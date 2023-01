Börsenbericht vom 18. Januar 2023 – Schweizer Börse wenig verändert Nach der rasanten Aufholjagd zum Jahresanfang hat der Schweizer Aktienmarkt die Kursgewinne am Mittwoch verteidigt.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochnachmittag weiterhin nur wenig verändert und bewegt sich damit noch immer in einer engen Spanne von weniger als 50 Punkten um den Vortagesschlusskurs. Die Stimmung am Markt sei grundsätzlich weiterhin recht gut, heisst es im Handel. Allerdings stünden die defensiven Schwergewichte Nestlé und Novartis mit deutlichen Kursverlusten einer positiveren Performance des Gesamtindex im Wege. «Die Anleger bevorzugen derzeit wieder zyklische und Wachstumswerte und machen einen Bogen um defensive Titel», meinte ein Händler dazu. Allerdings seien die Volumen insgesamt sehr tief für diese Zeit im Jahr.

Die Hoffnung am Markt beruhen laut Marktteilnehmern derzeit vor allem darauf, dass die Inflation weiter abflaut und die Zentralbanken entsprechend ihre restriktive Politik bald beenden werden. In diesem Zusammenhang sorgte am Berichtstag auch die japanische Notenbank (BoJ) mit ihrer Entscheidung zur Fortsetzung der lockeren Geldpolitik für Interesse. Am Vortag hatten bereits die Spekulationen, die EZB könnte die Zinsen im Frühling weniger stark erhöhen als am Markt bisher erwartet, den Börsen schon geholfen. Die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Makrozahlen wurden derweil tendenziell positiv aufgenommen, brachten aber keine fundamental neuen Impulse in den Markt.

Der FuW Swiss 50 Index steigt nach 15 Uhr um 0,54% auf 2202,90 Punkten. SMI legt um 0,11% auf 11'414,12 Punkten und der breite SPI um 0,11% auf 14'655,44 Punkte zu. Der 30 Titel umfassende SLI, bei dem die Schwergewichte nicht voll gezählt werden, gewinnt derweil mit 0,34% auf 1773,43 Zähler etwas stärker, wobei das Verhältnis aus Gewinnern und Verlierern bei gut drei zu eins liegt.

Die grössten Gewinne bei den Blue Chips gehen an die Technologietitel VAT (+2,7%) und Ams Osram (+2,2%), zum Teil unterstützt durch positive Brokerkommentare. Gewinne von gut 2% gibt es ausserdem bei Sika und Swiss Re.

Gesucht sind auch Richemont (+1,5%). Dabei hat der Aktienkurs nach einem schwachen Start klar nach oben gedreht. Der Konzern steigerte zwar den Umsatz auch im Weihnachtsquartal um 5% zu konstanten Wechselkursen, hat damit aber die Erwartungen der Analysten von rund 8% verfehlt. Doch Analysten wiesen auch auf die Öffnung in China hin, was das Geschäft wieder beleben dürfte.

Dagegen verharrten die Aktien von Swatch (-0,8%) im Minus. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass bei Richemont das Schmuckgeschäft im Gegensatz zu den Uhren deutlich besser abgeschnitten habe. Am Vortag war es umgekehrt - Swatch hatte Richemont an der Börse abgehängt.

Am Schluss der Tabelle tummeln sich Nestlé (-1,3%) und Novartis (-0,8%), die so zusammen den SMI um über 50 Punkte nach unten drücken.

Im breiten Markt büssen Bystronic (-6,2%) nach einer Abstufung deutlich an Terrain ein. Leclanché (+17%) profitieren derweil von positiven Produktenews, während Flughafen Zürich (+4,3%) und Komax (+4,0%) von Analystenseite Schub erhalten.

Freundlich – Dow wagt neuen Anlauf Richtung 34’000 Punkte

Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,22% auf 33’984,30 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,51% auf 4’011,48 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,93% auf 11’664,93 Punkte zu

Frische Inflations- und Konjunkturdaten hatten bereits vorbörslich einen leicht positiven Einfluss auf die Indizes. Der Anstieg der Erzeugerpreise schwächte sich im Dezember zum sechsten Mal in Folge und zudem deutlicher als erwartet ab. Zudem war der Einzelhandelsumsatz im Dezember überraschend stark zurückgegangen. Die Industrieproduktion sank im Dezember deutlich stärker als Ökonomen prognostiziert hatten. Im späten Handelsverlauf steht noch der Konjunkturbericht der Notenbank («Beige Book») auf der Agenda.

