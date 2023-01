Börsenbericht vom 18. Januar 2023 – Schweizer Börse wenig verändert Am Mittwoch zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt eher richtungslos. Im Fokus stehen heute Richemont.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG

Der Schweizer Aktienmarkt findet zur Wochenmitte kleine klare Richtung. Er bewegt sich vielmehr in einer engen Spanne von weniger als 50 Punkten um den Vortagesschlusskurs. Die Stimmung sei weiterhin gut. «Über allem steht die Hoffnung, dass die Inflation abflaut, die Zentralbanken die restriktive Politik bald beenden und die Wirtschaft einer Rezession entgeht», meinte ein Händler. Zur guten Stimmung trage daher am Berichtstag auch die japanische Notenbank (BoJ) mit ihrer Entscheidung bei, wider Erwarten die lockere Geldpolitik fortzusetzen. Am Vortag hatten Spekulationen, die EZB könnte die Zinsen im Frühling weniger stark erhöhen als am Markt bisher erwartet, den Börsen schon geholfen.

Die Anleger bevorzugten derzeit zyklische und Wachstumswerte und machten einen Bogen um die defensiven Schwergewichte, deren Kurseinbussen denn auch den Gesamtmarkt ein wenig bremsten. In welche Richtig der Markt im weiteren Verlauf drehe, dürfte wohl von den am Nachmittag aus den USA anstehenden Konjunkturdaten mitbestimmt werden, heisst es am Markt. Veröffentlicht werden unter anderem die Detailhandelsumsätze, die Produzentenpreise und die Lagerbestände. Ausserdem legt die US-Notenbank Fed am Abend den Konjunkturbericht, das Beige Book, vor. Dies alles zügle den Risikoappetit der Anleger ein wenig und stimme sie vorsichtig. Zudem würden nun täglich Unternehmensberichte veröffentlicht, die das Geschehen ebenfalls beeinflussen könnten, heisst es weiter.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.15 Uhr um 0,15% auf 2194,33 Punkte. Der SMI notiert um 0,13% leichter auf 11'387,40 94Punkten und der breite SPI um 0,08% tiefer auf 14'628,87 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,02% auf 1767,45 Zähler. Im SLI stehen 15 Gewinnern 14 Verlierer gegenüber. Temenos sind unverändert.

Im Fokus stehen Richemont (+1,1%). Dabei hat der Aktienkurs nach einem schwachen Start klar nach oben gedreht. Der Konzern steigerte zwar den Umsatz auch im Weihnachtsquartal um 5% zu konstanten Wechselkursen. Damit habe er aber die Erwartungen der Analysten von rund 8% verfehlt. Doch Analysten wiesen auch auf die Öffnung in China hin, was das Geschäft wieder beleben dürfte. «China war schuld an der Verlangsamung und dürfte nun nach der Öffnung auch zum Treiber der Erholung werden», meinte ein Händler.

Dagegen verharrten die Aktien von Swatch (-0,8%) im Minus. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass bei Richemont das Schmuckgeschäft im Gegensatz zu den Uhren deutlich besser abgeschnitten habe.

Gesucht waren mit VAT (+1,9%), die von einem positiven Kommentar der CS-Analysten angeschoben würden, und Sika (+1,1%), Straumann (+0,9%), AMS Osram (+0,7%) sowie Sonova (+0,6%) weitere Werte, die zwar 2023 schon gut gelaufen sind, aber halt im Vorjahr auch stark korrigiert hatten. Die Aktien von Geberit (+0,3%) setzen am Tag vor der Umsatzbekanntgabe den Erholungspfad ebenfalls fort.

Bei den Finanzwerten sind die Banken CS (+0,03%) und UBS (-0,03%) praktisch unverändert. Die Versicherer Swiss Life (-0,3%) und Zurich (-0,2%) geben nach. Swiss Re (+1,1%) legen dagegen klar zu.

Als Bremse für den SMI erwiesen sich die schwergewichtigen Novartis (-1,0%), Nestlé (-0,8%) sowie Swisscom (-1,0%). Dagegen ziehen Roche (+0,5% auf 296 Fr.) an, bleiben aber weiterhin unter der Marke von 300 Fr. Tiefere Kurse gibt es auch für ABB (-0,5%), Adecco (-0,6%) und Schindler (-0,7%). Händler verweisen auf dabei auf die starken Gewinne im laufenden Jahr.

Die Aktien von Barry Callebaut (+1,5%) notieren nach frühen Verlusten deutlich in der Gewinnzone. Der Weltmarktführer hat im ersten Quartal 2022/23 weniger Schokolade verkauft als erwartet. Künftig will das Unternehmen allerdings wieder wachsen - wenn auch nicht mehr ganz so stark wie nach der Pandemie.

Auf den hinteren Reihen sorgen ansonsten Analystenkommentare für Kursbewegungen. So verleiht die CS neben VAT auch den Aktien des Flughafen Zürich (+3,7%) Schub.

