten, hatten zunächst für Zuversicht gesorgt und den Euro gestützt. Belastet wird die Gemeinschaftswährung jedoch durch den Preisdeckel der EU für russisches Rohöl, der zu steigenden Ölpreisen führt. Russland droht Ländern, die sich am Öldeckel beteiligen, kein Rohöl mehr zu liefern.

Die am Vormittag veröffentlichen Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegen den Markt kaum. So hat sich der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator im Dezember den zweiten Monat in Folge aufgehellt. Die Einzelhandelsumsätze gaben im Oktober hingegen nach. Der Rückgang lag jedoch im Rahmen der Erwartungen. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im November erstmals seit einem halben Jahr wieder verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg etwas an. Er signalisiert jedoch weiterhin eine Abschwächung der Konjunktur.

In den USA wird am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Er gilt als zuverlässiger Indikator für die konjunkturelle Entwicklung.

Ölpreise steigen stark

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Bis zum Mittag haben sie leichte Kursgewinne aus dem frühen Handel kräftig ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 87.30 $. Das waren 1.73 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.68 $ auf 81.66 $.

Zum Wochenstart ist ein weitgehendes Embargo der Europäischen Union (EU) auf russisches Erdöl in Kraft getreten. Zudem will die EU mit anderen grossen Ländern eine Preisobergrenze für russisches Erdöl durchsetzen. Beides soll Russland finanziell treffen und ist eine Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Unterdessen hat Russland angedroht, kein Öl an Länder zu liefern, die den Preisdeckel akzeptieren. Sollte die Führung in Moskau die Drohung umsetzen, könnte dies zu einer Verknappung des Angebots am Ölmarkt führen.

Am Markt wurden die steigenden Ölpreise auch mit der Entwicklung in China erklärt, wo die harten Corona-Massnahmen nach jüngsten Protesten in der Bevölkerung etwas gelockert wurden. Bei den Anlegern am Ölmarkt verstärkte dies die Hoffnung, dass Chinas Wirtschaft wieder mehr in Schwung kommen könnte, was eine stärkere Nachfrage nach Rohöl zur Folge hätte.

Zudem hatte am Wochenende der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölverbund Opec+ beschlossen, seine Förderung zunächst unverändert zu belassen. Seit Anfang November fördern die rund 20 Staaten deutlich weniger Erdöl, daran soll festgehalten werden. Die Entscheidung war am Markt erwartet worden.

Asien

Der japanische Nikkei 225 schloss am Montag leicht höher bei 27’820,4 Punkten und einem Plus von 0,15%. Der breiter gefasste Topix verlor 0,32% auf 1947,82 Zähler. Der koreanische Kospi gibt derweil mehr nach und handelt gegen 0,5% tiefer, nachdem er in der ersten Tageshälfte einige Male im positiven Bereich gehandelt hat.

Dies, obwohl die Nachrichten aus China derzeit verhalten positiv scheinen: Erneut wird kolportiert, das Regime in Peking ziehe eine leichte Lockerung der drakonischen Massnahmen gegen Covid in Betracht. Die Festlandindizes sind denn auch stark im Plus: Der Shanghai Composite handelt über 1,5% höher, während der Shenzhen Component 0,7% über dem Vortagesschluss liegt.

Der Hang Seng in Hongkong setzt mit einem Plus von über 3,7% sogar zu einem Höhenflug an. Zuvorderst mit dabei sind dort die E-Commerce-Titel Alibaba und JD.com.

USA

In den USA waren Good News einmal mehr Bad News – eigentlich. Denn der Arbeitsmarktbericht vom Freitag zeigte, dass die Beschäftigung im November stärker zugenommen hatte, als erwartet worden war. Der Anstieg der Löhne und der Gehälter übertraf die Markterwartung um das Doppelte. Das lässt weiterhin eine restriktive Geldpolitik der US-Notenbank erwarten.

Angesichts dieser Aussichten hielten sich die Indizes am US-Aktienmarkt gut. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,12% tiefer bei 4071,7 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab 0,4% auf 11’994,26 Zähler nach. Der preisgewichtete Dow Jones Industrial Average gewann gar 0,1% auf 34’429,88 Punkte.

AWP/REUTERS