Bonds Schweiz: Freundlich - Emissionsreigen reisst nicht ab

Die Schweizer Obligationenbörse präsentiert sich am Mittwoch freundlich. Nach einem leichten Anstieg der Swapsätze im frühen Geschäft sanken sie im Verlauf wieder ein wenig, was steigende Notierungen bei den Zinspapieren auslöste. Auch zur Wochenmitte wird zudem der Primärmarkt beansprucht.



Der Emissionsreigen am Primärmarkt sorgt auch für anziehende Umsätze im Sekundärhandel. Cembra Money Bank hat eine Anleihe über 235 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren aufgelegt. Der Spread beträgt +100 Basispunkte (BP). «Endlich einmal eine inländische Anleihe aus dem Finanzbereich», sagte ein Händler. Aus dem Ausland sei das Angebot inzwischen ausreichend.



Weiter will die National Australia Bank mindestens 200 Mio. Fr. für zehn Jahre aufnehmen.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future legt gegen 13.30 Uhr um 14 BP zu auf 144,25%. Gehandelt sind 18 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 4 BP gesunken. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index steigt 3 BP auf 126,81% nach +27 BP am Vortag.



Die fünf gehandelten Eidgenossen notieren fester. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,973 und die der zehnjährigen mit 1,109% angegeben.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,078 von 1,126% am Vortag.

Euro legt zum US-Dollar zu - Franken deutlich stärker

Der Euro hat am Mittwoch zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0826 $ und damit gut einen halben Cent mehr als am Morgen.



Derweil hat der Franken sowohl zum Euro als auch zum Dollar klar zugelegt. Das EUR/CHF-Paar wird aktuell zu 0.9882 gehandelt und damit deutlich höher als am Morgen mit 0.9951. Am Dienstagmorgen stand der Euro gar noch über der Parität. Der Dollar sinkt zum Franken auf 0.9131 von 0.9224 Fr. noch im frühen Geschäft. Marktbeobachter gibt der stärkere Franken derzeit ein Rätsel auf.



Auftrieb erhielt der Euro von Kommentaren aus den Reihen der EZB. Frankreichs Zentralbankchef François Villeroy de Galhau trat Spekulationen entgegen, wonach die Notenbank ihr Zinsanhebungstempo bald weiter verringern könnte. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf Insider über solche Erwägungen berichtet. Der Euro hatte in der Folge spürbar nachgegeben. Die Verluste wurden nach den Äusserungen Villeroy de Galhaus weitgehend wettgemacht.



Der japanische Yen stand unterdessen zu vielen Währungen unter Druck. Zum Dollar und Euro gab er am Morgen etwa 2% nach, am Mittag waren es noch jeweils ein Prozent. Ausgelöst wurden die Verluste durch die Geldpolitik der japanischen Zentralbank, die auf ihrer Zinssitzung eine Beibehaltung ihrer lockeren Linie beschloss. Vor der Sitzung hatte es Spekulationen gegeben, die Notenbank könnte sich von ihrer im internationalen Vergleich sehr lockeren Ausrichtung ein Stück weit verabschieden.



Am Nachmittag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA werden unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionszahlen aus der Industrie erwartet.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87.13 $. Das waren 1.21 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 1.39 $ auf 81.57 $.

Marktbeobachter verwiesen auf den Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Der Interessenverband von Industriestaaten rechnet zwar zu Beginn des Jahres mit einem Überschuss an Rohöl aus dem Weltmarkt. Im weiteren Verlauf des Jahres dürfte sich das aber ändern. Ab dem Frühjahr erwarten die IEA-Experten vor allem eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in China. Dies habe den Ölpreisen am Vormittag Auftrieb verliehen, hiess es am Markt.

Generell sorgt die Lockerung der einst strengen Corona-Vorschriften in China für Zuversicht am Ölmarkt. Marktteilnehmer erhoffen sich dadurch eine spürbare konjunkturelle Erholung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, die auch auf die globale Wirtschaft und die gesamte Energienachfrage ausstrahlen könnte.

Optimistischer stimmt auch der absehbare Kurs vieler Zentralbanken, die ihren Kampf gegen die hohe Inflation in diesem Jahr etwas weniger intensiv führen dürften. Die konjunkturelle Belastung durch steigende Zinsen wäre in diesem Fall nicht mehr ganz so gross wie noch im letzten Jahr, als die Leitzinsen in vielen Ländern stark angehoben wurden.

Bitcoin hält sich über 21'000 $

Der Bitcoin bleibt seit Beginn des neuen Jahres auf Erholungskurs. Der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger mögen manche Marktbeobachter aber noch nicht richtig zu trauen.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche satte 21% im Plus bei 21'230 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 73 Mrd. auf rund 409 Mrd. $ gestiegen.

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten noch rund 12'500 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag wieder über der Grenze von einer Billion Dollar bei insgesamt 1033 Mrd. $.