Euro unter 1.08 $ - Japanischer Yen gibt nach

Der Euro notiert am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1.08 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0788 $r und damit minim weniger als am späten Vorabend.



Auch der Franken zeigt sich unterdessen gegenüber dem Euro und auch dem Dollar wenig verändert. Das EUR/CHF-Paar wird zu 0.9951 nach 0.9952 am Vorabend bewertet. Am Dienstagmorgen hatte der Euro noch 1.0015 Fr. gekostet. Das Paar USD/CHF wird derweil zu 0.9224 nach 0.9220 Fr. gehandelt.



Der japanische Yen stand am Morgen zu vielen Währungen unter Druck. Zum Dollar und Euro gab er zuletzt jeweils etwa 2% nach. Ausgelöst wurden die Verluste durch die Geldpolitik der japanischen Zentralbank, die auf ihrer Zinssitzung eine Beibehaltung ihrer lockeren Linie beschloss. Vor der Sitzung hatte es Spekulationen gegeben, die Notenbank könnte sich von ihrer im internationalen Vergleich sehr lockeren Ausrichtung ein Stück weit verabschieden.



Im Tagesverlauf stehen einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone und Grossbritannien werden Inflationsdaten veröffentlicht. In den USA werden unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionszahlen aus der Industrie erwartet.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87.13 $. Das waren 1.21 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 1.39 $ auf 81.57 $.

Marktbeobachter verwiesen auf den Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Der Interessenverband von Industriestaaten rechnet zwar zu Beginn des Jahres mit einem Überschuss an Rohöl aus dem Weltmarkt. Im weiteren Verlauf des Jahres dürfte sich das aber ändern. Ab dem Frühjahr erwarten die IEA-Experten vor allem eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in China. Dies habe den Ölpreisen am Vormittag Auftrieb verliehen, hiess es am Markt.

Generell sorgt die Lockerung der einst strengen Corona-Vorschriften in China für Zuversicht am Ölmarkt. Marktteilnehmer erhoffen sich dadurch eine spürbare konjunkturelle Erholung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, die auch auf die globale Wirtschaft und die gesamte Energienachfrage ausstrahlen könnte.

Optimistischer stimmt auch der absehbare Kurs vieler Zentralbanken, die ihren Kampf gegen die hohe Inflation in diesem Jahr etwas weniger intensiv führen dürften. Die konjunkturelle Belastung durch steigende Zinsen wäre in diesem Fall nicht mehr ganz so gross wie noch im letzten Jahr, als die Leitzinsen in vielen Ländern stark angehoben wurden.

Bitcoin hält sich über 21'000 $

Der Bitcoin bleibt seit Beginn des neuen Jahres auf Erholungskurs. Der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger mögen manche Marktbeobachter aber noch nicht richtig zu trauen.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche satte 21% im Plus bei 21'230 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 73 Mrd. auf rund 409 Mrd. $ gestiegen.

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten noch rund 12'500 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag wieder über der Grenze von einer Billion Dollar bei insgesamt 1033 Mrd. $.

Gemischtes Bild an der Wallstreet

Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende gab der Dow Jones Industrial am Dienstag 1,1% nach auf 33’911 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank 0,2% auf 3991 Zähler. Einen besseren Tag hatten die Technologiewerte: Der Nasdaq 100 stieg 0,14% auf 11’557 Punkte.



Die grössten Verlierer im Dow waren die Papiere von Goldman Sachs (–6,4%): Der Gewinn der Investmentbank ist im vergangenen Quartal trotz einer florierenden Handelssparte um zwei Drittel eingebrochen und damit noch deutlicher als befürchtet. Verluste im Privatkundengeschäft und eine höhere Risikovorsorge für Kredite, die bei einer Wirtschaftskrise platzen könnten, drückten auf die Bilanz.



Dagegen stiess der Zwischenbericht von Morgan Stanley (+5,9%) auf Zustimmung: Die Investmentbank übertraf trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs die Analystenprognosen.



Die Anteilsscheine von Travelers verloren 4,6%, nachdem der Versicherungskonzern für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt hatte, der die durchschnittliche Analystenschätzung verfehlte.



Die Tesla-Titel legten als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um 7,4% zu. Händler verwiesen auf steigende Zulassungszahlen des Elektroautoriesen in China nach den jüngsten Preissenkungen.

Uneinheitliche Märkte in Asien

Am Mittwoch legt der japanische Nikkei 225 2,5% zu, und der breiter gefasste Topix notiert 1,7% höher. Der Hang Seng in Hongkong handelt 0,2% höher. Chinas Leitindex CSI 300 gibt 0,1% ab, während der Shanghai Composite praktisch unverändert, aber leicht im positiven Bereich tendiert. Der südkoreanische Kospi verliert 0,6%, und der australische S&P/ASX 200 legt mit 0,1% minim zu.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.